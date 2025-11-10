জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ বিদ্যালয় ভৱন
প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত সমাজকৰ্মী অনিল দাসৰ একক প্ৰচেষ্টাত প্ৰায় ডেৰ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হ'ল এটা বিদ্যালয় ভৱন ।
মিৰ্জা : প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত দক্ষিণ কামৰূপত নিৰ্মাণ কৰা হয় এটি বিদ্যালয় ভৱন ৷ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী তথা প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ অনিল দাসৰ একক প্ৰচেষ্টাত প্ৰায় ডেৰ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হয় বিদ্যালয় ভৱনটো ৷ দেওবাৰে আবেলি আনুষ্ঠানিকভাৱে এই ভৱনৰ উদ্বোধন কৰে অনিল দাস, তেওঁৰ সহধৰ্মিনী আৰু কন্য়াই । ইয়াৰ পিছতে বিদ্যালয়ৰ চৌহদত বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী অনিল দাস, তেওঁৰ সহধৰ্মিনী, কন্যা আৰু বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়াই এটাকৈ নাহৰৰ গছপুলি ৰোপণ কৰে ।
এই বিদ্যালয় ভৱনটোৰ জৰিয়তে প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ অসমবাসীৰ মাজত জীয়াই থাকিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে অনিল দাসে । উল্লেখ্য যে, দক্ষিণ কামৰূপৰ আগশাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠান দক্ষিণ কামৰূপ বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলৰ মহাৰজত জয়ন্তী উৎসৱ অনুষ্ঠিত হয় ৷ তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা এই অনুষ্ঠানৰ দেওবাৰে সফল সামৰণি পৰে । দক্ষিণ কামৰূপ বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলৰ মহাৰজত জয়ন্তী উৎসৱৰ সফল সামৰণিৰ দিনাই উদ্বোধন কৰা হয় জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ কৰা এটি বিদ্যালয় ভৱনটো ।
বিয়লি অনুষ্ঠিত হোৱা মুকলি সভাত পলাশবাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক হেমাংগ ঠাকুৰীয়াই উপস্থিত থাকি সম্প্ৰতি শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যথেষ্ট উন্নতি হৈছে বুলি মত প্ৰকাশ কৰে । অনাগত দিনত দক্ষিণ কামৰূপ বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বিদ্যালয়ৰ লগতে সমগ্ৰ অঞ্চলটোলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ’ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে তেওঁ ।
সভাত নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে উপস্থিত থাকে পশ্চিম গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ড৹ বলেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ দাস । সভাত অসম অলিম্পিক সন্থাৰ সহকাৰী সম্পাদক হিমাংশু শেখৰ বৈশ্যও উপস্থিত থাকে ।
সন্ধিয়া হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ সোঁৱৰণত সংগীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় । উল্লেখ্য যে, তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা মহাৰজত জয়ন্তীত বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, আলোচনা চক্ৰ, গুৰু সেৱা, প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিদ্যাৰ্থী সন্মিলন, স্মৃতি গ্ৰন্থ উন্মোচন, কুইজ প্ৰতিযোগিতা, সম্বৰ্ধনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আদি অনুষ্ঠিত হয় ।
