বিশ্ব মঞ্চত উজলিছে অসমীয়া প্ৰতিভা: মেলব'ৰ্ন চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত মনোনীত ৰীমা দাস, ভূমন ভাৰ্গৱ দাস
মেলব'ৰ্ন চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ ২০২৬: আমিৰ খান, মামুট্টীৰ সৈতে দৌৰত অসমৰ ৰীমা দাস আৰু ভূমন ভাৰ্গৱ দাস ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 8, 2026 at 11:58 AM IST
হায়দৰাবাদ : ১৭সংখ্যক মেলব'ৰ্ন ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ মনোনয়নৰ তালিকা ঘোষণা কৰা হৈছে ৷ অসমৰ দুগৰাকীকৈ ব্যক্তিয়ে এই তালিকাত স্থান পোৱাটো ৰাজ্য়ৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় হৈ পৰিছে ৷
১৭সংখ্যক মেলব'ৰ্ন ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত আমিৰ খান, মামুট্টী আৰু ‘কান্তাৰা: এ লেজেণ্ড - চেপ্টাৰ ১’ মনোনীত হৈছে । ৰীমা দাস আৰু ভূমন ভাৰ্গৱ দাসৰ নাম এই তালিকাত নাম সন্নিৱিষ্ট হৈছে ৷ এই সন্মানীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা আৰু শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ মূল বঁটাটি লাভ কৰিবলৈ আটাইকেইগৰাকী তাৰকা আৰু চলচ্চিত্ৰৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিযোগিতা হ’ব ।
ভিক্টোৰিয়ান চৰকাৰৰ সহযোগত এই চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ ২০২৬ চনৰ ১৩ আগষ্টৰ পৰা ২৩ আগষ্টলৈ অনুষ্ঠিত হ’ব । অষ্ট্ৰেলিয়াৰ চলচ্চিত্ৰ জগত আৰু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ কেইবাজনো অতি সন্মানীয় ব্যক্তিক লৈ গঠিত এটা জুৰীয়ে বিজয়ীসকলক নিৰ্বাচিত কৰিব । এই ১০ দিনীয়া অনুষ্ঠানত নতুন চিনেমাৰ প্ৰদৰ্শনী, বিশেষ স্ক্ৰীণিং, পেনেল আলোচনা, মাষ্টাৰক্লাছ আৰু বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব । মহোৎসৱৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় অংশ হ’ব ইয়াৰ বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠান, যিয়ে ভাৰতীয় চিনেমাক বিশ্ব দৰবাৰত এক সুকীয়া মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব ।
১৭সংখ্যক মেলব'ৰ্ন ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ (IFFM) শ্ৰেষ্ঠ ছবি আৰু শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালকৰ মনোনয়নৰ তালিকাঃ
শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ বাবে মনোনীত চিনেমাঃ
- হক
- জাৰাণ
- কান্তাৰা: এ লেজেণ্ড - চেপ্টাৰ ১
- লোকাহ চেপ্টাৰ ১: চন্দ্ৰ
- ছাইয়াৰা
- সীতাৰে জমিন পৰ
- স্বাৰ্থপৰ
- দ্য গ্ৰেট ছামচুদ্দিন ফেমিলি
শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালকৰ দৌৰত থকা ব্যক্তিসকলঃ
- অশ্বিনী আয়াৰ তিৱাৰী
- চন্দ্ৰশিস ৰায়
- মোহিত ছুৰী
- ৰামালিংগম গৌতম
- ৰীমা দাস
- ঋষভ শ্বেট্টী
- আৰ. এছ. প্ৰসন্ন
- ছাজিয়া ইকবাল
১৭সংখ্যক মেলব'ৰ্ন ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা আৰু অভিনেত্ৰীৰ মনোনয়নৰ তালিকাঃ
শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ মনোনয়ন
- আমিৰ খান
- আহান পাণ্ডে
- ভূমন ভাৰ্গৱ দাস
- দুলকাৰ চালমান
- মামুট্টী
- ৰণবীৰ সিং
- ঋষভ শ্বেট্টী
- সঞ্জয় মিশ্ৰ
শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ মনোনয়ন
- অনীত পাড্ডা
- কল্যাণী প্ৰিয়দৰ্শন
- কীৰ্তি কুলহাৰী
- নীনা গুপ্তা
- ৰাজশ্ৰী দেশপাণ্ডে
- ৰাণী মুখাৰ্জী
- ঋতুপৰ্ণা সেনগুপ্ত
- য়ামী গৌতম ধৰ
১৭সংখ্যক মেলব'ৰ্ন ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ ৱেব ছিৰিজ শিতানৰ মনোনয়নৰ তালিকাঃ
শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা (ছিৰিজ)
- অম্বৰীশ বাৰ্মা
- আৰিফ জাকাৰিয়া
- বৰুণ চবটি
- কুনাল খেমু
- পৰমবীৰ সিং চিমা
- মানব কৌল
- মনোজ পাহৱা
- বিজয় বাৰ্মা
শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী (ছিৰিজ)
- আনন্দী
- হুমা কুৰেশ্বী
- লক্ষ্মী প্ৰিয়া চন্দ্ৰমৌলী
- মোনা সিং
- ৰসিকা দুগল
- সীমা পাহৱা
- শ্বেফালী শ্বাহ
- স্বস্তিকা মুখাৰ্জী
শ্ৰেষ্ঠ ছিৰিজ
- বাই তুঝ্যাপায়ী
- কোহৰা: ছিজন ২
- মটকা কিং
- ৰিয়েল কাশ্মীৰ ফুটবল ক্লাব
- সপ্নে ভাৰ্চাছ এভ্ৰি ওৱান
- দ্য বাষ্টাৰ্ডছ অফ বলীউড
- পাৰফেক্ট ফেমিলি
- ফ্ৰীডম এট মিডনাইট: ছিজন ২
লগতে পঢ়ক : ইণ্ডিয়ান আইডলৰ মঞ্চত অসমৰ গৌৰৱ: মিচিমি বসুক প্ৰশংসা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ