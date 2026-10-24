ETV Bharat / entertainment

ভাৰত-মালয়েছিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাংস্কৃতিক মহোৎসৱত তিনি দেশৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মিলন

ভাৰত-মালয়েছিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাংস্কৃতিক মহোৎসৱত কেন্দ্ৰীয় মঞ্চ গ্ৰহণ কৰে উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ সংগীত প্ৰতিভাই ৷

Northeast India's musical talent takes centre stage at India-Malaysia International Cultural Festival
ভাৰত-মালয়েছিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাংস্কৃতিক মহোৎসৱ (Photo : ICCR in Malaysia X handle)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 24, 2026 at 4:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ভাৰত–মালয়েছিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাংস্কৃতিক মহোৎসৱ ২০২৬ত ভাৰত, মালয়েছিয়া আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ যুৱ শিল্পীসকল একত্ৰিত হয় ৷ সংগীত, নৃত্য, দৃশ্য কলা আৰু শিক্ষামূলক কাৰ্যসূচীৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষাৰ বাবে আৰু সাংস্কৃতিক বিনিময় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতাক প্ৰসাৰিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হয় ।

ভাৰতস্থিত আৰ্ট এণ্ড এষ্ঠেটিক্স ফাউণ্ডেশ্বন (টিএএএফ)ৰ উদ্যোগত ১৭ অক্টোবৰৰ পৰা ২২ অক্টোবৰলৈ অনুষ্ঠিত হয় এই মহোৎসৱ ৷ মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণকাৰী দেশসমূহৰ ছয়খন বিদ্যালয়ৰ ১৫০ জনতকৈ অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু ৫০ গৰাকী শিক্ষক আৰু অধ্যক্ষক এই মঞ্চই একত্ৰিত কৰে ।

ভাৰত–মালয়েছিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাংস্কৃতিক মহোৎসৱ ২০২৬ৰ অন্যতম মূল অনুষ্ঠান আছিল ১৯ অক্টোবৰত মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৃষ্টিশীল কলা অনুষদত নতুন দিল্লীৰ ছ’প্ৰানো আৰু কণ্ঠ প্ৰশিক্ষক চানশিম মাকুংগাই পৰিচালনা কৰা কণ্ঠ মাষ্টাৰক্লাছ । নাগালেণ্ড কনজাৰ্ভেটৰী অফ মিউজিকৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰী মাকুংগা পশ্চিমীয়া শাস্ত্ৰীয় আৰু সমসাময়িক কণ্ঠ আৰু কোৰাল সংগীতৰ বিশেষজ্ঞ ।

তেওঁৰ অংশগ্ৰহণে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত শিক্ষা আৰু ক্ৰছ-কলচাৰেল এংগেজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ উত্তৰ-পূবৰ সংগীতজ্ঞসকলৰ অৱদানৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।

১৭ অক্টোবৰত কুৱালালামপুৰৰ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু ভাৰতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ (এন এছ চি বি আই চি চি)ত এই মহোৎসৱৰ উদ্বোধন কৰা হয় । মালয়েছিয়াত থকা ভাৰতৰ উচ্চায়ুক্ত সোমনাথ ঘোষ, উপ-উচ্চায়ুক্ত হিতেশ ৰাজপালকে ধৰি অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি, শিল্পী আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত যুৱ অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে ধ্ৰুপদী, লোক আৰু সমসাময়িক গীত পৰিবেশন কৰে, নিজ নিজ দেশৰ কলাত্মক পৰম্পৰা প্ৰদৰ্শন কৰে । এই অনুষ্ঠানসমূহে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আৰু নিজৰ সীমাৰ বাহিৰৰ কলাত্মক ৰূপসমূহৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ এখন মঞ্চ প্ৰদান কৰে ।

পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী আৰু শৈক্ষিক অনুষ্ঠানসমূহ চাইবাৰজয়া বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয়, তাৰ পিছত ইপোহত সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় । জ্যেষ্ঠ শিল্পী, গুৰু আৰু অন্যান্য ব্যক্তিসকলে এনে অধিবেশনত অংশগ্ৰহণ কৰে যিয়ে কলাত্মক প্ৰশিক্ষণৰ সৈতে ক্ৰছ-কলচাৰেল লাৰ্নিঙৰ সংমিশ্ৰণ ঘটায় ।

পৰিবেশন, মাষ্টাৰক্লাছ আৰু সহযোগিতামূলক কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে এই উৎসৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ কলাত্মক দক্ষতা বিকাশ, ধাৰণা বিনিময় আৰু বিভিন্ন দেশৰ সমনীয়াৰ সৈতে সংযোগ গঢ়ি তোলাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰে ।

শিক্ষাবিদ আৰু সাংস্কৃতিক অনুশীলনকাৰীসকলৰ অংশগ্ৰহণে স্থায়ী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংযোগৰ সুবিধা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিষ্ঠানিক অংশীদাৰিত্বৰ ভূমিকাকো আলোকপাত কৰে ।

এই উৎসৱত সাংস্কৃতিক বুজাবুজি, কলাত্মক বিকাশ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বন্ধুত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি তিনিওখন দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত আদান-প্ৰদানৰ মঞ্চ হিচাপে শিল্প আৰু শিক্ষাক একত্ৰিত কৰা হয় ।

লগতে পঢ়ক : দশকৰ পাছত ‘সূৰ্যমুখী’ৰ জৰিয়তে ৰূপালী পৰ্দালৈ উভতিছে সুদৰ্শন অভিনেতা কপিল বৰা

TAGGED:

NORTHEAST INDIA MUSICAL TALENT
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাংস্কৃতিক মহোৎসৱ
INDIA MALAYSIA CULTURAL FESTIVAL
ভাৰত মালয়েছিয়া মহোৎসৱ ২০২৬
THE ART AND AESTHETIC FOUNDATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.