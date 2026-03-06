টি-২০ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত ভাৰত: টীম ইণ্ডিয়াৰ বিজয়ত উলাহেৰে উপচি পৰিল বলীউডৰ তাৰকাসকল
ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলে ইংলেণ্ডক পৰাস্ত কৰি টি-২০ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে সমগ্ৰ দেশতে আনন্দৰ জোৱাৰ উঠিছে । বলীউডৰ তাৰকাসকলৰ অভিনন্দন-
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 6, 2026 at 12:29 PM IST
হায়দৰাবাদ : টি-২০ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ ভাৰতৰ ৷ কৰীণা কাপুৰ, অনিল কাপুৰ আৰু বলীউডৰ তাৰকাসকলৰ আনন্দ-উলাহে নধৰা হৈছে ৷ ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দলৰ ৰোমাঞ্চকৰ জয় উদযাপন কৰিবলৈ বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ সহায় লৈছে । অজয় দেৱগণৰ পৰা অনিল কাপুৰলৈকে সকলোৱে ভাৰতীয় দলটোৰ প্ৰদৰ্শনক প্ৰশংসা কৰি গৌৰৱ প্ৰকাশ কৰিছে ।
অজয় দেৱগণে লিখিছে, "এই খেলখনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ত উপভোগ কৰিলোঁ । ভাৰতীয় দলে চেম্পিয়নৰ দৰে খেলিছে । এতিয়া আমাৰ লক্ষ্য ফাইনেল ।"
অনুপম খেৰে জয়ত উৎসাহিত হৈ লিখিছে, "এইয়া মোৰ ভাৰত ! ভাৰত মাতা কী জয় ! জয় হিন্দ !"
কৰীণা কাপুৰ খানে ভাৰতীয় দলৰ এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰি হৃদয়ৰ ইম’জীৰে নিজৰ আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে । ফটোখনত লিখা আছিল— "ফাইনেলৰ দিশে বিজয় যাত্ৰা, গৌৰৱৰ পৰা মাত্ৰ এঢাপ দূৰত ।"
সিদ্ধান্ত চতুৰ্বেদীয়ে খেলখনৰ উত্তেজনাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি লিখিছে, "উফ্ ! কি যে এক তীব্ৰ প্ৰতিযোগিতা আছিল । এতিয়া ফাইনেলৰ বাবে সাজু হওঁ আহক ।"
সকলো তাৰকাই এতিয়া ফাইনেলত ভাৰতৰ বিজয় কামনা কৰি দলটোক শুভেচ্ছা জনাইছে । ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ এই বৃহৎ সফলতাৰ পাছত আন কেইবাগৰাকীও বলীউড তাৰকাই নিজৰ আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে ৷
অংগদ বেদীয়ে খেলুৱৈসকলক প্ৰশংসা কৰি লিখিছে, "সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন ভাৰতীয় দল ! ফাইনেলৰ পথ এতিয়া সম্পূৰ্ণ মুকলি । এই জয়ে দলৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰিব । যশপ্ৰীত বুমৰাহ, আপুনি এজন চেম্পিয়নৰ দৰেই বলিং কৰিছে । অক্ষৰ পেটেলে ধৰা কেচ দুটাই খেলৰ গতি সলনি কৰি দিলে ।" লগতে তেওঁ ইংলেণ্ডৰ খেলুৱৈ বেথেলৰ প্ৰদৰ্শনৰো শলাগ লয় ।
নুশ্ৰত ভাৰুচাই জিমত ব্যায়াম কৰি থকা অৱস্থাতে ভাৰতৰ বিজয়ৰ খবৰ পাই আনন্দত জঁপিয়াই উঠা এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছে ।
অনিল কাপুৰে অতি উৎসাহেৰে লিখিছে, "ফাইনেলৰ দুৱাৰ খোল খালে ! আগবাঢ়ি যাওক টীম ইণ্ডিয়া ।"
অভিনেত্ৰী তথা সাংসদ কংগনা ৰণৌতে ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলৰ এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে, "এতিয়া ফাইনেলত ভাৰতৰ ত্ৰিৰংগা উৰিব !"
ৰবীণা টেণ্ডনে এটা ভিডিঅ' প’ষ্ট কৰিছে য’ত তেওঁক বন্ধু-বান্ধৱী আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে ভাৰতৰ বিজয় উদযাপন কৰা দেখা গৈছে । তেওঁ সঞ্জু, হাৰ্দিক আৰু সূৰ্যকুমাৰ যাদৱৰ প্ৰদৰ্শনক প্ৰশংসা কৰি লিখিছে— "ইণ্ডিয়াআআআআআ.... ভাৰততততত ! ৱাহ সঞ্জু ছেমচন ৱাহ ! ৱাহ পাণ্ডিয়া, ৱাহ সূৰ্য !"
তৃপ্তি ডিমৰীয়ে মুম্বাইৰ ৱানখেড়ে ষ্টেডিয়ামৰ পৰা খেলখন উপভোগ কৰা এটা ক্লীপ শ্বেয়াৰ কৰিছে । ভাৰতীয় দলৰ জাৰ্চি পৰিধান কৰি তেওঁক উৎসাহিত হৈ হাত তালি দি থকা দেখা গৈছে । ভিডিঅ’টোত তেওঁ লিখিছে— "এই দলটোৰ খেল চাই গাৰ নোম শিয়ঁৰি উঠিছে… ৷"
সুনীল শ্বেট্টীয়ে সঞ্জু, বুমৰাহ, ঈশান আৰু হাৰ্দিকক প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে বিশেষভাৱে অক্ষৰ পেটেলৰ কথা উল্লেখ কৰিছে । তেওঁ লিখিছে, "কি যে এক খেল ! আমাৰ হাতত এক পাৰদৰ্শী খেলুৱৈৰ দল আছে । কিন্তু আজিৰ দিনটো আছিল অক্ষৰৰ । সেই কেচকেইটাই খেলখন জিকাই দিলে ৷"
উল্লেখ্য যে, ভাৰতীয় দলে এক অত্যন্ত উত্তেজনাপূৰ্ণ খেলত ইংলেণ্ডক পৰাস্ত কৰি টি-২০ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত নিজৰ স্থান নিশ্চিত কৰিছে । বিশ্বকাপৰ এই চূড়ান্ত যুঁজ অহা ৮ মাৰ্চত আহমেদাবাদত অনুষ্ঠিত হ’ব, য’ত ভাৰত আৰু নিউজীলেণ্ড মুখামুখি হ’ব ।
লগতে পঢ়ক : ডুবাইত আৱদ্ধ যাত্ৰীলৈ চনু সুদৰ সহায়ৰ হাত: কোনো চৰ্ত অবিহনে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া বাসস্থান