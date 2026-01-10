চাকৰি পায়ো কৰা নাছিল, এনে টান আছিল ওজাপালিৰ প্ৰতি

চাকৰি পায়ো কৰা নাছিল, এনে টান আছিল ওজাপালিৰ প্ৰতি
ওজাপালিকে জীৱন সংগী কৰি লোৱা এগৰাকী ৭১ বছৰীয়া লোকশিল্পীৰ মনৰ বতৰা ৷ কিন্তু শিল্পী পেন্সনৰ পৰা তেওঁ আজিও দূৰত ৷
Published : January 10, 2026 at 12:26 PM IST
সোণাপুৰ : অসমীয়া লোক-সংস্কৃতিৰ ভঁৰাল চহকী কৰা আমাৰ গ্ৰাম্য শিল্পীসকল আজি কেনে আছে ? এই প্ৰশ্নটোৱেই পুনৰবাৰ আমাৰ মনলৈ আহে যেতিয়া আমি ডিমৰীয়াৰ মালয়বাৰীৰ দেৱদামোদৰ সত্ৰৰ কাষৰে বৰটাৰী গাঁৱৰ ৭১ বছৰীয়া শিল্পী গণেশ কলিতাৰ মুখামুখি হওঁ ৷
লোক-সংস্কৃতিৰ নীৰৱ সাধক :
ওজাপালিৰেই জীৱন যুঁজ দিয়া ৭১ বছৰীয়া গণেশ কলিতাৰ এক কৰুণ গাথা ৷ যি সময়ত আধুনিকতাৰ ধামখুমীয়াত বহু প্ৰাচীন কলা বিলুপ্তিৰ পথত, সেই সময়ত গণেশ কলিতাই বিগত ৫০ বছৰৰো অধিক কাল ধৰি ওজাপালিক বুকুত বান্ধি জীয়াই ৰাখিছে । কিন্তু বিনিময়ত তেওঁ পালে কি ?
ওজাপালিৰ মায়াত আবদ্ধ এটি জীৱন
১৯৬৯ চনত ওজাপালিৰ শিক্ষাৰে আৰম্ভ হোৱা তেওঁৰ যাত্ৰা আজিও অবিৰত । মাত্ৰ ১৪ বছৰ বয়সতে তেওঁ ভৰি দিয়া এই যাত্ৰাই এতিয়া ৭১ বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে । এইগৰাকী লোকশিল্পী গণেশ কলিতাই কলঙৰ পাৰত বহি ই টিভি ভাৰতৰ আগত আৱেগিক হৈ কৈ গ'ল তেওঁৰ মনৰ কথা নিৰ্ভেজালভাৱে, "১৯৬৯ চনত ওজাৰ শিক্ষা লৈ ১৯৭০-৭১ চনৰ পৰা ওজা গাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলো । আজি ৫০ বছৰৰো বেছি হ'ল । এই ওজাপালিৰ মায়াতে জীৱনটো পাৰ কৰিলোঁ । আনকি সেই সময়ত সৰু চাকৰি এটা পাইছিলো যদিও এই বিদ্যাটোৰ প্ৰতি থকা টানৰ বাবেই চাকৰি কৰা নহ'ল ।"
অঞ্চলটোৰ দূৰ্গা পূজা হওক বা বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান, কলিতাৰ ওজাপালি অবিহনে যেন আধৰুৱা । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত তেওঁ সংগীসহ ওজাপালি পৰিৱেশন কৰি ৰাইজৰ সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । কেৱল ওজাপালিয়েই নহয় বেণ্ডপাৰ্টী, যাত্ৰাপাৰ্টী, ঢুলীয়া আৰু নামপাৰ্টীৰ সৈতেও তেওঁ ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত । তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাতেই আজি তেওঁৰ গাঁৱত ওজাপালিৰ তিনিটাকৈ দল গঢ়ি উঠিছে ।
চৰকাৰী অৱহেলা আৰু শিল্পীৰ হাহাকাৰ
এগৰাকী শিল্পীক প্ৰাপ্য সন্মান দিয়াটো যিকোনো চৰকাৰৰ দায়িত্ব । কিন্তু গণেশ কলিতাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ ওলোটাহে দেখা গৈছে । শিল্পীগৰাকীৰ দুখ, বহু আৱেদন-নিৱেদনৰ পাছতো আজিও তেওঁৰ বাবে হৈ নুঠিল চৰকাৰী শিল্পী পেন্সন ।
নৱ দলে সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী হৈ থকাৰ দিনৰে পৰাই তেওঁ বিভাগীয় কাৰ্যালয়ত আৱেদন কৰি আহিছে । প্ৰতিবাৰেই পাছত হ'ব বুলি সান্ত্বনা দি তেওঁক পঠিয়াই দিয়া হয় ।
কৰ’ণা কালৰ যন্ত্ৰণা
কৰ’ণাৰ সময়ত যেতিয়া শিল্পীসকলৰ অৱস্থা শোচনীয় হৈ পৰিছিল, তেতিয়াও তেওঁ বহু নথি-পত্ৰ জমা দিছিল । কিন্তু চৰকাৰী সাহাৰ্যৰ এটা পইচাও তেওঁৰ হাতত নপৰিল । শেহতীয়াকৈ প্ৰায় এবছৰ পূৰ্বে সোণাপুৰৰ এছ ডি চি অফিচতো তেওঁ দৰ্খাস্ত দিছিল, যাৰ উত্তৰ এতিয়াও নাপালে তেওঁ ৷ বেদনাৰে তেওঁ ব্যক্ত কৰে, "প্ৰভু, আপোনালোকে উপায় নিদিলে আমাৰ জীৱন এনেকৈয়ে যাব..."
এয়া কেৱল গণেশ কলিতাৰ কথা নহয়, এয়া হ’ল অসমৰ প্ৰতিগৰাকী অৱহেলিত লোকশিল্পীৰ মনৰ আৰ্তনাদ । পঢ়া-শুনা নাই বুলিয়েই হওঁক বা সৰলতাৰ বাবেই হওঁক, ব্যৱস্থাৰ মেৰপেঁচত তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ খৰ্ব হৈছে ।
গণেশ কলিতা এতিয়াও আশাবাদী যে চৰকাৰে তেওঁৰ শিল্পকৰ্মৰ মূল্যায়ন কৰিব । জীৱনৰ বিয়লি বেলাত থিয় হৈ তেওঁ কয়, "জীৱন থকালৈকে ওজাপালি গায়ে থাকিম ।"
কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, চৰকাৰ আৰু সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই এইগৰাকী শিল্পীৰ চকুলো নেদেখাকৈ কেনেকৈ থাকিল ? আজি ৭১ বছৰত ভৰি থোৱা গণেশ কলিতাৰ দৰে শিল্পীসকলেই আমাৰ শিপাক জীয়াই ৰাখিছে । তেওঁলোকৰ আৰ্থিক সুৰক্ষা আৰু সামাজিক স্বীকৃতি নিশ্চিত কৰাটো আমাৰ সকলোৰে কৰ্তব্য । এইক্ষেত্ৰত চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰেই এই ৭১ বছৰীয়া শিল্পীগৰাকীৰ শিল্পী পেন্সনৰ বিষয়টো বিবেচনা কৰা উচিত ৷ এনে হ’লে নিশ্চয়কৈ তেওঁৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিব ।
