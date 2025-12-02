ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জীক মনত আছেনে ? 'চিত্ৰাংগদা'ক লৈ এতিয়া নতুন ৰূপত ব্যস্ত ইন্দ্ৰাণী

ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জীক মনত আছেনে ? 'চিত্ৰাংগদা'ক লৈ এতিয়া নতুন ৰূপত ব্যস্ত ইন্দ্ৰাণী
২০১৫ চনত নিজৰ কন্যা শ্বীনা বৰাৰ হত্যাৰ অভিযোগত ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ঘটনাই সমগ্ৰ দেশ কঁপাই তুলিছিল ।
Published : December 2, 2025 at 5:14 PM IST
নতুন দিল্লী : শ্বীনা বৰাৰ হত্যাকাণ্ড দেশৰ অন্যতম এটা হাইপ্ৰফাইল গোচৰ ৷ এই গোচৰৰ সৈতে নাম সাঙোৰ খাই পৰিছিল গুৱাহাটীৰ এগৰাকী নাৰী পৰী বৰাৰ ৷ পৰী বৰা বুলিলে হয়তো বহুতে চিনি নাপাব ৷ কিয়নো এই পৰী বৰাই এটা সময়ত নাম লৈছিল ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জী ৷ ২০১৫ চনত নিজৰ কন্যা শ্বীনা বৰাৰ হত্যাৰ অভিযোগত ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ঘটনাই সমগ্ৰ দেশ কঁপাই তুলিছিল । সেই ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জী বৰ্তমান মুম্বাইত ভীষণ ব্যস্ত নাট্যচৰ্চাক লৈ ৷
যোৱানিশা (সোমবাৰ) মুম্বাইৰ ৰং সাৰদা থিয়েটাৰত ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জী আৰু ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জী এণ্টাৰপ্ৰাইজে (আই এম ই) মুম্বাইত তৃতীয়বাৰৰ বাবে "চিত্ৰাংগদা - এক সাশক্ত নাৰী" নামৰ নাটখন মঞ্চায়ন কৰে ৷ নাটক মঞ্চায়নৰ সন্ধিয়াটো দৰ্শকৰ উষ্ম হাতচাপৰি, প্ৰশংসা আৰু উৎসাহী সঁহাৰিৰে ভৰপূৰ আছিল ।
"আই এম ইৰ সৈতে মই এনেকুৱা কাম সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো যাৰ ওচৰলৈ দৰ্শক ঘূৰি আহিব পাৰে... শুনিবলৈ, চিন্তা কৰিবলৈ আৰু আগবাঢ়ি যাবলৈ । ঠাকুৰে ধৈৰ্যক পুৰস্কৃত কৰে; তেওঁৰ চৰিত্ৰবোৰে নিজাকৈ লাহে লাহে প্ৰকাশ কৰে আৰু আমিও ৷" ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জীয়ে কয় ৷
পৰিচালক টনি আৰু মধুমিতা চক্ৰৱৰ্তীয়ে নাটখনৰ গীতিময় আৰু সমসাময়িক ডিজাইনৰ সযতনে ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিছিল আৰু সংগীত স্ক'ৰ আৰু নৃত্যই এই নাটখনক এখন জীৱিত আৰু অনুভূতিপ্ৰৱণ অভিজ্ঞতাৰ সৈতে সংলগ্ন ৰাখিছিল । অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলৰ ভিতৰত আছিল উদীয়মান প্ৰতিভা সুব্ৰত পাণ্ডা যিয়ে অৰ্জুনৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ন কৰে, মঞ্চত যাৰ উপস্থিতিয়ে দৰ্শকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে ।
সন্ধিয়াটো আৰম্ভ হৈছিল মেনিনী দে’ৰ সজীৱ আতিথ্যৰে, যিয়ে নিজৰ অনায়াস বুদ্ধিমত্তা আৰু স্থিৰতাৰ মিশ্ৰণেৰে সুৰৰ সৃষ্টি কৰিছিল । মুম্বাই নিচিনা এখন চহৰত এই নাটকখন চলাই নিয়া আৰু তৃতীয়টো শ্ব’ মঞ্চস্থ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল থিয়েটাৰত দৰ্শকৰ অবিৰত সহাৰিৰ বাবে ।
এই গতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আই এম ইয়ে এতিয়া ২০২৬ চনৰ জানুৱাৰী মাহত প্ৰডাকশ্যনটো দিল্লীলৈ লৈ যাব ৷ বৰ্তমানৰ বাবে ঠাকুৰক পুনৰুজ্জীৱিত আৰু পুনৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক কৰাৰ কোম্পানীটোৰ বৃহত্তৰ পৰিকল্পনাৰ অংশ হিচাপে "চিত্ৰাংগদা - এক সাশক্ত নাৰী"ক নতুন, ৰাষ্ট্ৰীয় দৰ্শকৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিব ৷
ইন্দ্ৰাণী মুখাৰ্জী এণ্টাৰপ্ৰাইজে নতুন কামৰ বিকাশ অব্যাহত ৰাখিছে ৷ ২০২৬ চনৰ আৰম্ভণিতে ইয়াৰ বহু বিভক্ত প্ৰকল্প "নায়িকা ভূমিকা"ৰ জৰিয়তে এই যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি ঘটিব, যিয়ে অভিনেতা, নৃত্য পৰিচালক আৰু সুৰকাৰৰ বাবে স্থায়ী মঞ্চ প্ৰদান কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে ।
