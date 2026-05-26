মানুহে একেটা সোঁৱাদৰে বস্তু খাই থাকিবলৈ ইচ্ছা নকৰে, ঘৰতে হওক বা আন য’তেই নহওক: চম্পক শৰ্মা
জনপ্ৰিয় অভিনেতা, নাট্যকাৰ, পৰিচালক তথা প্ৰযোজক চম্পক শৰ্মাৰ সাক্ষাৎকাৰ-
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 26, 2026 at 7:26 PM IST
Updated : May 26, 2026 at 7:43 PM IST
গুৱাহাটী: অসমীয়া ভ্ৰাম্যমাণ নাট্যজগতৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় অভিনেতা, নাট্যকাৰ, পৰিচালক তথা প্ৰযোজক চম্পক শৰ্মাই ১৯৮৯ চনত হেঙুল থিয়েটাৰৰ জৰিয়তে আৰম্ভ কৰা অভিনয় যাত্ৰা আজিও সমানেই সফলতাৰে অব্যাহত ৰাখিছে । ‘জাৰজ’, ‘ৰাৱণ’ আদি অসংখ্য জনপ্ৰিয় নাটকৰ সৃষ্টিকৰ্তা চম্পক শৰ্মাই এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত অভিনয় জীৱনৰ আৰম্ভণি, ভ্ৰাম্যমাণৰ তিতা-মিঠা অভিজ্ঞতা আৰু নাটক ৰচনাৰ নেপথ্য কাহিনী সন্দৰ্ভত জনাই কিছু কথা ।
অসমৰ ভ্ৰাম্যমাণ নাট্যজগতৰ এগৰাকী সুদক্ষ অভিনেতা, নাট্যকাৰ, পৰিচালক তথা প্ৰযোজক চম্পক শৰ্মা । যাক ভ্ৰাম্যমাণৰ বাদশ্বাহ হিচাপেও সকলোৱে চিনি পায় । ১৯৮৯ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে হেঙুলৰ মজিয়াৰ পৰা ভ্ৰাম্যমাণত খোজ পেলাইছিল অভিনেতাগৰাকীয়ে । কেৱল অভিনয়েই নহয়, নাট্যকাৰ হিচাপেও এক সুকীয়া পৰিচয় আছে শৰ্মাৰ । 'জাৰজ', 'মাফিয়া', 'গডফাদাৰ', 'ব'মব্লাষ্ট', ‘নাৰ্চিংহোম', 'বদনাম', 'লালবস্তি', 'মন তই নাকান্দিবি', 'তই উজনিৰ মই নামনিৰ', 'ৰাৱণ' আদিকে ধৰি কেইবাখনো নাটক ৰচনা কৰি দৰ্শকৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁ ।
নাট্যানুৰাগীসকলৰ বাবে এক চিনাকী নাম চম্পক শৰ্মাই ১৯৯১ চনত মুক্তিপ্ৰাপ্ত যাদৱ চন্দ্ৰ দাসৰ ‘প্ৰেম জনমে জনমে’ ছবিখনৰ জৰিয়তে অসমীয়া ছবিজগতো ভুমুকি মাৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত কেইবাখনো অসমীয়া ছবিতো অভিনয় কৰে তেওঁ । ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত চম্পক শৰ্মাই কৈ গ’ল পুৰণি দিনৰ বহু কথা ।
কেনেদৰে হৈছিল অভিনয় জীৱনৰ আৰম্ভণি ?
শৈশৱৰ পৰাই অভিনয়ৰ সৈতে জড়িত আছিল অভিনেতা চম্পক শৰ্মা । ৭ বছৰ বয়সতে তেওঁ মঞ্চত অভিনয় কৰিছিল । তেওঁৰ এই যাত্ৰাৰ সন্দৰ্ভত কয়, "৭ বছৰ বয়সত মই প্ৰথম মঞ্চত উঠিছিলোঁ । মোৰ জন্মস্থান আছিল গোলাঘাট জিলাৰ ঊষা চাহ বাগিচা ৷ মই তাতেই অভিনয় কৰাৰ সুবিধা পাইছিলোঁ । তেনেদৰে অভিনয় জগতৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছিলোঁ ।"
হেঙুল থিয়েটাৰৰ জৰিয়তে ভ্ৰাম্যমাণ জগতত খোজ পেলাইছিল অভিনেতাগৰাকীয়ে
১৯৮৯ চনত হেঙুল থিয়েটাৰৰ জৰিয়তে প্ৰথম ভ্ৰাম্যমাণ জগতত খোজ পেলাইছিল অভিনেতাগৰাকীয়ে । ভ্ৰাম্যমাণৰ এই যাত্ৰাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "সেই সময়ত খুব এটা নাটক বলিয়া ল’ৰা আছিলোঁ । হেঙুল থিয়েটাৰৰ যিগৰাকী নায়ক আছিল, তেওঁ কিবা কাৰণত সেইবছৰ কাম কৰিব নোৱৰা বাবে মোক মাতি পঠিয়াইছিল । মই তেতিয়া এমেছাৰ নাটক কৰি ঘূৰি ফুৰা এটা ল’ৰা । যেতিয়া মোক তেওঁলোকে মাতি পঠিয়ালে ঘৰত কাৰোৰে অনুমতি নোলোৱাকৈ মই গুচি গ’লো, তাত গৈ কথা-বতৰা পাতি আহিহে মই ঘৰত জনাইছিলোঁ । ঘৰৰ অনুমতি সাপেক্ষে এবছৰ বাবে মই হেঙুললৈ গুচি গ’লো । সেই তেতিয়াৰ পৰা ৩৬ বছৰ একেৰাহে ভ্ৰাম্যমাণৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ ।"
নাট্যকাৰ তথা পৰিচালক হিচাপেও চম্পক শৰ্মাৰ আছে বিশেষ সুনাম
কেৱল অভিনয়ে নহয়, নাট্যকাৰ তথা পৰিচালক হিচাপেও অভিনেতা চম্পক শৰ্মাৰ আছে বিশেষ সুনাম । ১৯৯৭ চনত তেখেতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে শংকৰদেৱ থিয়েটাৰৰ বাবে নাটক ৰচনা কৰিছিল । অৱশ্যে ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ অপেছাদাৰী দলৰ বাবে দুখন নাটক ৰচনা কৰিছিল । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "মোৰ ভ্ৰাম্যমাণৰ প্ৰথমখন নাট আছিল 'জাৰজ'। এই নাটকখনৰ পৰিকল্পনা মই প্ৰথম ভ্ৰাম্যমাণলৈ আহিয়ে কৰিছিলোঁ । ১৯৯৭ চনত মই 'জাৰজ' নাটকখন লিখি শংকৰদেৱৰ প্ৰযোজকৰ হাতত দিলোঁ । সেই সময়ত প্ৰযোজকে ১০০% মোক বিশ্বাসত লোৱা নাছিল । সেই সময়ত ৪ খনকৈ নাটক চলিছিল, যিহেতু নতুন নাট্যকাৰ হিচাপে প্ৰযোজকে এশ শতাংশই বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাছিল, সেয়ে তেওঁ পুৰণি নাট এখন বিকল্প হিচাপে হাতত ৰাখি থৈছিল । কিন্তু ভাগ্য ভাল আছিল বাবে সেই 'জাৰজ' নাটখনক দর্শকে খুব মৰম দিলে, আনকি টিকট নাপাই কাউণ্টাৰ ভগাৰ দৰে পৰিস্থিতিও হৈছিল । তেতিয়াৰ পৰাই নাটক কৰাৰ লগতে নাট ৰচনাও কৰি আহিছোঁ ।"
ভ্ৰাম্যমাণৰ তিতা-মিঠা অভিজ্ঞতা
ভ্ৰাম্যমাণৰ কিছু তিতা-মিঠা অভিজ্ঞতাৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি অভিনেতাগৰাকীয়ে কয়, "সেই বর্ষ সম্ভৱত হেঙুল থিয়েটাৰত প্ৰথম নে দ্বিতীয় বৰ্ষ । মাঘৰ বিহুৰ সময়ৰ কথা । সেই সময়ত লখিমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰত আমাৰ নাটক আছিল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পেণ্ডেলটো আছিল ধেমাজিত । তেতিয়া মোৰ নিজৰ গাড়ী-মটৰ নথকাৰ বাবে ষ্টাফ বাছতে অহা-যোৱা কৰো, লগতে বস্তু পাতিসমূহো বাছতে নিয়া হয় । নাৰায়ণপুৰত নাটক শেষ কৰি ধেমাজিলৈ যোৱাৰ সময়ত মোৰ বেডিংটো বাছৰ ওপৰত দিব লগা হ'ল, যাওঁতে ৰাস্তাত দবাপিটা বৰষুণ, বেডিংটো ওপৰত ঢাকিব পৰাও একো ব্যৱস্থা নাছিল, যাৰ বাবে গোটেই বস্তুবোৰ মোৰ বৰষুণত তিতি গ’ল । ধেমাজি পোৱাৰ পাছত আমাক নতুনকৈ বনোৱা হাস্পতালৰ কোৱাৰ্টাৰ এটাত থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলে, নিজৰ ফল্ডিং বিচনাখন পাৰিলোঁ, কিন্তু ওপৰত পাৰিবলৈ একো কাপোৰ নাছিল, কাৰণ মোৰ গোটেই বস্তুবোৰেই তিতি গ’ল । সেই জাৰত সেইদিনা এখন মাত্ৰ বিচনা চাদৰ পাৰি ওপৰত একো কাপোৰ গাত নোলোৱাকৈ জাৰত কঁপি কঁপি শুলো । সেইদিনা কান্দিছিলোও, ঘৰলৈ বহুত মনত পৰিছিল । তেনেধৰণৰ অভিজ্ঞতা আছে বহুত ৷"
নাটক ৰচনা
বছৰৰ ৯ মাহ সময় উজনিৰ পৰা নামনিলৈ নাটক কৰি ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হয় । ইয়াৰে মাজতে নাটক ৰচনা কেনেদৰে কৰা হয় বুলি কৰা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অভিনেতাগৰাকীয়ে কয়,"নাট্যবৰ্ষৰ আৰম্ভণি হোৱাৰ পাছতে প্ৰথম আমাৰ ডাঙৰ উৎসৱ আহে বিশ্বকৰ্মা পূজা, তাৰ পাছত আহে দুৰ্গা পূজা । দুৰ্গা পূজালৈ প্ৰায় আগন্তুক বৰ্ষৰ নাটকসমূহৰ সন্দৰ্ভত দৰ্শকৰ মাজত এক প্ৰচাৰ হৈয়ে যায় । তাৰ পাছতে আহে ৰাস, ৰাসৰ পাছতে আগন্তুক বৰ্ষৰ বাবে পৰিকল্পনা আৰম্ভ হৈ যায় । গতিকে মই দুৰ্গা পূজাৰ দশমীৰ দিনাই নাটকৰ নামকেইটা ঠিক কৰো । তেতিয়াৰ পৰাই বিষয়বস্তুৰ সন্দৰ্ভত মই ভবা আৰম্ভ কৰোঁ, ১২ এপ্ৰিলৈ মই ভাবিয়ে থাকোঁ । ১২ এপ্ৰিল মানত আমাৰ নাট্যবর্ষৰ সামৰণি পৰে । বিহুৰ পাছৰ পৰাই মই নাটক লিখাৰ আৰম্ভণি কৰো ।"
একঘেয়ামি নাটক ৰচনাই ক’ৰবাত ভ্ৰাম্যমাণৰ প্ৰতি দৰ্শকৰ অনিহা আহিছে নেকি ?
'মানুহে সদায় এটা সোৱাদৰ বস্তু খাই থাকিব নিবিচাৰে । পৰিবৰ্তন অকণমান সকলোৱে বিচাৰে । একেধৰণৰ বস্তুখিনিয়ে বেলেগ বেলেগ ধৰণে সোৱাদযুক্ত কৰিব পাৰি । ঠিক তেনেদৰে নাটকৰ বিষয়সমূহ একেই, কিন্তু তাক উপস্থাপনৰ যিটো ধৰণ সেইটো বেলেগ কৰিব পাৰি । চেষ্টা কৰিলে এগৰাকী ৰান্ধনীয়ে বেলেগ ধৰণৰ বহুকেইটা ব্যঞ্জন প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে, কিন্তু তেওঁ চেষ্টা কৰিব লাগিব । তেনেদৰে নাট্যকাৰ এগৰাকীয়ে এই চিন্তাটো কৰি ৰুচিটো সলনি কৰি দিব পাৰে ।"
উল্লেখ্য যে, এইবাৰ ৰাজধানী থিয়েটাৰৰ মঞ্চত দেখিবলৈ পোৱা যাব ভ্ৰাম্যমাণৰ বাদশ্বাহগৰাকীক । সমান্তৰালভাৱে আগন্তুক নাট্যবর্ষত ৰাজধানীকে ধৰি অন্যান্য নাট্যগোষ্ঠীসমূহৰ মঞ্চত মঞ্চস্থ হ'ব তেওঁ ৰচনা কৰা ৬খনকৈ নাট । অভিনয় জগতৰ প্ৰতি আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে গোলাঘাট সাহিত্য সভাই শেহতীয়াকৈ আইদেউ সন্দিকৈ বঁটাৰে সন্মানিত কৰে অভিনেতাগৰাকীক । লগতে অভিনন্দন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীয়ে বিগত বৰ্ষৰ 'ৰাৱণ' নাটখনৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিছে তেওঁক ।
