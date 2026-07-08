ETV Bharat / entertainment

বিশ্ব মঞ্চত উজলিছে অসমীয়া প্ৰতিভা: মেলব'ৰ্ন চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত মনোনীত ৰীমা দাস, ভূমন ভাৰ্গৱ দাস

মেলব'ৰ্ন চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ ২০২৬: আমিৰ খান, মামুট্টীৰ সৈতে দৌৰত অসমৰ ৰীমা দাস আৰু ভূমন ভাৰ্গৱ দাস ৷

Aamir Khan, Mammootty, and Rima Das Nominated for 17th IFFM 2026
মেলবৰ্ণ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত মনোনীত ৰীমা দাস (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 8, 2026 at 11:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ১৭সংখ্যক মেলব'ৰ্ন ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ মনোনয়নৰ তালিকা ঘোষণা কৰা হৈছে ৷ অসমৰ দুগৰাকীকৈ ব্যক্তিয়ে এই তালিকাত স্থান পোৱাটো ৰাজ্য়ৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় হৈ পৰিছে ৷

১৭সংখ্যক মেলব'ৰ্ন ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত আমিৰ খান, মামুট্টী আৰু ‘কান্তাৰা: এ লেজেণ্ড - চেপ্টাৰ ১’ মনোনীত হৈছে । ৰীমা দাস আৰু ভূমন ভাৰ্গৱ দাসৰ নাম এই তালিকাত নাম সন্নিৱিষ্ট হৈছে ৷ এই সন্মানীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা আৰু শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ মূল বঁটাটি লাভ কৰিবলৈ আটাইকেইগৰাকী তাৰকা আৰু চলচ্চিত্ৰৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিযোগিতা হ’ব ।

ভিক্টোৰিয়ান চৰকাৰৰ সহযোগত এই চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ ২০২৬ চনৰ ১৩ আগষ্টৰ পৰা ২৩ আগষ্টলৈ অনুষ্ঠিত হ’ব । অষ্ট্ৰেলিয়াৰ চলচ্চিত্ৰ জগত আৰু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ কেইবাজনো অতি সন্মানীয় ব্যক্তিক লৈ গঠিত এটা জুৰীয়ে বিজয়ীসকলক নিৰ্বাচিত কৰিব । এই ১০ দিনীয়া অনুষ্ঠানত নতুন চিনেমাৰ প্ৰদৰ্শনী, বিশেষ স্ক্ৰীণিং, পেনেল আলোচনা, মাষ্টাৰক্লাছ আৰু বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব । মহোৎসৱৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় অংশ হ’ব ইয়াৰ বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠান, যিয়ে ভাৰতীয় চিনেমাক বিশ্ব দৰবাৰত এক সুকীয়া মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব ।

১৭সংখ্যক মেলব'ৰ্ন ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ (IFFM) শ্ৰেষ্ঠ ছবি আৰু শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালকৰ মনোনয়নৰ তালিকাঃ

শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ বাবে মনোনীত চিনেমাঃ

  1. হক
  2. জাৰাণ
  3. কান্তাৰা: এ লেজেণ্ড - চেপ্টাৰ ১
  4. লোকাহ চেপ্টাৰ ১: চন্দ্ৰ
  5. ছাইয়াৰা
  6. সীতাৰে জমিন পৰ
  7. স্বাৰ্থপৰ
  8. দ্য গ্ৰেট ছামচুদ্দিন ফেমিলি

শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালকৰ দৌৰত থকা ব্যক্তিসকলঃ

  1. অশ্বিনী আয়াৰ তিৱাৰী
  2. চন্দ্ৰশিস ৰায়
  3. মোহিত ছুৰী
  4. ৰামালিংগম গৌতম
  5. ৰীমা দাস
  6. ঋষভ শ্বেট্টী
  7. আৰ. এছ. প্ৰসন্ন
  8. ছাজিয়া ইকবাল

১৭সংখ্যক মেলব'ৰ্ন ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা আৰু অভিনেত্ৰীৰ মনোনয়নৰ তালিকাঃ

শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ মনোনয়ন

  1. আমিৰ খান
  2. আহান পাণ্ডে
  3. ভূমন ভাৰ্গৱ দাস
  4. দুলকাৰ চালমান
  5. মামুট্টী
  6. ৰণবীৰ সিং
  7. ঋষভ শ্বেট্টী
  8. সঞ্জয় মিশ্ৰ

শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ মনোনয়ন

  1. অনীত পাড্ডা
  2. কল্যাণী প্ৰিয়দৰ্শন
  3. কীৰ্তি কুলহাৰী
  4. নীনা গুপ্তা
  5. ৰাজশ্ৰী দেশপাণ্ডে
  6. ৰাণী মুখাৰ্জী
  7. ঋতুপৰ্ণা সেনগুপ্ত
  8. য়ামী গৌতম ধৰ

১৭সংখ্যক মেলব'ৰ্ন ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ ৱেব ছিৰিজ শিতানৰ মনোনয়নৰ তালিকাঃ

শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা (ছিৰিজ)

  1. অম্বৰীশ বাৰ্মা
  2. আৰিফ জাকাৰিয়া
  3. বৰুণ চবটি
  4. কুনাল খেমু
  5. পৰমবীৰ সিং চিমা
  6. মানব কৌল
  7. মনোজ পাহৱা
  8. বিজয় বাৰ্মা

শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী (ছিৰিজ)

  1. আনন্দী
  2. হুমা কুৰেশ্বী
  3. লক্ষ্মী প্ৰিয়া চন্দ্ৰমৌলী
  4. মোনা সিং
  5. ৰসিকা দুগল
  6. সীমা পাহৱা
  7. শ্বেফালী শ্বাহ
  8. স্বস্তিকা মুখাৰ্জী

শ্ৰেষ্ঠ ছিৰিজ

  1. বাই তুঝ্যাপায়ী
  2. কোহৰা: ছিজন ২
  3. মটকা কিং
  4. ৰিয়েল কাশ্মীৰ ফুটবল ক্লাব
  5. সপ্নে ভাৰ্চাছ এভ্ৰি ওৱান
  6. দ্য বাষ্টাৰ্ডছ অফ বলীউড
  7. পাৰফেক্ট ফেমিলি
  8. ফ্ৰীডম এট মিডনাইট: ছিজন ২

লগতে পঢ়ক : ইণ্ডিয়ান আইডলৰ মঞ্চত অসমৰ গৌৰৱ: মিচিমি বসুক প্ৰশংসা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

TAGGED:

১৭ সংখ্যক মেলব’ৰ্ন চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ
ৰীমা দাস আই এফ এফ এমৰ মনোনয়ন
ভূমন ভাৰ্গৱ দাস আই এফ এফ এম
IFFM 2026 NOMINATIONS
17TH IFFM NOMINATIONS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.