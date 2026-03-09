২০২৬ টি-২০ বিশ্বকাপত ভাৰতৰ ঐতিহাসিক বিজয়: বলীউড আৰু দক্ষিণৰ তাৰকাসকলৰ উছাহভৰা উদযাপন

২০২৬ টি-২০ বিশ্বকাপত ভাৰতৰ ঐতিহাসিক বিজয়: বলীউড আৰু দক্ষিণৰ তাৰকাসকলৰ উছাহভৰা উদযাপন
টি-২০ বিশ্বকাপ জয়: ভাৰতীয় দলক শ্বাহৰুখ খান আৰু ৰাম চৰণসহ দেশৰ তাৰকাসকলৰ অভিনন্দন ৷
Published : March 9, 2026 at 1:55 PM IST
হায়দৰাবাদ : ২০২৬ চনৰ আই চি চি পুৰুষ টি-২০ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত নিউজীলেণ্ডক পৰাস্ত কৰি ভাৰতীয় দলে বিশ্ব বিজয়ীৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিলে । আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত এই ৰোমাঞ্চকৰ খেলখনত ভাৰতে নিউজীলেণ্ডক ৯৬ ৰানত পৰাস্ত কৰি ট্রফী দখল কৰে ।
এই বৃহৎ বিজয়ৰ পাছতে সমগ্ৰ দেশতে আনন্দৰ জোৱাৰ উঠিছে । শ্বাহৰুখ খান, ৰাম চৰণ আৰু ৰণবীৰ সিঙৰ দৰে জনপ্ৰিয় তাৰকাসকলে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় দলটোক আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছে । তেওঁলোকে ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলৰ প্ৰশংসা কৰি এই জয়ক দেশৰ বাবে এক গৌৰৱৰ ক্ষণ বুলি অভিহিত কৰিছে ।
বলীউডৰ পৰা দক্ষিণলৈ: ভাৰতৰ বিজয়ত তাৰকাসকলৰ উছাহ
ভাৰত আৰু নিউজীলেণ্ডৰ মাজত হোৱা এই চূড়ান্ত খেলখনত ভাৰতীয় দলৰ আধিপত্য দেখি চিনেমা জগতৰ তাৰকাসকল আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিছে । এই ঐতিহাসিক বিজয়ৰ পাছত তেওঁলোকে নিজৰ গৌৰৱ আৰু উছাহ এনেদৰে প্ৰকাশ কৰিছে-
T 5679 - कहा था नहीं देखूँगा तो जीत जाएँगे ! हो गया ! pic.twitter.com/JHgQyc2v2S— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) March 8, 2026
অমিতাভ বচ্চন: মেগাষ্টাৰ অমিতাভ বচ্চনে তেওঁৰ পৰিচিত ধেমেলীয়া শৈলীৰে প্ৰতিক্ৰিয়া জনাই কয়, "মই কৈছিলোঁ নহয় যে মই খেল নাচালেহে জিকিব ! সেয়াই হ'ল !"
শ্বাহৰুখ খান: ছুপাৰষ্টাৰ শ্বাহৰুখ খানে ভাৰতীয় দলে ট্ৰফী দাঙি ধৰা এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰি খেলুৱৈসকলক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলায় । তেওঁ লিখে, "কি এক অনবদ্য বিজয় !! আমাৰ ব্লু-ব্ৰিগেডলৈ অশেষ অভিনন্দন !!! তোমালোক প্ৰকৃত বিজয়ী আৰু তোমালোকক খেলপথাৰত দেখাটো আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা । জয় হিন্দ !"
তেলুগু চিনেমা জগতৰ তাৰকাসকলেও ভাৰতৰ এই গৌৰৱোজ্জ্বল বিজয়ক লৈ আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে
Congratulations to Team India on lifting the T20 World Cup 2026!— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) March 8, 2026
A remarkable journey filled with grit, passion and outstanding teamwork throughout the tournament.
A truly memorable victory that has made the entire nation proud! 👏💐
Jai hind 🇮🇳 #TeamIndia #T20WorldCup2026 pic.twitter.com/4DIrRs8XOv
চিৰঞ্জীৱী: তেলুগু ছবিজগতৰ মহাতাৰকা চিৰঞ্জীৱীয়ে ভাৰতীয় দলটোক অভিনন্দন জনাই এই জয়ক দেশৰ বাবে এক গৌৰৱৰ ক্ষণ বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁ কয় যে গোটেই টুৰ্ণামেণ্টখনত দলটোৰ যাত্ৰা আছিল অতুলনীয় । লগতে তেওঁ খেলুৱৈসকলৰ ধৈৰ্য্য, উৎসাহ আৰু দলীয় কাম-কাজৰো উচ্চ প্ৰশংসা কৰে ।
জুনিয়ৰ এন টি আৰ: জনপ্ৰিয় অভিনেতা জুনিয়ৰ এন টি আৰে টুৰ্ণামেণ্টখনত খেলুৱৈসকলে প্ৰদৰ্শন কৰা শান্ত স্বভাৱ আৰু আত্মবিশ্বাসৰ শলাগ লয় । তেওঁ লিখে, "আমাৰ ব্লু-ব্ৰিগেডে গোটেই টুৰ্ণামেণ্টত অত্যন্ত শান্ত আৰু শক্তিশালী প্ৰদৰ্শনেৰে পুনৰ ট্ৰফীটো দেশলৈ লৈ আহিল ।" তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে এনে এক স্মৰণীয় বিজয়ৰ পাছত আজি সমগ্ৰ দেশে শান্তিত টোপনি যাব পাৰিব ।
ভাৰতীয় দলৰ এই বিজয়ক লৈ মহেশ বাবু, ৰণবীৰ সিং আৰু ৰাম চৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া- তাৰকাসকলৰ দৃষ্টিত ভাৰতৰ ‘বিগ উইন’
মহেশ বাবু: তেলুগু ছুপাৰষ্টাৰ মহেশ বাবুৱে ভাৰতীয় দলৰ এই প্ৰদৰ্শনক "ফুল বিষ্ট মোড" (Full Beast Mode) অৰ্থাৎ অত্যন্ত আক্ৰমণাত্মক বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁ বিশেষকৈ সঞ্জু ছেমচন, অভিষেক শৰ্মা, ঈশান কিষাণ, যশপ্ৰীত বুমৰাহ আৰু অক্ষৰ পেটেলৰ শক্তিশালী খেলৰ প্ৰশংসা কৰে । তেওঁ কয় যে এই বিজয়ে ১৪০ কোটি ভাৰতীয়ৰ হৃদয়লৈ আনন্দ কঢ়িয়াই আনিছে আৰু এয়া এক চিৰস্মৰণীয় ক্ষণ ।
ৰণবীৰ সিং: অভিনেতা ৰণবীৰ সিঙে এক আৱেগিক পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰে । তেওঁ চকুলোৰ ইম’জী ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰকাশ কৰে যে ভাৰতৰ এই বিজয়ে তেওঁক কিমান গভীৰভাৱে স্পৰ্শ কৰিছে।
ৰাম চৰণ: অভিনেতা ৰাম চৰণে অতি সুন্দৰকৈ খিতাপ ৰক্ষা কৰাৰ বাবে দলটোক প্ৰশংসা কৰে । তেওঁ লিখে, "চেম্পিয়ন সদায় চেম্পিয়নেই" আৰু কয় যে খেলুৱৈসকলৰ নিৰ্ভীক তথা আক্ৰমণাত্মক ক্ৰিকেটে ভাৰতক এই জয় সুনিশ্চিত কৰাত সহায় কৰিলে ।
অক্ষয় কুমাৰ, কৰীণা কাপুৰ আৰু ৰশ্মিকা মান্দান্নাইও এই বিজয়ৰ উৎসৱত অংশ লৈছে ৷
हर घर का माहौल 🕺🏼🥁— Akshay Kumar (@akshaykumar) March 8, 2026
Congratulations on bringing the World Cup home, Team India 🇮🇳 pic.twitter.com/m6Tmmqj4NB
অক্ষয় কুমাৰ: বলীউডৰ অভিনেতা অক্ষয় কুমাৰে এক আমোদজনক পোষ্টৰ জৰিয়তে এই বিজয় উদযাপন কৰে । তেওঁৰ আগন্তুক চিনেমা 'ভূত বাংলা'ৰ এটা নাচি থকা ক্লিপ (GIF) শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁ লিখে, "এতিয়া প্ৰতিটো ঘৰৰে পৰিৱেশ এনেকুৱাই (নাচি থকাৰ দৰে) । বিশ্বকাপ পুনৰ দেশলৈ অনাৰ বাবে টীম ইণ্ডিয়াক অভিনন্দন ।"
কৰীণা কাপুৰ খান: অভিনেত্ৰী কৰীণা কাপুৰ খানেও ভাৰতীয় দলৰ এই সফলতাক আদৰণি জনাইছে । তেওঁ ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ এটা গ্রাফিক পোষ্ট পুনৰ শ্বেয়াৰ কৰি ত্ৰিৰংগা পতাকাৰ ইম’জীৰ সৈতে নিজৰ গৌৰৱ প্ৰকাশ কৰে ।
ৰশ্মিকা মান্দান্না: অভিনেত্ৰী ৰশ্মিকা মান্দান্নাইও ভাৰতৰ এই বিৰল সফলতাক লৈ নিজৰ উছাহ ব্যক্ত কৰে । দেশৰ লাখ লাখ অনুৰাগীৰ সৈতে মিলি তেৱোঁ দলটোৰ এই অসাধাৰণ কৃতিত্বক প্ৰশংসা কৰে ।
কেটৰিণা কাইফ, অনুষ্কা শৰ্মা, বিকী কৌশল আৰু শ্বাহিদ কাপুৰৰ দৰে তাৰকাসকলেও ভাৰতৰ এই ঐতিহাসিক বিজয়ত আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে ৷
কেটৰিণা কাইফ: জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী কেটৰিণা কাইফে ভাৰতৰ এই গৌৰৱোজ্জ্বল সফলতাত সুখী হৈ সামাজিক মাধ্যমত বিভিন্ন ইম'জীৰ জৰিয়তে নিজৰ আনন্দ প্ৰকাশ কৰে ।
অনুষ্কা শৰ্মা: অনুষ্কাই দলটোক অভিনন্দন জনাই এটা আন্তৰিক বাৰ্তা লিখিছে । তেওঁ কয়, "এই উজ্জ্বল দলটোক তেওঁলোকৰ অনবদ্য বিজয়ৰ বাবে আন্তৰিক অভিনন্দন !! একেৰাহে দুবাৰকৈ বিশ্বকাপ জয় ।"
বিকী কৌশল: অভিনেতা বিকী কৌশলে এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি উৎসাহেৰে লিখে, "ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়ন বেবী !!! সম্পূৰ্ণ আধিপত্য আৰু ক্লাছ প্ৰদৰ্শন । বহুত ভাল খেলিলে টীম ইণ্ডিয়া ।"
শ্বাহিদ কাপুৰ: খেলখনৰ বিজয়ৰ মুহূর্তটো চোৱাৰ পাছত শ্বাহিদ কাপুৰেও দলটোৰ ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে । খেলখনৰ এটা চুটি ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁ লিখে, "আজিৰ নিশা টীম ইণ্ডিয়াৰ দ্বাৰা এক উন্নত মানৰ ক্ৰিকেট প্ৰদৰ্শন হ’ল ।"
অজয় দেৱগণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বলীউডৰ আন বহুতো তাৰকাই ভাৰতৰ এই বিৰল বিজয়ত নিজৰ আৱেগ প্ৰকাশ কৰিছে ৷
অজয় দেৱগণ: অভিনেতা অজয় দেৱগণে নিশাৰ সেই উছাহক এটা সুন্দৰ বাৰ্তাৰে প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ লিখে, "চিঞৰি চিঞৰি মোৰ ডিঙি বহি গৈছে, কিন্তু এই হাঁহি গোটেই সপ্তাহটো মোৰ মুখৰ পৰা আঁতৰি নাযায় ! টীম ইণ্ডিয়া, তোমালোকে আজি নিশা কোটি কোটি ভাৰতীয়ৰ হৃদয় গৌৰৱেৰে উপচাই পেলালা ! আকৌ এবাৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন !"
অন্যান্য তাৰকাসকল: তেওঁলোকৰ উপৰিও ছাৰা আলী খান, অনন্যা পাণ্ডে, অভিষেক বচ্চন, অনিল কাপুৰ, সুনীল শ্বেট্টী, চনু সুদ আৰু চলচিত্ৰ নিৰ্মাতা কৰণ জোহৰেও দলটোক অভিনন্দন জনায় ।
তেওঁলোকৰ এই পোষ্টসমূহৰ পৰা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে ভাৰতে টি-২০ বিশ্বকাপৰ খিতাপ ৰক্ষা কৰাৰ পাছত সমগ্ৰ দেশবাসী কিমান সুখী আৰু গৌৰৱান্বিত ।
আহমেদাবাদৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত ভাৰত আৰু নিউজীলেণ্ডৰ এই ঐতিহাসিক ফাইনেলখনত কেৱল ক্ৰিকেটৰে নহয়, সংগীতৰো এক অভূতপূৰ্ব জোৱাৰ উঠিছিল । পাঞ্জাবী গায়ক সুখবীৰ সিঙে তেওঁৰ জনপ্ৰিয় গীত 'অ’ হো হো হো' (Oh Ho Ho Ho) গাই সামৰণি অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণি কৰে । এই গীতৰ তালে তালে ষ্টেডিয়ামত উপস্থিত হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শক নাচি উঠে ।
আন্তৰ্জাতিক তাৰকা ৰিকি মাৰ্টিনেও মঞ্চত তেওঁৰ কেইবাটাও জনপ্ৰিয় গীত পৰিৱেশন কৰে । তেওঁৰ চিৰসেউজ হিট গীত 'মাৰিয়া'ৰ (Maria) সেই বিখ্যাত 'উন, ডচ, ট্ৰেচ' (Un, Dos, Tres) শব্দকেইটাই গোটেই ষ্টেডিয়াম কঁপাই তোলে । আনকি ৰিকি মাৰ্টিনকো সুখবীৰৰ গীতৰ তালে তালে দৰ্শকৰ সৈতে নাচি থকা দেখা গৈছিল ।
ভাৰতৰ শক্তিশালী প্ৰদৰ্শন
খেলপথাৰত ভাৰতৰ আধিপত্য আছিল দৰ্শনীয় । অভিষেক শৰ্মা, ঈশান কিষাণ আৰু সঞ্জু ছেমচনৰ শক্তিশালী বেটিঙে ভাৰতক এক মজবুত স্থিতিত থিয় কৰায় । আনহাতে, যশপ্ৰীত বুমৰাহৰ ধাৰাসাৰ বলিং আক্ৰমণে ভাৰতৰ বিজয় নিশ্চিত কৰে ।
