শিল্পা শ্বেট্টীৰ পৰা ছলমান খানলৈ, কোন কোন তাৰকাই অতিশয় মৰম কৰে নিজৰ পোহনীয়া কুকুৰটোক

শিল্পা শ্বেট্টীৰ পৰা ছলমান খানলৈ, কোন কোন তাৰকাই অতিশয় মৰম কৰে নিজৰ পোহনীয়া কুকুৰটোক
আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কুকুৰ দিৱস । এই বিশেষ দিনটোত বলীউডৰ বহু তাৰকাই ছ’চিয়েল মিডিয়াত নিজৰ পোহনীয়া কুকুৰৰ সৈতে ফটো শ্বেয়াৰ কৰি মৰম উজাৰি দিছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 26, 2026 at 3:57 PM IST
হায়দৰাবাদ : আজি ২৬ আগষ্টত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কুকুৰ দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে । এই বিশেষ দিনটোৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে কুকুৰৰ প্ৰতি মানুহৰ মৰম আৰু দায়বদ্ধতা প্ৰকাশ কৰা ।
বলীউডত এনে বহু তাৰকা আছে, যিসকল নিজৰ পোহনীয়া কুকুৰৰ অতি ঘনিষ্ঠ আৰু সিহঁতক নিজৰ পৰিয়ালৰ একো একোজন সদস্যৰ দৰেই গণ্য কৰে । জানো আহক, শিল্পা শ্বেট্টীৰ পৰা ছলমান খানলৈকে কোন কোন তাৰকাই নিজৰ পোহনীয়া জীৱক অতিশয় মৰম কৰে ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কুকুৰ দিৱসত অভিনেত্ৰী শিল্পা শ্বেট্টীৰ কথা সকলোৰে মনলৈ অহাটো স্বাভাৱিক ৷ তেওঁৰ পোহনীয়া কুকুৰ 'ট্ৰেফল'ৰ নামটো বহুতৰে প্ৰিয় ৷ বিশেষ দিনটোত তেওঁ ইনষ্টাগ্ৰামত ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে, য'ত তেওঁক আৰু তেওঁৰ কন্যাক ধেমালি কৰি থকা দেখা গৈছে ।
শিল্পাই ট্ৰেফলৰ বাবে এক আৱেগিক বাৰ্তা দি তেওঁক মাক হিচাপে বাছনি কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে । কুকুৰৰ প্ৰতি অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ মৰম সকলোৰে অৱগত ।
খুশী কাপুৰেও উজাৰিলে মৰম ৷ অভিনেত্ৰী খুশী কাপুৰে প্ৰায়েই নিজৰ পোহনীয়া কুকুৰৰ সৈতে ফটো শ্বেয়াৰ কৰে । এতিয়া এই বিশেষ দিনটোতো অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ পোহনীয়া কুকুৰৰ সৈতে কেইবাখনো ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে ।
এখন ফটোত খুশীয়ে নিজৰ কুকুৰটোক সাৱটি ধৰি প’জ দিছে, আনহাতে আন এখন ফটোত তেওঁ কুকুৰটোক কোলাত লৈ মিৰৰ চেলফি তুলি থকা দেখা গৈছে । তেওঁ কেপশ্বনত লিখিছে, 'পাপী প্লেচ' ।
ছলমান খান এজন কুকুৰপ্ৰেমী বুলি সকলোৱে জানে ৷ ভাইজানৰো আছে নিজৰ পোহনীয়া কুকুৰ, যাক তেওঁ হিয়া উজাৰি ভাল পায় । তেওঁ প্ৰায়েই নিজৰ কুকুৰৰ সৈতে ধেমালি কৰি থকা সময়ৰ সুন্দৰ ফটো ছ’চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰে ।
অভিনেত্ৰী মালাইকা আৰোৰাৰ ওচৰতো এটা মৰমলগা পোহনীয়া কুকুৰ আছে, যাৰ নাম ‘কেচপাৰ’। তেওঁ প্ৰায়েই নিজৰ কুকুৰটোৰ সৈতে সুন্দৰ ফটো আৰু ভিডিঅ’ ছ’চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰি থাকে ।
মালাইকাই কেচপাৰক নিজৰ পৰিয়ালৰ এটা অংশ বুলি গণ্য কৰে । তেওঁক প্ৰায়েই কুকুৰটোক ফুৰাবলৈ লৈ যোৱা বা তাৰ সৈতে খেলা-ধূলা কৰি থকা অৱস্থাত দেখা যায় ।
ইয়াৰ উপৰিও আৰু এনে বহু তাৰকা আছে যিয়ে কুকুৰ পোহে ৷ প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা, শ্ৰদ্ধা কাপুৰ, বিজয় দেৱৰাকোণ্ডা, বৰুণ ধৱন, জন আব্ৰাহাম, কাৰ্তিক আৰিয়ানকে আদি কৰি বহু তাৰকাই আজৰি সময়কণ নিজৰ পোহনীয়া কুকুৰ সৈতে কটাবলৈ পছন্দ কৰে ৷
লগতে পঢ়ক : ৰীণা ৰায় আৰু মহছিন খানৰ প্ৰেম কাহিনী: বিবাহ, বলীউড ত্যাগ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ