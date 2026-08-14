ETV Bharat / entertainment

৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস বিশেষ: ভাৰতীয় চিনেমাৰ ৫ খন শ্ৰেষ্ঠ যুদ্ধবিৰোধী ছবি

স্বাধীনতা দিৱস ২০২৬: কেৱল যুদ্ধই নহয়, শান্তি আৰু মানৱতাৰ বাৰ্তাৰে দেশপ্ৰেমমূলক চিনেমাক নতুন ৰূপ দিয়া কেইখনমান বিশেষ ছবিৰ বিষয়ে জানো আহক ৷

Independence Day 2026 From Main Hoon Na to Main Wapas Aaunga the anti war films that shaped patriotic cinema
ভাৰতীয় দেশপ্ৰেমমূলক চিনেমাৰ নতুন ধাৰা (Photo : Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 14, 2026 at 4:32 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ভাৰতীয় চিনেমাৰ ইতিহাসত দেশপ্ৰেম আৰু যুদ্ধবিৰোধী ভাৱনাক লৈ বহুকেইখন সুন্দৰ চিনেমা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । সময়ৰ লগে লগে ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতত এনে বহু ছবি মুক্তি পাইছে, যিবোৰে কেৱল যুদ্ধৰ ভয়াৱহতাকে দেখুওৱা নাই, বৰঞ্চ শান্তি আৰু দেশপ্ৰেমৰ এক নতুন সংজ্ঞা দিছে ।

ভাৰতবৰ্ষই এইবাৰ ১৫ আগষ্টত নিজৰ ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ উঠিছে । বৰ্তমান সমগ্ৰ দেশতে এক দেশপ্ৰেমৰ জোৱাৰ উঠিছে, যাৰ প্ৰতিফলন ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদিও স্পষ্টকৈ ফুটি ওলাইছে । মানুহে এতিয়াৰে পৰাই দেশপ্ৰেমমূলক ৰীলছ শ্বেয়াৰ কৰি ইজনে সিজনক স্বাধীনতা দিৱসৰ ওলগ জনাইছে । এই বিশেষ ক্ষণতে তলত এনে কিছুমান চিনেমাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হ’ল, যিবোৰ আচলতে যুদ্ধবিৰোধী চিনেমা, কিন্তু সেইবোৰে ভাৰতীয় দেশপ্ৰেমমূলক চিনেমা জগতক এক নতুন মাত্ৰা আৰু ৰূপ দিছে ৷

৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস

২০২৬ চনৰ ১৫ আগষ্টত ভাৰতে লাভ কৰিব স্বাধীনতাৰ এক গৌৰৱময় মাইলৰ খুঁটি । দেশবাসীয়ে বিভিন্ন সৃষ্টিশীল পোষ্ট আৰু ৰীলছৰ জৰিয়তে এতিয়াৰে পৰা শুভেচ্ছা বিনিময় কৰিছে । এই ছবিসমূহে দেখুৱাইছে যে কেৱল শত্ৰুক ঘৃণা কৰাই দেশপ্ৰেম নহয়, বৰঞ্চ শান্তি আৰু মানৱতা ৰক্ষা কৰাটোও আটাইতকৈ ডাঙৰ দেশপ্ৰেম । এনে কাহিনীয়ে ভাৰতীয় দৰ্শকৰ মনত যুদ্ধৰ ভয়াৱহতা আৰু শান্তিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ এক গভীৰ চাপ পেলাইছে ।

দেশপ্ৰেমমূলক চিনেমাৰ নতুন ধাৰা

দিল ছে

শ্বাহৰুখ খান, মনীষা কৈৰালা আৰু প্ৰীতি জিণ্টা অভিনীত ‘দিল ছে’ হৈছে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ যুদ্ধবিৰোধী চলচ্চিত্ৰ । ১৯৯৮ চনত মুক্তি পোৱা আৰু বিখ্যাত পৰিচালক মণিৰত্নমৰ দ্বাৰা নিৰ্দেশিত এই ছবিখনৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে ৰাজনৈতিক হিংসা, সন্ত্ৰাসবাদ আৰু সামৰিকীকৰণৰ বাবে সমাজত হোৱা ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি । দেশত হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপৰ পৰিণাম কিমান ভয়াৱহ হ’ব পাৰে, তাক ছবিখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰ ‘অমৰ’ আৰু ‘মইনা’ৰ জৰিয়তে অতি সুন্দৰকৈ দেখুওৱা হৈছে । ‘দিল ছে’ চিনেমাখনত ৰাজনৈতিক সংঘাততকৈ মানৱতা আৰু মানুহৰ আৱেগিক দিশটোৰ ওপৰতহে আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ।

মে হুঁ না

২০০৪ চনত মুক্তি পোৱা শ্বাহৰুখ খান অভিনীত আন এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ যুদ্ধবিৰোধী চলচ্চিত্ৰ হৈছে ‘মে হুঁ না’। ফাৰাহ খানৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত এই ছবিখনে সমাজত শান্তি আৰু সম্প্ৰীতিৰ গুৰুত্বক অতি সুন্দৰকৈ দাঙি ধৰিছে । ছবিখনত শ্বাহৰুখ খানৰ লগতে সুনীল শ্বেট্টী, সুস্মিতা সেন, জায়েদ খান আৰু অমৃতা ৰাওৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল ।

ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ দূৰত্ব হ্ৰাস কৰাৰ বাবে চৰকাৰে লোৱা এক পদক্ষেপৰ পটভূমিত ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । এই শান্তিপূৰ্ণ পদক্ষেপটোৰ বাবেই ছবিৰ খলনায়ক ৰাঘৱন (সুনীল শ্বেট্টী) আৰু মেজৰ ৰাম (শ্বাহৰুখ খান)ৰ মাজত শত্ৰুতাৰ সৃষ্টি হয় । ছবিখনৰ শেষৰ ফালে দেখুওৱা হৈছে যে, কেনেকৈ প্ৰেমে ঘৃণাৰ ওপৰত বিজয় সাব্যস্ত কৰে আৰু দুই দেশৰ মাজত শান্তি অনাৰ বাবে হাতত লোৱা 'প্ৰজেক্ট মিলাপ' সফল হয় । পৰিচালক ফাৰাহ খানে চিনেমাখনত একেলগে ৰোমাঞ্চ, এক্সন, বন্ধুত্ব আৰু দেশপ্ৰেমৰ এক সুন্দৰ মিশ্ৰণ ঘটাইছে ।

ইক্কিছ

‘ইক্কিছ’ হৈছে যুদ্ধবিৰোধী ভাৱনাৰে পুষ্ট আন এখন উৎকৃষ্ট চলচ্চিত্ৰ । পৰমবীৰ চক্ৰ বিজয়ী অৰুণ খেতাৰপালৰ জীৱনৰ ওপৰত আধাৰিত এই ছবিখন শ্ৰীৰাম ৰাঘৱনে পৰিচালনা কৰিছে । ছবিখনত যুদ্ধৰ ফলত হোৱা ধন-সোণৰ ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতিৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । এই চিনেমাখনত কেৱল যুদ্ধৰ বিজয়োল্লাস দেখুওৱা হোৱা নাই, বৰঞ্চ যুদ্ধই কঢ়িয়াই অনা শোক, আপোনজন হেৰুওৱাৰ বেদনা আৰু দেশৰ প্ৰতি থকা প্ৰেমৰ বাবে কৰা আত্মত্যাগকহে প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে । অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰই ৰূপায়ণ কৰা চৰিত্ৰটোৰ জৰিয়তে পৰিচালক ৰাঘৱনে দেশপ্ৰেমৰ ভুৱা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পৰিৱৰ্তে মানুহৰ প্ৰকৃত আৱেগ আৰু মানৱীয় অনুভূতিক অতি সুন্দৰকৈ দাঙি ধৰিছে ।

ব’ৰ্ডাৰ ২

‘ব’ৰ্ডাৰ ২’ চিনেমাখনেও পৰোক্ষভাৱে যুদ্ধবিৰোধী ভাৱনাক প্ৰসাৰিত কৰে । পৰিচালক অনুৰাগ সিঙৰ নিৰ্দেশনাত নিৰ্মিত এই ছবিখনত দিলজিৎ দোছাঞ্জে ৰূপায়ণ কৰিছে 'নিৰ্মলজিৎ সিং শেখো' চৰিত্ৰটো ৷ পৰিচালকে এইটো বাৰ্তা দিছে যে সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত, আনকি পাকিস্তানতো সৈনিকসকলে নিজৰ মাতৃৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিছে । অৰ্থাৎ মাতৃৰ মৰম আৰু আৱেগ দুয়োখন দেশৰে সৈনিকৰ বাবে একেই । ছবিখনত কিছু সময়ৰ বাবে 'সন্ত্ৰাসবাদী' শব্দটোৰ সংজ্ঞা অস্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে । তেওঁলোকক কেৱল শত্ৰু হিচাপে দেখুওৱাৰ পৰিৱৰ্তে চুবুৰীয়া দেশখনৰ সশস্ত্ৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে উপস্থাপন কৰা হৈছে । ছবিখনত ছানী দেওলে, বৰুণ ধৱন আৰু আহান শ্বেট্টীয়ে অভিনয় কৰিছে । তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰসমূহৰ জৰিয়তেও যুদ্ধৰ মাজতো মানৱতাৰ ভাৱনাক প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে ।

মে ৱাপছ আউংগা

ইমটিয়াজ আলীৰ শেহতীয়াকৈ মুক্তিপ্ৰাপ্ত ‘মে ৱাপছ আউংগা’ ছবিখনেও এখন যুদ্ধবিৰোধী চলচ্চিত্ৰৰ অনুভৱ কৰায় । এই ছবিখনৰ কাহিনীৰ পটভূমি এনেধৰণৰ- চৰগোধাত বসবাস কৰা 'কিনু' আৰু 'জিয়া' নামৰ দুটা চৰিত্ৰ ভাৰত-পাকিস্তান বিভাজনৰ বাবে ইজনে সিজনৰ পৰা আঁতৰি যাবলগীয়া হয় । যুদ্ধ আৰু হিংসাৰ বাবে কিনুৱে কেৱল নিজৰ প্ৰেমিকাকে হেৰুওৱা নাছিল, বৰঞ্চ নিজৰ পৰিয়াল আৰু ঘৰ-দুৱাৰো চিৰদিনৰ বাবে হেৰুৱাব লগা হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতলৈ আহি আশ্ৰয় লৈ নিগাজীকৈ বসবাস কৰাৰ পিছতো কিনুৰ মনটো সদায় পাকিস্তানত জিয়াৰ ওচৰতেই থাকি গৈছিল । নিজৰ শেষ উশাহলৈকে কিনুৱে জিয়াক সোঁৱৰণ কৰিছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ আৰু কেতিয়াও মিলন নহ’ল । এই ছবিখনে যুদ্ধৰ ফলত মানুহৰ জীৱনলৈ অহা অসহ্যকৰ মানসিক যন্ত্ৰণা, হৃদয়বিদাৰক বিচ্ছেদ আৰু কেতিয়াও পূৰণ নোহোৱা আৱেগিক ক্ষতিৰ দিশটোক অতি কৰুণভাৱে দৰ্শাইছে ।

এই ছবিসমূহৰ উপৰিও ভাৰতীয় চিনেমাত ‘সৰফৰোশ্ব’, ‘লাল সিং চাড্ডা’ আৰু শেহতীয়াকৈ মুক্তি পোৱা ‘আলফা’ আদিৰ দৰে বহুকেইখন উৎকৃষ্ট ছবি আছে, যিবোৰে যুদ্ধবিৰোধী ভাৱনাক প্ৰসাৰিত কৰে । বৰ্তমান সময়ত চিনেমাৰ কাহিনী উপস্থাপনৰ শৈলীত অহা পৰিৱৰ্তন অতি স্পষ্ট আৰু প্ৰশংসনীয় । দেশবাসীয়ে যেতিয়া ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিছে, সেই সময়ত এনেধৰণৰ কাহিনীৰ পৰিৱৰ্তন আৰু মানৱীয় দৃষ্টিকোণৰ গুৰুত্ব অধিক বৃদ্ধি পাইছে ।

লগতে পঢ়ক : ইতিহাস আৰু আৱেগ: ভাৰত বিভাজনৰ আধাৰত নিৰ্মিত ৫ খন শ্ৰেষ্ঠ ভাৰতীয় ছবি

TAGGED:

যুদ্ধবিৰোধী ভাৰতীয় চিনেমা
৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস
দেশপ্ৰেমমূলক চলচ্চিত্ৰ
ভাৰতীয় চিনেমা আৰু দেশপ্ৰেম
ANTI WAR INDIAN MOVIES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.