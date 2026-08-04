ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে আছুতীয়া বাৰ্তালাপ: দুখ অতিক্ৰমি জীৱনত আগবাঢ়িছে ভিতালী কন্যা কমলিকা
ভিতালী দাসৰ কন্যা কমলিকা কাশ্যপে কেনেকৈ চলাইছে নিজৰ জীৱন যাত্ৰা ? জানক সবিশেষ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 4, 2026 at 1:28 PM IST
গুৱাহাটী : পৰিস্থিতিয়ে কেনেদৰে সাহসী হ’বলৈ শিকালে কণ্ঠশিল্পী কমলিকা কাশ্যপক ? এটাৰ পিছত এটাকৈ অহা ব্যক্তিগত আঘাতৰ মাজতো জীৱনত ভাগি নপৰা কমলিকা কাশ্যপৰ কাহিনী... সংগীতকেই শক্তি হিচাপে লৈ জীৱন বাটত আগবাঢ়ি যোৱাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কণ্ঠশিল্পী কমলিকা কাশ্যপে ।
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত কমলিকাই কৈ গ’ল তেওঁৰ জীৱনৰ উত্থান-পতন তথা সংগ্রামৰ বহু কথা ৷
প্ৰয়াত কণ্ঠশিল্পী ভিতালী দাস আৰু ব্যৱসায়ী তথা তবলা বাদক ভূপেন দাসৰ কন্যা কমলিকা কাশ্যপ । ২০২৩ চনত এখন বিহু অনুষ্ঠানত মাতৃৰ স্মৃতিত আয়োজিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত 'জোনবাইৰ দেশতে' গীতটি পৰিৱেশন কৰি মুহূৰ্ততে ভাইৰেল হৈ পৰিছিল তেওঁ । বহুতে কমলিকাৰ কণ্ঠত পুনৰ বিচাৰি পাইছিল বিহুৰাণী ভিতালী দাসক ।
২০২১ চনত ভিতালী দাসৰ বিয়োগৰ পিছত উকা হৈ পৰা বিহুৰ মঞ্চ যেন পুনৰ সজীৱ হৈ উঠিছিল কমলিকাৰ কণ্ঠত । 'জোনবাইৰ দেশতে' গীতটি ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতেই ৰাজ্যজুৰি বিভিন্ন বিহু আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ পৰা আমন্ত্ৰণ লাভ কৰিবলৈ ধৰে।
২০২৪ চনত পিতৃৰ পৰামৰ্শ আৰু প্ৰচেষ্টাত কমলিকাই গঠন কৰে নিজা বেণ্ড । কিন্তু নিয়তিৰ নিষ্ঠুৰ পৰিহাসত তেওঁ ২০২৫ চনত পিতৃকো হেৰুৱাবলগীয়া হয়। পিতৃৰ মৃত্যুৰ পিছত জালুকবাৰীৰ ঘৰখনত অকলশৰীয়াকৈ থাকি জীৱন সংগ্ৰাম কমলিকাই আগবঢ়াই লৈ গৈছে।
বৰ্তমান তেওঁ পাণবজাৰৰ ৰাজ্যিক সংগীত মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি আছে । ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত কমলিকাই কয়, "নিজকে ব্যস্ত ৰাখি ভাল পাওঁ । কাৰণ তেতিয়া অন্য কোনো কথা মনলৈ নাহে । মনলৈ নিগেটিভ চিন্তা কিছুমান অনাতকৈ নিজকে ব্যস্ত কৰি ৰখাটো ভাল ।" লগতে কমলিকাই কৈ যায় তেওঁৰ জীৱন যাত্ৰা সন্দৰ্ভত বহু কথা ।
পঢ়া-শুনাৰ লগতে কেনেদৰে সংগীতৰ যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে ?
বৰ্তমান পাণবজাৰৰ ৰাজ্যিক সংগীত মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি থকা কমলিকাই পঢ়া-শুনাৰ লগতে কেনেদৰে সংগীত যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে বুলি কৰা প্ৰশ্নোত্তৰত কয়, "পঢ়া-শুনাৰ লগতে সাংগীতিক দিশটো চলাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনোবাখিনিত অকণমান সমস্যা আহে। কেতিয়াবা হয়তো পঢ়া-শুনাত মনোযোগ দিব নোৱাৰো বা কেতিয়াবা গানত মন দিব নোৱাৰো, কিন্তু তেনেকুৱাখিনিতে কেতিয়াবা মিলি যায় । তেনেদৰেই চলি গৈ আছে বৰ্তমানলৈ ।"
কেনেদৰেই আৰম্ভ হৈছিল সংগীতৰ যাত্ৰা ?
শৈশৱৰ পৰাই এক সাংগীতিক পৰিৱেশত কমলিকা ডাঙৰ হৈছেল যদিও সংগীতৰ লগতে নৃত্য আৰু অভিনয়ৰ লগতো জড়িত আছিল । এই যাত্ৰা সন্দৰ্ভত কমলিকাই কয়, "শিশুশিল্পী হিচাপে নাটকত অভিনয় কৰিছিলোঁ । কৰ্মশালাবোৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ । বিদ্যালয়ত থাকোতে মই নৃত্যৰ লগত বেছিকৈ জড়িত আছিলোঁ । অৱশ্যে সংগীত কাননৰ পৰা মই সংগীতৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থৈছিলো । কিন্তু পেছাগতভাৱে কেতিয়াও আগবঢ়াই লৈ যাম বুলি ভবা নাছিলোঁ । মোক মা-দেউতাইও কেতিয়াও এই ক্ষেত্ৰত জোৰ কৰা নাছিল । প্ৰথম প্ৰাধান্যটো সদায় মই পঢ়াক দিছিলোঁ । একাদশ শ্ৰেণীৰ পৰা মই ভালদৰে এই সংগীতৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ । দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰা ৰেকৰ্ডিং আদি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলো । পৰৱৰ্তী সময়ত মই এটা বেণ্ড ফৰ্ম কৰিলো, বিহু অনুষ্ঠানৰ লগতে অন্য অনুষ্ঠানসমূহতো গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ ধৰিলোঁ ।"
মঞ্চৰ অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণি
এই সন্দৰ্ভত কমলিকাই কয়, "২০২৩ চনত উত্তৰ-গুৱাহাটী বিহু এখনত মাক লৈ এটা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছিল । সেই সময়ত আমি উত্তৰ-গুৱাহাটীত আছিলোঁ । সেই অনুষ্ঠানটোত মোক এটা গীত গাবলৈ দিছিল আৰু মই 'জোনবাইৰ দেশতে' গীতটো গুণাগুণাই দিছিলোঁ, সেই গীতটো সমাজিক মাধ্যমত বহুত ভাইৰেল হ'ল । সেইটোৱেই গতিটো সলনি কৰি দিলে । মোক অনুষ্ঠানসমূহে নিমন্ত্ৰণ জনাবলৈ ধৰিলে । ২০২৪ চনত মই দেউতাৰ পৰামৰ্শ মতে বেণ্ড এটা গঠন কৰি অনুষ্ঠান কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ । তিনিবছৰ হ'ল মই বিহুৰ অনুষ্ঠান কৰা ।"
কমলিকাৰ মাজত ভিতালী দাসক বিচাৰি পায় ৰাইজে
'মা আৰু মোৰ মাতত বহুত সাদৃশ্য আছে, কাৰণ মাৰ মই কন্যা । মাতৃ-কন্যা বা পিতা-পুত্ৰৰ মাজতো কেতিয়াবা কণ্ঠৰ বহুত মিল দেখা যায় । মই অকণমান মাৰ নিচিনা, অৱশ্যে কিছু কিছু সময়ত মই মোৰ দেউতাৰ নিচিনাকেও কথা কও । কিন্তু এগৰাকী কণ্ঠশিল্পীৰ স্থান আমি কেতিয়াও ল’ব নোৱাৰো, অকণমান হ’লেও কৰবাত নহয় কৰবাত পাৰ্থক্য পামেই । মোৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কথা, মই মোৰ মাৰ ছোৱালী যদিও বহুক্ষেত্ৰত মই ভাবো যে, এতিয়াও মই সিমানখিনি পুৰঠ হোৱা নাই । এতিয়াও বহুখিনি কাম কৰিবলৈ বাকী আছে ।"
শৈশৱৰ পৰাই সাহসী আছিল নে পৰিস্থিতিয়ে সাহসী হ’বলৈ শিকালে কমলিকাক ?
'সৰুৰে পৰা মই আচলতে এনেধৰণৰ নাছিলোঁ । মই খুব অন্তৰ্মুখী আছিলোঁ । মানুহৰ লগত বেছি কথা পাতি ভাল পোৱা নাছিলোঁ । গান, নৃত্য, অভিনয় কৰিবলৈও মায়েহে জোৰ কৰিছিল । জীৱনত ঘটি যোৱা ঘটনাবোৰে মোক বহুখিনি কথাই শিকালে । কেতিয়াবা বহুত কান্দো, কেতিয়াবা বহুত দুখ লাগে, কেতিয়াবা আকৌ নিজকে বহুত অকলশৰীয়াও অনুভৱ হয় । সেইবুলি বহি থাকিলেও নহ’ব । মা-দেউতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিখিনি ঘটনা ঘটি গ'ল, সেইখিনি মানি ল’বই লাগিব, সেইখিনি ধৰি ৰাখিলে মই আগন্তুক জীৱনত আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিম । কেতিয়াবা অকলশৰীয়া যেন লাগে, কাৰণ জীৱনৰ প্ৰতিটো সিদ্ধান্ত মই অকলেই লৈ আছোঁ ।"
উল্লেখ্য যে, বৰ্তমান পঢ়া-শুনাৰ লগতে নিজৰ কিছু গীতৰ কামৰ লগত কমলিকা ব্যস্ত হৈ আছে।
লগতে পঢ়ক : কন্যাই লাভ কৰিলে কিডছ মিছ ইণ্ডিয়া 2026 খিতাপ: আনন্দৰ চকুলো পিতৃৰ