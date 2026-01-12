হঠাৎ চিৰদিনৰ বাবে গুচি গ'ল 'ইণ্ডিয়ান আইডল' খ্যাত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী প্ৰশান্ত তামাং

হঠাৎ চিৰদিনৰ বাবে গুচি গ'ল 'ইণ্ডিয়ান আইডল' খ্যাত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী প্ৰশান্ত তামাং
দেওবাৰে দিল্লীৰ নিজা গৃহত হঠাৎ হৃদযন্ত্ৰ বন্ধ হৈ পৰে শিল্পীগৰাকীৰ । মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স হৈছিল ৪৩ বছৰ ৷
Published : January 12, 2026 at 8:44 AM IST
কলকাতা/দাৰ্জিলিং: খহি পৰিল উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ আন এগৰাকী তাৰকা । ‘পাতাল লোক ২’ৰ বাবে পৰিচিত কণ্ঠশিল্পী তথা অভিনেতা প্ৰশান্ত তামাঙে দেওবাৰে নতুন দিল্লীৰ নিজা বাসগৃহত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে । মূলতঃ দাৰ্জিলিঙৰ বাসিন্দা প্ৰশান্ত তামাঙৰ অকাল মৃত্যুত শোকত ভাগি পৰিছে সমগ্ৰ দাৰ্জিলিং । পশ্চিম বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী আৰু দাৰ্জিলিঙৰ সাংসদ ৰাজু বিষ্টেও শিল্পীগৰাকীৰ অকাল বিয়োগত শোক প্ৰকাশ কৰিছে ।
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বেনাৰ্জীয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়াত লিখিছে, "' ইণ্ডিয়ান আইডল'খ্যাত জনপ্ৰিয় গায়ক প্ৰশান্ত তামাঙৰ হঠাৎ অকাল মৃত্যুত মৰ্মাহত । আমাৰ দাৰ্জিলিং পাহাৰত তেওঁৰ শিপা আৰু কলকাতা আৰক্ষীৰ সৈতে একালৰ সম্পৰ্কই তেওঁক বংগত আমাৰ বাবে বিশেষভাৱে প্ৰিয় কৰি তুলিছিল । "
সূত্ৰ অনুসৰি তেওঁ অৰুণাচল প্ৰদেশলৈ গৈছিল সংগীত পৰিবেশনৰ বাবে । গীত পৰিবেশনৰ অন্তত তেওঁ পুনৰ দিল্লীলৈ উভতি আহে । দেওবাৰে দিল্লীৰ নিজা গৃহত হঠাৎ হৃদযন্ত্ৰ বন্ধ হৈ পৰে শিল্পীগৰাকীৰ । মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স হৈছিল ৪৩ বছৰ ৷ প্ৰশান্তৰ মৃত্যুৰ খবৰ নিশ্চিত কৰিলে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰাজেশ ঘাটানীয়ে । দাৰ্জিলিঙৰ প্ৰখ্যাত গায়ক মহেশ সেৱাইও সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে এই কৰুণ ঘটনাটো হাৰ্ট এটেকৰ ফলত সংঘটিত হৈছে ।
প্ৰশান্ত তামাং আছিল মূলতঃ দাৰ্জিলিঙৰ টুংছুঙৰ বাসিন্দা । ১৯৮৩ চনৰ ৪ জানুৱাৰীত দাৰ্জিলিঙত জন্মগ্ৰহণ কৰা তেওঁৰ পিতৃৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ পিছত প্ৰশান্তই পশ্চিম বংগ আৰক্ষীত চাকৰি লাভ কৰে । অৱশ্যে চাকৰিৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁ সংগীতৰ সাধনাও অব্যাহত ৰাখিছিল । আনকি প্ৰশান্তই পুলিচ অৰ্কেষ্ট্ৰাতো গান গাইছিল ।
কলকাতা আৰক্ষীৰ কনিষ্টবলৰ পৰা সংগীত মঞ্চত তাৰকা হিচাপে ‘ইণ্ডিয়ান আইডল’ ছিজন ৩ৰ বিজয়ী প্ৰশান্ত তামাঙৰ এই যাত্ৰা সাধুকথাৰ দৰেই আছিল । সৰুৰে পৰা সংগীতৰ প্ৰতি তেওঁৰ আকৰ্ষণ আছিল । প্ৰশান্তই আৰম্ভণিৰে পৰাই শ্ৰোতা-দৰ্শকক মোহিত কৰিছিল । নেপালীভাষী শিল্পীজনৰ প্ৰভাৱ কেৱল ভাৰততে সীমাবদ্ধ নাছিল; নেপালতো তেওঁৰ অগণন অনুৰাগী আছিল । তেওঁৰ বহু নেপালী গীত আজিও শ্ৰোতাৰ মাজত সমানেই জনপ্ৰিয় হৈ আছে ।
কামৰ কাৰণে তেওঁ যথেষ্ট দিনৰ পৰা দিল্লীত বসবাস কৰি আছিল । প্ৰশান্ত তামাঙে অভিনয়তো নিজৰ নাম উজলাইছিল । ৱেব ছিৰিজ ‘পাতাল লোক ২’ত তেওঁক দেখা গৈছিল । পাতাল লোকৰ পিছত প্ৰশান্ত তামাঙে ছলমান খানৰ ‘বেটল অৱ গালৱান’ ছবিখনতো অভিনয় কৰিছিল । আনকি ‘গোৰ্খা পল্টন’, ‘পৰদেশী’, ‘পৰদেশী ২’ৰ দৰে সফল নেপালী ছবিত অভিনয় কৰি তেওঁ নেপালী চলচ্চিত্ৰ জগততো নিজৰ চিন ৰাখিছিল । তেওঁৰ মৃত্যুত ভাৰত আৰু নেপাল দুয়োখন দেশতে শোকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে।
