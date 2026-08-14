ইণ্ডিয়াজ গট টেলেণ্ট বিতৰ্ক : সময় ৰাইনা আৰু আন চাৰিগৰাকী কমেডিয়ানৰ বিৰুদ্ধে থকা গোচৰ বাতিল
ৰাইনাৰ বাহিৰেও বিপুল গোৱেল, বলৰাজ পৰমজিৎ সিং ঘাই, সোণালী ঠক্কৰ আৰু নিশান্ত জগদীশ তনৱাৰলৈ আদালতৰ সকাহ ।
By Sumit Saxena
Published : August 14, 2026 at 10:02 PM IST
নতুন দিল্লী: ইউটিউবাৰ-কমেডিয়ান সময় ৰাইনাৰ লগতে আন চাৰিজনৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা গোচৰ শুকুৰবাৰে উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ে বাতিল কৰে ৷ তেওঁলোক প্ৰতিভাশালী যুৱ অভিব্যক্তি আৰু প্ৰকৃতাৰ্থত প্ৰচেষ্টা চলালে নিশ্চিতভাৱে ভাল ফলাফল লাভ কৰিব বুলি আদালতে মতামত দিয়ে । ‘ইণ্ডিয়াজ গট টেলেণ্ট’ নামৰ শ্ব’টোত বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ বিষয়ে কৰা সংবেদনহীন মন্তব্যৰ বাবেই এই কমেডিয়ানসকলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল ।
বিষয়টোত ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্ত তথা ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচী আৰু ভি মোহনাৰে গঠিত বিচাৰপীঠে শুনানি গ্ৰহণ কৰে । আনহাতে, কিঅ’ৰ এছএমএ ইণ্ডিয়া ফাউণ্ডেশ্যনৰ হৈ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা অপৰাজিতা সিঙে আদালতত প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।
সময় ৰাইনাৰ বাহিৰেও এই গোচৰৰ বিষয়টোত সকাহ পোৱা আন কেইজন হৈছে ক্ৰমে - বিপুল গোৱেল, বলৰাজ পৰমজিৎ সিং ঘাই, সোণালী ঠক্কৰ ওৰফে সোণালী আদিত্য দেশাই আৰু নিশান্ত জগদীশ তনৱাৰ ।
বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ সুবিধাৰ্থে এই শ্ব’ আয়োজন কৰাৰ বাবে আটাইৰে প্ৰচেষ্টাক বিচাৰপীঠে শলাগ লয় । ‘‘এবাৰ প্ৰকৃত অৰ্থত প্ৰচেষ্টা চলালে ইতিবাচক ফলাফল পোৱাটো নিশ্চিত... তেওঁলোক অতি প্ৰতিভাশালী যুৱ অভিব্যক্তি... যদি তেওঁলোকে ইতিবাচক দিশত কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, তেন্তে ইতিবাচক ফলাফলে হ'ব’’ - সমগ্ৰ বিষয়টো পৰ্যবেক্ষণৰ পিছত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয় ৷
তেওঁলোক পাঁচগৰাকীৰ সৈতে আবেদনকাৰীৰ মাজত গঠনমূলক বাৰ্তালাপ হোৱা বুলিও আদালতে শলাগ লয় । উত্তৰদাতাসকলে তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আবেদনকাৰী বেচৰকাৰী সংস্থাৰ পৰা লাভ কৰা নিৰ্দেশনাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰা বুলি বিচাৰপীঠে জানিবলৈ দিয়ে । পঞ্জীয়নকৃত এই গোচৰ বাতিল কৰি বিচাৰপীঠে কয়, ‘‘এই বিষয়টো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰা হৈছে ৷’’
এই বিষয়ৰ সৈতে জড়িত পৰৱৰ্তী সকলো কাৰ্যবিধি বিচাৰপীঠে বাতিল কৰে । তাৰপিছতো বিচাৰপীঠে কয় যে এনে বিষয়বস্তু কেনেকৈ ভালদৰে নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰি, সেই সম্পৰ্কে বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিসকলৰ পৰা পৰামৰ্শ বিচাৰিবলৈ আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত বিস্তৃত বিষয়সমূহৰ সন্দৰ্ভত উপযুক্ত নিৰ্দেশনা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ এই গোচৰৰ শুনানি অব্যাহত ৰাখিব ।
সময় ৰাইনাই এছএমএত আক্ৰান্ত ব্যক্তিসকলক এই অনুষ্ঠানসমূহলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিবলৈ ইচ্ছুক বুলি বিচাৰপীঠে কয় । ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰাৰ পদ্ধতি সন্দৰ্ভত তেওঁ আবেদনকাৰী ফাউণ্ডেশ্যনৰ সৈতে সমন্বয় স্থাপন কৰিব বুলিও বিচাৰপীঠে জনায় ৷
পূৰ্বে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কমেডিয়ানগৰাকীৰ অকৃত্ৰিম কৌতুকক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি ৰাইনাক বিভিন্ন সামৰ্থ থকা লোকসকলৰ বাবে সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি ধন সংগ্ৰহৰ নিৰ্দেশ দিছিল ।
উল্লেখ্য যে, কিঅ’ৰ এছএমএ ইণ্ডিয়া ফাউণ্ডেশ্যনে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এক আবেদন দাখিল কৰে । ৰাইনাই স্পাইনেল মাস্কুলাৰ এট্ৰ’ফি(এছএমএ) চিকিৎসাৰ বাবদ হ’বলগীয়া ব্য়য়ৰ সন্দৰ্ভত অসংবেদনশীল মন্তব্য কৰাৰ লগতে বিশেষভাৱে সক্ষম এজন ব্যক্তিকো উপহাস কৰিছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
বিগত ১৪ জুলাইত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰাইনাক আদালতক বিপথে পৰিচালিত কৰা বুলি ধমক দি ৩ লাখ টকাৰ জৰিমনা বিহে । ‘ইণ্ডিয়াছ গট টেলেণ্ট’ বিতৰ্কৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নকৰাৰ বাবদ আদালতে ৰাইনাক এই জৰিমনা বিহিছিল ৷ আদালতে আন চাৰিগৰাকী কমেডিয়ানকো একেই পৰিমাণৰ জৰিমনা বিহে ৷
লগতে পঢ়ক: ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস বিশেষ: ভাৰতীয় চিনেমাৰ ৫ খন শ্ৰেষ্ঠ যুদ্ধবিৰোধী ছবি