লোক-সংস্কৃতিক বিশ্ব মঞ্চলৈ লৈ যোৱা জীনা ৰাজকুমাৰী
অসমৰ চহকী লোক-সংস্কৃতিক বিশ্ব দৰাবাৰলৈ লৈ যোৱা এগৰাকী শিল্পীৰ নজনা বহু কাহিনী ৷ ই টিভি ভাৰত অসমৰ সাংবাদিক দিপাঞ্জলি শৰ্মাৰে এক বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ-
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 24, 2026 at 5:59 PM IST|
Updated : March 24, 2026 at 6:15 PM IST
গুৱাহাটী : অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জীনা ৰাজকুমাৰী ৷ অসমৰ লোক-সংস্কৃতিক বিশ্ব মঞ্চত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে এইগৰাকী শিল্পীয়ে ৷ জীনা ৰাজকুমাৰী অসমৰ এটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক পৰিচয় ৷
বিশেষ পদক্ষেপ-
ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ লোক-সংস্কৃতিক একত্ৰিত কৰি বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে এইগৰাকী শিল্পীয়ে ।
জীনা ৰাজকুমাৰীৰ জন্ম হৈছিল শিৱসাগৰৰ লাকুৱাত ৷ সৰুৰে পৰাই ঘৰতে লাভ কৰিছিল এক সাংগীতিক পৰিৱেশ ৷ তেওঁৰ সংগীতৰ যাত্ৰাৰ আদি আছিল ঘৰখন ৷ পাছলৈ সেই সাহস আৰু উদ্যমেৰেই তেওঁ আগবাঢ়ে লোকসংগীতৰ দিশে ।
উল্লেখনীয় যে এতিয়ালৈকে প্ৰায় ১০খন দেশত ২৯ বাৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি অসমৰ সংস্কৃতিক বিশ্বত পৰিচিত কৰিছে তেওঁ ।
সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত জড়িত হৈ পৰাৰ পাছত জীনা ৰাজকুমাৰীয়ে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ লোক-সংস্কৃতিক একত্ৰিত কৰি বিশ্ব দৰবাৰত উপস্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে । সৰুৰে পৰাই সংগীতৰ পৰিৱেশৰ মাজত ডাঙৰ-দীঘল হোৱা জীনা ৰাজকুমাৰীয়ে বিদ্যালয় জীৱনতেই শ্ৰেষ্ঠ গায়িকাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল । পাছলৈ তেওঁ লোকসংগীতৰ দিশে বিশেষভাৱে আগবাঢ়ে ।
বিদেশত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন
লণ্ডন, বাংলাদেশ, থাইলেণ্ড, ফিলিপাইন, মালয়েছিয়া, ভূটান, নেপাল আৰু লাওচ আদি দেশত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি বিদেশী দৰ্শকৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে শিল্পীগৰাকীয়ে ।
কৰ্কটে যাৰ সন্মুখত মানিলে হাৰ
কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছিল তেওঁ ৷ কিন্তু মানসিকভাৱে শক্তিশালী শিল্পীগৰাকীয়ে বেমাৰৰ যুঁজ দিয়াৰ সময়ত নিজৰ কলা-সংস্কৃতিৰ প্ৰতি থকা অফুৰন্ত ভালপোৱাৰ বাবে সাধনা এৰি নিদিলে । বৰঞ্চ অধিক উৎসাহেৰেহে কাম কৰি আগবাঢ়ি গৈছে ।
এনে এগৰাকী মহান শিল্পীৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিবলৈ পোৱাটো সঁচাকৈয়ে গৌৰৱৰ কথা ৷ ই টিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকে এই শিল্পীগৰাকীৰ জীৱনৰ কিছু নজনা কথা সাধাৰণ মানুহৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ মানসেৰে তেওঁৰ সৈতে এক আন্তৰিক বাৰ্তালাপ কৰে ৷ এই আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰৰ কিছু কথা আমি পঢ়ুৱৈলৈ আগবঢ়ালো-
সংগীতৰ যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি
শিৱসাগৰ জিলাৰ লাকুৱাত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল কণ্ঠশিল্পী জীনা ৰাজকুমাৰীয়ে । ঘৰৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল তেওঁৰ সংগীতৰ যাত্ৰা । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "ঘৰৰখনৰ পৰাই মোৰ সংগীতৰ যাত্ৰা আৰম্ভণি হৈছিল । আমাৰ ঘৰখনতে সংগীতৰ পৰিৱেশ আছিল । নজনাকৈয়ে বিহু গীত গাইছিলোঁ, দেউতাৰ ঢোল-পেপাৰ চেওত নাচিছিলোঁ । বিদ্যালয়ত পঢ়ি থকাৰ সময়ত তিনিবছৰ মই শ্ৰেষ্ঠ গায়িকা আছিলোঁ । তেনেদৰেই এই যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি হৈছিল ৷"
লোকসংগীতৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ
অসম হৈছে লোক-সংস্কৃতিৰ বৰপেৰা । অসম বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ ঐক্যভূমি । অসমত থকা প্ৰতিটো জাতি-জনগোষ্ঠীৰে আছে নিজৰ নিজৰ লোকগীত-নৃত্য । এই সকলোবোৰৰে একে লগতে সমাহাৰ ঘটাই বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে লোকশিল্পী জীনা ৰাজকুমাৰীয়ে ।
লোক সংগীত বা লোক-সংস্কৃতিক সামৰি লৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ যিটো মনোভাৱ সেইটো কেনেদৰে তেওঁৰ মনলৈ আহিল বুলি কৰা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শিল্পীগৰাকীয়ে কয়, "মই সৰুৰে পৰাই বিভিন্ন ধৰণৰ গীত গাইছিলোঁ । গুৱাহাটীলৈ অহাৰ পাছত মই অভিনয়ৰ লগতো জড়িত আছিলোঁ । ২০০০ চন মানত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিহুৰ কৰ্মশালা হৈছিল, তাৰ পাছতেই প্ৰথমবাৰৰ বাবে বড়ো, ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ নৃত্য-গীতৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছিল । সেই কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰি মই সেই খাম, ছেৰজা, চিফুং আদি বাদ্যযন্ত্ৰবোৰ ওচৰৰ পৰা দেখিছিলোঁ আৰু সেইবোৰ আয়ত্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ । সেয়া শিকি মই বেলেগ ধৰণে আকৃষ্ট হৈছিলোঁ ।"
লগতে তেওঁ কয়, "প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ যি কলা-সংস্কৃতি সেয়া বিভিন্নগৰাকী শিল্পীয়ে চৰ্চা কৰি আছে যদিও, এই সকলোখিনি একেলগ কৰি একেখন মঞ্চত উপস্থাপন কৰিব পাৰি নেকি, সেই বিষয়টো মই পৰিকল্পনা কৰি ইয়াৰ ওপৰত গৱেষণাও কৰিছোঁ । তেনেদৰেই মই আগবাঢ়িছোঁ ।"
আধুনিকতাৰ যুগত লোকশিল্পীসকল অৱহেলিত হৈছে নেকি
এই সন্দৰ্ভত শিল্পীগৰাকীয়ে কয়, "এই প্ৰশ্নটো মোৰ সদায় থাকে, ইয়াক লৈ ক্ষোভো থাকে । আমি বিহু বুলিলে চাৰিওফালে বিহুৱেই হ'ব লাগে । এতিয়া যিহেতু আধুনিকতাৰ যুগ, বিহু গৈ মঞ্চ পালেগৈ ৷ সকলোখিনিতে এটা পৰিৱৰ্তন আহিল । মঞ্চলৈ অহাৰ লগে লগে লোকগীতৰ শিল্পীয়েই হওঁক বা জনগোষ্ঠীও শিল্পী এগৰাকীয়েই হওঁক, তেওঁলোকে যিটো মাননী পাব লাগে বা তেওঁলোকে অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি সুবিধা পাব লাগে, সেয়া কেতিয়াও নাপায় । মোৰ মতে আধুনিক গীত গোৱা শিল্পীসকলৰ দৰেই লোকসংগীতৰ শিল্পীসকলেও সমানেই সন্মান পাব লাগে । আনহাতে বিহুৰ অনুষ্ঠান এটাত আগশাৰীৰ স্থান পাব লাগে আমাৰ এই জাতি-জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন লোককৃষ্টিৰ দলসমূহে । কাৰণ এটা জাতিক আমি এই লোক সংস্কৃতিৰ দ্বাৰাহে পৰিচয় কৰাই দিওঁ ।"
বিদেশত নিজৰ লোক-সংস্কৃতি উপস্থাপন কৰাৰ অভিজ্ঞতা
এই সন্দৰ্ভত ৰাজকুমাৰীয়ে কয়, "অভিজ্ঞতা বহুত আছে । মই প্ৰায় ২৯ বাৰ বিদেশত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছোঁ । তেনেকৈ মই প্ৰায় ১০ খন মান দেশলৈ গৈছোঁ । লণ্ডনত ৪ বাৰ, বাংলাদেশত ২ বাৰ, থাইলেণ্ডত প্ৰায় ১৮ বাৰ অনুষ্ঠান কৰিছোঁ ৷ ফিলিপাইনছ, মালয়েছিয়া, ভূটান, নেপাল, লাওচ আদি দেশলৈও গৈছোঁ । বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন দেশত বিভিন্ন ধৰণৰ অভিজ্ঞতা হৈছে । আমাৰ বিহুৰ লয়-তাল, বা ঢোলৰ চেও, পেঁপাৰ লহৰ বা নাচোনৰ যি ভংগীমা, সেই ভংগীমাই বিদেশী শ্ৰোতা-দৰ্শকৰো অন্তৰ চুই যায় । তেখেতসকলৰ পৰা যেতিয়া হাত চাপৰি পাওঁ বা অনুষ্ঠান চাই আহি যেতিয়া আলিংগন কৰে বা হাত মিলাই, প্ৰশংসা কৰে তেতিয়া অন্তৰে শান্তি পায় । এনেধৰণৰ বহু অভিজ্ঞতা আছে । বহুতে শিকাইছেও, থাইলেণ্ডত শিল্পীয়ে বহুত ধুনীয়াকৈ বিহু গাব জানে ।"
উল্লেখ্য যে, সংগীত আৰু নৃত্যৰ সমান্তৰালকৈ অভিনয় ক্ষেত্ৰতো বিশেষ পাৰদৰ্শিতা আছে জীনা ৰাজকুমাৰীৰ । তেওঁ মইনুল হকৰ ওচৰত মুকাভিনয়ৰো প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছিল । আনহাতে কেইবাখনো ধাৰাবাহিকতো অভিনয় কৰিছিল তেওঁ । বৰ্তমান সাংস্কৃতিক সঞ্চালকৰ অধীনতো কৰ্মৰত হৈ আছে শিল্পীগৰাকী ।