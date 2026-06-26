ETV Bharat / entertainment

১৭ বছৰৰ পাছত পৰ্দাত পুনৰ ঐতিহাসিক যুটি: 'ৱেলকাম টু দ্য জংগল' আৰু বলীউডৰ বৰ্তমানৰ সংকট লৈ কি ক’লে অক্ষয়-সুনীলে?

বলীউডৰ বৰ্তমানৰ সংকট আৰু 'ৱেলকাম টু দ্য জংগল'ক লৈ অক্ষয় কুমাৰ আৰু সুনীল শেঠ্ঠীৰ বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ-

Special interview with Akshay Kumar and Sunil Shetty about Bollywood's current crisis and 'Welcome to the Jungle'
১৭ বছৰৰ পাছত পৰ্দাত পুনৰ ঐতিহাসিক যুটি (Photo: Special arrangement)
author img

By Seema Sinha

Published : June 26, 2026 at 4:01 PM IST

17 Min Read
Choose ETV Bharat

বলীউডৰ বৰ্তমানৰ সংকট, বাজেট আৰু 'ৱেলকাম টু দ্য জংগল' ছবি সন্দৰ্ভত অক্ষয় কুমাৰ আৰু সুনীল শেঠ্ঠীয়ে এক মুকলি আলোচনা আগবঢ়াইছে । অক্ষয় কুমাৰে মত প্ৰকাশ কৰে যে চিনেমাৰ সফলতাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট ফৰ্মূলা নাই, কিয়নো একক বা বহু-তাৰকা যিকোনো ধৰণৰ ছবিয়েই চলিব পাৰে ।

অক্ষয় কুমাৰ আৰু সুনীল শেঠ্ঠী পৰ্দাৰ যুটিটো বলীউডৰ অন্যতম আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় আৰু সফল যুটি । অক্ষয় কুমাৰৰ চতুৰ বুদ্ধিমত্তা আৰু সুনীল শেঠ্ঠীৰ গহীন ব্যক্তিত্বৰ আকৰ্ষণীয় সংমিশ্ৰণে তেওঁলোকৰ মাজৰ কাজিয়া তথা তৰ্ক-বিতৰ্কৰ দৃশ্যবোৰক নিখুঁতভাৱে ফুটাই তোলে ।

INTERVIEW | Akshay Kumar & Suniel Shetty On Bollywood's Crisis, Budgets, Violence In Films, And Welcome To The Jungle
অক্ষয় কুমাৰ আৰু সুনীল শ্বেঠ্ঠীৰ মুকলি আলোচনা (Photo: Special arrangement)

তেওঁলোকৰ এই মধুৰ সম্পৰ্ক আৰু অভিনয়ে ১৯৯০ আৰু ২০০০ চনৰ দশকত ভাৰতীয় ছবিজগতক কেইবাখনো অতি সফল এক্সন-কমেডী ছবি উপহাৰ দিছে । ইয়াৰ ভিতৰত ‘হেৰা ফেৰী’, ‘ফিৰ হেৰা ফেৰী’ আৰু ‘আৱাৰা পাগল দিৱানা’ আদি ছবি উল্লেখনীয় ।

INTERVIEW | Akshay Kumar & Suniel Shetty On Bollywood's Crisis, Budgets, Violence In Films, And Welcome To The Jungle
ৱেলকাম টু দ্য জংগল ছবিৰ দৃশ্যগ্ৰহণ (Photo: Special arrangement)

যেতিয়া এই দুজন তাৰকাই একেলগে পৰ্দাত অভিনয় কৰে, তেওঁলোকৰ বিপৰীতধৰ্মী অভিনয়ে কমেডী আৰু ড্ৰামাৰ এক নিখুঁত ভাৰসাম্য গঢ়ি তোলে । এই বিখ্যাত যুটিটোৱে পুনৰ যুটীয়াভাৱে 'ৱেলকাম' ছবিৰ তৃতীয়টো খণ্ড, এক্সন-এডভেঞ্চাৰধৰ্মী 'ৱেলকাম টু দ্য জংগল'ৰ জৰিয়তে ছবিগৃহলৈ দৰ্শকক আকৰ্ষিত কৰিছে ।

আহমেদ খানৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত এই বিশাল এক্সন-কমেডী ছবিখনত অক্ষয় কুমাৰ, সুনীল শেঠ্ঠী, অৰ্শদ ৱাৰ্ছী, ৰবীনা টেণ্ডন, আফতাব শিৱদাসানী, জনী লিভাৰ, জেকলিন ফাৰ্ণাণ্ডেজ, দিছা পাটানী আদিকে ধৰি ৩০ জনতকৈও অধিক অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে অভিনয় কৰিছে । ছবিখনে পৰম্পৰাগত সস্তীয়া কৌতুকৰ পৰা আঁতৰি আহি এক ভিন্ন ধৰণৰ পৰিস্থিতিগত হাস্যৰস আৰু ডাৰ্ক কমেডীৰ সৈতে এক বৃহৎ পৰিসৰত দৰ্শকক আমোদ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ।

INTERVIEW | Akshay Kumar & Suniel Shetty On Bollywood's Crisis, Budgets, Violence In Films, And Welcome To The Jungle
এটা দৃশ্যত জেকলিনৰ সৈতে অক্ষয় কুমাৰ (Photo: Special arrangement)

দীৰ্ঘ ১৭ বছৰৰ পাছত পৰ্দাত পুনৰ একত্ৰিত হৈ এই তাৰকা যুটিটো অতি উৎসাহিত হৈ পৰিছে । তেওঁলোকক শেষবাৰৰ বাবে ২০০৯ চনত প্ৰিয়দৰ্শনৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত 'দে দনা দন' নামৰ কমেডী ছবিখনত একেলগে দেখা গৈছিল, যিখন হলীউডৰ 'স্ক্ৰুড' (Screwed) ছবিখনৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ।

সুনীল শেঠ্ঠীয়ে কয়, "প্ৰেম-ঘৃণাৰ সম্পৰ্ক... 'ৱেলকাম টু দ্য জংগল' ছবিখন আচলতে ইয়াৰ ওপৰতেই আধাৰিত । প্ৰকৃততে ইয়াক ভালপোৱা-বেয়াপোৱা বুলি কোৱাতকৈ বেয়াপোৱা-ভালপোৱা বুলিহে ক’ব পাৰি । সমগ্ৰ ছবিখনত আমি ইজনে সিজনৰ বিৰোধিতা কৰি থাকোঁ, কিন্তু সঠিক সময়ত আমি একগোট হওঁ । পুৰণি যুগৰ চিনেমাৰ সৌন্দৰ্য্যও এয়াই আছিল । আগৰ দশকবোৰৰ চিনেমা চালে দেখা যায় যে তাত সদায় অসত্যৰ ওপৰত সত্যৰ জয় হৈছিল । মই তেওঁলোকক শত্ৰু বুলি নকওঁ, কিন্তু সমগ্ৰ ছবি এখনত মিলা মিচা নোহোৱা দুজন মানুহ যেতিয়া শেষৰ ফালে এক হয়, তেতিয়া দৰ্শকে বহুত ভাল পায় ।"

INTERVIEW | Akshay Kumar & Suniel Shetty On Bollywood's Crisis, Budgets, Violence In Films, And Welcome To The Jungle
বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ (Photo: Special arrangement)

আনহাতে অক্ষয় কুমাৰে কয়, "সুনীল আৰু মই একেলগে বহুতো ছবি কৰিছোঁ । আমি কেইবাখনো ছুপাৰহিট ছবি উপহাৰ দিছোঁ আৰু এইবাৰো দৰ্শকক আন এখন হিট ছবি উপহাৰ দিবলৈ আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ ।"

কেৱল কমেডী ছবিয়েই নহয়, এই যুটিটোৰ অভিনয়ে অন্যান্য বহুতো ধাৰাৰ ছবিতো দৰ্শকক আকৰ্ষিত কৰিছে । বিশেষকৈ ত্ৰিকোণ প্ৰেমৰ কাহিনীত তেওঁলোকক প্ৰতিদ্বন্দী হিচাপে দেখা গৈছে । ২০০০ চনৰ ‘ধড়কন’ ছবিত তেওঁলোকৰ মাজত এক তীব্ৰ মানসিক সংঘাত দেখা গৈছিল । এই ছবিখনত তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত আছিল— য’ত সুনীল শ্বেট্টীয়ে এজন প্ৰেমত বিফলতা লাভ কৰা আৰু উন্মাদ প্ৰেমিকৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিছিল, আনহাতে অক্ষয় কুমাৰে এজন শান্ত আৰু সমৰ্পিত স্বামীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল । তেওঁলোকৰ এই সংঘাতখিনিয়েই আছিল ছবিখনৰ মূল আৱেগিক আকৰ্ষণ ।

INTERVIEW | Akshay Kumar & Suniel Shetty On Bollywood's current crisis and 'Welcome to the Jungle'
'ৱেলকাম টু দ্য জংগল'ক লৈ অক্ষয় কুমাৰৰ মনৰ ভাৱ (Photo: Special arrangement)

একেদৰে ১৯৯৪ চনৰ ‘মোহৰা’ নামৰ এক্সন-থ্ৰীলাৰ ছবিখনতো এক জটিল পৰিস্থিতিত তেওঁলোকৰ মুখামুখি হৈছিল, যিয়ে তেওঁলোকক ৯০ৰ দশকৰ শ্ৰেষ্ঠ এক্সন যুটি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল । অৱশ্যে, পৰ্দাৰ কাজিয়া বা সংঘাতপূৰ্ণ সম্পৰ্কৰ বিপৰীতে বাস্তৱ জীৱনত এই দুজন অভিনেতাৰ মাজত বিগত তিনিটা দশক ধৰি এক সুদৃঢ় বন্ধুত্ব অটুট আছে । শ্বুটিং ছেটত অক্ষয় কুমাৰৰ কৰ্মশক্তি আৰু সৃজনীশীল দৃষ্টিভংগীৰ বাবে সুনীল শেঠ্ঠীয়ে প্ৰায়ে তেওঁৰ উচ্চ প্ৰশংসা কৰে ।

INTERVIEW | Akshay Kumar & Suniel Shetty On Bollywood's Crisis, Budgets, Violence In Films, And Welcome To The Jungle
'ৱেলকাম টু দ্য জংগল' (Photo: Special arrangement)

কমেডী ছবিৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন মাপকাঠী সৃষ্টি কৰাৰ সন্দৰ্ভত অক্ষয় কুমাৰে নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ অনুভৱ কৰে যে কমেডী অভিনয় কৰাটো অত্যন্ত কঠিন কাম । অক্ষয় কুমাৰে কয়, "আচলতে এই সকলোবোৰ নিৰ্ভৰ কৰে চিনেমাখনৰ চিত্ৰনাট্য, সংলাপ আৰু আমি ৰূপায়ণ কৰা চৰিত্ৰটোৰ ওপৰত । 'ৱেলকাম টু দ্য জংগল'খন পূৰ্বৰ ছবিসমূহৰ ধাৰাবাহিকতা হ’লেও ইয়াৰ পটভূমি এখন জংঘলৰ ওপৰত আধাৰিত, যাৰ বাবে ইয়াক সম্পূৰ্ণ বেলেগ ধৰণে সজোৱা হৈছে । কিন্তু মই নকওঁ যে এই চৰিত্ৰটো কৰা বৰ কঠিন আছিল; ই আছিল এক সহজ-সৰল অভিনয়ৰ চিনেমা ।"

INTERVIEW | Akshay Kumar & Suniel Shetty On Bollywood's current crisis and 'Welcome to the Jungle'
বহু-তাৰকাযুক্ত ছবিক লৈ অক্ষয় কুমাৰ-সুনীল শেঠ্ঠী বিস্ফোৰক মন্তব্য (Photo: Special arrangement)

সুনীল শেঠ্ঠীয়ে লগতে কয়, "চিত্ৰনাট্য, সংলাপ আৰু চৰিত্ৰৰ উপৰি এখন কমেডী ছবি সফল হ’বলৈ সহ-অভিনেতাসকলৰ সহযোগিতাও সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ । মই সদায় কৈ আহিছোঁ যে অক্ষয়ৰ প্ৰতিটো দৃশ্য চোৱাৰ দৃষ্টিভংগী বেলেগ আৰু তেওঁৰ নিজা এটা শৈলী আছে । কেতিয়াবা সহ-অভিনেতাৰ মাত্ৰ এটা বা দুটা সংলাপেও এটা দৃশ্যক বহুত ওপৰলৈ লৈ যাব পাৰে । 'ৱেলকাম টু দ্য জংগল' ছবিখনত এখন 'চিনেমাৰ ভিতৰত চিনেমা' অৰ্থাৎ এখন নকল চিনেমাৰ কাহিনী দেখুওৱা হৈছে । চিনেমাখন নকল কিন্তু তাৰ ভিলেইনজন আচল । গতিকে যেতিয়া এজন মানুহে গম পাই যে তেওঁ আচল বিপদত পৰিছে, তেতিয়া তেওঁ কেনে প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিব, তাৰ ওপৰতেই কাহিনীভাগ আগবাঢ়িছে । ছবিখনৰ বাকীসকল অভিনেতাও অসাধাৰণ, যাৰ বাবে চিনেমাখনৰ মান বহুত বাঢ়ি গৈছে । অৱশ্যে, এই ছবিখনৰ কাহিনী লিখা আৰু ইয়াৰ শ্বুটিং কৰাটো অতি কঠিন কাম আছিল ।"

অক্ষয় কুমাৰে অনুভৱ কৰে যে 'ৱেলকাম টু দ্য জংগল' ছবিখন অধিক পৰিস্থিতিগত । তেওঁ কয়, "আমি জোৰকৈ মানুহক হঁহুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা নাই । কিন্তু হয়, কমেডী কৰাটো বৰ প্ৰত্যাহ্বানজনক, ই সহজ কাম নহয় । মই সদায় কৈ আহিছোঁ যে আমাৰ উদ্যোগত কমেডীয়ে যিমান সন্মান পাব লাগে, সিমান পোৱা নাই । তথাপিও মই সকলো ধৰণৰ চিনেমা আৰু চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি ভাল পাওঁ, মোৰ কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট চৰিত্ৰৰ প্ৰতি মোহ নাই ।"

কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণিৰ এক্সনধৰ্মী ছবিসমূহৰ কথা সুঁৱৰি তেওঁ কয়, "যেতিয়া মই ৩০ বছৰতকৈও অধিক সময়ৰ আগতে এই চিনেমা জগতত ভৰি দিছিলোঁ, তেতিয়া মই কেৱল এক্সন ছবিহে কৰিছিলোঁ । সকলোৱে মোক কেৱল এজন 'এক্সন ষ্টাৰ' বুলিয়েই ভাবি লৈছিল । তাৰ পিছত মই বেলেগ বেলেগ ধাৰাৰ ছবি কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত ল’লোঁ আৰু নিজক নতুনকৈ আৱিষ্কাৰ কৰি গ’লোঁ । এই যাত্ৰাত মই বহুতো এনে মানুহক লগ পালোঁ যাৰ সৈতে মই কমেডী, ৰোমাণ্টিক আৰু সামাজিক বিষয়ৰ ছবি কৰিলোঁ । সেয়ে মই সকলো ধৰণৰ চিনেমা আৰু চৰিত্ৰ উপভোগ কৰোঁ ।"

অক্ষয় কুমাৰ আৰু সুনীল শেঠ্ঠী দুয়োকে তেওঁলোকৰ চমকপ্ৰদ এক্সন আৰু ষ্টাণ্টৰ বাবে জনা যায় । তেওঁলোকে একেলগে ‘মোহৰা’, ‘সপুত’ আৰু ‘আন: মেন এট ৱৰ্ক’ৰ দৰে কেইবাখনো উল্লেখনীয় এক্সন ছবিত অভিনয় কৰিছে । গতিকে অলপতে মুক্তি পোৱা ব্লকবাষ্টাৰ ছবি ‘এনিমেল’ আৰু ‘ধূৰন্ধৰ’ত দেখুওৱা অত্যধিক হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপক তেওঁলোকে কেনে দৃষ্টিৰে চাই, তাক লৈ সকলোৰে মনত প্ৰশ্ন উদয় হয় ।এই সন্দৰ্ভত অক্ষয় কুমাৰে কয়, "এইয়া সম্পূৰ্ণৰূপে চিনেমাখনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । আপুনি হয়তো তেনে কিছুমান চিনেমাৰ কথা কৈছে যিবোৰত তেনেধৰণৰ হিংসাৰ প্ৰয়োজন থাকে । কিন্তু 'ৱেলকাম' ছবিখনত তেনে কোনো হিংসাৰ প্ৰয়োজন নাই । মই এনেধৰণৰ চিনেমা কৰি ভাল পাওঁ যিবোৰত বেছি ৰক্তপাত বা নৃশংসতা নাথাকে । এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিসীমাৰ ভিতৰত থকা এক্সন দৃশ্যই ঠিক আছে । 'ৱেলকাম' হৈছে এখন সম্পূৰ্ণ মনোৰঞ্জনধৰ্মী চিনেমা... আনকি শিশুসকলেও নিজৰ পিতৃ-মাতৃ আৰু ককা-আইতাৰ সৈতে একেলগে বহি এই ছবিখন চাব পাৰিব ।"

সুনীল শেঠ্ঠীৰ মতে, এই সকলোবোৰ চিত্ৰনাট্যৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । তেওঁ কয়, "যদি কোনো চিনেমা প্ৰকৃত ঘটনাৰ ওপৰত আধাৰিত হয়, তেন্তে তাত বাস্তৱিক ঘটনা দেখুওৱাটো জৰুৰী । গতিকে ই সম্পূৰ্ণৰূপে চিনেমাখনৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । কিছুমান বিষয়ত এক্সনৰ প্ৰয়োজন হয়, আৰু তাত যদি আপুনি সততাৰে সেই ক্ৰুৰতা বা হিংসা দেখুৱাই নিদিয়ে, তেন্তে দৰ্শকে তাক গ্ৰহণ নকৰে ।"

আনহাতে, বলীউডৰ বৰ্তমানৰ বক্স অফিচৰ সংঘাত (যিটো মূলতঃ চিনেমাৰ ক্ৰমবৰ্ধমান বাজেট আৰু দৰ্শকৰ সলনি হোৱা আশা-আকাংক্ষাৰ মাজৰ অমিলৰ বাবে হৈছে) সন্দৰ্ভত অক্ষয় কুমাৰে নিজৰ পুৰণি দিনৰ কথা সোঁৱৰে । তেওঁ বিখ্যাত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা যশ চোপ্ৰাৰ সৈতে কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা উল্লেখ কৰি কয় যে, যশ চোপ্ৰাই এটা মন্ত্ৰত দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাস কৰিছিল— ‘যদি চিনেমাৰ বাজেট নিয়ন্ত্ৰণত থাকে, তেন্তে চিনেমাখনো হিট হয় ।’ মই তেওঁৰ সৈতে কেইখনমান চিনেমা কৰিছোঁ আৰু এইটোৱেই আছিল তেওঁৰ মূল মন্ত্ৰ ।

অক্ষয় কুমাৰে কয় যে, তেওঁ চিনেমা নিৰ্মাণৰ ধন আৰু সম্পদ সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰাত দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাস কৰে । তেওঁৰ মতে, "কেতিয়াবা এজন পৰিচালক বা লেখকে কাহিনী লিখা বা পৰিচালনাত ভুল কৰিব পাৰে, কিন্তু কেৱল সঠিক বাজেটৰ বাবে ছবিখন লোকচানৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব পাৰে । মই সদায় এক সঠিক বাজেটৰ ভিতৰত চিনেমা কৰোঁ, যাতে মোৰ প্ৰযোজকজনৰ লোকচান নহয় । চিনেমা হিট বা ফ্লপ হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা ।"

প্ৰডাকশ্বনৰ খৰচ ৰাহি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অক্ষয় কুমাৰ বলীউডত এজন প্ৰযোজকৰ অভিনেতা হিচাপে পৰিচিত । ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে তেওঁ অত্যন্ত অনুশাসনপ্ৰিয়, অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে নিখুঁতভাৱে শ্বুটিং শেষ কৰে আৰু প্ৰজেক্টসমূহ খৰতকীয়াকৈ সম্পূৰ্ণ কৰে ।

অক্ষয় কুমাৰে প্ৰায়ে এটা বছৰতে কেইবাখনো চিনেমাৰ কাম শেষ কৰে, যাৰ ফলত প্ৰযোজকসকলে তেওঁলোকৰ বিনিয়োগৰ পৰা এক সুৰক্ষিত লাভাংশ লাভ কৰে । যিহেতু অক্ষয় কুমাৰ নিজেও এজন প্ৰযোজক, সেয়েহে চিনেমা নিৰ্মাণৰ সৈতে জড়িত বিত্তীয় বিপদাশংকাৰ বিষয়ে তেওঁৰ গভীৰ জ্ঞান আছে । আনকি কেৰিয়াৰৰ উত্থান-পতন বা ধাৰাবাহিকভাৱে ছবি ফ্লপ হোৱাৰ সময়তো তেওঁৰ কৰ্মনিষ্ঠা, পাৰিতোষিক হ্ৰাস কৰাৰ মানসিকতা আৰু খৰতকীয়াকৈ শ্বুটিং শেষ কৰাৰ দক্ষতাই তেওঁক বিত্তীয় বিনিয়োগকাৰীসকলৰ মাজত সদায় সমাদৃত কৰি ৰাখে । এই সন্দৰ্ভত অক্ষয় কুমাৰে কয়, "সুনীল আৰু মই একেলগে বহুতো চিনেমা কৰিছোঁ । আমি কেইবাখনো ছুপাৰহিট ছবি উপহাৰ দিছোঁ, আৰু এতিয়া আমাৰ প্ৰয়াস এয়াই যাতে এই চিনেমাখনো সেই সফল ছবিসমূহৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হয় । আমাৰ প্ৰায় ৯৮-৯৯ শতাংশ ছবিয়েই বক্স অফিচত সফল হৈছে ।"

এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত সুনীল শেঠ্ঠীয়ে কয় যে চিনেমা নিৰ্মাতাসকলে চিনেমা নিৰ্মাণৰ বিত্তীয় অংকটো সঠিকভাৱে বুজি উঠি মনোৰঞ্জনধৰ্মী ছবি নিৰ্মাণ কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী । সুনীল শ্বেট্টীয়ে মত প্ৰকাশ কৰে, "চিনেমা এখন কিয় নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সেইয়া আমি সকলোৱে জানো... অক্ষয়ৰ নামতেই চিনেমা চলে । ইয়াৰ আঁৰত এক নিৰ্দিষ্ট বিত্তীয় অংক থাকে যিটো মানুহে বুজিব লাগিব আৰু যিহেতু এজন নিৰ্দিষ্ট তাৰকাৰ জনপ্ৰিয়তা থাকে, সেইবাবেই আপুনি এনেকুৱা এখন ডাঙৰ চিনেমা উপহাৰ দিব পাৰে । তাৰ পিছত যেতিয়া বহুত নামী-দামী অভিনেতা একেলগে আহে, তেতিয়া চিনেমাখনৰ প্ৰসাৰ আৰু অধিক বাঢ়ি যায়— এয়াই হৈছে এনে ছবিৰ সৌন্দৰ্য্য । মই যদি অকলে এখন চিনেমা কৰিলোহেঁতেন, তেন্তে বাজেটৰ নাটনিৰ বাবে ইয়াৰ নাম হয়তো কেৱল 'জংগল' হ’লহেঁতেন, 'ৱেলকাম' শব্দটো তাত খাপ নাখালেহেঁতেন । আজিৰ সকলো নতুন অভিনেতা আৰু চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাই এইটো বুজি পোৱা উচিত যে আপোনাৰ চিনেমাখন সঠিকভাৱে দৰ্শকৰ কাষ পোৱাবলৈ এক সঠিক অংশীদাৰিত্ব থকাটো প্ৰয়োজন । মোৰ মতে সঠিকভাৱে চিনেমাখন আগবঢ়াই নিয়াৰ অৰ্থ হৈছে— যিজন প্ৰযোজকে চিনেমাখনত পইচা বিনিয়োগ কৰিছে, তেওঁ যাতে শেষত লাভৰ মুখ দেখি অলপ ধন ঘৰলৈকো লৈ যাব পাৰে ।"

সুনীল শেঠ্ঠীয়ে লগতে কয়, "প্ৰতি শুকুৰবাৰে আমি কেৱল ব্যৰ্থ চিনেমা দেখিবলৈ পাইছোঁ । এখন চিনেমাক দেখিবলৈ ধুনীয়া কৰাৰ নামত বহুত টকা খৰচ কৰা হৈছে, কিন্তু তাৰ ফলত আপুনি কি কৰিলে ? আপুনি গোটেই উদ্যোগটোক ধ্বংস কৰি পেলালে... এইটো চিনেমা জগতৰ বাবে ভাল সময় নহয় । বৰ্তমান আমাক কেৱল এনেধৰণৰ মনোৰঞ্জনধৰ্মী চিনেমাৰহে প্ৰয়োজন । মই চিনেমাখনৰ সফলতা বা বিফলতাৰ কথা কোৱা নাই, মই আমাৰ চিনেমাখনৰ মনোৰঞ্জনৰ উপাদানটোৰ কথাহে কৈছোঁ । 'ৱেলকাম টু দ্য জংগল'ৰ জৰিয়তে আমি সকলোৱে তেনে এখন চিনেমাই নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ।"

আনহাতে অক্ষয় কুমাৰে কয়, "অভিনেতা আৰু প্ৰযোজকসকল সদায় একমত হোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী । এই সম্পৰ্কটো গিৰীয়েক-ঘৈণীয়েকৰ সম্পৰ্কৰ দৰে, যাতে কাৰো ওপৰত অতিৰিক্ত বোজা নপৰে । মই এই চিনেমাখনৰ বাবে এটাও পইচা লোৱা নাই, মই কেৱল এজন বিনিয়োগকাৰী হিচাপেহে কাম কৰিছোঁ ।"

১৯৯২ চনৰ এক্সন-থ্ৰিলাৰ ছবি ‘খিলাড়ী’ৰ অভূতপূৰ্ব সাফল্যই অক্ষয় কুমাৰক বলীউডৰ এগৰাকী আগশাৰীৰ এক্সন ষ্টাৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল । নিজৰ সমৰকলা শিক্ষাৰ সঠিক প্ৰয়োগ কৰি তেওঁ ১৯৯০ আৰু ২০০০ চনৰ দশকত চিনেমাৰ বিপজ্জনক ষ্টাণ্টসমূহ নিজেই কৰিছিল । তেওঁৰ এই জনপ্ৰিয় 'খিলাড়ী' ফ্ৰেঞ্চাইজিটো তেওঁৰ ছুপাৰষ্টাৰ ইমেজৰ এক পৰিচয় হৈ পৰিছিল । এই প্ৰথমখন ছবিৰ সফলতাৰ পিছত, অক্ষয় কুমাৰে এখনৰ পিছত সিখনকৈ কেইবাখনো সফল ছবিত মূল চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি নিজৰ ‘এক্সন প্লেয়াৰ’ ইমেজটোক আৰু অধিক মজবুত কৰে ।

ইয়াৰ ভিতৰত ‘মেঁ খিলাড়ী তু অনাড়ী’, ‘সবছে বৰা খিলাড়ী’, ‘খিলাড়ীয়োঁ কা খিলাড়ী’, ‘ইণ্টাৰনেশ্বনেল খিলাড়ী’ আৰু ‘খিলাড়ী ৪২০’ আদি ছবি উল্লেখনীয় । যেতিয়া তেওঁক সোধা হৈছিল যে তেওঁ নিজৰ সেই পুৰণি এক্সন ষ্টাৰ ইমেজটো পুনৰ ঘূৰাই আনিব বিচাৰে নেকি, তেতিয়া অক্ষয় কুমাৰে কয়, "মই নিশ্চিতভাৱে আন এখন 'খিলাড়ী' ছবি কৰিব বিচাৰিম আৰু তাৰ নাম হ’ব লাগে ‘আখৰী খিলাড়ী’ । মই মোৰ সেই এক্সন ইমেজটো পুনৰ সজীৱ কৰিবলৈ ভাল পাম, কিন্তু তাৰ বাবে কোনোবাই সেই ছবিত ধন বিনিয়োগ কৰিব লাগিব ।"

সুনীল শেঠ্ঠীয়ে কয়, "বৰ্তমান সময়ত আপোনাৰ স্থান ক’ত, সেইয়া বুজি পোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী । অক্ষয় যদি সন্মত নহ’লহেঁতেন, তেন্তে আমি 'ৱেলকাম টু দ্য জংগল' ছবিখন নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন । আমি যদি নিজৰ বজাৰ মূল্য জানো আৰু এজন প্ৰযোজকে কেনেকৈ এটা প্ৰজেক্ট পৰিচালনা কৰিব লাগে সেয়া বুজি পাই, তেন্তে একোৱেই ভুল নহয় আৰু ডাঙৰ এক্সন ছবিসমূহো সহজে নিৰ্মাণ কৰিব পৰা যাব । আচলতে ইয়াৰ বিত্তীয় অংকটো বুজাটো বৰ প্ৰয়োজনীয় । শ্বাহৰুখ খান, ছলমান খান, অক্ষয় কুমাৰ বা অজয় দেৱগণ— তেওঁলোক সকলোৱেই চিনেমা নিৰ্মাণৰ সৈতে ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত হয়, কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ পাৰিতোষিক বা লাভৰ অংশটো একেবাৰে শেষৰ ফালেহে লয় । যদি তেওঁলোকে আৰম্ভণিৰে পৰা আনৰ হৈ ছবি কৰে আৰু লগে লগে বৃহৎ পৰিমাণৰ পাৰিতোষিক বিচাৰে, তেন্তে তেনে ছবি নিৰ্মাণ কৰাই সম্ভৱ নহয় । সেয়েহে, এইসকল এনেকুৱা অভিনেতা যিয়ে ব্যৱসায়িক অংকটো বুজি পাই আৰু সেইবাবেই তেওঁলোকৰ ছবিসমূহ সঠিকভাৱে মুক্তি লাভ কৰে ।"

শেহতীয়াভাৱে, নৱপ্ৰজন্মৰ তাৰকাসকলৰ মাজত বহু-তাৰকাযুক্ত ছবিত অভিনয় কৰিবলৈ এক অনিহা বা কুণ্ঠাবোধ দেখা গৈছে । এই বিষয়টো ছলমান খান, অজয় দেৱগণ আৰু সঞ্জয় দত্তৰ দৰে কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ অভিনেতাই প্ৰায়ে উল্লেখ কৰি আহিছে । তেওঁলোকে কয় যে, নতুন প্ৰজন্মৰ অভিনেতাসকলে দুজন নায়ক থকা ছবিত কাম কৰিবলৈ একেবাৰে মান্তি নহয় । আনকি পৰিচালকসকলে নিজে গৈ বিভিন্ন ডেকা অভিনেতাক চিত্ৰনাট্য দিয়াৰ পিছতো তেওঁলোকক একত্ৰিত কৰিবলৈ সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হয়, কিয়নো তেওঁলোকে পৰ্দাৰ সময় আনৰ সৈতে ভগাই ল’ব নিবিচাৰে ।

অনেকে অনুভৱ কৰে যে চিনেমা ফ্লপ হোৱাৰ ভয়েই তেওঁলোকৰ এই নিৰাপত্তাহীনতাৰ মূল কাৰণ । অৱশ্যে, অজয় দেৱগণে এনে বহু-তাৰকাযুক্ত ছবি প্ৰত্যাখ্যান কৰা তাৰকাসকলক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি এই আচৰণক তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তাহীনতা আৰু দুৰ্বল অভিনয় দক্ষতাৰ লক্ষণ বুলি অভিহিত কৰিছে । সুনীল শেঠ্ঠী আৰু সঞ্জয় দত্তয়ো এই বিষয়ত মুকলিকৈ আলোচনা কৰি কয় যে, আজিৰ তাৰকাসকলৰ মাজত অতীতৰ প্ৰখ্যাত তাৰকাসকলৰ দৰে আত্মবিশ্বাসৰ অভাৱ, যিসকলে অতি সহজে একেলগে কাম কৰিছিল । পৰিচালক আৰু উদ্যোগটোৰ ভিতৰৰ লোকসকলেও জানিবলৈ দিছে যে, কিছুমান নিৰাপত্তাহীনতাত ভোগা অভিনেতাই নিজৰ চৰিত্ৰটোক ডাঙৰকৈ দেখুৱাবলৈ সহ-অভিনেতাৰ দৃশ্য কৰ্তন কৰিবলৈও চেষ্টা চলায় ।

এই সন্দৰ্ভত অক্ষয় কুমাৰে কয়, "এয়া কোনো নিৰাপত্তাহীনতাত ভোগাৰ কথা নহয় । আচলতে প্ৰতিজন মানুহৰে চিন্তা-ধাৰা বেলেগ বেলেগ । নৱপ্ৰজন্মৰ অভিনেতাসকলে হয়তো অনুভৱ কৰে যে বহু-তাৰকাযুক্ত ছবি নকৰাটোৱেই তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰৰ বাবে সঠিক সিদ্ধান্ত, কিন্তু আমি আকৌ অন্যধৰণে ভাবোঁ । আচলতে চিনেমা সফল হোৱাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট ফৰ্মূলা নাই; এনে নহয় যে এজন অভিনেতাৰ একক ছবিয়েই চলিব বা কেৱল বহু-তাৰকাযুক্ত ছবিয়েই ছুপাৰহিট হ’ব ।"

আনহাতে সুনীল শেঠ্ঠীয়ে এই কথাত জোৰ দি কয়, "কিন্তু আচল নিৰাপত্তা কেৱল বহু-তাৰকাযুক্ত ছবিতহে থাকে । বৰ্তমান সময়ত একক চিনেমাৰ অৱস্থা কি হৈছে তালৈ এবাৰ চাওক... পৰিস্থিতি অতি বেয়া হৈ পৰিছে । বৰ্তমান সময়ত এই চিনেমা উদ্যোগটোক ধ্বংস হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ বহু-তাৰকাযুক্ত ছবিয়েই হৈছে একমাত্ৰ সঠিক উপায় ।"

লগতে পঢ়ক : অস্কাৰ মনোনীত 'লগান'ৰ ২৫ বছৰ: প্ৰযোজক হ’বলৈ কিয় ভয় কৰিছিল আমিৰ খানে ?

TAGGED:

অক্ষয় কুমাৰ আৰু সুনীল শেঠ্ঠী
ৱেলকাম টু দ্য জংগল
বলীউডৰ বাজেট আৰু সংকট
বহু তাৰকাযুক্ত চিনেমা
AKSHAY KUMAR SUNIEL SHETTY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.