অভিনয়ৰ বাহিৰে অন্য বিকল্পৰ কথা ভবাই নাছিল এইগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে

অভিনয়ৰ বাহিৰে অন্য বিকল্পৰ কথা ভবাই নাছিল এইগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে
প্ৰেমলতা চৰিত্ৰৰে দৰ্শকৰ হৃদয়ত সুকীয়া স্থান দখল কৰা অভিনেত্ৰী পল্লৱী ফুকনৰ সাক্ষাৎকাৰ-
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2026 at 3:33 PM IST
গুৱাহাটী : আজিৰ পৰা কেইবছৰমানৰ পূৰ্বে এটা ব্যক্তিগতখণ্ডৰ মনোৰঞ্জনধৰ্মী চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল এখন ধাৰাবাহিক, নাম ‘বৰলাকাই’ । সেই সময়ত ধাৰাবাহিকখনৰ মালতী, কেৰপা, ভোলা আদিকে ধৰি প্ৰতিটো চৰিত্ৰই দর্শকক যথেষ্ট আকৰ্ষণ কৰিছিল । ইয়াৰে ভিতৰত অন্যতম এটা চৰিত্ৰ আছিল ‘প্ৰেমলতা’। প্ৰেমলতাৰ চৰিত্ৰটোত অভিনয় কৰিছিল অভিনেত্ৰী পল্লৱী ফুকনে ৷
‘বৰলাকাই’ ধাৰাবাহিকখনৰ এই ‘প্ৰেমলতা’ চৰিত্ৰটোৰেই দৰ্শকৰ মাজত অভিনেত্ৰী পল্লৱী ফুকনে বিশেষ জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ শৈশৱৰ পৰাই তেওঁৰ অভিনয়ৰ প্ৰতি আগ্ৰহ জন্মিছিল ৷ সেই আগ্ৰহৰ বাবেই মঞ্চৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ধাৰাবাহিক আৰু ছবি জগতলৈকে সকলোতে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷
মঞ্চৰ জৰিয়তে অভিনয় যাত্রা আৰম্ভ কৰা পল্লৱী ফুকনে কেনেদৰে প্ৰেমলতা চৰিত্ৰটোৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ মনত খোপনি পুতিবলৈ সক্ষম হৈছিল? ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ অভিনয় যাত্ৰা সন্দৰ্ভত বহু কথাই কৈ গ’ল ।
অভিনয়ৰ যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি
এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "মোৰ ঘৰত এটা অভিনয়ৰ পৰিৱেশ আছে । এটা সাংস্কৃতিক পৰিৱেশতে সৰুৰে পৰা ডাঙৰ হৈছিলোঁ । প্ৰায় ৬ বছৰমান বয়সৰ পৰাই মই নাটক কৰিছোঁ । মোৰ সৰুৰে পৰা দুটা সপোন আছিল ৷ ডাঙৰ হৈ হয়তো এয়াৰহোষ্টেজ হ’ম, নহ’লে অভিনেত্ৰী হ’ম । অভিনয়ৰ বাদে কেতিয়াও মই আৰু বেলেগ একো কৰাৰ সপোন দেখা নাছিলোঁ ৷ তেনেদৰেই আৰম্ভ হৈছিল অভিনয়ৰ যাত্ৰা ।"
বৰলাকাইত অভিনয়ৰ প্ৰস্তাৱ
"‘বৰলাকাই’ ধাৰাবাহিকখনত অভিনয় কৰাৰ পূৰ্বে মই সেই চেনেলটোতে সম্প্ৰচাৰিত হোৱা অন্য দুখন ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰি আছিলোঁ । তাৰে এখনৰ পৰিচালক আছিল মলয়পৱন হাজৰিকা । তেওঁৱেই আকৌ ‘বৰলাকাই’ ধাৰাবাহিকখনো পৰিচালনা কৰিছিল । প্ৰথমে যেতিয়া ধাৰাবাহিকখনত অভিনয় কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল মই তেতিয়া নাকচ কৰিছিলোঁ । কাৰণ মই যিহেতু নাটক কৰো, সেই প্ৰস্তাৱ পোৱাৰ সময়ত নাটকৰ শ্ব' আছিল । কিন্তু কিবা কাৰণত নাটক বাতিল হ'ল আৰু মইও ধাৰাবাহিকখনত অভিনয় কৰিম বুলি জনালো ।"
লগতে তেওঁ কয়, "ধাৰাবাহিকখনৰ সেই চৰিত্ৰটো খুব কম সময়ৰ বাবেহে আছিল । কিন্তু দর্শকে সেই চৰিত্ৰটোক ইমানেই মৰম দিলে যে, সেই চৰিত্ৰটো পৰৱৰ্তী সময়ত দুই-আঢ়ৈ বছৰ পৰ্যন্ত কৰিলোঁ ।"
মঞ্চ আৰু কেমেৰাৰ সন্মুখত অভিনয় কৰাৰ পাৰ্থক্য
মঞ্চত অভিনয় কৰা আৰু কেমেৰাৰ সন্মুখত অভিনয় কৰাৰ মাজত বহু পাৰ্থক্য থাকে । প্রথমবাৰৰ বাবে কেমেৰাৰ সন্মুখত অভিনয় কৰোতে কেনে অনুভৱ হৈছিল, সেই সন্দৰ্ভত কৰা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "ভয় লগা নাছিল । নাটকত আৱেগক আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈ কাহিনীৰ পৰিস্থিতি অনুসৰি ক্ৰমাগতভাৱে বিকশিত কৰি লৈ যোৱা হয় । কিন্তু কেমেৰাত টুকুৰা-টুকুৰীকৈ শ্বুট কৰা হয় । একো একো দৃশ্যৰ কিছু কিছু অংশ কেতিয়াবা শেষটো শ্বুট কৰা হয় । কিছুক্ষেত্ৰত অকণমান অসুবিধাও হয় । কিন্তু দুয়োটাৰে অভিজ্ঞতা বেলেগ বেলেগ । ভাললগা অনুভৱ ।"
ভ্ৰাম্যমাণৰ যাত্ৰা
কেৱল ছবি, ধাৰাবাহিক বা এমেচাৰ নাটকতেই নহয়, ভ্ৰাম্যমাণজগতটো আছে অভিনেত্ৰী পল্লৱী ফুকনৰ বিশেষ দখল । ২০১৭ চনত কহিনুৰ থিয়েটাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল ভ্ৰাম্যমাণৰ যাত্রা । অৱশ্যে ২০২৪ চনৰ পৰা কিছু সময়লৈ ভ্ৰাম্যমাণৰ পৰা বিৰত থকা বুলি জনাইছে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ।
উল্লেখ্য যে, কেইবাখনো ছবি-ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে শেহতীয়াকৈ হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ ছবি ‘XYZ’ টো অভিনয় কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক : তিনিটা দশকৰো অধিক কালজুৰি কেৱল হাঁহিকেই বিলাই ফুৰা মানুহজনক জানো আহক