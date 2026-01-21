নাট্যমঞ্চৰ পৰা ৰূপালী পৰ্দালৈ সফল যাত্ৰা : পূৰ্ণদা হাজৰিকাৰ কথাৰে
কম বয়সতে বিয়াত বহি আঁতৰি গৈছিল অভিনয় জগতৰ পৰা, তথাপিও জনাজাত সফল এগৰাকী অভিনেত্ৰী হিচাপে ৷ পূৰ্ণদা হাজৰিকাৰ সৈতে এটি অন্তৰংগ আলাপ-
গুৱাহাটী : অসমীয়া নাট্য আৰু ছবি জগতত নিজস্ব অভিনয় শৈলীৰে জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰা এগৰাকী অভিনেত্ৰী হৈছে পূৰ্ণদা হাজৰিকা । নিজৰ অভিনয় শৈলীৰে পূৰ্ণদা হাজৰিকাই দীৰ্ঘ সময় ধৰি অভিনয় জগতত নিজৰ স্থান অটুট ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
নাট্যমঞ্চৰ পৰা অভিনয় যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি কৰা অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে বৰ্তমানলৈকে কেবাখনো ভিচিডি, ধাৰাবাহিক আৰু ছবিত অভিনয় কৰিছে । অসমীয়া ছবিৰ লগতে এখন মণিপুৰী ভাষাৰ ছবিতো অভিনয় কৰিছে তেওঁ ।
অসমীয়া ছবি ‘পানী’ আছিল তেওঁ অভিনয় কৰা প্ৰথমখন ছবি । ইয়াৰোপৰি 'জেতুকা পাতৰ দৰে', 'ৰঙাটাপু ১৯৮৩', 'কেচটো নগেন', 'যৌৱনে আমনি কৰে ২' কে ধৰি প্ৰায় ১২ খন অসমীয়া ছবিত অভিনয় কৰিছে তেওঁ ।
অভিনয়ৰ লগতে শিক্ষকতাৰ লগতো জড়িত আছিল হাজৰিকা । ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে জীৱনৰ বহু কথাই মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰে ।
কেনেদৰে আৰম্ভ হৈছিল অভিনয় যাত্ৰা ?
"মোৰ জন্ম হৈছিল বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ দ-গাঁৱত, ১৯৬২ চনত । ১১ বছৰ বয়সত আমাৰ গাঁৱৰে মইনা পাৰিজাতৰ জৰিয়তে আমি ঝুমুৰ নৃত্য পৰিবেশন কৰিবলৈ লক্ষ্ণৌলৈ গৈছিলো । সাংস্কৃতিক দিশত প্ৰথম যাত্ৰা বুলি ক’লে সেইটোৰ কথাই ক’ব লাগিব । তাৰ পাছত মই সপ্তম শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰি থাঁকোতে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ এজন শিক্ষকে একাংকিকা নাটৰ এটা চৰিত্ৰ মোক কৰিবলৈ দিলে । তেনেদৰে অভিনয় জগতত খোজ দিলোঁ । পৰৱৰ্তী সময়ত বহু কেইখন একাংকিকা নাট প্ৰতিযোগিতা অংশগ্ৰহণ কৰি দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ খিতাপ অর্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ’লো । এইয়াই আছিল আৰম্ভণি”, এই ভাষ্য পূৰ্ণদা হাজৰিকাৰ ৷
বিবাহৰ পাছত বহু বছৰলৈ অভিনয়ৰ লগত জড়িত নাছিল
এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, “খুব কম বয়সতে মোৰ বিয়া হৈছিল । বিয়াৰ পাছত সন্তান হ'ল, সেই সময়ত নাটকৰ কথাটো একেবাৰে তল পৰি গ'ল । সেই সময়খিনিত মই শিক্ষকতাৰ লগত জড়িত হৈ পৰিলোঁ । তেনেদৰে শিক্ষকতা কৰি মই ২০২১ চনত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰো । শিক্ষকতা কৰি থকাৰ কেইবছৰমানৰ পাছত এদিন আমাৰে বিদ্যালয়ৰ সহ-শিক্ষায়ত্ৰী বাইদেউ এগৰাকীয়ে মোক নাটক এখন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰে । বাইদেউৰ উৎসাহত মই পুনৰ নাটক কৰিবলৈ ল’লো । তাৰ পাছত সূৰ্য বৰুৱা সোঁৱৰণী একাংকিকা নাট প্ৰতিযোগিতাত চতিয়াৰ পৰা যিবোৰ দল যায় তাত মোক কৰিবলৈ দিলে । তাত মই শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ’লো । তেনেদৰে মই পুনৰ অভিনয় জগতৰ লগত জড়িত হ’লো ।”
ভিচিডি 'অঞ্জনা ২০০৬' ৰ জৰিয়তে অর্জন কৰিছিল বিশেষ জনপ্ৰিয়তা
এসময়ৰ জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক 'অঞ্জনা ২০০৬' ৰ জৰিয়তে ৰঙীন পৰ্দাত বিশেষ জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁ । এই যাত্ৰাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, “নাট্যকাৰ পংকজ জ্যোতি ভূঞাই 'অঞ্জনা ২০০৬' ভিচিডিৰ বাবে প্ৰস্তাৱ দিয়ে । সেই ভিচিডিখনত মই অৰুণ হাজৰিকাৰ পত্নীৰ চৰিত্ৰটোত অভিনয় কৰিলোঁ আৰু সেই ভিচিডিখনৰ এটা দৃশ্য খুবেই জনপ্ৰিয় হৈছিল । তেনেদৰে ভিচিডিৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল ।”
জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক ‘ভাড়াঘৰ’ত কৰিছিল অভিনয়
এসময়ৰ জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক ‘ভাড়াঘৰ’তো অভিনয় কৰিছিল পূৰ্ণদা হাজৰিকাই । ‘ভাড়াঘৰ’ৰ প্ৰয়াত জয়ন্ত দাসৰ ভগ্নীৰ চৰিত্ৰটোত অভিনয় কৰি বিশেষ জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁ । সেই সময়ত ভাড়াঘৰৰ পেহী বুলিয়ে বহুতে সম্বোধন কৰিছিল হাজৰিকাক ।
এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, “ভাড়াঘৰৰ মই হেমন্ত কাকতিৰ ভগ্নীৰ চৰিত্ৰটোত অভিনয় কৰিছিলোঁ । সেই সময়ত য’লৈ যাওঁ তাতেই ভাড়াঘৰৰ পেহী বুলিয়ে মোক মাতে । প্ৰথমবাৰৰ বাবে দর্শকে মোক ইমান মৰম দিয়াৰ পাছত পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ মোক তাত অভিনয় কৰিবলৈ মাতিলে । যিহেতু মই বিদ্যালয়ত চাকৰি কৰো, সেয়ে গৰম বন্ধৰ সময়ত আহিব পাৰোঁ । তেনেদৰে সেই ধাৰাবাহিকখনৰ পাছত আৰু কেইবাখনো ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰিবলৈ সুযোগ পালোঁ আৰু তেনেদৰেই এই ধাৰাটো চলি আছে ।”
উল্লেখ্য যে, শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগে আগবঢ়োৱা ২০২৬ বৰ্ষৰ শিল্পী পেন্সনৰ এককালীন সাহায্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অভিনেত্ৰী পূৰ্ণদা হাজৰিকা ।
