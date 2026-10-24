ভাৰত-মালয়েছিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাংস্কৃতিক মহোৎসৱত তিনি দেশৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মিলন
ভাৰত-মালয়েছিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাংস্কৃতিক মহোৎসৱত কেন্দ্ৰীয় মঞ্চ গ্ৰহণ কৰে উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ সংগীত প্ৰতিভাই ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 24, 2026 at 4:05 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰত–মালয়েছিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাংস্কৃতিক মহোৎসৱ ২০২৬ত ভাৰত, মালয়েছিয়া আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ যুৱ শিল্পীসকল একত্ৰিত হয় ৷ সংগীত, নৃত্য, দৃশ্য কলা আৰু শিক্ষামূলক কাৰ্যসূচীৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষাৰ বাবে আৰু সাংস্কৃতিক বিনিময় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতাক প্ৰসাৰিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হয় ।
ভাৰতস্থিত আৰ্ট এণ্ড এষ্ঠেটিক্স ফাউণ্ডেশ্বন (টিএএএফ)ৰ উদ্যোগত ১৭ অক্টোবৰৰ পৰা ২২ অক্টোবৰলৈ অনুষ্ঠিত হয় এই মহোৎসৱ ৷ মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণকাৰী দেশসমূহৰ ছয়খন বিদ্যালয়ৰ ১৫০ জনতকৈ অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু ৫০ গৰাকী শিক্ষক আৰু অধ্যক্ষক এই মঞ্চই একত্ৰিত কৰে ।
The Netaji Subhas Chandra Bose Indian Cultural Centre, Kuala Lumpur (@nscbicc), in collaboration with The Art and Aesthetic Foundation, India (TAAF) and https://t.co/BqdWIHSUNL— ICCR in Malaysia (@nscbicc) October 22, 2026
ভাৰত–মালয়েছিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাংস্কৃতিক মহোৎসৱ ২০২৬ৰ অন্যতম মূল অনুষ্ঠান আছিল ১৯ অক্টোবৰত মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৃষ্টিশীল কলা অনুষদত নতুন দিল্লীৰ ছ’প্ৰানো আৰু কণ্ঠ প্ৰশিক্ষক চানশিম মাকুংগাই পৰিচালনা কৰা কণ্ঠ মাষ্টাৰক্লাছ । নাগালেণ্ড কনজাৰ্ভেটৰী অফ মিউজিকৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰী মাকুংগা পশ্চিমীয়া শাস্ত্ৰীয় আৰু সমসাময়িক কণ্ঠ আৰু কোৰাল সংগীতৰ বিশেষজ্ঞ ।
তেওঁৰ অংশগ্ৰহণে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত শিক্ষা আৰু ক্ৰছ-কলচাৰেল এংগেজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ উত্তৰ-পূবৰ সংগীতজ্ঞসকলৰ অৱদানৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।
১৭ অক্টোবৰত কুৱালালামপুৰৰ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু ভাৰতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ (এন এছ চি বি আই চি চি)ত এই মহোৎসৱৰ উদ্বোধন কৰা হয় । মালয়েছিয়াত থকা ভাৰতৰ উচ্চায়ুক্ত সোমনাথ ঘোষ, উপ-উচ্চায়ুক্ত হিতেশ ৰাজপালকে ধৰি অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি, শিল্পী আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত যুৱ অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে ধ্ৰুপদী, লোক আৰু সমসাময়িক গীত পৰিবেশন কৰে, নিজ নিজ দেশৰ কলাত্মক পৰম্পৰা প্ৰদৰ্শন কৰে । এই অনুষ্ঠানসমূহে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আৰু নিজৰ সীমাৰ বাহিৰৰ কলাত্মক ৰূপসমূহৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ এখন মঞ্চ প্ৰদান কৰে ।
পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী আৰু শৈক্ষিক অনুষ্ঠানসমূহ চাইবাৰজয়া বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয়, তাৰ পিছত ইপোহত সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় । জ্যেষ্ঠ শিল্পী, গুৰু আৰু অন্যান্য ব্যক্তিসকলে এনে অধিবেশনত অংশগ্ৰহণ কৰে যিয়ে কলাত্মক প্ৰশিক্ষণৰ সৈতে ক্ৰছ-কলচাৰেল লাৰ্নিঙৰ সংমিশ্ৰণ ঘটায় ।
পৰিবেশন, মাষ্টাৰক্লাছ আৰু সহযোগিতামূলক কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে এই উৎসৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ কলাত্মক দক্ষতা বিকাশ, ধাৰণা বিনিময় আৰু বিভিন্ন দেশৰ সমনীয়াৰ সৈতে সংযোগ গঢ়ি তোলাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰে ।
শিক্ষাবিদ আৰু সাংস্কৃতিক অনুশীলনকাৰীসকলৰ অংশগ্ৰহণে স্থায়ী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংযোগৰ সুবিধা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিষ্ঠানিক অংশীদাৰিত্বৰ ভূমিকাকো আলোকপাত কৰে ।
এই উৎসৱত সাংস্কৃতিক বুজাবুজি, কলাত্মক বিকাশ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বন্ধুত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি তিনিওখন দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত আদান-প্ৰদানৰ মঞ্চ হিচাপে শিল্প আৰু শিক্ষাক একত্ৰিত কৰা হয় ।
লগতে পঢ়ক : দশকৰ পাছত ‘সূৰ্যমুখী’ৰ জৰিয়তে ৰূপালী পৰ্দালৈ উভতিছে সুদৰ্শন অভিনেতা কপিল বৰা