NASA-ৰ সৈতে সংযুক্ত সংগীত প্ৰকল্পৰ অংশ অসম সন্তান জয় বৰুৱা
জয় বৰুৱাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতা, নাছাৰ জ্যোতিৰ্পদাৰ্থবিজ্ঞানক পৰিবেশন কলাৰ সৈতে একত্ৰিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে তেওঁ মহাবিশ্বৰ আশ্চৰ্য্যক ধৰি ৰখা দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ গীতক জীৱন্ত কৰি তুলিছে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 16, 2026 at 3:50 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰতীয় গায়ক জয় বৰুৱাই নাছাৰ জ্যোতিৰ্পদাৰ্থ বিজ্ঞানক পৰিবেশন কলাৰ সৈতে একত্ৰিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতাত প্ৰৱেশ কৰিছে ৷ তেওঁ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ গীতক জীৱন্ত কৰি তুলিছে যিয়ে মহাবিশ্বৰ আশ্চৰ্য্যক ধৰি ৰাখে । জয় বৰুৱাই মহাকাশ বিজ্ঞানক পৰিবেশন কলাৰ সৈতে একত্ৰিত কৰিছে । তেওঁৰ প্ৰকল্প কচমিক ৰেপছ’ডিয়ে নাছাৰ জ্যোতিৰ্পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ গৱেষণাক অৰ্কেষ্ট্ৰা সংগীতৰ সৈতে সংযোগ কৰিছে । এই পদক্ষেপে ইউচি বাৰ্কলেৰ মহাকাশ বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰৰ প্ৰধান অনুসন্ধানকাৰী জন টমছিকৰ নেতৃত্বত নাছাৰ চিঅ’এছআই অভিযানক বিশ্বব্যাপী অৰ্কেষ্ট্ৰা আৰু মাল্টিমিডিয়া প্ৰকল্প কচমিক ৰেপছ’ডিৰ সৈতে সংযোগ কৰিছে ।
অসমত জন্মগ্ৰহণ কৰা বৰুৱাই কয় যে, চুজান লিম আৰু ক্ৰীষ্টিনা টিনজ টান, যি গল্প কোৱা আৰু গীতৰ যুটি হিচাপে বিখ্যাত, তেওঁলোকে কচমিক ৰেপছ’ডিৰ সৃষ্টি কৰিছিল । ফৰাচী সুৰকাৰ মনু মাৰ্টিনে মুখ্য সুৰকাৰ, অৰ্কেষ্ট্ৰেটৰ আৰু সমগ্ৰ অৰ্কেষ্ট্ৰাৰ কামৰ এৰেঞ্জাৰ হিচাপে কাম কৰিছিল ৷
বৰুৱা, যিয়ে "এজেণ্ট বিনোদ", "জিন্দগী না মিলেগী ডোবাৰা", "দেৱ দি", "মুন্না ভাই এম.বি.বি.এছ." আৰু "লাগে ৰহো মুন্না ভাই"ৰ দৰে ছবিত প্লেবেক গায়ক, ভ’কেল এৰেঞ্জাৰ আৰু ছবিত বেকগ্ৰাউণ্ড গায়ক হিচাপে কাম কৰি আহিছে, তেওঁ কয় যে, ভাৰতত ইছৰোৰ জৰিয়তে বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বৰ সমান্তৰালভাৱে মহাবিশ্ব আৰু সংগীত দুয়োটাৰে প্ৰতি গভীৰ সাংস্কৃতিক শ্ৰদ্ধা আছে ।
"নাছাৰ COSI মিছনৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব কৰি এটা প্ৰজেক্টত ভাৰতীয় সুৰকাৰ হিচাপে অৰিহণা যোগাবলৈ পোৱাটো মোৰ বাবে ডাঙৰ কথা ৷ ই সমগ্ৰ ভাৰতৰ যুৱ সমাজ যিয়ে সপোন দেখে, তেওঁলোকলৈ এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে যে যুক্তি আৰু কল্পনা এটা আনটোৰ সৈতে জড়িত । যেতিয়া আপুনি বিজ্ঞান আৰু পৰিবেশন কলাক একত্ৰিত কৰে, তেতিয়া আপোনাৰ কেনভাছটোৱেই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড হৈ পৰে ।"
২০২৭ চনৰ জুলাই মাহত হলীউড বাউলত প্ৰিমিয়াৰ হ’ব এই প্ৰকল্পটোৰ । ই জীৱন্ত সংগীত, এনিমেশ্বন আৰু পপ গীতৰ সংমিশ্ৰণ ঘটায় । এই সহযোগিতাই যুৱ সমাজৰ বাবে বিজ্ঞান আৰু কল্পনাৰ সংমিশ্ৰণৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।
বৰুৱাই কয় যে, ব্যক্তিগতভাৱে এই প্ৰকল্পৰ অন্যতম অৰ্থপূৰ্ণ দিশ হ’ল সমুদ্ৰ কাজল শইকীয়াৰ সৈতে সৃষ্টিশীল সহযোগিতা । তেওঁ এগৰাকী এনিমেটৰ আৰু ভিজুৱেলৰ আঁৰৰ এজন পৰিচালক, যি এগৰাকী সুযোগ্য অসম সন্তান ।
অসমত জন্মগ্ৰহণ কৰা সংগীতজ্ঞগৰাকীয়ে প্ৰকল্পটোৰ দুটা মূল গীতৰ সুৰ ৰচনা কৰিছে — ষ্টাৰ এমং দ্য কচমিক ক্লাউডছ আৰু কনফেটি ষ্টৰ্ম ৷ তেওঁ ফৰাচী সুৰকাৰ মনু মাৰ্টিনৰ সৈতে কনফেটি ষ্টাৰ-আয়ন গীটতোৰ সহযোগী ৰচক হিচাপেও কাম কৰিছে ।
সংগীত আৰু বিজ্ঞানৰ মাজৰ সংযোগৰ উন্মেষ তেতিয়া ঘটিছিল যেতিয়া কচমিক ৰেপছ’ডিৰ সৃষ্টিকৰ্তাসকল মহাকাশ বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰলৈ গৈছিল ।
প্ৰকল্পটোৰ কাহিনীয়ে এজন কাল্পনিক মানুহ আৰু এটা কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাক অনুসৰণ কৰে, যি পৃথিৱীৰ পৰিবেশৰ সংকটৰ সমাধান বিচাৰি স্পেছলৈ ভ্ৰমণ কৰে ।
লগতে পঢ়ক : আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্র মহোৎসৱত NETPAC বিচাৰকমণ্ডলীৰ সদস্য ডঃ ববী শৰ্মা বৰুৱা