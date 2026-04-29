আন্তৰ্জাতিক নৃত্য দিৱস ২০২৬: বলীউডৰ আটাইতকৈ আইকনিক যুগল নৃত্যসমূহৰ এক পুনৰ আলোকপাত
আন্তৰ্জাতিক নৃত্য দিৱস উপলক্ষে বলীউডৰ কেইটামান চিৰস্মৰণীয় যুগল নৃত্যৰ বিষয়ে জানো আহক ৷ ‘দোলা ৰে দোলা’ৰ পৰা ‘নাটু নাটু’লৈ—আটাইতকৈ আইকনিক যুগল নৃত্যসমূহে সকলোকে নচুৱায় ৷
Published : April 29, 2026 at 6:12 PM IST
হায়দৰাবাদ : ২০২৬ চনৰ আন্তৰ্জাতিক নৃত্য দিৱসৰ বিশেষ ক্ষণত বলীউডৰ কিছুমান এনেকুৱা নৃত্যক পুনৰ স্মৰণ কৰা হৈছে, যিবোৰে দৰ্শকৰ মনত গভীৰ সাঁচ বহুৱাইছে । বিশেষকৈ দুগৰাকী শিল্পীয়ে একেলগে কৰা এই যুগল নৃত্যবোৰ আজিও সমানেই জনপ্ৰিয় ।
স্মৰণীয় কেইটামান নৃত্য
- দোলা ৰে দোলা (Dola Re Dola): 'দেৱদাস' ছবিৰ এইটো এটা অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ নৃত্য । ঐশ্বৰ্য ৰায় আৰু মাধুৰী দীক্ষিতৰ অপূৰ্ব তাল-লয় আৰু অভিব্যক্তি আজিও অতুলনীয় ।
- নাটু নাটু (Naatu Naatu): 'RRR' ছবিৰ এই গীতটোৱে অস্কাৰ জয় কৰি বিশ্ব দৰবাৰত ভাৰতীয় নৃত্যৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিলে । জুনিয়ৰ এনটিআৰ আৰু ৰাম চৰণৰ ক্ষিপ্ৰ আৰু এনাৰ্জেটিক খোজবোৰ সঁচাকৈয়ে বিস্ময়কৰ ।
- পিংগা (Pinga): 'বাজীৰাও মস্তানী' ছবিৰ এই নৃত্যত প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা আৰু দীপিকা পাডুকনক পৰম্পৰাগত মহাৰাষ্ট্ৰীয় শৈলীত নাচি থকা দেখা গৈছিল । তেওঁলোকৰ মাজৰ সুন্দৰ সমন্বয় আছিল এই নৃত্যৰ মূল আকৰ্ষণ ।
এই আইকনিক নৃত্যসমূহে কেৱল মনোৰঞ্জনেই নিদিয়ে, বৰঞ্চ বলীউডৰ চহকী সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা আৰু নৃত্যশৈলীক বিশ্বৰ আগত দাঙি ধৰে ।
বলীউডৰ নৃত্য: আৱেগ আৰু সংযোগৰ এক অনন্য ভাষা
বলীউডত নৃত্য মানে কেৱল ভৰিৰ খোজ বা হাতৰ মুদ্ৰাই নহয়; ই হ’ল আৱেগ প্ৰকাশ, কাহিনী কথন আৰু সংযোগৰ এক শক্তিশালী ভাষা । বছৰ বছৰ ধৰি আমি পৰ্দাত এনে কিছুমান অবিস্মৰণীয় যুগল নৃত্য (Duets) দেখি আহিছোঁ, য’ত দুগৰাকী সুদক্ষ শিল্পীৰ সংগমে যাদুৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
‘দোলা ৰে দোলা’, ‘পিংগা’, ‘নাটু নাটু’ আৰু ‘জয় জয় শিৱশংকৰ’ৰ দৰে জনপ্ৰিয় নৃত্যসমূহত আমি দুই শক্তিশালী অভিনেতা-অভিনেত্ৰীক একেলগে দেখিবলৈ পাইছোঁ । এই প্ৰদৰ্শনবোৰ কেৱল সুন্দৰ কৰিঅ’গ্ৰাফীৰ বাবেই নহয়, বৰঞ্চ শিল্পীসকলৰ মাজত থকা অপূৰ্ব শক্তি আৰু সুন্দৰ ৰসায়নৰ বাবেহে সদায় আমাৰ মনত সজীৱ হৈ থাকে ।
এই নৃত্যসমূহ কিয় অনন্য ?
২০২৬ চনৰ আন্তৰ্জাতিক নৃত্য দিৱসৰ এই শুভ ক্ষণটো বলীউডৰ এই আইকনিক নৃত্যসমূহক পুনৰবাৰ উদযাপন কৰাৰ এক সুন্দৰ সুযোগ । এই যুগল নৃত্যবোৰ কেৱল নিখুঁত খোজৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ নহয়, ইয়াৰ আঁৰত আছে শিল্পীসকলৰ মাজৰ সুন্দৰ সমন্বয় আৰু ব্যক্তিত্ব ৷ দুগৰাকী শিল্পীয়ে তাল মিলাই কৰা সুন্দৰ নৃত্যৰ লগতে নিজৰ স্বকীয়তা আৰু প্ৰতিভাৰে জিলিকি থকাৰ যি ক্ষমতা, সেয়াই এইসমূহ গান হিট হোৱাৰ আঁৰৰ কাহিনী । এই নৃত্যবোৰে আজিও দৰ্শকৰ হৃদয়ত এক বিশেষ স্থান দখল কৰি আছে ।
মাধুৰী দীক্ষিত আৰু বিদ্যা বালান – আমি যে তোমাৰ ৩.০ (ভুল ভুলাইয়া ৩, ২০২৪)
এই তালিকাখনৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ সংযোজন হৈছে ২০২৪ চনৰ 'ভুল ভুলইয়া ৩' ছবিখনৰ 'আমি যে তোমাৰ ৩.০' গীতটি । মাধুৰী দীক্ষিত আৰু বিদ্যা বালান অভিনীত এই নৃত্য প্ৰদৰ্শনটো কেৱল এক প্ৰতিযোগিতা নহয়, বৰঞ্চ দুগৰাকী দক্ষ শিল্পীৰ কলাত্মক শক্তিৰ এক অপূৰ্ব মিলন । এই নৃত্যটোত এফালে মাধুৰী দীক্ষিতৰ চিৰযুগমীয়া লালিত্য (Grace) প্ৰকাশ পাইছে, আনফালে বিদ্যা বালানৰ গভীৰতা আৰু তীব্ৰতাই(Intensity) নৃত্যটোক অধিক প্ৰাণৱন্ত কৰি তুলিছে ।
শ্ৰেয়া ঘোষালে গোৱা এই গীতটো আমাল মালিকে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিছে । ইয়াৰ সুন্দৰ কৰিঅ’গ্ৰাফী কৰিছে চিন্নি প্ৰকাশে । ধ্ৰুপদী বা ক্লাছিকেল নৃত্যৰ সংমিশ্ৰণে এই গীতটিক এক আভিজাত্য প্ৰদান কৰিছে, যাৰ ফলত ই দৰ্শকৰ বাবে আৱেগিকভাৱে যথেষ্ট শক্তিশালী হৈ পৰিছে । মাধুৰী আৰু বিদ্যাৰ এই যুগলবন্দীয়ে আধুনিক বলীউডত শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ এক নতুন মাত্ৰা যোগ কৰিছে ।
দীপিকা পাডুকন আৰু প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা – পিংগা (বাজীৰাও মস্তানী, ২০১৫)
'বাজীৰাও মস্তানী' ছবিৰ 'পিংগা' গীতটো হ’ল পৰম্পৰা আৰু ছন্দৰ এক অপূৰ্ব উদযাপন । ৰেম' ডি'ছুজাই কৰিঅ’গ্ৰাফী কৰা এই গীতটোত দীপিকা পাডুকন আৰু প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাক মহাৰাষ্ট্ৰৰ 'লাৱণী' নৃত্যশৈলীৰ আধাৰত নাচি থকা দেখা গৈছে । প্ৰায় ৫০ গৰাকী নৃত্যশিল্পীৰ সৈতে একেৰাহে ১২ দিন ধৰি এই গীতটোৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা হৈছিল, য’ত প্ৰতিটো সৰু সৰু দিশৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল ।
ভৰিৰ ক্ষিপ্ৰ খোজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঘূৰ্ণন (Spins) লৈকে— দুয়োগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে নিখুঁতভাৱে তাল মিলাই খোজ দিছে । ইমান সুন্দৰ সমন্বয় থকাৰ পাছতো দীপিকা আৰু প্ৰিয়ংকাৰ নিজা নৃত্যশৈলী স্পষ্টকৈ ফুটি উঠিছে । এই স্বকীয়তাই গোটেই প্ৰদৰ্শনটোক অধিক প্ৰাণৱন্ত কৰি তুলিছে । পৰম্পৰাগত সাজ-পাৰ আৰু তীব্ৰ ছন্দৰ বাবে এই নৃত্য আজিও বলীউডৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ যুগল নৃত্য হিচাপে পৰিগণিত হয় ।
ঐশ্বৰ্য ৰায় বচ্চন আৰু মাধুৰী দীক্ষিত – দোলা ৰে দোলা (দেৱদাস, ২০০২)
বলীউডৰ ইতিহাসত 'দেৱদাস' ছবিৰ 'দোলা ৰে দোলা'ৰ দৰে শক্তিশালী যুগল নৃত্য খুব কমেইহে আছে । কিংবদন্তি কৰিঅ’গ্ৰাফৰ সৰোজ খানৰ নিৰ্দেশনাত নিৰ্মিত এই গীতটোত কথক আৰু ভাৰতনাট্যম নৃত্যশৈলীৰ এক অপূৰ্ব সংমিশ্ৰণ ঘটিছে ।
ঐশ্বৰ্য ৰায় বচ্চন আৰু মাধুৰী দীক্ষিতে তেওঁলোকৰ কাৰিকৰী দক্ষতা আৰু মুখৰ আৱেগিক প্ৰকাশেৰে এই নৃত্যক এক সুকীয়া মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছিল । দুৰ্গা পূজাৰ পটভূমিত নিৰ্মিত এই গীতটো ইমানেই আইকনিক হৈ পৰিছিল যে ই দৰ্শকক আৱেগিক কৰি তুলিছিল । এই গীতটোৰ অনবদ্য কৰিঅ’গ্ৰাফীৰ বাবে সৰোজ খানে শ্ৰেষ্ঠ কৰিঅ’গ্ৰাফীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰিছিল । আজিও এই গীতটোক বলীউডৰ আটাইতকৈ ভব্য আৰু আভিজাত্যপূৰ্ণ নৃত্যসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম বুলি গণ্য কৰা হয় ।
মাধুৰী দীক্ষিত আৰু কৰিশ্মা কাপুৰ – ডান্স অফ এনভী (দিল তো পাগল হে, ১৯৯৭)
'দিল তো পাগল হে' ছবিখনত মাধুৰী দীক্ষিত আৰু কৰিশ্মা কাপুৰে তেওঁলোকৰ বিখ্যাত 'ডান্স অফ এনভী'ৰ জৰিয়তে মঞ্চত এক তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰিছিল । শিয়ামাক ডাভাৰৰ কৰিঅ’গ্ৰাফীত নিৰ্মিত এই বিশেষ নৃত্যটো আছিল আচলতে ঈৰ্ষা আৰু প্ৰতিযোগিতাৰ এক নাটকীয় মুখামুখি (Face-off) ।
এই প্ৰদৰ্শনত দুয়োগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ নৃত্যশৈলীৰ বিপৰীতমুখী ধাৰাই এক গভীৰতা প্ৰদান কৰিছে— য’ত মাধুৰীৰ নৃত্যত এক নমনীয় লালিত্য (Fluid grace) দেখা গৈছে, তাতেই কৰিশ্মাৰ খোজত আছিল তীক্ষ্ণ নিখুঁততা ।
কোনো শব্দ নোহোৱাকৈ কেৱল তাল আৰু খোজৰ জৰিয়তে মনৰ ঈৰ্ষাক প্ৰকাশ কৰা এই নৃত্যটো আছিল অতুলনীয় । আজিও ইয়াক বলীউডৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় আৰু শক্তিশালী 'ডান্স-অফ' (Dance-off) হিচাপে গণ্য কৰা হয় । মাধুৰী আৰু কৰিশ্মাৰ এই প্ৰতিযোগিতামূলক নৃত্যই বলীউডত এক নতুন ধাৰাৰ সূচনা কৰিছিল ।
জুনিয়ৰ এনটিআৰ আৰু হৃত্বিক ৰোশন – জনাৱ-এ-আলী (ৱাৰ ২, ২০২৫)
বলীউডৰ আইকনিক যুগল নৃত্যৰ তালিকাত এটা আধুনিক সংযোজন হৈছে 'ৱাৰ ২' ছবিৰ 'জনাৱ-এ-আলী' । এই গীতটোত ভাৰতীয় চিনেমাৰ দুগৰাকী শ্ৰেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী হৃত্বিক ৰোশন আৰু জুনিয়ৰ এনটিআৰক একেলগে দেখা গৈছে । বস্কো মাৰ্টিছৰ কৰিঅ’গ্ৰাফীত নিৰ্মিত এই নৃত্যটোত প্ৰচণ্ড শক্তি আৰু আকৰ্ষণীয় উপস্থিতিৰ এক সুন্দৰ মিশ্ৰণ ঘটিছে ।
নৃত্যটোত হৃত্বিক ৰোশনৰ নৃত্যশৈলী অত্যন্ত মসৃণ (Smooth), তাৰ বিপৰীতে জুনিয়ৰ এনটিআৰৰ খোজত আছে এক বিস্ফোৰক শক্তি । এই দুই বিপৰীতধৰ্মী শৈলীৰ মুখামুখি প্ৰদৰ্শনটোৱে দৰ্শকক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি ৰাখিছে ।
প্ৰীতমৰ সংগীত নিৰ্দেশনাত সাচেত টেণ্ডন আৰু সাজ ভাটৰ শক্তিশালী কণ্ঠই গীতটোক এক সুকীয়া গতি প্ৰদান কৰিছে । মুক্তিৰ পাছৰে পৰা এই গীতটোৱে অনুৰাগীসকলৰ মাজত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে আৰু ইয়াক এটা শক্তিশালী 'ডান্স-অফ' হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে । উত্তৰ আৰু দক্ষিণ ভাৰতৰ এই দুই মহাতাৰকাৰ নৃত্যই পৰ্দাত সঁচাকৈয়ে এক যাদুৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
জুনিয়ৰ এনটিআৰ আৰু ৰাম চৰণ – নাটু নাটু (RRR, ২০২২)
'RRR' ছবিৰ 'নাটু নাটু' অবিহনে বলীউডৰ শ্ৰেষ্ঠ যুগল নৃত্যৰ তালিকাখন কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ হ’ব নোৱাৰে । প্ৰেম ৰক্ষিতৰ কৰিঅ’গ্ৰাফীত নিৰ্মিত এই গীতটোত জুনিয়ৰ এনটিআৰ আৰু ৰাম চৰণৰ মাজত যি অতুলনীয় সমন্বয় (Sync) দেখা গৈছে, সেয়া সঁচাকৈয়ে বিস্ময়কৰ ।
ইউক্ৰেইনত প্ৰায় দুই সপ্তাহ ধৰি এই গীতটোৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা হৈছিল । এই তীব্ৰ গতিৰ নৃত্যটো নিখুঁতভাৱে কৰিবলৈ অভিনেতা দুগৰাকীয়ে অতি কঠোৰ অনুশীলন কৰিবলগীয়া হৈছিল । মুক্তিৰ পিছতে এই নৃত্যটো সমগ্ৰ বিশ্বতে এক হুলস্থুলৰ সৃষ্টি কৰিছিল । ছ’চিয়েল মিডিয়াত ইয়াৰ খোজবোৰ অনুকৰণ কৰিবলৈ সকলোৰে মাজত এক প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছিল ।
ঐতিহাসিক স্বীকৃতি- ২০২৩ চনত এই গীতটোৱে শ্ৰেষ্ঠ মৌলিক গীতৰ অস্কাৰ (Oscar) বঁটা জয় কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰে । ইয়াৰ ফলত এই নৃত্যটো বিশ্বৰ অন্যতম স্মৰণীয় নৃত্য হিচাপে পৰিগণিত হয় ।
জুনিয়ৰ এনটিআৰ আৰু ৰাম চৰণৰ সেই বিখ্যাত Hook step আজিও সকলোৰে বাবে এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আৰু আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু ।
মাধুৰী দীক্ষিত আৰু মনীষা কৈৰালা – বড়ী মুস্কিল (লজ্জা, ২০০১)
'লজ্জা' ছবিৰ 'বড়ী মুস্কিল' গীতটো হৈছে এক আনন্দমুখৰ আৰু উৎসাহী নৃত্য, য'ত মাধুৰী দীক্ষিত আৰু মনীষা কৈৰালাই একেলগে নাচিছে । গণেশ আচাৰ্যৰ কৰিঅ’গ্ৰাফীত নিৰ্মিত এই গীতটোৱে বলীউডৰ পৰম্পৰাগত নৃত্যশৈলীৰ এক সুন্দৰ ছবি দাঙি ধৰে ।
নাৰী সৱলীকৰণৰ কাহিনীৰ ওপৰত আধাৰিত এই ছবিখনত এই নৃত্যটোৱে এক বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিছে । ই অতি শক্তিশালী আৰু মন মুকলি কৰা এক প্ৰদৰ্শন । গীতটোত মাধুৰী আৰু মনীষাৰ মাজত থকা সুন্দৰ বন্ধুত্ব আৰু আৱেগিক ৰসায়ন স্পষ্টকৈ ফুটি উঠিছে ।
ইয়াৰ তীব্ৰ গতি আৰু ছন্দময় খোজবোৰে আজিও দৰ্শকৰ মনত একেই উৎসাহ যোগায় । মাধুৰী দীক্ষিতৰ শৈলী আৰু মনীষা কৈৰালাৰ সৰলতাই এই নৃত্যটোক বলীউডৰ অন্যতম স্মৰণীয় যুগল নৃত্য কৰি তুলিছে ।
হৃত্বিক ৰোশন আৰু টাইগাৰ শ্ৰফ – জয় জয় শিৱশংকৰ (ৱাৰ, ২০১৯)
'ৱাৰ' ছবিৰ 'জয় জয় শিৱশংকৰ' গীতটো হ’ল এটা অপূৰ্ব দৃশ্যমান আমোদ । ইয়াত বলীউডৰ দুগৰাকী শ্ৰেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী হৃত্বিক ৰোশন আৰু টাইগাৰ শ্ৰফক একেলগে দেখা গৈছে । বস্কো-চিজাৰৰ কৰিঅ’গ্ৰাফীত নিৰ্মিত এই গীতটোত হোলী উদযাপনৰ এক ভব্য পৰিৱেশ দেখুওৱা হৈছে ।
এই গীতটোৰ দৃশ্যগ্ৰহণত প্ৰায় ৫০০ ৰো অধিক নৃত্যশিল্পীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ৷ এই কঠিন আৰু দ্ৰুত গতিৰ নৃত্যটো নিখুঁত কৰিবলৈ দুয়োগৰাকী অভিনেতাই কেইবা সপ্তাহ ধৰি একেলগে অনুশীলন কৰিছিল । হৃত্বিক আৰু টাইগাৰৰ অপৰিসীম শক্তি, আকৰ্ষণীয় সংগীত আৰু সুন্দৰ দৃশ্যসজ্জাই ইয়াক শেহতীয়া সময়ৰ আটাইতকৈ মনোৰঞ্জক যুগল নৃত্যসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম কৰি তুলিছে । হৃত্বিকৰ মসৃণ নৃত্যশৈলী আৰু টাইগাৰৰ এক্ৰ'বেটিক খোজৰ সংগমে এই গীতটোক দৰ্শকৰ বাবে এক পাহৰিব নোৱাৰা অভিজ্ঞতা কৰি তুলিছে ।
এই নৃত্য প্ৰদৰ্শনসমূহ কিয় বিশেষ ?
এই প্ৰদৰ্শনসমূহ কেৱল সুন্দৰ কৰিঅ’গ্ৰাফীৰ বাবেই অনন্য নহয়, বৰঞ্চ ইয়াৰ আঁৰত আছে প্ৰতিগৰাকী শিল্পীৰ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য । এই যুগল নৃত্যবোৰত কোনো এজন শিল্পীয়ে আনজনক চেৰ পেলাই যাবলৈ চেষ্টা নকৰে; বৰঞ্চ তেওঁলোকে ইজনে সিজনক সহায় কৰি সমগ্ৰ মুহূৰ্তটোক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰে ।
২০২৬ চনৰ আন্তৰ্জাতিক নৃত্য দিৱসৰ এই শুভ ক্ষণত বলীউডৰ এই আইকনিক যুগল নৃত্যবোৰে আমাক সোঁৱৰাই দিয়ে যে, যেতিয়া নৃত্যক আনৰ সৈতে ভগাই লোৱা হয়, তেতিয়াহে ই আটাইতকৈ শক্তিশালী আৰু প্ৰভাৱশালী হৈ পৰে । এই যুটীয়া প্ৰদৰ্শনবোৰেই হৈছে একতা আৰু কলাৰ প্ৰকৃত মিলন ।
