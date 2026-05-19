ETV Bharat / entertainment

ৰাঘৱক কান্ধত তুলি নাচিলে কেজৰিৱালে ! পৰিণীতি-ৰাঘৱৰ বিয়াত কি কি ঘটিছিল মণ্ডপত ?

সুৰক্ষিত দুৰ্গৰ দৰে আছিল বিয়াস্থলী ! পৰিণীতি চোপ্ৰা আৰু ৰাঘৱ চাড্ডাৰ বিবাহৰ গোপন ৰহস্য ফাদিল কৰিলে বৈদিক পুৰোহিতে ৷

Inside Parineeti Chopra and Raghav Chadha's Wedding: Priest Ankit Batra Reveals Hidden Details
পৰিণীতি-ৰাঘৱৰ বিয়াত কি কি ঘটিছিল মণ্ডপত ? (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 19, 2026 at 5:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : অভিনেত্ৰী পৰিণীতি চোপ্ৰা আৰু ৰাজনীতিবিদ ৰাঘৱ চাড্ডাৰ হাই-প্ৰফাইল বিবাহখন সম্পন্ন কৰা গায়ক তথা বৈদিক পুৰোহিত অংকিত বাত্ৰাই এই বিবাহৰ কিছুমান নজনা কথা আৰু বিশেষ তথ্য ৰাইজৰ আগত মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰিছে । অংকিত বাত্ৰা একেলগে এজন জনপ্ৰিয় গায়ক আৰু বৈদিক পুৰোহিত । তেৱেই পৰিণীতি আৰু ৰাঘৱৰ বিয়াৰ সকলো ধৰ্মীয় নীতি-নিয়ম সম্পন্ন কৰিছিল ।

বৈদিক পুৰোহিত অংকিত বাত্ৰাই তেওঁৰ ইউটিউব চেনেল Voice of Vows-ৰ প্ৰথমটো খণ্ডত এই হাই-প্ৰফাইল বিয়াখনৰ বহুতো আমোদজনক তথ্য ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰিছে ।

বিয়াখনত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ইমানেই কটকটীয়া আছিল যে ইয়াক এটা সুৰক্ষিত দুৰ্গৰ সৈতে তুলনা কৰিব পাৰি । বিবাহৰ অনুষ্ঠানসমূহ যাতে সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত হৈ থাকে, তাৰ বাবে কেইবাটাও কঠোৰ নিয়ম আৰু প্ৰট’কল জাৰি কৰা হৈছিল । মণ্ডপত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত পৰিণীতিয়ে ৰাঘৱৰ বাবে এটা ছাৰপ্ৰাইজ পৰিকল্পনা কৰিছিল । তেওঁ আগতীয়াকৈ এটা গান ৰেকৰ্ড কৰি থৈছিল আৰু মণ্ডপত সোমাওঁতে সেই গানটোৱেই বজোৱা হৈছিল । এই বিশেষ গানটো বাজি উঠাৰ লগে লগে মণ্ডপত এক অত্যন্ত আৱেগিক আৰু মধুৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল ।

অংকিত বাত্ৰাই দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানৰ বিষয়েও এক আমোদজনক তথ্য শ্বেয়াৰ কৰিছে । তেওঁলোক দুয়োৱে সমগ্ৰ বৰযাত্ৰীৰ শোভাযাত্ৰাত নৃত্য কৰিছিল আৰু আনকি দৰা ৰাঘৱক কান্ধত তুলি লৈছিল । কেজৰিৱাল আৰু ভগৱন্ত মানে বিয়াত মন খুলি নাচিছিল । বৰযাত্ৰী আগবঢ়াই নিওঁতে তেওঁলোকে দৰা ৰাঘৱ চাড্ডাক নিজৰ কান্ধত উঠাই লৈ আনন্দ কৰিছিল ।

'দ্য লীলা পেলেচ' হোটেলখনৰ ভিতৰৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অত্যন্ত কঠোৰ আছিল । বিয়াৰ নিয়ম-নীতিৰ পবিত্ৰতা আৰু গোপনীয়তা ৰক্ষা কৰিবলৈ কোনো ধৰণৰ ফটো বা ভিডিঅ' তুলিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল । নিৰাপত্তা ইমানেই কঠোৰ আছিল যে অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ মাতৃকো তেওঁৰ ফোনত তোলা ফটো আঁতৰাই পেলাবলৈ কোৱা হৈছিল । কটকটীয়া নিৰাপত্তা, নাৱেৰে অহা অতিথি আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ ব্যাপক চৰ্চাৰ মাজতো বিয়াত উপস্থিত থকা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ধৰ্মীয় নীতি-নিয়মৰ প্ৰতি দেখুওৱা গভীৰ সন্মানে পুৰোহিত অংকিতক আটাইতকৈ বেছি আপ্লুত কৰিছিল ।

অংকিত বাত্ৰাই আগলৈ কয়, "অৰবিন্দ কেজৰিৱাল জী আৰু ভগৱন্ত মান জীৰ দৰে শক্তিশালী ৰাজনৈতিক নেতাসকলে প্ৰায় আশী মিনিট ধৰি মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ থিয় হৈ থকা আৰু বিয়াৰ প্ৰতিটো নিয়মৰ অন্তৰালত থকা বিজ্ঞান আৰু আধ্যাত্মিকতাক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা দৃশ্যটোৱে এই বিবাহখনক চিৰস্মৰণীয় কৰি তুলিছিল ।"

উল্লেখ্য যে, পৰিণীতি চোপ্ৰা আৰু ৰাঘৱ চাড্ডাই ২০২৫ চনৰ ১৯ অক্টোবৰত তেওঁলোকৰ পুত্ৰ সন্তান 'নীৰ' (Neer)-ক পৃথিৱীলৈ আদৰণি জনাই পিতৃ-মাতৃ হোৱাৰ গৌৰৱ অৰ্জন কৰে । ২০২৩ চনৰ মে' মাহত পৰিণীতিয়ে ৰাঘৱ চাড্ডাৰ সৈতে তেওঁলোকৰ আঙুঠি পিন্ধোৱা (Engagement) অনুষ্ঠানৰ কিছু মুহূৰ্ত ছ’চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰি সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছিল । ইয়াৰ পিছতে ২০২৩ চনৰ ২৪ ছেপ্টেম্বৰত উদয়পুৰত এক অতি ব্যক্তিগত অথচ মৰ্যাদাপূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰ মাজত দুয়ো বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় ৷

লগতে পঢ়ক : 'সূৰ্যবংশম'ৰ পৰা 'কল্কি'— ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ অমিতাভ বচ্চন

TAGGED:

পৰিণীতি ৰাঘৱৰ বিবাহ
পৰিণীতি চোপ্ৰাৰ পুত্ৰ নীৰ
পৰিণীতি ৰাঘৱৰ বিয়াৰ নিৰাপত্তা
উদয়পুৰত পৰিণীতিৰ বিয়া
PARINEETI RAGHAV WEDDING

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.