কিশোৰ মানসিকতা আৰু পিতৃ-মাতৃৰ সংগ্ৰামৰ এক আৱেগিক দলিল: নতুন অসমীয়া ছবি 'মৰমৰ দেউতা'

কিশোৰ মানসিকতা আৰু পিতৃ-মাতৃৰ সংগ্ৰামৰ এক আৱেগিক দলিল: নতুন অসমীয়া ছবি 'মৰমৰ দেউতা'
ছবিগৃহত সগৌৰৱে চলি আছে নতুন অসমীয়া বোলছবি 'মৰমৰ দেউতা' ৷ জানক পৰিচালক আৰু কলা-কুশলীৰ মন্তব্য ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 20, 2026 at 4:41 PM IST
গুৱাহাটী: ১৫ মে'ত ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰিছে এখন নতুন অসমীয়া বোলছবি— 'মৰমৰ দেউতা'। বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক ডঃ ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়াৰ অতি জনপ্ৰিয় উপন্যাস 'মৰমৰ দেউতা'ৰ আধাৰত এই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । বৰ্তমান ছবিখন বিভিন্ন ছবিগৃহত সফলতাৰে প্ৰদৰ্শিত হৈ আছে ।
ছবিখনৰ পৰিচালনা কৰিছে জনপ্ৰিয় পৰিচালক হিমজ্যোতি তালুকদাৰে । ভুল পথত ভৰি দিয়া সন্তানক আকৌ সঠিক পথলৈ ঘূৰাই অনাৰ বাবে পিতৃ-মাতৃয়ে কৰা ত্যাগ, তেওঁলোকৰ আৱেগ আৰু মানসিক স্থিতিৰ ওপৰত ছবিখন কেন্দ্ৰিত । আচলতে ডঃ ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়াই উপন্যাসখনত কিশোৰ মনস্তত্ত্ব আৰু পাৰিবাৰিক সম্পৰ্কবোৰ বৰ ধুনীয়াকৈ তুলি ধৰিছিল । পৰিচালক হিমজ্যোতি তালুকদাৰে সেই একেই কাহিনীটোক বৰ্তমান সময়ৰ উপযোগী কৰি নতুন ৰূপত দৰ্শকৰ সন্মুখলৈ আনিছে । শেহতীয়াকৈ 'ই টিভি ভাৰত' (ETV Bharat)-ৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত ছবিখনৰ পৰিচালক আৰু কলা-কুশলীসকলে চিনেমাখনৰ অন্তৰালৰ বহুতো আমোদজনক কথা বৰ্ণনা কৰিছে ।
'মৰমৰ দেউতা' ছবিখনক লৈ পৰিচালকৰ বিশেষ মন্তব্য
এই ছবিখন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডঃ ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়াৰ অতি জনপ্ৰিয় উপন্যাস 'মৰমৰ দেউতা'ৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । উল্লেখ্য যে, ১৯৮৯-৯০ চনত শিশু আলোচনী 'সঁফুৰা'ত এই উপন্যাসখন ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰকাশ পাইছিল । চিনেমাখনৰ সন্দৰ্ভত পৰিচালকগৰাকীয়ে কয়,"১৯৮৯-৯০ চনৰ সেই জনপ্ৰিয় পুৰণি কাহিনীটোকে আমি বৰ্তমান সময়ৰ লগত খাপ খোৱাকৈ নতুন ৰূপত সজাই-পৰাই দৰ্শকৰ মাজলৈ আনিছোঁ । ৯০ৰ দশকত এই কাহিনীটোৱে যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছিল । আমাৰ আশা আছিল যে বৰ্তমান যুগৰ উপযোগী কৰি তুলি ধৰিলে আজিৰ দৰ্শকেও ইয়াক আদৰি ল’ব । যোৱা ১৫ মে'ত ছবিখন মুক্তি পাইছে । যদিও আমি প্ৰচাৰ কাৰ্য অলপ সীমিতভাৱে কৰিছোঁ, তথাপিও এতিয়ালৈকে দৰ্শকৰ পৰা পোৱা সঁহাৰিয়ে আমাক যথেষ্ট উৎসাহিত কৰি তুলিছে ।"
পিতৃৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনেতা মিণ্টু বৰুৱা
'মৰমৰ দেউতা'— এই নামটোৰ মাজতেই সোমাই আছে সন্তানৰ প্ৰতি পিতৃৰ থকা গভীৰ মৰম আৰু প্ৰেম । এই বিশেষ ছবিখনত পিতৃৰ মুখ্য চৰিত্ৰটোত অভিনয় কৰিছে জনপ্ৰিয় অভিনেতা মিণ্টু বৰুৱাই । ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত নিজৰ অভিজ্ঞতা শ্বেয়াৰ কৰি অভিনেতাগৰাকীয়ে কয়,"ডঃ ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া দেৱে ১৯৮৯-৯০ চনতেই এই কাহিনীটো লিখিছিল । সন্তানক লৈ পিতৃ-মাতৃৰ যি সমস্যা, সেইয়া তেতিয়াও আছিল আৰু এতিয়াও একেই আছে; কেৱল সময় আৰু পৰিৱেশহে অলপ সলনি হৈছে । পৰিচালক হিমজ্যোতি তালুকদাৰে বৰ্তমান যুগৰ লগত খাপ খোৱাকৈ এই বিখ্যাত উপন্যাসখনক চিনেমাৰ ৰূপত দৰ্শকৰ মাজলৈ আনিছে । ইয়াৰে এটা প্ৰধান চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিবলৈ সুযোগ পাই মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ । আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, এতিয়ালৈকে চিনেমাখনক লৈ দৰ্শকৰ পৰা পোৱা সঁহাৰি সঁচাকৈয়ে বহুত যোগাত্মক আৰু ভাল লাগিছে ।"
একেদিনাই দুখনকৈ অসমীয়া ছবিৰ মুক্তি আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰভাৱ
১৫ মে'ত 'মৰমৰ দেউতা' ছবিখনৰ সমান্তৰালকৈ ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰিছে আন এখন অসমীয়া ছবি 'হোমৱৰ্ক'। একেটা দিনতে দুখনকৈ অসমীয়া ছবিয়ে মুক্তি লাভ কৰাৰ বাবে চিনেমা দুখনৰ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চিতভাৱে কিছু প্ৰভাৱ পৰিছে । একেদিনাই দুখন ছবি মুক্তি পোৱাৰ বিষয়টোক লৈ 'মৰমৰ দেউতা' ছবিখনৰ কাৰ্যবাহী প্ৰযোজক ডঃ মুক্তিস্মান হাজৰিকাই কয়,"একেদিনাই দুখনকৈ অসমীয়া ছবি মুক্তি দিয়াৰ বাবে আমাকো বহুতে আপত্তি দৰ্শাইছে । আচলতে আমি চিনেমাখন মুক্তিৰ তাৰিখটো প্ৰায় ৬ মাহ আগতেই ঠিক কৰি থৈছিলোঁ । পাছতহে গম পালোঁ যে আনখন ছবিয়েও সেই একেটা দিনতেই মুক্তি লাভ কৰিব । অৱশ্যে 'হোমৱৰ্ক' ছবিখনেও বিভিন্ন কাৰণত নিজৰ মুক্তিৰ দিন পিছুৱাবলগীয়া হৈছিল । ভৱিষ্যতে এনে এটা সময় আহিব, যেতিয়া একেটা দিনতে কেইবাখনো অসমীয়া ছবিয়ে মুক্তি লাভ কৰিব । কিন্তু বৰ্তমান সময়ত চিনেমাৰ টিকটৰ মূল্য বহুত বেছি হোৱাৰ বাবে এটা পৰিয়ালৰ পক্ষে একেলগে দুখন ছবি চোৱাটো সম্ভৱ নহয় । সেয়েহে, আগলৈ যদি যিমান পাৰি আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে ছবিসমূহ বেলেগ বেলেগ তাৰিখত মুক্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়, তেন্তে দৰ্শকসকলৰ বাবেও চিনেমা চোৱাত বহুত সুবিধা হ’ব ।"
'মৰমৰ দেউতা' ছবিখনৰ কলা-কুশলী আৰু অন্যান্য তথ্য
অভিনয় শিল্পীসকল
- মূল চৰিত্ৰত: ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত নিজৰ অভিনয়েৰে সুনাম অৰ্জন কৰা, অসমীয়া ছবি জগতৰ নৱাগত অভিনেতা বোধিসত্ত্ব শৰ্মা ।
- অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত: মিণ্টু বৰুৱা, অপৰ্ণা দত্ত চৌধুৰী, গৌৰৱ বৰা, অৰুণ নাথ, কুল কুলদীপ, অপৰাজিতা মহন্ত, মনজিত কাকতি, সৌন্দৰ্যময় ডেকা বৰুৱা, অভিজিত বৰা আৰু ৰিতুপৰ্ণ কলিতা । ইয়াৰ উপৰিও ছবিখনত বহুকেইগৰাকী ন-পুৰণি অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে অভিনয় কৰিছে ।
ছবিখনৰ আঁৰত
- দৃশ্যগ্ৰহণৰ স্থান: মঙলদৈ
- কাৰ্যবাহী প্ৰযোজক: ডঃ মুক্তিস্মান হাজৰিকা আৰু জ্যোতি প্ৰকাশ নাথ
- সংগীত পৰিচালনা: অৰ্ণৱ বশিষ্ঠ
- চিত্ৰনাট্য: হিমজ্যোতি তালুকদাৰ, শান্তনু ৰৌমুৰীয়া আৰু অভিষেক দত্ত
- চিত্ৰগ্ৰহণ (Cinematography): চন্দ্ৰ কুমাৰ দাস
