টীম ইণ্ডিয়াৰ 'ঐতিহাসিক' আই চি চি মহিলা বিশ্বকাপ ২০২৫ জয়, শলাগ লৈছে তাৰকাসমাজে
ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আই চি চি বিশ্বকাপত জয়লাভ কৰিছে । এই বিজয়ে সমগ্ৰ দেশলৈ আনন্দ কঢ়িয়াই আনিছে ।
Published : November 3, 2025 at 12:52 PM IST
হায়দৰাবাদ : দেওবাৰে আই চি চি মহিলা ক্ৰিকেট এদিনীয়া বিশ্বকাপ ২০২৫ ত ভাৰতীয় মহিলা দলে দক্ষিণ আফ্ৰিকাক চূড়ান্ত খেলত পৰাস্ত কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপৰ ট্ৰফী দেশলৈ আনে । ক্ৰিকেটৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতীয় মহিলা দলে আই চি চি বিশ্বকাপত জয়লাভ কৰিছে ।
ভাৰতীয় মহিলা দলৰ এই বিজয়ে সমগ্ৰ দেশতে উদযাপনৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে । মুম্বাইত অনুষ্ঠিত এই চূড়ান্ত খেলখনত হৰমনপ্ৰীত কৌৰৰ দলটোৱে দেশবাসীক মতলীয়া কৰি তোলে । সমগ্ৰ দেশতে আতচবাজী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সাধাৰণ জনতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বলীউড, ক্ৰীড়া, ব্যৱসায় আৰু ৰাজনীতি জগতলৈকে এতিয়া সকলোৱে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে ।
অমিতাভ বচ্চন
T 5552 - जीत गये !!! 🇮🇳🇮🇳— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 3, 2025
India Women Cricket .. WORLD CHAMPIONS !!
So much pride you have brought for us all ..
CONGRATULATIONS CONGRATULATIONS CONGRATULATIONS !!!!
💃🏻💃🏻🕺👏💪
অমিতাভ বচ্চনে তেওঁৰ এক্স হেণ্ডেলত পোষ্ট কৰিছে, ‘জিত গয়ে, ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট, বিশ্ব চেম্পিয়ন, গৰ্ব কৰিব পৰাকৈ বহুখিনি আপোনালোকে আমাৰ বাবে লৈ আনিছে ।
অভিনন্দন, অভিনন্দন, অভিনন্দন ৷”
টলীউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ মহেশ বাবুৱে খেলুৱৈসকলৰ প্ৰদৰ্শনৰ প্ৰশংসা কৰি পোষ্ট কৰে: "কি অবিশ্বাস্য মুহূৰ্ত...ইতিহাসে ইয়াৰ গৌৰৱময় অধ্যায়টো যোগ কৰিলে…ভাৰতীয় মহিলা দলটোৱে সমগ্ৰ প্ৰতিযোগিতাখনত অসাধাৰণ স্থিৰতা আৰু চৰিত্ৰ দেখুৱাইছে...💥💥💥আৰু এই চেম্পিয়নৰ মুহূৰ্তই ভাৰতে থিয় দিয়া সকলো কথাই সংজ্ঞায়িত কৰে... 👏🏻👏🏻👏🏻"
What a surreal moment… History added its proudest chapter with the tricolour flying higher than ever…🇮🇳🇮🇳🇮🇳 The Indian Women’s Team has shown extraordinary composure and character throughout the tournament…💥💥💥 And this champions’ moment defines everything India stands… pic.twitter.com/ImB4IROu4G— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) November 3, 2025
অজয় দেৱগনে শ্বেয়াৰ কৰিছে, "এটা নিশা- আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো । এই দলটোৱে বিশ্বক দেখুৱাইছে যে প্ৰকৃত ইচ্ছাশক্তি আৰু বিশ্বাসে কি কৰিব পাৰে !"
A night we’ll never forget. Thank you, champions 💙 This team has shown the world what true grit and belief can do! 🇮🇳 pic.twitter.com/3Qj8SyTCOo— Ajay Devgn (@ajaydevgn) November 2, 2025
অভিষেক বচ্চনে কয়, "কম অন!!!! ইণ্ডিয়া!!! বিশ্ব চেম্পিয়ন । ৱেল ডন লেডিজ ।"
COME ONNNN!!!! INDIAAAAA!!! 💪🏽💙 world champions. Well done ladies.— Abhishek 𝐁𝐚𝐜𝐡𝐜𝐡𝐚𝐧 (@juniorbachchan) November 2, 2025
প্ৰবীণ অভিনেতা অনিল কাপুৰে খেলুৱৈসকলক প্ৰশংসা কৰি কয়, “সপোনৰ পৰা আধিপত্যলৈ, আমাৰ মহিলাসকলে বিশ্ব জিনিছে ! এক ঐতিহ্য সৃষ্টিৰ দিশত !"
From dream to dominance, our women just owned the world! 🔥 What a statement, what a legacy in the making! 🇮🇳 https://t.co/heNs64pbxF— Anil Kapoor (@AnilKapoor) November 2, 2025
ৰিতেশ দেশমুখে এটা আৱেগিক বাৰ্তা পোষ্ট কৰি লিখিছে, "ইতিহাসে প্ৰণাম কৰে । কন্যাসকল আগবাঢ়ে । এয়াই ভাৰতৰ চিৰগৌৰৱ ।"
हमारी चोरियाँ, छोरों से क़ौम है क्या ? History bows. Daughters rise.— Riteish Deshmukh (@Riteishd) November 2, 2025
This is India’s pride, forever. This moment will be engraved in our country’s consciousness forever. This will inspire generations of young women to play for India !! Great victory by Team India ….… pic.twitter.com/u3KnE3TzX4
মালয়ালমৰ ছুপাৰষ্টাৰ মামুট্টীয়েও খেলুৱৈসকলক অভিনন্দন জনায় । তেওঁ লিখিছে, "এই জয় জয়তকৈও বেছি - ই আত্মা, স্থিতিস্থাপকতা আৰু বিশ্বাসৰ কাহিনী । আপোনালোকৰ বাবে গৌৰৱান্বিত, চেম্পিয়নসকল ।"
Congratulations to our incredible Women’s #TeamIndia ! You’ve made history and filled an entire nation with pride. This triumph is more than a win, it’s a story of spirit, resilience, and belief.— Mammootty (@mammukka) November 2, 2025
Proud of you, Champions 🇮🇳👏#TeamIndia #WomenInBlue #CWC25 pic.twitter.com/exbHXSNonR
অনুপম খেৰে নিজৰ শৈলীৰে জয় উদযাপন কৰি হিন্দীত লিখিছে, "ভাৰত কি জীত !! ভাৰত মাতা কি জয় !"
जीत…..जीत…. जीत… भारत की जीत!! भारत माता की जय! वंदे मातरम्! ❤️❤️❤️🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳 #WorldChampions #India #IndianWomensCricketTeam #WorldCup2026 pic.twitter.com/2XwPHuhlBv— Anupam Kher (@AnupamPKher) November 2, 2025
গীতিকাৰ জাভেদ আখতাৰে কয়, "ছোৱালীসকল, আপোনালোকে আমাক সকলোকে শব্দৰ বাহিৰত গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিছে ।"
Congratulations and thank you our cricket team . Girls you have made all of us proud beyond words .— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) November 2, 2025
মনোজ বাজপেয়ীয়েও সেই মুহূৰ্তটোক "হিষ্টৰী ইন দ্য মেকিং" বুলি উল্লাস কৰে ৷ আনহাতে হৃত্বিক ৰোশনে কয়, "আৰু বহুতৰ আৰম্ভণিলৈকে... মোৰ সকলো মৰম আৰু সন্মান ।"
বলীউডৰ অভিনেতা সুনীল শ্বেট্টীয়ে লিখিছে, "আমাৰ উইমেন ইন ব্লু গৌৰৱৰ পিছে পিছে যোৱা নাছিল – তেওঁলোক এই জয়ৰ অধিকাৰী আছিল !"
Sweat. Spirit. Grit. Sheer Heart. And that's how HISTORY got a glow-up!— Suniel Shetty (@SunielVShetty) November 2, 2025
Our Women in Blue didn’t chase glory - they owned it.
For every little girl with a dream, and every single Indian out there, say it loud - WE ARE WORRLDD CHAMPIONS pic.twitter.com/wQTFKEk4Kr
শ্ৰদ্ধা কাপুৰে ইনষ্টাগ্ৰামত এটা আৱেগিক পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে, "দশক দশক ধৰি আমি শুনিছিলো ১৯৮৩ চন কেনেকুৱা আছিল । আমাক আমাৰ মুহূৰ্তটো দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ ছোৱালী !"
পৰ্দাত ক্ৰিকেটাৰ ঝুলন গোস্বামীৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিবলৈ সাজু হোৱা অনুষ্কা শৰ্মাইও ইয়াক "গুৰুত্বপূৰ্ণ কৃতিত্ব" বুলি অভিহিত কৰাৰ বিপৰীতে বিকী কৌশলে শ্বেফালী বাৰ্মাক প্ৰশংসা কৰি কয়, "খেলখন বনালে । খেল সলনি কৰিলে । কি ৰকষ্টাৰ !"
