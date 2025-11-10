ETV Bharat / entertainment

জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ বিদ্যালয় ভৱন

প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত সমাজকৰ্মী অনিল দাসৰ একক প্ৰচেষ্টাত প্ৰায় ডেৰ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হ'ল এটা বিদ্যালয় ভৱন ।

In memory of Zubeen Garg, a school building was constructed through sole effort of social worker Anil Das
সমাজকৰ্মী তথা প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ অনিল দাসৰ ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টা এয়া (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 10, 2025 at 1:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মিৰ্জা : প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত দক্ষিণ কামৰূপত নিৰ্মাণ কৰা হয় এটি বিদ্যালয় ভৱন ৷ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী তথা প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ অনিল দাসৰ একক প্ৰচেষ্টাত প্ৰায় ডেৰ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হয় বিদ্যালয় ভৱনটো ৷ দেওবাৰে আবেলি আনুষ্ঠানিকভাৱে এই ভৱনৰ উদ্বোধন কৰে অনিল দাস, তেওঁৰ সহধৰ্মিনী আৰু কন্য়াই । ইয়াৰ পিছতে বিদ্যালয়ৰ চৌহদত বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী অনিল দাস, তেওঁৰ সহধৰ্মিনী, কন্যা আৰু বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়াই এটাকৈ নাহৰৰ গছপুলি ৰোপণ কৰে ।

এই বিদ্যালয় ভৱনটোৰ জৰিয়তে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ অসমবাসীৰ মাজত জীয়াই থাকিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে অনিল দাসে । উল্লেখ্য যে, দক্ষিণ কামৰূপৰ আগশাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠান দক্ষিণ কামৰূপ বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলৰ মহাৰজত জয়ন্তী উৎসৱ অনুষ্ঠিত হয় ৷ তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা এই অনুষ্ঠানৰ দেওবাৰে সফল সামৰণি পৰে । দক্ষিণ কামৰূপ বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলৰ মহাৰজত জয়ন্তী উৎসৱৰ সফল সামৰণিৰ দিনাই উদ্বোধন কৰা হয় জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ কৰা এটি বিদ্যালয় ভৱনটো ।

জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত বিদ্যালয় ভৱন নিৰ্মাণ (ETV Bharat Assam)

বিয়লি অনুষ্ঠিত হোৱা মুকলি সভাত পলাশবাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়াই উপস্থিত থাকি সম্প্ৰতি শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যথেষ্ট উন্নতি হৈছে বুলি মত প্ৰকাশ কৰে । অনাগত দিনত দক্ষিণ কামৰূপ বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বিদ্যালয়ৰ লগতে সমগ্ৰ অঞ্চলটোলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ’ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে তেওঁ ।

In memory of Zubeen Garg, a school building was constructed through sole effort of social worker Anil Das
প্ৰায় ডেৰ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হ'ল এটা বিদ্যালয় ভৱন (Photo : ETV Bharat Assam)

সভাত নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে উপস্থিত থাকে পশ্চিম গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ড৹ বলেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ দাস । সভাত অসম অলিম্পিক সন্থাৰ সহকাৰী সম্পাদক হিমাংশু শেখৰ বৈশ্যও উপস্থিত থাকে ।

In memory of Zubeen Garg, a school building was constructed through sole effort of social worker Anil Das
জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত এই ভৱন (Photo : ETV Bharat Assam)

সন্ধিয়া হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ সোঁৱৰণত সংগীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় । উল্লেখ্য যে, তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা মহাৰজত জয়ন্তীত বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, আলোচনা চক্ৰ, গুৰু সেৱা, প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিদ্যাৰ্থী সন্মিলন, স্মৃতি গ্ৰন্থ উন্মোচন, কুইজ প্ৰতিযোগিতা, সম্বৰ্ধনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আদি অনুষ্ঠিত হয় ।

লগতে পঢ়ক : মহানায়কৰ জীৱন সামৰি ১০০ গৰাকী ব্যক্তিৰ বিশেষ লেখাৰে উন্মোচন 'জুবিন গাৰ্গ ...ইত্যাদি'

TAGGED:

SCHOOL IN THE NAME ZUBEEN GARG
ZUBEEN GARG SCHOOL KAMRUP
জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত বিদ্যালয়
ETV BHARAT ASSAM
SCHOOL IN THE NAME OF ZUBEEN GARG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.