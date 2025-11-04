পঞ্চভূতত বিলীন দীপক শৰ্মা, ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন বাঁহীসুন্দৰৰ
শেষ শয়নৰ বেলা ছাত্ৰই গুৰুক শুনালে বাঁহীৰ সুৰ । নৱগ্ৰহত পঞ্চভূতত বিলীন বাঁহীসুন্দৰ দীপক শৰ্মা ।
Published : November 4, 2025 at 5:30 PM IST
গুৱাহাটী: ২০২৫ ! এই বৰ্ষটোৱে কাঢ়িলে অসমৰ কেইবাটিও উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ । অভিশপ্ত বৰ্ষটোৱে ৰাজীৱ শদিয়া, গায়ত্ৰী হাজৰিকা, অসমীয়াৰ প্ৰাণ জুবিন গাৰ্গ, চৈয়দ ছাদুল্লাৰ পাছত পুনৰ এবাৰ অসমী আইৰ বুকুৰ উদং কৰি কাঢ়িলৈ গ'ল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন বাঁহীবাদক দীপক শৰ্মাক । সোমবাৰে পুৱা ৬ বাজি ১৫ মিনিটত চেন্নাইৰ এখন হাস্পতালত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত ৫৭ বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে বাঁহীবাদক শৰ্মাই । যকৃতৰ জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চেন্নাইত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল বিশিষ্ট বাঁহীবাদকগৰাকী ।
মঙলবাৰে পুৱাই চেন্নাইৰ পৰা অসমলৈ অনা হয় শিল্পীগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ । বৰঝাৰৰ পৰা পোনে পোনে শিল্পীগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ লৈ অহা হয় গুৱাহাটীৰ অম্বিকাগিৰি নগৰস্থিত বাসগৃহলৈ । তাত ধৰ্মীয় নীতি-নিয়ম অনুসৰি শেষ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে পৰিয়ালৰ লোকে ।
তাৰ পাছতে বাঁহীৰ সুৰৰ মুৰ্চনাৰে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই তেওঁৰ ছাত্ৰসকলে । বাঁহী বজাই সমদল কৰি নিজা বাসগৃহৰ পৰা অম্বিকাগিৰি নগৰৰ সেউজ সংঘৰ বাকৰিত ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ বাবে অনা হয় শিল্পীগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ । তাতেই গুণমুগ্ধ তথা দল-সংগঠনে অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে শিল্পীগৰাকীক ।
ইয়াৰ পিছতে নৱগ্ৰহ শ্মশানলৈ নিয়া হয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন বাঁহীবাদকগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ । সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয় দীপক শৰ্মাৰ । বিভিন্নজনে বিশিষ্ট শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই সুঁৱৰিলে তেওঁৰ সৈতে থকা বহু স্মৃতি ।
শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি কবি প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মনে বিশিষ্ট শিল্পীগৰাকীক সুঁৱৰি কয়,"ডেৰ মাহতে আমি দুটা অমূল্য ৰত্ন হেৰুৱালোঁ । এটা ৰত্নই গানেৰে ধুমুহা আনিছিল, এটা ৰত্নই বাঁহৰ এটা বাঁহীৰে ধুমুহা আনিছিল অসমীয়া জাতিলৈ । কেৱল অসমতে নহয় ৪২ খনকৈ দেশত তেওঁ বাঁহী বজাইছিল । ২০২৫ বৰ্ষটো আমাৰ অতি দুৰ্ভাগ্যৰ বছৰ । আমি বহুকেইগৰাকী প্ৰতিভাবান ব্যক্তিক এই বৰ্ষটোত হেৰুৱালোঁ ।"
বিশিষ্ট কবিগৰাকীয়ে কয়,"দীপক দাই শেহতীয়াকৈ "তু হি ৰে" আৰু "ভাইমন দা"ৰ গীত কম্প'জ কৰিছিল । সেই ভিডিঅ'টো মোৰ ঘৰত গৈ কৰিছিল । Story of life বুলি এটা এলবাম কৰাৰ কথা আছিল । যিটো আধৰুৱা হৈয়ে ৰ'ল । কিতাপ পঢ়ি খুবেই ভাল পাইছিল তেওঁ । কবিতাও লিখিছিল । দুবছৰ পুৰ্বে তেখেতৰ এখন আত্মজীৱনীও প্ৰকাশ পাইছে ।"
জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী বিপিন চাউদাঙে কয়,"সংস্কৃতিক কৰ্মীসকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ ক্ষতি । ৰাজীৱ শদিয়া, গায়ত্ৰী হাজৰিকা, জুবিন গাৰ্গ, চৈয়দ ছাদুল্লা গুচি গ'ল । কালি দীপক শৰ্মাও গুচি গ'ল । তেখেত আমাৰ বাবে ৰত্ন আছিল । যিজন মানুহে দেশে-বিদেশে আমাৰ থলুৱা সংস্কৃতি পৰিচয় কৰাই দিছিল । এক অপুৰুণীয় ক্ষতি । বহুত আশা তেওঁৰ থাকি গ'ল । মিউজিক স্কুল এখন খোলাৰ কথা তেওঁ কৈছিল ।"
কণ্ঠশিল্পী কৃষ্ণমণি চুতীয়াই কয়, "২০২৫ত একো কবলৈ নাই । জুবিন গাৰ্গক হেৰুৱাৰ শোকৰ পৰা আমি মুক্ত হ'বই । দীপক দা উভতি আহিব বুলিয়েই ভাবিছিলোঁ । দীপক দাৰ মোৰ লগত সম্পর্ক অকণমান সুকীয়া আছিল । কোনো বাণিজ্যিক সম্পর্ক নাছিল । গুৱাহাটীলৈ প্ৰথম আহোতে সাহস দিয়া মানুহবোৰৰ ভিতৰত এজন আছিল দীপক শৰ্মা । দীপক দাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যিখিনি কাম কৰি থৈ গ'ল সেইখিনি যদি অসমীয়া জাতিয়ে পাহৰি যায় তেন্তে নিজকে পাহৰি যোৱা হ'ব ।"
সংগীত শিল্পী জয়ন্ত কাকতিয়ে কয়, "২০২৫ বৰ্ষটো অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে বৃহৎ এটা ক্ষতি । এই বৰ্ষটোত আমি বহুত শিল্পী হেৰুৱালোঁ ।" আনহাতে অভিনেতা সিদ্ধাৰ্থ মুখাৰ্জীয়ে কয়, "এজনৰ পাছত এজন অসমৰ পৰা নক্ষত্ৰ গৈ আছে । ২০২৫ টো ভগৱানে খুব সোনকালে শেষ কৰি দিয়ক । ভাল লগা নাই । এটাৰ পাছত এটা, বুকুত যেন কোনোবাই মাৰি আছে ।"
অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই কয়, "অসমৰ লোক-সংস্কৃতিক অতি শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন বাঁহীবাদক দীপক শৰ্মা আমাৰ মাজৰ পৰা হঠাৎ হেৰাই গ'ল । এইটো জাতীয় জীৱনৰ বাবে অপুৰণীয় ক্ষতি । কেৱল ভাৰতবৰ্ষতে নহয় পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ দীপক শৰ্মাই আমাৰ লোক সংস্কৃতিৰ মেটমৰা ভঁৰালৰ শক্তিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল । আমি আশা ৰাখিম অসমীয়া সমাজ আৰু জাতীয় জীৱনৰ মাজত দীপক শৰ্মাৰ বাঁহীৰ সুৰ সদায় শক্তিশালী হৈ থাকিব ।"