ETV Bharat / entertainment

টি-২০ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত ভাৰত: টীম ইণ্ডিয়াৰ বিজয়ত উলাহেৰে উপচি পৰিল বলীউডৰ তাৰকাসকল

ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলে ইংলেণ্ডক পৰাস্ত কৰি টি-২০ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে সমগ্ৰ দেশতে আনন্দৰ জোৱাৰ উঠিছে । বলীউডৰ তাৰকাসকলৰ অভিনন্দন-

India in T20 World Cup final: Kareena Kapoor, Anil Kapoor & other Bollywood celebs cheered for Team India's victory
টীম ইণ্ডিয়াৰ বিজয়ত উলাহেৰে উপচি পৰিল বলীউডৰ তাৰকাসকল (Photo : PTI/IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 6, 2026 at 12:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : টি-২০ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ ভাৰতৰ ৷ কৰীণা কাপুৰ, অনিল কাপুৰ আৰু বলীউডৰ তাৰকাসকলৰ আনন্দ-উলাহে নধৰা হৈছে ৷ ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দলৰ ৰোমাঞ্চকৰ জয় উদযাপন কৰিবলৈ বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ সহায় লৈছে । অজয় দেৱগণৰ পৰা অনিল কাপুৰলৈকে সকলোৱে ভাৰতীয় দলটোৰ প্ৰদৰ্শনক প্ৰশংসা কৰি গৌৰৱ প্ৰকাশ কৰিছে ।

অজয় দেৱগণে লিখিছে, "এই খেলখনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ত উপভোগ কৰিলোঁ । ভাৰতীয় দলে চেম্পিয়নৰ দৰে খেলিছে । এতিয়া আমাৰ লক্ষ্য ফাইনেল ।"

India in T20 World Cup final: Kareena Kapoor, Anil Kapoor & other Bollywood celebs cheered for Team India's victory
ঐতিহাসিক বিজয়ক অভিনন্দন বলীউডৰ তাৰকাৰ (Photo : Instagram)

অনুপম খেৰে জয়ত উৎসাহিত হৈ লিখিছে, "এইয়া মোৰ ভাৰত ! ভাৰত মাতা কী জয় ! জয় হিন্দ !"

কৰীণা কাপুৰ খানে ভাৰতীয় দলৰ এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰি হৃদয়ৰ ইম’জীৰে নিজৰ আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে । ফটোখনত লিখা আছিল— "ফাইনেলৰ দিশে বিজয় যাত্ৰা, গৌৰৱৰ পৰা মাত্ৰ এঢাপ দূৰত ।"

India in T20 World Cup final: Kareena Kapoor, Anil Kapoor & other Bollywood celebs cheered for Team India's victory
ঐতিহাসিক বিজয়ক অভিনন্দন বলীউডৰ তাৰকাৰ (Photo : Instagram)

সিদ্ধান্ত চতুৰ্বেদীয়ে খেলখনৰ উত্তেজনাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি লিখিছে, "উফ্ ! কি যে এক তীব্ৰ প্ৰতিযোগিতা আছিল । এতিয়া ফাইনেলৰ বাবে সাজু হওঁ আহক ।"

India in T20 World Cup final: Kareena Kapoor, Anil Kapoor & other Bollywood celebs cheered for Team India's victory
ঐতিহাসিক বিজয়ক অভিনন্দন বলীউডৰ তাৰকাৰ (Photo : Instagram)

সকলো তাৰকাই এতিয়া ফাইনেলত ভাৰতৰ বিজয় কামনা কৰি দলটোক শুভেচ্ছা জনাইছে । ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ এই বৃহৎ সফলতাৰ পাছত আন কেইবাগৰাকীও বলীউড তাৰকাই নিজৰ আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে ৷

India in T20 World Cup final: Kareena Kapoor, Anil Kapoor & other Bollywood celebs cheered for Team India's victory
ঐতিহাসিক বিজয়ক অভিনন্দন বলীউডৰ তাৰকাৰ (Photo : Instagram)

অংগদ বেদীয়ে খেলুৱৈসকলক প্ৰশংসা কৰি লিখিছে, "সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন ভাৰতীয় দল ! ফাইনেলৰ পথ এতিয়া সম্পূৰ্ণ মুকলি । এই জয়ে দলৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰিব । যশপ্ৰীত বুমৰাহ, আপুনি এজন চেম্পিয়নৰ দৰেই বলিং কৰিছে । অক্ষৰ পেটেলে ধৰা কেচ দুটাই খেলৰ গতি সলনি কৰি দিলে ।" লগতে তেওঁ ইংলেণ্ডৰ খেলুৱৈ বেথেলৰ প্ৰদৰ্শনৰো শলাগ লয় ।

India in T20 World Cup final: Kareena Kapoor, Anil Kapoor & other Bollywood celebs cheered for Team India's victory
ঐতিহাসিক বিজয়ক অভিনন্দন বলীউডৰ তাৰকাৰ (Photo : Instagram)

নুশ্ৰত ভাৰুচাই জিমত ব্যায়াম কৰি থকা অৱস্থাতে ভাৰতৰ বিজয়ৰ খবৰ পাই আনন্দত জঁপিয়াই উঠা এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছে ।

India in T20 World Cup final: Kareena Kapoor, Anil Kapoor & other Bollywood celebs cheered for Team India's victory
ঐতিহাসিক বিজয়ক অভিনন্দন বলীউডৰ তাৰকাৰ (Photo : Instagram)
India in T20 World Cup final: Kareena Kapoor, Anil Kapoor & other Bollywood celebs cheered for Team India's victory
ঐতিহাসিক বিজয়ক অভিনন্দন বলীউডৰ তাৰকাৰ (Photo : Instagram)

অনিল কাপুৰে অতি উৎসাহেৰে লিখিছে, "ফাইনেলৰ দুৱাৰ খোল খালে ! আগবাঢ়ি যাওক টীম ইণ্ডিয়া ।"

India in T20 World Cup final: Kareena Kapoor, Anil Kapoor & other Bollywood celebs cheered for Team India's victory
ঐতিহাসিক বিজয়ক অভিনন্দন বলীউডৰ তাৰকাৰ (Photo : Instagram)

অভিনেত্ৰী তথা সাংসদ কংগনা ৰণৌতে ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলৰ এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে, "এতিয়া ফাইনেলত ভাৰতৰ ত্ৰিৰংগা উৰিব !"

India in T20 World Cup final: Kareena Kapoor, Anil Kapoor & other Bollywood celebs cheered for Team India's victory
ঐতিহাসিক বিজয়ক অভিনন্দন বলীউডৰ তাৰকাৰ (Photo : Instagram)

ৰবীণা টেণ্ডনে এটা ভিডিঅ' প’ষ্ট কৰিছে য’ত তেওঁক বন্ধু-বান্ধৱী আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে ভাৰতৰ বিজয় উদযাপন কৰা দেখা গৈছে । তেওঁ সঞ্জু, হাৰ্দিক আৰু সূৰ্যকুমাৰ যাদৱৰ প্ৰদৰ্শনক প্ৰশংসা কৰি লিখিছে— "ইণ্ডিয়াআআআআআ.... ভাৰততততত ! ৱাহ সঞ্জু ছেমচন ৱাহ ! ৱাহ পাণ্ডিয়া, ৱাহ সূৰ্য !"

তৃপ্তি ডিমৰীয়ে মুম্বাইৰ ৱানখেড়ে ষ্টেডিয়ামৰ পৰা খেলখন উপভোগ কৰা এটা ক্লীপ শ্বেয়াৰ কৰিছে । ভাৰতীয় দলৰ জাৰ্চি পৰিধান কৰি তেওঁক উৎসাহিত হৈ হাত তালি দি থকা দেখা গৈছে । ভিডিঅ’টোত তেওঁ লিখিছে— "এই দলটোৰ খেল চাই গাৰ নোম শিয়ঁৰি উঠিছে… ৷"

India in T20 World Cup final: Kareena Kapoor, Anil Kapoor & other Bollywood celebs cheered for Team India's victory
ঐতিহাসিক বিজয়ক অভিনন্দন বলীউডৰ তাৰকাৰ (Photo : Instagram)
India in T20 World Cup final: Kareena Kapoor, Anil Kapoor & other Bollywood celebs cheered for Team India's victory
ঐতিহাসিক বিজয়ক অভিনন্দন বলীউডৰ তাৰকাৰ (Photo : Instagram)

সুনীল শ্বেট্টীয়ে সঞ্জু, বুমৰাহ, ঈশান আৰু হাৰ্দিকক প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে বিশেষভাৱে অক্ষৰ পেটেলৰ কথা উল্লেখ কৰিছে । তেওঁ লিখিছে, "কি যে এক খেল ! আমাৰ হাতত এক পাৰদৰ্শী খেলুৱৈৰ দল আছে । কিন্তু আজিৰ দিনটো আছিল অক্ষৰৰ । সেই কেচকেইটাই খেলখন জিকাই দিলে ৷"

India in T20 World Cup final: Kareena Kapoor, Anil Kapoor & other Bollywood celebs cheered for Team India's victory
ঐতিহাসিক বিজয়ক অভিনন্দন বলীউডৰ তাৰকাৰ (Photo : Instagram)

উল্লেখ্য যে, ভাৰতীয় দলে এক অত্যন্ত উত্তেজনাপূৰ্ণ খেলত ইংলেণ্ডক পৰাস্ত কৰি টি-২০ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত নিজৰ স্থান নিশ্চিত কৰিছে । বিশ্বকাপৰ এই চূড়ান্ত যুঁজ অহা ৮ মাৰ্চত আহমেদাবাদত অনুষ্ঠিত হ’ব, য’ত ভাৰত আৰু নিউজীলেণ্ড মুখামুখি হ’ব ।

লগতে পঢ়ক : ডুবাইত আৱদ্ধ যাত্ৰীলৈ চনু সুদৰ সহায়ৰ হাত: কোনো চৰ্ত অবিহনে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া বাসস্থান

TAGGED:

ভাৰত বনাম ইংলেণ্ড ছেমিফাইনেল
বলীউড তাৰকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
ভাৰত বনাম নিউজিলেণ্ড ফাইনেল
অজয় দেৱগণ কৰীণা কাপুৰ অনিল কাপুৰ
টি ২০ বিশ্বকাপ ২০২৬

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.