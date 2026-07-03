ইণ্ডিয়ান আইডলৰ মঞ্চত অসমৰ গৌৰৱ: মিচিমি বসুক প্ৰশংসা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
ইণ্ডিয়ান আইডল ১৬-ত গুৱাহাটীৰ মিচিমি বসুৰ চমক ৷ শ্ৰেয়া ঘোষাল-বিশাল দাদলানীৰ পিছত এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰো মন জয় কৰিলে গুৱাহাটীৰ মিচিমিয়ে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 3, 2026 at 2:02 PM IST
হায়দৰাবাদ: মিচিমি বসু ‘ইণ্ডিয়ান আইডল ছিজন ১৬’ৰ এগৰাকী অন্যতম জনপ্ৰিয় প্ৰতিযোগী । গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা মিচিমিয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে ‘ছিজন ১৫’তো অতি সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছিল । এইবাৰ তেওঁ শ্ব’টোত এক ঐতিহাসিক ‘ৱাইল্ড কাৰ্ড’ এণ্ট্ৰী লৈ পুনৰ উভতি আহি সংবাদ মাধ্যমৰ বিশেষ চৰ্চালৈ আহিছে ।
মিচিমি বসু নিজৰ সুমধুৰ, বহুমুখী কণ্ঠ আৰু ধাৰাবাহিক সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে পৰিচিত । এই অনন্য প্ৰতিভাৰ বলতেই তেওঁ প্ৰতিযোগিতাখনৰ শীৰ্ষ ৭ গৰাকী প্ৰতিযোগীৰ মাজত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । তেওঁৰ গীতৰ আৱেগিক গভীৰতা আৰু সুৰৰ নিখুঁত নিয়ন্ত্ৰণে শ্ৰেয়া ঘোষাল আৰু বিশাল দাদলানীৰ দৰে প্ৰখ্যাত বিচাৰকসকলৰ পৰাও উচ্চ প্ৰশংসা বুটলিছে ।
এই ছিজনত তেওঁৰ কিছুমান আটাইতকৈ চিৰস্মৰণীয় আৰু আকৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শনৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল ‘অ’ সজনা বৰখা বাহাৰ আই’ আৰু ‘আও না’ গীতৰ সুন্দৰ পৰিৱেশন । ইয়াৰ উপৰিও, সহযোগী প্ৰতিযোগী তানিষ্ক শুক্লাৰ সৈতে তেওঁ গোৱা ‘তুম আ গয়ে হো’ যুগল গীতটিয়েও দৰ্শকৰ মন মুহিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ‘ইণ্ডিয়ান আইডল ১৬’ত অংশগ্ৰহণ কৰা অসম তথা গুৱাহাটীৰ প্ৰতিযোগী মিচিমি বসুৰ ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে । সামাজিক মাধ্যমত তেওঁ লিখিছে, "অসমৰ প্ৰতিভাসম্পন্ন বহু যুৱক-যুৱতীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত নিজৰ প্ৰতিভাৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে । অতিকৈ আনন্দৰ বিষয় যে এইবাৰো অসমকন্যা শ্ৰী মিচিমি বসুৱে জনপ্ৰিয় ৰিয়েলিটী শ্ব' ইণ্ডিয়ান আইডলত শীৰ্ষ ৭ প্ৰতিযোগীৰ মাজত স্থান লাভ কৰি অসমবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰি জিলিকি উঠিছে ।
আমাৰ জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পাণ্ডুৰ নিবাসী সুকণ্ঠী মিচিমিলৈ প্রতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত পর্যায়ৰ বাবে আন্তৰিক শুভকামনা জনালোঁ । অসমবাসীৰ মৰম আৰু শুভেচ্ছাও তেওঁৰ লগত সদায় আছে ।"
লগতে পঢ়ক : ৰূপম ভূঞাৰ ‘ছায়া ছবি’এ আনিছে আপোনাৰ বাবে ডাঙৰ সুযোগ !