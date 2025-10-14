ETV Bharat / entertainment

গাৰ নোম শিঁয়ৰি উঠা কথা, অসমত এটা নতুন জাতি-ধৰ্মৰ সৃষ্টি হৈছে

জুবিনৰ বহু নজনা কথা শুনক ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ বঁটাপ্ৰাপক কলা নিৰ্দেশক জ্যোতি শংকৰ ভট্টাচাৰ্যৰ মুখেৰে-

Zubeen special
জনশিল্পী জুবিন গাৰ্গ (Photo : ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 14, 2025 at 6:24 PM IST

Updated : October 14, 2025 at 6:29 PM IST

গুৱাহাটী : জনশিল্পী জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যোৱা ২৫ টা দিন উকলি গ’ল । চাওঁতে চাওঁতে এমাহ হ’বৰ হ’ল । কায়িকভাৱে জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজত নাই যদিও প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ মনত এতিয়াও জীয়াই আছে জুবিন দা । সকলোৱে বিচাৰিছে জুবিনৰ মৃত্যুৰ সঠিক ন্যায় আৰু সঠিক তদন্ত ।

সম্প্ৰতি চি আই ডিৰ তদন্ত চলি আছে । এছ আই টিৰ ফালৰ পৰা বহুজনক সোধোপোছা তথা জেৰাও কৰা হৈছে । আমাৰ মাজত জীয়াই থকা অৱস্থাত জুবিনক অন্তৰংগ হিচাপে লগ পোৱা বহুজনে প্ৰকাশ কৰিছে বহু কথা ।

কলা নিৰ্দেশক জ্যোতি শংকৰ ভট্টাচাৰ্য (ETV Bharat Assam)

এই প্ৰতিবেদনটোত জুবিনৰ সৈতে বহু সময়ত অন্তৰংগ মুহূৰ্ত কটোৱা তথা জুবিনৰ সৈতে বহুকেইখন অসমীয়া বোলছবিত কাম কৰা কলা নিৰ্দেশক জ্যোতি শংকৰ ভট্টাচাৰ্যৰ মনৰ কথা আগবঢ়াইছো ৷ মিছন চাইনা, কাঞ্চনজংঘা, ৰৈ ৰৈ বিনালেৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জুবিনৰ বহু অনুষ্ঠানৰ লগতে কলাগুৰু ফেষ্টিভেললৈকে তেওঁ কলা নিৰ্দেশকৰূপে কাম কৰিছে ৷ জুবিনৰ অন্তিম টক শ্ব’ 'মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত'ৰ ছেট বনাইছিল তেওঁ ৷ তেওঁৰ কাষত থাকিবলৈ পোৱাটো ভগৱানৰ কাষত থাকিবলৈ পোৱাৰ নিচিনা বুলি মন্তব্য কৰে কলা নিৰ্দেশকগৰাকীয়ে ৷ জ্যোতি শংকৰ ভট্টাচাৰ্যই কলা নিৰ্দেশক হিচাপে ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ বঁটাও লাভ কৰিছে ।

জ্যোতি শংকৰ ভট্টাচাৰ্য প্ৰথম জুবিনৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল জুবিন গাৰ্গৰ ‘মোৰ গান মোৰ প্ৰাণ’ টক শ্ব’টোৰ ছেট বনোৱাৰ দায়িত্ব লাভ কৰাৰ সময়ত ৷ 2008 চনৰ কথা ৷ প্ৰথমো দুয়ো লগ হোৱা নাছিল ৷ জুবিনে লগ কৰিব বিচৰাত এদিন তেওঁ ৰৈ দিলে তাত ৷ ছেটত উপস্থিত হৈ জুবিনে ওপৰৰ পৰা তললৈকে চালে তেওঁক ৷ ছেটত কিছু সাল-সলনি কৰাৰ কথা ক’লে জুবিনে ৷ সেয়াই আছিল আৰম্ভণি ৷

সেই চিনাকিৰ পিছত হাজাৰ ভিৰৰ মাজতো জুবিনে পাহৰি নগ’ল জ্যোতি শংকৰ ভট্টাচাৰ্যক ৷ জুবিনে মানুহক খুব পৰ্যবেক্ষণ কৰে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে সকলোৰে নাম মনত থাকে জুবিনৰ ৷

জুবিনৰ অন্তিমখন ছবি ৰৈ ৰৈ বিনালেৰ কামত শ্ৰীলংকালৈ যোৱা ভট্টাচাৰ্যই কয়, "ছবিখনৰ টীমটোৰ সৈতে তেওঁলোক য’ত থাকিছিল, গোটেই দ্বীপটো সাগৰৰ মাজত ৷ চাৰিওফালে পানী ৷ তাত জুবিন দাৰ এডাল চুলি নসৰিল ৷ তেওঁ শ্বুট কৰিছে, পানীত নামিছে, সাগৰলৈ গৈছে তেওঁ, আপোনালোকে পোষ্টাৰখন দেখিছেই ৷ তাত জুবিন দাৰ একো নহ’ল, কাৰণ তেওঁৰ কাষত থকা মানুহখিনি তেওঁৰ নিজৰ আছিল ৷"

তেওঁ আৰু কয়, "আমি কাম কৰিছোঁ, আমি পাৰিশ্ৰমিক পাম ৷ জুবিন দাক আমি সদায় পাৰিশ্ৰমিকতকৈ ওপৰত ৰাখিছোঁ ৷ কেতিয়াও এইটো ভবা নাই যে জুবিন দাক ব্যৱহাৰ কৰি আমি কিবা বোপাৰ কৰো নেকি ? যিটো এতিয়াহে জানিব পাৰিছো যে তেনেকৈও ভাবিব পৰা যায় ৷ তেনেকৈও যে কোনোবাই ভাবিবলৈ সাহস কৰিব পাৰে, সেই কথা ভাবিলে ভয় লাগে ৷"

জুবিনে পৰিকল্পনা কৰাৰ দৰেই ৰৈ ৰৈ বিনালে ছবিখন 31 অক্টোবৰত মুক্তি দিয়াৰ বাবে আগবাঢ়িছে ছবিখনৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি ৷ ছবিখনৰ ৰৈ যোৱা কামখিনি সকলোৱে জোৰদাৰ গতিত কৰি আছে ৷ শেষৰ পৰ্যায়ৰ শ্বুটিং কৰাৰ দিনা সকলোৱে ছেটত জয় জুবিন দা বুলি চিঞৰি উঠিছিল- এই কথা জানিবলৈ দিয়ে কলা নিৰ্দেশকগৰাকীয়ে ৷

জুবিন গাৰ্গৰ এটা আশা পূৰণ কৰিব নোৱাৰি নিজকে দুৰ্ভাগ্যবান বুলি উল্লেখ কৰি জ্যোতি শংকৰ ভট্টাচাৰ্যই কয়, "মই তেতিয়া নলবাৰীৰ ৰাসত ব্যস্ত,সেই বছৰ জুবিন দাৰ 50 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ’ব 18 নৱেম্বৰত ৷ জুবিন দাই মোক ফোন কৰি কৈছে-যোৰহাটত এটা ৰংঘৰ বনাব লাগে, তই ক’ত আছ, কেতিয়া ফ্ৰি হ’বি ? মই ক’লো 16 তাৰিখে ৷ তই 16 তাৰিখে ফ্ৰী হ’বি ৷ মোৰ ৰংঘৰটো ? মই ক’লো- দুটা টীম কৰিম, মই বনাই দিম ৷ তেতিয়া জুবিন দাই ক’লে- ‘জ্যোতি তই থাকিব লাগিব, 50টো এবাৰেই আহিব, সেইকাৰণে তাক ঠিক মতে পাতিব লাগিব ৷’ মই নিজকে খুব দুৰ্ভাগ্যবান বুলি ভাবো যে দাদাৰ এই ছেটতো মই বনাই দিব নোৱাৰিলোঁ ৷"

জুবিনৰ 20 বছৰীয়া সংগীতৰ যাত্ৰা সামৰি এটা ৰক এলবাম মুকলি কৰা হৈছিল ৷ সেই ছেটটো চান্দমাৰীত বনোৱা হৈছিল ৷ অনুষ্ঠানৰ আগদিনা সেই ছেটটোত কাম কৰি থকাৰ সময়ত ভাগৰত জুবিন দা তাতে শুবলৈ লৈছিল ৷ "মানা কৰিলোঁ, কৈছিলো আপুনি য’তে ত’তে শুলে ভাল নেদেখি, কাৰণ আমি নিজকে সকলোতে জুবিন দাৰ ঠাইৰ মানুহ বুলি পৰিচয় দিওঁ ৷ আকৌ সকলো কামত লাগিলো ৷ মাজতে দাদাক ক’লো-কাইলৈ দেউতাৰ 75 সংখ্যক জন্মদিন ৷ কাইলৈ বেছি সময় নাথাকো অলপ সময়হে থাকিম ৷ তেতিয়া জুবিন দাই ক’লে-এইটো কথা কাইলৈ মঞ্চত ক’ম ৷ পিছৰদিনা অনুষ্ঠানলৈ গ’লো ৷ আহিবলৈ খোজোতে গৰিমা বৌৱে জুবিন দাক ক’বলৈ গ’ল ৷ ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো সকলোকে ইমান গুৰুত্ব দিয়ে ৷ জুবিন দাই মঞ্চলৈ মাতি লৈ গৈ চিনাকি কৰাই দিলে ৷ মঞ্চৰ পৰাই মোৰ দেউতালৈ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনালে ৷ এইটো মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ আশীৰ্বাদ ৷"

সেই অনুষ্ঠানটোতে টাৰছেম মিট্টলে লগ পাই কলা নিৰ্দেশকক কিমান টকা কামানি কৰে বুলি প্ৰশ্ন কৰিছিল ৷ তেতিয়া বছৰটোত 2 লাখ টকাৰ কাম কৰা নিৰ্দেশকগৰাকীয়ে 25 লাখৰ কাম চলে বুলি উত্তৰ দিছিল ৷ সেই সময়তে লাহে লাহে সিদ্ধাৰ্থ নামৰ ল’ৰা এটা সোমাই আহিছিল বুলি কয় জ্যোতি শংকৰ ভট্টাচাৰ্যই ৷ সম্প্ৰতি চৰ্চাত থকা জুবিনৰ মেনেজাৰ তথা চি আই ডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা সিদ্ধাৰ্থই এখন হোটেল লীজত লোৱাৰ কথা জ্যোতি শংকৰ ভট্টাচাৰ্যক কৈছিল বুলি উল্লেখ কৰে তেওঁ ৷

ৰাইজে নজনা জুবিনৰ বহুবোৰ ভিতৰুৱা কথা সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰকাশ কৰে জ্যোতি শংকৰ ভট্টাচাৰ্যই । শেখৰে বহুত ফটুৱা কথা কয় বুলিও মন্তব্য কৰে তেওঁ ৷ সঠিক ন্যায়ৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "ভাল ফল এটাৰ বাবে বস্তুবোৰ দীঘলীয়া হ’ব লাগিব, কিন্তু এই বস্তুবোৰ আমাৰ কাৰণে নতুন ৷ কলকাতাৰ পৰা মোলৈ মেছেজ আহি আছে ৷ ৰাতি মোবাইল লৈও বহুতে #JuticeforZueenGarg লিখিছে ৷ এই কথাই মানুহক বুজাইছে যে জুবিন গাৰ্গ কি আছিলে, কি হয় আৰু কি হৈ থাকিব ? ন্যায় লাগিবই ৷"

