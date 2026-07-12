ETV Bharat / entertainment

দাক্ষিণাত্যৰ নাইটিংগেল এছ জানকীৰ দেহাৱসান, প্ৰায় ২০ টা ভাৰতীয় ভাষাত কণ্ঠ নিগৰাইছিল ৪৮০০০ ৰো অধিক গীতত

জানকী আম্মা নামেৰে পৰিচিত শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ সময়ত বয়স হৈছিল ৮৮ বছৰ ৷ তেওঁ বিভিন্ন ছবি, এলবাম, টেলিভিচন আৰু ৰেডিঅ’ত প্ৰায় ৪৮,০০০ গীতত কণ্ঠ নিগৰাইছিল ৷

S Janaki passes away
দাক্ষিণাত্যৰ নাইটিংগেল এছ জানকীৰ দেহাৱসান (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 12, 2026 at 2:24 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

মহীশূৰ : কৰ্ণাটকৰ প্ৰসিদ্ধ কণ্ঠশিল্পী এছ জানকীৰ দেহাৱসান ৷ মহীশূৰৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত শনিবাৰে সন্ধিয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে জনপ্ৰিয় শিল্পীগৰাকীয়ে ৷ জানকী আম্মা নামেৰে পৰিচিত শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ সময়ত বয়স হৈছিল ৮৮ বছৰ ৷ তেওঁ বিভিন্ন ছবি, এলবাম, টেলিভিচন আৰু ৰেডিঅ’ত প্ৰায় ৪৮,০০০ৰো অধিক গীতত কণ্ঠ নিগৰাইছিল ৷ প্ৰায় ২০ টা ভাৰতীয় ভাষাত একক, দ্বৈত, সমৱেত আৰু শীৰ্ষ সংগীত পৰিৱেশন কৰিছিল এছ জানকীয়ে । ২০১৩ চনত তেওঁলৈ ভাৰতৰ তৃতীয় সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান পদ্মভূষণ আগবঢ়োৱা হৈছিল যদিও তেওঁ এই সন্মান ল’বলৈ অস্বীকাৰ কৰে ।

বহুভাষিক গায়িকাগৰাকীয়ে কেইবাবছৰ ধৰি মহীশূৰৰ বান্নুৰ ৰোডত থকা নিজৰ ফাৰ্ম হাউচত বাস কৰিছিল । শেহতীয়াকৈ তেওঁ বোগাডিৰ এটা ঘৰলৈ স্থানান্তৰিত হৈছিল । বাৰ্ধক্যজনিত সমস্যাত ভুগি থকা গায়িকাগৰাকীক শনিবাৰে বিয়লি হৃদযন্ত্ৰৰ সমস্যাৰ বাবে মহীশূৰৰ এপ’ল’ হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় আৰু সন্ধিয়া তেওঁ চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে বুলি সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ।

প্ৰয়াত কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে চাৰিটা ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা আৰু ৩৩টা ভিন্ন ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰিছিল । এছ জানকী সংগীতৰ সুৰকাৰো আছিল আৰু তেওঁক "নাইটিংগেল অৱ চাউথ ইণ্ডিয়া" বুলিও কোৱা হৈছিল । নিজৰ কেৰিয়াৰত তেওঁ সৰ্বাধিক গীত গাইছিল কানাড়া আৰু মালায়ালম ভাষাত ।

১৯ বছৰ বয়সতে তামিল চলচ্চিত্ৰ বিধিয়িন বিলায়াত্টু (১৯৫৭)ৰ জৰিয়তে সংগীত জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল এছ জানকীয়ে ৷ একে বছৰতে তেওঁ ছটা ভিন্ন ভাষাত গীত ৰেকৰ্ডিং কৰিছিল । ২০১৬ চনলৈকে ছয় দশকৰো অধিক সময় ধৰি তেওঁ সংগীত পৰিৱেশন কৰিছিল ৷ কিন্তু ২০১৬ চনত তেওঁ ছবি আৰু মঞ্চত গীত পৰিৱেশনৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰে । অৱশ্যে ২০১৮ চনত তামিল ছবি পন্নাদিৰ বাবে তেওঁ পুনৰ গীত গাইছিল ।

৬০ বছৰ ধৰি সংগীত জগতত সক্ৰিয় হৈ আছিল এছ জানকী । মহীশূৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা সন্মানীয় ডক্টৰেট ডিগ্ৰী, তামিলনাডু চৰকাৰৰ পৰা কলাইমামণি বঁটা, কৰ্ণাটক চৰকাৰৰ পৰা ৰাজ্যোৎসৱ প্ৰশস্তি বঁটা লাভ কৰিছিল শিল্পীগৰাকীয়ে । তেওঁৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতেই চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হোৱা কৰ্ণাটকৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী জি টি দেৱগৌড়াই প্ৰখ্যাত কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ বিয়োগত শোক প্ৰকাশ কৰে ।

এছ জানকীৰ শেষকৃত্য

দেওবাৰে মহীশূৰৰ এইচ ডি কোটে ৰোডত অৱস্থিত কনিয়ানাহুণ্ডী ফাৰ্মত গায়িকাগৰাকীৰ শেষকৃত্য সমাপনৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় ৷ সকলো কাৰ্য সুকলমে সমাপন কৰাৰ বাবে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰা হয় উক্ত স্থানত । ৪ এচিপি, ১২ জন পৰিদৰ্শক, ২০ টা পিএছআই, ৩টা কেএছআৰপি ইউনিট আৰু ৩টা কমাণ্ডো ফ’ৰ্চ ইউনিটকে ধৰি মুঠ ৪৫৫জন আৰক্ষী জোৱান নিয়োগ কৰা হৈছে । শিল্পীগৰাকীক শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিবলৈ বৃহৎ সংখ্যক অনুৰাগীয়ে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয় ।

কিংবদন্তি গায়িকাগৰাকীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ বিভিন্নজনৰ

ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে এছ জানকীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰি কয় যে দেশে এগৰাকী সংগীতৰ কিংবদন্তি হেৰুৱাইছে । এক্সত দিয়া এটা পোষ্টত মুৰ্মুৱে কয়, ‘‘কিংবদন্তি গায়িকা এছ জানকী আম্মাৰ মৃত্যুত ভাৰতে এগৰাকী সংগীতৰ আইকন হেৰুৱাইছে । তেওঁৰ অসাধাৰণ গায়কীয়ে প্ৰতিটো প্ৰজন্মক মোহিত কৰি আহিছে ।’’ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে লগতে কয় যে তেওঁৰ বিখ্যাত কেৰিয়াৰ ছয় দশকৰো অধিক সময় ধৰি চলিছিল, এই সময়ছোৱাত তেওঁ হিন্দী, ওডিয়া, উৰ্দু, পাঞ্জাবী আৰু বাংলাকে ধৰি প্ৰায় ২০টা ভাৰতীয় ভাষাত হাজাৰ হাজাৰ গীত ৰেকৰ্ডিং কৰিছিল । তেওঁ লগতে কয়, ‘‘তেওঁৰ কালজয়ী সংগীত সদায় অমৰ হৈ থাকিব । তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু অগণন অনুৰাগীলৈ মই আন্তৰিক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।’’

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও কণ্ঠশিল্পী এছ জানকীৰ বিয়োগত শোক প্ৰকাশ কৰি কয় যে তেওঁৰ গীতে প্ৰতিটো আৱেগক এক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰে । ‘‘বিশিষ্ট গায়িকা এছ জানকী আম্মাৰ বিয়োগ সংগীত আৰু সাংস্কৃতিক জগতখনৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি ৷’’ মোদীয়ে এক্সত প্ৰকাশ কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে জানকীৰ বিভিন্ন ভাষাৰ গীতবোৰ প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি জনপ্ৰিয় হোৱাৰ লগতে প্ৰতিটো আৱেগক অতুলনীয় মাত্ৰা কৰে । ‘‘আগন্তুক সময়তো তেওঁৰ সুৰে শ্ৰোতাক মোহিত কৰি থাকিব । এই দুখৰ সময়ত তেওঁৰ পৰিয়াল, অগণন গুণমুগ্ধ আৰু সমগ্ৰ সংগীত জগতৰ প্ৰতি মোৰ আন্তৰিক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । ওঁম শান্তি ।" মোদীয়ে কয় ৷

কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডি কে শিৱকুমাৰেও এছ জানকীৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰে । এক্সত দিয়া এটা পোষ্টত শিৱকুমাৰে কয়, “ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ অন্যতম গায়িকা আৰু কানাড়া চিনেমাৰ আইকনিক কণ্ঠ — মৰমেৰে গনাকোগিলে (নাইটিংগেল) নামেৰে পৰিচিত — এছ জানকীৰ মৃত্যুৰ খবৰে গভীৰ শোকৰ সৃষ্টি কৰিছে ।”

‘‘নিজৰ সুৰীয়া কণ্ঠৰে বহুভাষিক কণ্ঠশিল্পী জানকী আম্মাই লাখ লাখ মানুহৰ হৃদয়ত এক স্থান দখল কৰিছিল । তেওঁৰ দেহাৱসানৰ লগে লগে সংগীতৰ জগতখনৰ মধুৰতা স্তব্ধ হৈ পৰিছে । তেওঁ বহু গায়কক উৎসাহিত আৰু আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিছিল আৰু সৰলতাৰ মূৰ্ত ৰূপটোৱেই আছিল জানকী আম্মা । তেওঁৰ অতুলনীয় কণ্ঠ কৰ্ণাটকৰ সাংস্কৃতিক ভূ-প্ৰকৃতিত অমৰ হৈ থাকিব । মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছো যে ঈশ্বৰে চিৰশান্তি প্ৰদান কৰক ।’’ ডি কে শিৱকুমাৰে কয় ৷

লগতে পঢ়ক: সংগীতত প্ৰযুক্তিৰ অপপ্ৰয়োগ! ৰিয়েলিটী শ্ব’ৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ সিদ্ধান্তৰ সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ সুনীধি চৌহানৰ

TAGGED:

জানকী আম্মা
এছ জানকীৰ দেহাৱসান
মহীশূৰ
S JANAKI PASSES AWAY
LEGENDARY SINGER S JANAKI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.