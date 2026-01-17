২০১৬ চনৰ ফটো কিয় পোষ্ট কৰিছে চেলেব্ৰিটীসকলে ?
ভাইৰেল "২০২৬ হৈছে নতুন ২০১৬" ট্ৰেণ্ডৰ অংশ হিচাপে চেলেব্ৰিটী আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰীসকলে ২০১৬ চনৰ পুৰণি ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে ।
Published : January 17, 2026 at 6:24 PM IST
হায়দৰাবাদ : এটা নতুন ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ ট্ৰেণ্ডে চেলেব্ৰিটীসকলক নষ্টালজিক কৰি তুলিছে ৷ তেওঁলোকক ফটো গেলেৰী স্ক্ৰোল কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছে ৷ এদশক আগৰ ফটোসমূহ পুনৰ চাবলৈ বহিছে সকলো । ২০২৬ চনৰ আৰম্ভণিতে ইনষ্টাগ্ৰাম ২০১৬ চনৰ পুৰণি পোষ্টেৰে উপচি পৰিছে, যিটো বছৰক বহুতে পপ সংস্কৃতি, ফেশ্বন, ফটো আৰু ভাৰতত ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ উত্থানৰ বাবে স্মৰণীয় বুলি গণ্য কৰে ।
এই ট্ৰেণ্ডটো আৰম্ভ হয় "২০২৬ হৈছে নতুন ২০১৬" বুলি, চেলেব্ৰিটী আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম ব্যৱহাৰকাৰীসকলে ২০১৬ চনৰ পুৰণি ফটো আৰু স্মৃতি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লয় । সমগ্ৰ বিশ্বৰ চেলেব্ৰিটীসকলে উৎসাহেৰে এই ট্ৰেণ্ডত যোগদান কৰাৰ বিপৰীতে বলীউডৰ অভিনেত্ৰী জাহ্নৱী কাপুৰকে ধৰি বহুতে ভাবিছে - "সকলোৱে কিয় এনে কৰিছে ?"
'২০২৬ চনটো নতুন ২০১৬'- এই ট্ৰেণ্ড আচলতে কি ?
এই ট্ৰেণ্ডত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ২০১৬ চনৰ নিজৰ ফটো পোষ্ট কৰি সেই সময়ত তেওঁলোকৰ জীৱন কেনেকুৱা আছিল সেই বিষয়ে দেখুৱাইছে । বহু পোষ্টত সেই বছৰৰ ব্যক্তিগত কৃতিত্ব, বন্ধুত্ব বা কেৰিয়াৰৰ উল্লেখনীয় মুহূৰ্তৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে । ফটোসমূহ ২০১৬ চনৰ জনপ্ৰিয় সংগীতৰ সৈতে আপলোড কৰা হৈছে ।
ভিজুৱেলবোৰে সেই সময়ৰ শৈলীক শক্তিশালীভাৱে প্ৰতিফলিত কৰে । তীক্ষ্ণ মেকআপ, পেঞ্চিল স্কাৰ্ট, বুট আৰু বল্ড ফেশ্বন সহজেই চকুত পৰে । পুৰণি স্নেপচ্যাট ফিল্টাৰ বিশেষকৈ ফুলৰ মুকুট আৰু কুকুৰৰ কাণো এই পোষ্টবোৰত সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে ।
বলীউডৰ বহু চেলেব্ৰিটীয়ে যোগদান কৰিছে এই ট্ৰেণ্ডত
বলীউডৰ কেইবাগৰাকীও চেলেব্ৰিটীয়েও এই ট্ৰেণ্ডত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, ২০১৬ চনৰ আগতে নেদেখা আৰু ব্যক্তিগত ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে । আলিয়া ভাটে সেই বছৰৰ একাধিক পুৰণি ফটো পোষ্ট কৰিছে, য’ত শ্বাহৰুখ খানৰ সৈতে ডিয়েৰ জিন্দাগীৰ ছেটৰ ফটোও আছে ।
বৰুণ ধৱন, আদিত্য ৰয় কাপুৰ, আৰু সিদ্ধাৰ্থ মালহোত্ৰাই একেলগে বহি থকা এখন ফটোৰ লগতে বদ্ৰীনাথ কি দুলহনিয়াৰ প্ৰচাৰৰ ফটোও শ্বেয়াৰ কৰে তেওঁ । তেওঁৰ পোষ্টটোৰ কেপশ্যন দি আলিয়াই লিখিছে, "২০১৬ কি কাহানী ।"
কৰীণা কাপুৰ খানে ২০১৬ চনত জীৱনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় অতিবাহিত কৰিছিল ৷ পুনৰ সেই সময়লৈ ঘূৰি যায় অভিনেত্ৰীগৰাকী ৷ সেই বছৰতে ছৈফ আলী খানৰ সৈতে প্ৰথম সন্তান টাইমূৰক আদৰণি জনাই তেওঁ । তেওঁৰ পোষ্টটোত তেওঁ বেবী বাম্পৰ কেইবাখনো ফটো সন্নিবিষ্ট কৰিছে আৰু লগতে মালাইকা অৰোৰা, ছলমান খান আৰু অমৃতা অৰোৰাৰ ফটোও সন্নিবিষ্ট কৰিছে । পোষ্টটোৰ কেপশ্যনত লিখিছে, "দ্য ইয়েৰ অফ দ্য বাম্প ।"
সোণম কাপুৰে ২০১৬ চনৰ ব্যক্তিগত আৰু পেছাদাৰী জীৱন দুয়োটাই অনুৰাগীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছে । সেই বছৰতে তেওঁৰ হিট ছবি নীৰজা মুক্তি পাইছিল । কেপশ্যনত তেওঁ স্বামী আনন্দ আহুজাৰ প্ৰতি থকা অনুভৱ উপলব্ধি কৰাৰ কথাও কয় ।
তেওঁ লিখিছে, "২০১৬ চনলৈ ঘূৰি যাওঁ, নীৰজাৰ মুক্তি, প্ৰথমবাৰৰ বাবে @thehouseofpixels ৰ সৈতে শ্বুটিং, @anandahuja মোৰ জীৱনৰ প্ৰেম বুলি গম পোৱা ।"
অনন্যা পাণ্ডেই স্নেপচ্যাট ফিল্টাৰ থকা ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ কেপশ্যন দিছে, "সঁচাকৈয়ে ২০১৬ আছিল ।" খুশী কাপুৰেও ভগ্নী জাহ্নৱী কাপুৰৰ সৈতে এখন ফটোকে ধৰি পুৰণি ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু ধেমালি কৰিছে যে জাহ্নৱী তেতিয়া বেছি ধেমেলীয়া আছিল । খুশীৰ এই পোষ্টৰ উত্তৰত জাহ্নৱীয়ে মন্তব্য কৰে, "সকলোৱে কিয় এনে কৰিছে ?"
গ্ল'বেল ষ্টাৰসকলেও যোগদান কৰিছে
এটা গোলকীয় ট্ৰেণ্ড হৈ পৰিছে "২০২৬ হৈছে নতুন ২০১৬" ৷ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চেলেব্ৰিটীসকলেও ২০১৬ চনৰ পুৰণি ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে । গায়ক খালিদ, ছুপাৰ মডেল কাৰ্লি ক্লছ, সংগীতজ্ঞ চাৰ্লি পুথ আদিয়েও এই ধাৰাত যোগদান কৰিছে ।
