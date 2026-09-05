ETV Bharat / entertainment

কবীৰ পাহৱা-"মই যিকোনো ধৰণে চিনেমা নিৰ্মাণৰ ব্যৱসায়ত থাকিব বিচাৰিম"

গুৰুগ্ৰামৰ ৯ বছৰীয়া শিশু অভিনেতা কবীৰ পাহৱা, যিয়ে টক্সিকত অভিনয় কৰি দৰ্শকক ভবাই তুলিছে, তেওঁৰ সৈতে সীমা সিন্হাৰ সাক্ষাৎকাৰ-

interview child actor Kabir Pahwa tells about playing young ticket in toxic
শিশু অভিনেতা কবীৰ পাহৱা (Photo: Special arrangement)
author img

By Seema Sinha

Published : September 5, 2026 at 5:22 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

বৰ্তমান ছবিগৃহত চলি আছে টক্সিক ৷ মুক্তিৰ পূৰ্বৰে পৰা ছবিখনক লৈ বহু চৰ্চা চলি আছিল ৷ পিছে মুক্তিৰ পাছত সামাজিক মাধ্যমত বেছিভাগেই ঋণাত্মক প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ সেই ছবিখনতে শিশু অভিনেতা হিচাপে কবীৰ পাহৱাই কিন্তু দৰ্শকৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ শিশু অভিনেতা কবীৰ পাহৱা, যিয়ে 'A' ৰেটিঙৰ বাবে বৰ্তমানলৈকে টক্সিক চোৱা নাই, তেওঁ ইটিভি ভাৰতক কয় যে, পানীত ডুব যোৱা দৃশ্যটো তেওঁৰ আটাইতকৈ ভাল লাগে আৰু যশো তেওঁৰ প্ৰিয় অভিনেতা ৷

ন বছৰীয়া শিশু অভিনেতা কবীৰ পাহৱাই টক্সিক: এ ফেইৰী টেল ফৰ গ্ৰ'ন-আপছত যশৰ চৰিত্ৰ (টিকট)ৰ শিশু কালৰ চৰিত্ৰটো ৰূপায়ন কৰিছে ৷ পৰিচালক গীতু মোহনদাস আৰু টক্সিকৰ দলটোক শক্তিশালী অডিশ্বনেৰে আপ্লুত কৰাৰ পিছত তেওঁ এই চৰিত্ৰটো লাভ কৰে ৷ এইটো প্ৰায় দুবছৰ আগৰ কথা বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ হলীউডৰ এখন চিনেমাৰ আৱেগিক আৰু দীঘলীয়া দৃশ্য এটাত অভিনয় কৰাৰ কথা মনত পেলাইছে ।

“সেই সময়ত মোৰ বয়স সাত বছৰ আছিল...দৃশ্যটো আছিল- যুদ্ধত এজন পুত্ৰই পিতৃক হেৰুৱাই আৰু তেওঁ ফোনযোগে এই শোকবাৰ্তাৰ খবৰ লাভ কৰে ৷ মোৰ ‘দেউতা’ৰ মৃত্যু হৈছে বুলি গম পাই মই এজন অসহায় পুত্ৰৰ দৰে অভিনয় কৰিব লাগে আৰু কান্দিব লাগে ৷ পৰিচালকে মোৰ অভিনয় ভাল পাইছিল আৰু তাৰ পিছত মোক টক্সিকৰ এটা দৃশ্য দিয়া হৈছিল", গুৰুগ্ৰামৰ বাসিন্দা পাহৱাই ইটিভি ভাৰতক এক আছুতীয়া বাৰ্তালাপত এইদৰে কয় ।

যুৱ অভিনেতাগৰাকী শাস্ত্ৰী বিৰুদ্ধ শাস্ত্ৰী, আফিং, ৰাখৰ দৰে প্ৰজেক্টত কৰা কামৰ বাবে পৰিচিত আৰু এতিয়া টক্সিক হয়তো তেওঁৰ কেৰিয়াৰৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট হ’ব পাৰে ।

টক্সিকৰ ট্ৰেইলাৰ মুক্তিক লৈ পাহৱাই কয়, "মোৰ অভিনয়ৰ শলাগ লোৱা হৈছে, সঁহাৰি ভাল পাইছোঁ ।" তেওঁ কয়, "বহুতে মোক কৈছিল যে- মই তেওঁলোকক মোৰ অভিনয়ে কঁপাই তুলিছিল । কিছুমানে কৈছিল যে, মই অতি স্বাভাৱিক, কোনোৱে কৈছিল মোক ভয়ংকৰ দেখা গৈছে কিন্তু বেছিভাগেই অনুভৱ কৰিছিল যে মই ভাল কাম কৰিছোঁ ।" তেওঁ লগতে কয়, "এটা দৃশ্যতো মই ভয় কৰা নাছিলোঁ, মাত্ৰ দৰ্শকৰ আশা অনুসৰি জীয়াই থাকিব বিচাৰিছিলোঁ ।"

১৯৪৭ চনৰ আশে-পাশে স্বাধীনতাৰ পিছৰ যুগৰ পটভূমিত নিৰ্মাণ হৈছে পিৰিয়ড এক্সন থ্ৰীলাৰ যশ অভিনীত টক্সিক: এ ফেইৰী টেল ফৰ গ্ৰ'ন-আপছ ৷ ইয়াত টিকটৰ ভূমিকাই কাহিনীটোত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মাত্ৰা প্ৰদান কৰে । ছুপাৰষ্টাৰ যশে প্ৰাপ্তবয়স্ক টিকটৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে; কনিষ্ঠ সংস্কৰণটোক পাহৱাই চিত্ৰিত কৰিছে । কম বয়সতে পাহৱাই পানীৰ তলৰ বহু দুঃসাহসিক দৃশ্য ৰূপায়ন কৰিছে, যিসমূহ দৃশ্য চিনেমাখনত দেখুওৱা পৰিঘটনাসমূহৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।

পাহৱাই ভিএফএক্স ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ ১৭ ফুট দ পুলৰ ভিতৰত গাড়ীত ডুব যোৱাৰ এক ভয়ংকৰ দৃশ্য শ্বুট কৰিছিল ৷ সেই দৃশ্যটো সফল কৰি তুলিবলৈ আৰু পানীৰ তলত গভীৰ পানীৰ শ্বটসমূহ নিৰাপদে চম্ভালিবলৈ তেওঁ চাৰি মাহ অবিৰতভাৱে সাঁতোৰৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছিল ।

পাহৱাই ছবিখনৰ ‘এ’ ৰেটিং আছে বাবে চোৱা নাই যদিও তেওঁ কয় যে, ডুব যোৱাৰ দৃশ্যটোৱেই তেওঁৰ প্ৰিয় আৰু তেওঁৰ ‘প্ৰিয়’ অভিনেতা যশে তেওঁক সমগ্ৰ সময়ছোৱাত যথেষ্ট সমৰ্থন কৰিছিল আৰু প্ৰতিটো দৃশ্যৰ সময়ত তেওঁৰ সুৰক্ষাক অগ্ৰাধিকাৰ দিছিল ।

পাহৱাই যশ আৰু পৰিচালক গীতুক চিত্ৰগ্ৰহণৰ সময়ত পথ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে তেওঁৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে কৃতিত্ব দিয়ে । পাহৱাই কয়, “গীতু মেম এগৰাকী নিখুঁতভাৱে কাম কৰা ব্যক্তি; মই মোৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ দিবলগীয়া আছিল । তেওঁৰ পৰা পোৱা বিবৰণটো আছিল- নিখুঁত হোৱা আৰু শ্ৰেষ্ঠ হোৱা ।”

"গাড়ীত ডুব যোৱাৰ দৃশ্যটো মোৰ প্ৰিয় । চাৰি মাহ ধৰি সাঁতোৰৰ ক্লাছ লৈছিলোঁ । পানীৰ তলত অভিনয় কৰাটো মোৰ বাবে সঁচাকৈয়ে ভাল অভিজ্ঞতা আছিল আৰু মই মোৰ সৰ্বোচ্ছ দিছিলোঁ । যশ ছাৰে গোটেই ছবিখন নিৰ্মাণৰ সময়ছোৱাত মোক বহুত আৰামদায়ক অনুভৱ কৰাইছিল । তেওঁ নিশ্চিত কৰিছিল যাতে, মই নিৰাপদে পানীৰ তললৈ যাব পাৰোঁ আৰু মোৰ একো নহয় । মোৰ বাবে হিটাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল; মোৰ চোৱা-চিতা কৰা দুজন স্পট বয় আৰু দলৰ আন সদস্যও আছিল । পানীৰ তলত সাঁতুৰিব পৰাটো প্ৰত্যাহ্বানজনক আছিল আৰু আনটো প্ৰত্যাহ্বান আছিল চকু মেলি ৰখা", কবীৰে কয় ।

২০২৩ চনত মুক্তি পোৱা পাৰিবাৰিক নাটক শাস্ত্ৰী বিৰুদ্ধ শাস্ত্ৰীৰ জৰিয়তে পাহৱাই অভিনয় জীৱন আৰম্ভ কৰে । সাগৰৰ পাৰত ছুটী উপভোগ কৰি থকাৰ সময়ত এজন বিজ্ঞাপন পৰিচালকৰ চকুত পৰিছিল পাহৱা ৷ কবীৰে কয়, “চিনেমাখন কৰিবলৈ পোৱাৰ অভিজ্ঞতাটো মোৰ বৰ ভাল লাগিছিল আৰু সেইবাবেই মই এই বৃত্তিটো আগবঢ়াই নিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ ।"

শাস্ত্ৰী বিৰুদ্ধত শাস্ত্ৰী পাহৱাই সাত বছৰীয়া যমন শাস্ত্ৰীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে, যিয়ে পৰিয়ালটোক একেলগে বান্ধি ৰখাত সহায় কৰে, ককা-আইতাকৰ তত্বাৱধানত থাকে আৰু ছুটীৰ দিনত পিতৃ-মাতৃয়ে তেওঁক লগ কৰে ।

ইয়াৰ পিছত আফিং (বৰ্তমানলৈকে মুক্তি পোৱা নাই) নামৰ এখন সংকলন, য’ত ধৰ্ম আৰু বিশ্বাসৰ বিষয়বস্তুৰ সৈতে পাঁচটা অনন্য গল্প সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছিল । এই কুটিল কাহিনীবোৰ ক্ৰমান্বয়ে ডিষ্ট’পিয়ান পৰিৱেশৰ পৰা ইউটোপিয়ান পৰিৱেশলৈ আগবাঢ়ি যায় । এটা কাহিনীত পাহৱাই মহম্মদৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে, যি এজন দুখীয়া মুছলমান ল’ৰা যিয়ে নিজৰ হিন্দু বন্ধুৰ বাবে গৰুৰ গোবৰ বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰে । শেহতীয়াকৈ পাহৱাক ২০২৬ চনৰ ক্ৰাইম থ্ৰীলাৰ ৱেব ছিৰিজ আমাজন প্ৰাইম ভিডিঅ’ত সম্প্ৰচাৰ হোৱা ৰাখত দেখা গৈছিল ।

তেওঁ কয়, “যেতিয়া মই ইতিমধ্যে শ্বুট কৰা মোৰ কিছুমান প্ৰজেক্টৰ মুক্তিৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ, তেতিয়া বিগত দুটা বছৰত মই কেৱল টক্সিকৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিছিলোঁ, মই এই ছবিখনৰ বাবে বিশেষকৈ কাম কৰিছিলোঁ ।”

এটা হলীউডৰ প্ৰজেক্ট -- হু আৰ ইউ, নানু ? সম্পূৰ্ণৰূপে বাৰাণসীত শ্বুট কৰা এখন চুটি ছবি যাৰ বাবে পাহৱা আটাইতকৈ বেছি উৎসাহিত । পাহৱাই প্ৰকাশ কৰে, “এইখন এখন অতি সুন্দৰ চিনেমা । মূলতঃ ইয়াত মোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, যিয়ে এজন ৯১ বছৰীয়া ককাকৰ ডেকা কালৰ ভূতৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ন কৰিছে, যাৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে আৰু মোৰ চৰিত্ৰটোৱে তেওঁৰ নাতিনীয়েকৰ সৈতে ধেমালি কৰে আৰু সন্ধিয়া তেওঁ নোহোৱা হৈ যায় ।”

পাহৱা নিজৰ ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনাক লৈ অতি স্পষ্ট আৰু তেওঁ কয় যে তেওঁ গোটেই জীৱন অভিনেতা হিচাপে কাম কৰি যাব বিচাৰে । "একমাত্ৰ কাৰণটো হ'ল মই অভিনয়ৰ প্ৰতি নিজকে সমৰ্পিত কৰিছিলোঁ আৰু আন কোনো বৃত্তিৰ কথা ভাবা নাছিলোঁ । হয়তো মোৰ দ্বিতীয়টো কেৰিয়াৰ আছে কিন্তু অভিনয় কৰাটো মোৰ প্ৰথম বৃত্তি হোৱাটো বিচাৰিম । যদি মই অভিনেতা নহওঁ তেন্তে মই হয়তো নিজাকৈ এটা ইউটিউব চেনেল আৰম্ভ কৰিম বা মই হয়তো এজন ছবি নিৰ্মাতা হ'ম, কোনে জানে? মই কোনোবা নহয় কোনোবা ধৰণে চিনেমা নিৰ্মাণৰ ব্যৱসায়ত থাকিব বিচাৰিম ।"

"মই হৃত্বিক ৰোশনৰ বেছিভাগ চিনেমা চাওঁ, শ্বাহৰুখ খান, ছলমান খান আৰু যশ ছাৰৰ চিনেমাও চাওঁ ।এই অভিনেতাসকলে মোক অভিনেতা হ'বলৈ প্ৰেৰণা দিয়ে । এই অভিনেতাসকলৰ পৰা অভিনয়ৰ বিষয়ে বহু কথা শিকিছোঁ । মোৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় ছবিখন হৈছে চক দে ইণ্ডিয়া । সেই ছবিখন মই ছবাৰ একেলেথাৰিয়ে চাইছিলোঁ । ই প্ৰেৰণাদায়ক । মই এনেকুৱা লাগিছিল "ৱাও!”, কবীৰৰ ভাষ্য ৷

তেওঁ আৰু কয়, “আমি শাস্ত্ৰী কৰাৰ সময়ত মই মিষ্টাৰ পৰেশ ৰাৱালক অভিনয় কৰা পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিলোঁ, তাৰ পিছত যশ ছাৰে টক্সিকত গাড়ীৰ দৃশ্যটো শ্বুট কৰাৰ সময়ত মই মনোযোগেৰে চাই আছিলোঁ ।”

পাহৱাই শেষত কয়, "মই অভিনেতা হোৱাৰ বাবে গৌৰৱ অনুভৱ কৰো । মই নিজকে পৰ্দাত দেখি ভাল পাওঁ । কিন্তু হয়, অভিনেতা হোৱাৰ কিছুমান ক্ষতিও আছে ...আচলতে এটাই অসুবিধা আছে ...মই কেতিয়াবা খেলৰ পৰা বঞ্চিত হওঁ...বিশেষকৈ মোৰ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা বঞ্চিত হওঁ । কিন্তু একো নাই, কাৰণ মই মন গ’লেই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ আন এটা সুযোগ পাম, পিছে ছবিত যদি মই এনে এটা ভূমিকা হেৰুৱাই পেলাওঁ, সেই সুযোগ মোৰ ওচৰলৈ আকৌ কেতিয়াও নাহিব ।”

লগতে পঢ়ক : নিৰ্যাতন নে ৰোমাঞ্চ? কেজিএফ তাৰকা যশৰ ‘টক্সিক’ ছবিখন চাই দৰ্শকে কি ক’লে শুনক!

TAGGED:

শিশু অভিনেতা কবীৰ পাহৱা
শিশু অভিনেতা কবীৰ পাহৱা সাক্ষাৎকাৰ
টক্সিক ছবিৰ শিশু অভিনেতা
TOXIC CHILD ACTOR KABIR PAHWA
CHILD ACTOR KABIR PAHWA INTERVIEW

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.