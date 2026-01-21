ETV Bharat / entertainment

নাট্যমঞ্চৰ পৰা ৰূপালী পৰ্দালৈ সফল যাত্ৰা : পূৰ্ণদা হাজৰিকাৰ কথাৰে

কম বয়সতে বিয়াত বহি আঁতৰি গৈছিল অভিনয় জগতৰ পৰা, তথাপিও জনাজাত সফল এগৰাকী অভিনেত্ৰী হিচাপে ৷ পূৰ্ণদা হাজৰিকাৰ সৈতে এটি অন্তৰংগ আলাপ-

interview assamese actress purnada hazarika shares her acting journey
পূৰ্ণদা হাজৰিকা (Photo : ETV Bharat Assam)
গুৱাহাটী : অসমীয়া নাট্য আৰু ছবি জগতত নিজস্ব অভিনয় শৈলীৰে জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰা এগৰাকী অভিনেত্ৰী হৈছে পূৰ্ণদা হাজৰিকা । নিজৰ অভিনয় শৈলীৰে পূৰ্ণদা হাজৰিকাই দীৰ্ঘ সময় ধৰি অভিনয় জগতত নিজৰ স্থান অটুট ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

নাট্যমঞ্চৰ পৰা অভিনয় যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি কৰা অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে বৰ্তমানলৈকে কেবাখনো ভিচিডি, ধাৰাবাহিক আৰু ছবিত অভিনয় কৰিছে । অসমীয়া ছবিৰ লগতে এখন মণিপুৰী ভাষাৰ ছবিতো অভিনয় কৰিছে তেওঁ ।

পূৰ্ণদা হাজৰিকাৰ সৈতে অন্তৰংগ আলাপ (ETV Bharat Assam)

অসমীয়া ছবি ‘পানী’ আছিল তেওঁ অভিনয় কৰা প্ৰথমখন ছবি । ইয়াৰোপৰি 'জেতুকা পাতৰ দৰে', 'ৰঙাটাপু ১৯৮৩', 'কেচটো নগেন', 'যৌৱনে আমনি কৰে ২' কে ধৰি প্ৰায় ১২ খন অসমীয়া ছবিত অভিনয় কৰিছে তেওঁ ।

Purnada Hazarika
শ্বুটিং ছেটত সহ-অভিনেত্ৰীৰ সৈতে পূৰ্ণদা হাজৰিকা (Photo : ETV Bharat Assam)

অভিনয়ৰ লগতে শিক্ষকতাৰ লগতো জড়িত আছিল হাজৰিকা । ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে জীৱনৰ বহু কথাই মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰে ।

Purnada Hazarika
এক ধেমেলীয়া মুহূৰ্তত পূৰ্ণদা হাজৰিকা (Photo : ETV Bharat Assam)

কেনেদৰে আৰম্ভ হৈছিল অভিনয় যাত্ৰা ?

"মোৰ জন্ম হৈছিল বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ দ-গাঁৱত, ১৯৬২ চনত । ১১ বছৰ বয়সত আমাৰ গাঁৱৰে মইনা পাৰিজাতৰ জৰিয়তে আমি ঝুমুৰ নৃত্য পৰিবেশন কৰিবলৈ লক্ষ্ণৌলৈ গৈছিলো । সাংস্কৃতিক দিশত প্ৰথম যাত্ৰা বুলি ক’লে সেইটোৰ কথাই ক’ব লাগিব । তাৰ পাছত মই সপ্তম শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰি থাঁকোতে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ এজন শিক্ষকে একাংকিকা নাটৰ এটা চৰিত্ৰ মোক কৰিবলৈ দিলে । তেনেদৰে অভিনয় জগতত খোজ দিলোঁ । পৰৱৰ্তী সময়ত বহু কেইখন একাংকিকা নাট প্ৰতিযোগিতা অংশগ্ৰহণ কৰি দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ খিতাপ অর্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ’লো । এইয়াই আছিল আৰম্ভণি”, এই ভাষ্য পূৰ্ণদা হাজৰিকাৰ ৷

interview assamese actress purnada hazarika shares her acting journey
বিশিষ্ট অভিনেতা অৰুণ হাজৰিকাৰ সৈতে পূৰ্ণদা হাজৰিকা (Photo : ETV Bharat Assam)

বিবাহৰ পাছত বহু বছৰলৈ অভিনয়ৰ লগত জড়িত নাছিল

এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, “খুব কম বয়সতে মোৰ বিয়া হৈছিল । বিয়াৰ পাছত সন্তান হ'ল, সেই সময়ত নাটকৰ কথাটো একেবাৰে তল পৰি গ'ল । সেই সময়খিনিত মই শিক্ষকতাৰ লগত জড়িত হৈ পৰিলোঁ । তেনেদৰে শিক্ষকতা কৰি মই ২০২১ চনত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰো । শিক্ষকতা কৰি থকাৰ কেইবছৰমানৰ পাছত এদিন আমাৰে বিদ্যালয়ৰ সহ-শিক্ষায়ত্ৰী বাইদেউ এগৰাকীয়ে মোক নাটক এখন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰে । বাইদেউৰ উৎসাহত মই পুনৰ নাটক কৰিবলৈ ল’লো । তাৰ পাছত সূৰ্য বৰুৱা সোঁৱৰণী একাংকিকা নাট প্ৰতিযোগিতাত চতিয়াৰ পৰা যিবোৰ দল যায় তাত মোক কৰিবলৈ দিলে । তাত মই শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ’লো । তেনেদৰে মই পুনৰ অভিনয় জগতৰ লগত জড়িত হ’লো ।”

Purnada Hazarika
শ্বুটিং ছেটত সহ-অভিনেত্ৰীৰ সৈতে পূৰ্ণদা হাজৰিকা (Photo : ETV Bharat Assam)

ভিচিডি 'অঞ্জনা ২০০৬' ৰ জৰিয়তে অর্জন কৰিছিল বিশেষ জনপ্ৰিয়তা

এসময়ৰ জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক 'অঞ্জনা ২০০৬' ৰ জৰিয়তে ৰঙীন পৰ্দাত বিশেষ জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁ । এই যাত্ৰাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, “নাট্যকাৰ পংকজ জ্যোতি ভূঞাই 'অঞ্জনা ২০০৬' ভিচিডিৰ বাবে প্ৰস্তাৱ দিয়ে । সেই ভিচিডিখনত মই অৰুণ হাজৰিকাৰ পত্নীৰ চৰিত্ৰটোত অভিনয় কৰিলোঁ আৰু সেই ভিচিডিখনৰ এটা দৃশ্য খুবেই জনপ্ৰিয় হৈছিল । তেনেদৰে ভিচিডিৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল ।”

Purnada Hazarika
অভিনেত্ৰী পূৰ্ণদা হাজৰিকাৰ সৈতে ই টিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক দিপাঞ্জলি শৰ্মা (Photo : ETV Bharat Assam)

জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক ‘ভাড়াঘৰ’ত কৰিছিল অভিনয়

এসময়ৰ জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক ‘ভাড়াঘৰ’তো অভিনয় কৰিছিল পূৰ্ণদা হাজৰিকাই । ‘ভাড়াঘৰ’ৰ প্ৰয়াত জয়ন্ত দাসৰ ভগ্নীৰ চৰিত্ৰটোত অভিনয় কৰি বিশেষ জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁ । সেই সময়ত ভাড়াঘৰৰ পেহী বুলিয়ে বহুতে সম্বোধন কৰিছিল হাজৰিকাক ।

Purnada Hazarika
নিজস্ব অভিনয় শৈলীৰে জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰা পূৰ্ণদা হাজৰিকা (Photo : ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, “ভাড়াঘৰৰ মই হেমন্ত কাকতিৰ ভগ্নীৰ চৰিত্ৰটোত অভিনয় কৰিছিলোঁ । সেই সময়ত য’লৈ যাওঁ তাতেই ভাড়াঘৰৰ পেহী বুলিয়ে মোক মাতে । প্ৰথমবাৰৰ বাবে দর্শকে মোক ইমান মৰম দিয়াৰ পাছত পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ মোক তাত অভিনয় কৰিবলৈ মাতিলে । যিহেতু মই বিদ্যালয়ত চাকৰি কৰো, সেয়ে গৰম বন্ধৰ সময়ত আহিব পাৰোঁ । তেনেদৰে সেই ধাৰাবাহিকখনৰ পাছত আৰু কেইবাখনো ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰিবলৈ সুযোগ পালোঁ আৰু তেনেদৰেই এই ধাৰাটো চলি আছে ।”

Purnada Hazarika
শ্বুটিং ছেটত সহ-তাৰকাৰ সৈতে পূৰ্ণদা হাজৰিকা (Photo : ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগে আগবঢ়োৱা ২০২৬ বৰ্ষৰ শিল্পী পেন্সনৰ এককালীন সাহায্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অভিনেত্ৰী পূৰ্ণদা হাজৰিকা ।

