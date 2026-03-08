ETV Bharat / entertainment

প্ৰতিগৰাকী নাৰীৰ ভিতৰতে এজনী সৰু ছোৱালী লুকাই থাকে : ৰীমা দাস

নাৰীকেন্দ্ৰিক চৰিত্ৰৰেই ছবি নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা কেনেদৰে মনলৈ আহিল চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰীমা দাসৰ ? শুনক তেওঁৰ মুখেৰেই আঁৰৰ কাহিনী-

International Women's Day 2026 Interview with acclaimed filmmaker Rima Das
ৰীমা দাস (Photo : Getty Images)
গুৱাহাটী : নাৰী অনন্য, নাৰী অপৰূপা । এগৰাকী নাৰীয়ে ইচ্ছা কৰিলে কৰিব নোৱৰা কাম একোৱেই নাই । তাকেই যেন প্ৰতিফলিত কৰিছে অসমকন্যা তথা চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰীমা দাসে ।

অসমৰ ছয়গাঁৱৰ এক মধ্যবিত্ত পৰিয়ালত জন্ম গ্ৰহণ কৰা ৰীমা দাসে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ ৰাষ্ট্ৰীয় যোগ্যতা পৰীক্ষা (National Eligibility Test, NET)-ত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছতো শিক্ষকতাৰ দিশলৈ নগৈ অভিনয়ৰ প্ৰতি থকা ৰাপৰ বাবে নিজৰ সপোন পূৰাবলৈ মুম্বাইলৈ গুচি যায় । তালৈ যোৱাৰ পাছত সৰু সুৰা অভিনয়ৰ প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰি ৰীমাই দুই এখন নাটকত অভিনয় কৰে ।

মুম্বাইত থাকি তেওঁ সন্মুখীন হোৱা বিভিন্ন সংগ্ৰামৰ ফলত তেওঁ উপলদ্ধি কৰে যে অভিনয় তেওঁৰ পেছা হ’ব নোৱাৰে । সেই সময়ত তেওঁ বিশ্ববিখ্যাত ছবি নিৰ্মাতাসকলৰ কেইবাখনো ছবি চোৱাৰ পাছত আকৰ্ষিত হয় পৰিচালনাৰ প্ৰতি ।

এগৰাকী পৰিচালক হোৱাৰ সপোন মনত পুহি তেওঁ নিজৰ এটা কেমেৰা কিনে আৰু কোনো আনুষ্ঠানিক ছবি নিৰ্মাণৰ শিক্ষা অবিহনে ছবি নিৰ্মাণৰ মন বান্ধি অসমলৈ ঘূৰি আহে । তেওঁ ছবি নিৰ্মাণৰ কোনো অনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰাকৈয়ে ইণ্টাৰনেটত ভিডিঅ' চাই আৰু কিতাপ পঢ়ি ইয়াৰ শিক্ষা লাভ কৰে ।

অসমলৈ আহি তেওঁ পোন প্ৰথমে ‘প্ৰথা’ নামৰ চুটি ছবি নিৰ্মাণ কৰে । ইয়াৰ পাছতে তেওঁ নিৰ্মাণ কৰে তেওঁৰ প্ৰথম ছবি ‘অন্তৰ্দৃষ্টি’, যিখন ছবিত তেওঁ নিজেও অভিনয় কৰিছিল । এই ছবিখনে প্ৰাগ চিনে বঁটাত শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া ছবি আৰু প্ৰথম গুৱাহাটী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া ছবিৰ বঁটা লাভ কৰিছিল যদিও তেওঁ এই ছবিখনক লৈ তেওঁ সন্তুষ্ট হোৱা নাছিল । তাৰ পাছতে তেওঁ নিৰ্মাণ কৰে দ্বিতীয়খন ছবি 'ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ' ৷

২০১৭ চনত টৰণ্ট’ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত মুক্তি লাভ কৰে এই ছবিখন । কোনো পেছাদাৰী অভিনেতা নোহোৱাকৈ, কোনো সহযোগী নোহোৱাকৈ কেৱল গাঁৱৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ সৈতে নামমাত্ৰ বাজেটতে নিৰ্মাণ কৰা ছবিখনে দেশ-বিদেশৰ প্ৰায় ৮০খন চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শিত হৈ সমাদৰ লাভ কৰাৰ উপৰিও ৪৪টা বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

নাৰীদিৱসৰ এই প্ৰাকক্ষণত পৰিচালক ৰীমা দাসৰ কাষ চাপিছিল ই টিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক ৷ নাৰীকেন্দ্ৰিক চৰিত্ৰৰেই ছবি নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা কেনেদৰে মনলৈ আহিল চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰীমা দাসৰ ? এগৰাকী নাৰীয়ে কেনেদৰে নিজক আগবঢ়াই নিব লাগে ? ৰীমা দাসৰ মতে আধুনিক নাৰীৰ সংজ্ঞা কি ? এইসমূহ প্ৰশ্ন সামৰি চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাগৰাকীয়ে তেওঁৰ এই যাত্ৰাৰ লগতে নাৰীকেন্দ্ৰিক বহু কথাত মতামত আগবঢ়ায় ৷

নাৰীকেন্দ্ৰিক ছবি নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা কেনেদৰে আহিল মনলৈ ?

ৰীমা দাসৰ প্ৰায় ভাগ ছবিতে পৰিস্ফুট হয় নাৰীৰ জীৱনৰ কাহিনী । তেওঁৰ প্ৰায়ভাগ ছবিয়ে হৈছে নাৰীকেন্দ্ৰিক । নাৰীকেন্দ্ৰিক চৰিত্ৰ লৈ ছবি নিৰ্মাণ কৰাৰ মনোভাৱ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাগৰাকীয়ে কয়, “মই নিজেই এই যাত্ৰাত আছোঁ । সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি যদি চাওঁ মহিলা পৰিচালকৰ সংখ্যা ৫/৬ শতাংশ । এনে বহু ছবি আছে য’ত মহিলাক বস্তুৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা মহিলাক এটা ফুলদানীৰ নিচিনাকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় । এনেকুৱা লাগে যেন নাৰী এগৰাকী একেবাৰে দুৰ্বল । যিটো আচলতে নহয় । সেই অনুভৱটোকে ছবিৰ জৰিয়তে কেনেদৰে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি তাকেই চেষ্টা কৰো । উদাহৰণস্বৰূপে যদি মই 'ভিলেজ ৰকষ্টাৰ'ৰ কথা কওঁ ধুনু চৰিত্ৰটো তাত বেচেৰী নহয়, ধুনুৱে গছত উঠিব পাৰে, নদীত সাঁতুৰিব পাৰে, খেতি কৰিব পাৰে যিকোনো কামেই কৰিব পাৰে । নাৰীৰ যিটো ভিতৰৰ শক্তিটো দেখুৱাবলৈ মই ছবিৰ জৰিয়তে চেষ্টা কৰো ।”

নাৰী সৱলীকৰণৰ ওপৰত কেনেদৰে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা উচিত ?

মূলতঃ নাৰীকেন্দ্ৰিক চৰিত্ৰসমূহক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা পৰিচালকগৰাকীয়ে নাৰী সৱলীকৰণৰ দিশত কেনেদৰে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা উচিত বুলি কৰা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কয়, “মই নিজেই এগৰাকী যিহেতু নাৰী, মোৰ বহু ছবিতে নাৰীক কেন্দ্ৰ কৰি কাহিনী কোৱা হৈছে । এগৰাকী নাৰী হিচাপে মই এইটো অনুভৱ কৰো যে, এগৰাকী নাৰীৰ আৱেগ বা অনুভূতি, ইচ্ছা বা আশা কৰবাত নহয় কৰবাত বুজি পাওঁ । যেতিয়া নিজেই সেইখিনি বুজি পোৱা যায়, সেই আইনাখনত যেতিয়া নিজকে দেখি থাকোঁ, তেতিয়া আমাৰ কাহিনীটো কোৱাৰ বাবে সুবিধা হয় । অৱশ্যে কেৱল নাৰীয়ে নহয়, আমি নাৰী আৰু পুৰুষে ইজনে-সিজনক সাহস দি জীয়াই থাকিব লাগিব ।”

এগৰাকী নাৰীয়ে কেনেদৰে নিজক আগবঢ়াই নিব লাগে ?

অসমৰ ছয়গাঁৱৰ পৰা গৈ ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত খোপনি পোতাৰ যাত্ৰাৰ লগতে এগৰাকী নাৰীয়ে কেনেদৰে নিজক আগবঢ়াই নিব লাগে সেই প্ৰসংগত মন্তব্য কৰি ৰীমা দাসে কয়, “যাত্ৰাটো আচলতে এটা সিদ্ধান্ত । ছয়গাঁৱত জন্ম হোৱা হেতুকে ভাল মঞ্চ এখন মই সৰুৰে পৰা লাভ কৰিছোঁ । সৰুৰে পৰা মই নাচি, গান গাই খেল-ধেমালিৰ মাজত ডাঙৰ হৈছোঁ । মোৰ দেউতা এগৰাকী প্ৰধান শিক্ষক আছিল, আনহাতে মা আছিল এগৰাকী ব্যৱসায়ী । আমাৰ এখন কিতাপৰ দোকান আছিল আৰু সেইখন মায়ে চাইছিল । তেনেকুৱা এখন ঘৰৰ পৰা মই আহিছিলোঁ । মোৰ যাত্রাটোত মই বহু ঘটনা-পৰিঘটনাই দেখিলো । যদিও মই নাচি, গান গাই খেল-ধেমালি কৰি ভাল পাইছিলোঁ, মোৰ পৰিয়ালে কিন্তু মই শিক্ষকতা কৰাটো বিচাৰিছিল । কিন্তু মোৰ ইচ্ছা আছিল অভিনয়ত । এই যাত্ৰাটোত বহু সংঘৰ্ষই দেখিলো । মুম্বাইত অভিনয় কৰিবলৈ গৈ মহিলা হিচাপে মই যিখিনি সংগ্ৰাম কৰিছো বা এনে কিছু বস্তু দেখিলোঁ যে তাৰ পাছত মোৰ নিজৰ কিছু তিক্ততা আহিল । তাৰ পাছত এনে কিছু পৰিস্থিতি আহিল, মোৰ ব্যক্তিগত আৰু কৰ্মজীৱনৰ মাজত হোৱা কিছু সংঘাতৰ বাবে মোৰ জীৱনত এটা উচিত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময় আহি পৰিছিল ।”

লগতে তেওঁ কয়, “আমি যেতিয়া কিবা এটা কাম কৰিম বুলি মনৰ পৰা চেষ্টা কৰোঁ, তেতিয়া আমি সফল হ’মেই । যেতিয়া এগৰাকী নাৰী নিজেই আগবাঢ়ি যাব পাৰে, সফলতাটো তেওঁৰ তাতেই । এগৰাকী নাৰীৰ ভিতৰত সদায় এগৰাকী সৰু ছোৱালী লুকাই থাকে, সেই সৰু ছোৱালীজনীৰ দায়িত্ব লোৱাটো আমাৰ নিজৰ কৰ্তব্য । মোৰ ভিতৰতো এগৰাকী সৰু ছোৱালী আছে ৷ সেই সৰু ছোৱালীজনীৰ কিছুমান অভিমান আছে সেইখিনি পূৰ কৰাৰ অধিকাৰ মই বেলেগক নাই দিয়া । সেই আশাখিনি পূৰণ কৰাৰ দায়িত্ব মই নিজেই লৈছোঁ, এতিয়া আৰু মই আনক লৈ আশা কৰি নাথাকোঁ । মই কাৰো ওচৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকিব ভাল নাপাওঁ । মই ভাবো আমাৰ সকলো নাৰীয়ে নিজৰ ভিতৰৰ সেই সৰু ছোৱালীজনীৰ দায়িত্ব লওঁক, তেওঁৰ যত্ন লওঁক । যদি আপোনাৰ ভিতৰত তিক্ততা থাকে, তেন্তে আপুনি অন্যকো ভালপোৱা দিব নোৱাৰে ।”

আধুনিক নাৰীৰ সংজ্ঞা কি ?

ৰীমা দাসৰ মতে, “এগৰাকী আধুনিক নাৰী সেইগৰাকী যিয়ে নিজৰ ভালপোৱাটোক বুজি পোৱাৰ লগতে নিজৰ সপোনটো পূৰ কৰাটোত গুৰুত্ব দিয়ে ৷ লগতে যিমান পাৰে জীৱনত তিক্ততা নোলোৱাকৈ যিগৰাকী নাৰী আগবাঢ়ি গৈ থাকিব পাৰে, তেওঁকেই মই আধুনিক নাৰী বুলি কম । আমাৰ কিছুমান পৰিয়ালত নাৰীক ইমানেই তলত ৰখা হয় যে তেওঁলোকে উঠিব নোৱাৰে আৰু তেওঁলোকে 'No' ক’ব নোৱাৰে । গতিকে মই ভাবো আধুনিক নাৰীয়ে 'No' ক’বলৈ শিকিব লাগিব ।"

আগন্তুক কি পৰিকল্পনা আছে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাগৰাকীৰ ?

চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাগৰাকীয়ে আগন্তুক পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি কয়, "মই পুনৰ মহিলাক লৈ এখন ছবি নিৰ্মাণ কৰিব বিচাৰো । চৰিত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোবোৰ ইতিমধ্যে সাজু হৈ আছিল, কিন্তু 'Not a hero' খন আহি যোৱাৰ বাবে তাত সময় দিবলগীয়া হ'ল । মই অকণমান কামবোৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে কৰো, যিটো সময়ত যেনেকুৱা এটা কাহিনী মোৰ ওচৰলৈ আহিছে মই সেইটোতেই মনোনিবেশ কৰি ভাল পাওঁ ।"

উল্লেখ্য যে, অসমকন্যা ৰীমা দাস কেৱল অসম বা উত্তৰ-পূবৰ নাৰীসকলৰ বাবেই নহয়, বৰঞ্চ সমগ্ৰ বিশ্বৰে নাৰীৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ এটি নাম, যি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নোলোৱাকৈয়ে চিনেমা নিৰ্মাণ কৰি অভূতপূৰ্ব সুনাম অৰ্জন কৰিছে ৷ মানুহৰ মনেই মানুহক জীৱন বাটত শুদ্ধ পথেৰে আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰে, ৰীমা দাসৰ এই সাক্ষাৎকাৰটোৱে তাৰেই ইংগিত দিলে ৷ বিশ্বৰ প্ৰতিগৰাকী নাৰীলৈ নাৰী দিৱসৰ অফুৰন্ত শুভেচ্ছা ৷

