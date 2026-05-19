মে ৱাপছ আউংগাঃ দেশ বিভাজন সময়ৰ এক কৰুণ প্ৰেম কাহিনী
'মে ৱাপছ আউংগা'ৰ ট্ৰেইলাৰত দিলজিৎ দোছাঞ্জ, শ্বৰ্বাৰী, বেদাং ৰাইনাক আৱেগিক প্ৰেম কাহিনীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । কাহিনীটো হৃদয়ভংগ, পুৰণি স্মৃতি আৰু গভীৰ ব্যাকুলতাৰে পৰিপূৰ্ণ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 19, 2026 at 6:42 PM IST
হায়দৰাবাদ : মে ৱাপছ আউংগা: দেশ বিভাজনৰ পটভূমিত নিৰ্মিত এক আৱেগিক প্ৰেম কাহিনী ৷ প্ৰযোজকসকলে শেহতীয়াকৈ 'মে ৱাপছ আউংগা' চলচ্চিত্ৰখনৰ ট্ৰেইলাৰ মুকলি কৰিছে । এই ছবিখনত ভাৰত-পাকিস্তান বিভাজনৰ সময়ৰ প্ৰেম, হেৰুৱাৰ বেদনা আৰু পুৰণি স্মৃতিৰে ভৰা এটা অতি আৱেগিক কাহিনী দেখুওৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে ।
ইমটিয়াজ আলীৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত এই ছবিখনত দিলজিৎ দোছাঞ্জ, শ্বৰ্বাৰী, বেদাং ৰাইনা আৰু নাছিৰুদ্দিন শ্বাহে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাত অভিনয় কৰিছে । অহেতুক হাই-উৰুমি থকা ব্যৱসায়িক চিনেমাৰ বিপৰীতে এই ট্ৰেইলাৰটোত মানুহৰ আৱেগ আৰু সম্পৰ্কৰ ওপৰতহে বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । ই এনে এটা প্ৰেমৰ কাহিনী কয়, যিয়ে কেতিয়াও পূৰ্ণতা নাপালে আৰু প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি জীয়াই থাকিল । চিনেমাখনত ৰোমাণ্টিক প্ৰেমৰ লগতে দেশ বিভাজনৰ সময়ৰ বিচ্ছেদৰ যন্ত্ৰণাদায়ক স্মৃতিক অতি সুন্দৰভাৱে ফুটাই তোলা হৈছে ।
কাহিনীৰ আভাস আৰু চৰিত্ৰসমূহৰ ভূমিকা
ট্ৰেইলাৰটোৰ আৰম্ভণিতে নাছিৰুদ্দিন শ্বাহৰ বৃদ্ধ চৰিত্ৰটোক তেওঁৰ অতীতৰ কিছুমান মুহূৰ্ত শ্বেয়াৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় । তেওঁৰ কাহিনীটো আগবঢ়াৰ লগে লগে দৰ্শকক তেওঁৰ যৌৱনকালৰ অতীতলৈ লৈ যোৱা হয়, য’ত বেদাং ৰাইনা আৰু শ্বৰ্বাৰীয়ে পৰিস্থিতিৰ বাবে আঁতৰি যাবলগীয়া হোৱা দুগৰাকী প্ৰেমিক-প্ৰেমিকাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । দিলজিৎ দোছাঞ্জৰ চৰিত্ৰটোৱে এই অতীতৰ আৱেগবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ লগতে এই পাহৰা অধ্যায়টোৰ সৈতে গভীৰভাৱে জড়িত হৈ পৰা দেখা গৈছে । এই চিনেমাখনৰ কাহিনীটো দুটা বেলেগ বেলেগ সমান্তৰাল সময়ৰ মাজত গতি কৰে, য’ত দেখুওৱা হৈছে যে কেনেকৈ কেইবাদশক পিছতো অতীতে মানুহৰ জীৱনত প্ৰভাৱ পেলাই থাকে । ট্ৰেইলাৰটোৱে ইংগিত দিয়ে যে 'মে ৱাপছ আউংগা' কেৱল এখন ৰোমাণ্টিক চিনেমাই নহয়, বৰঞ্চ ই ব্যাকুলতা, পৰিচয় আৰু মানুহে গোটেই জীৱন কঢ়িয়াই লৈ ফুৰা স্মৃতিৰো এক কাহিনী ।
পৰিচালক ইমটিয়াজ আলীৰ দৃষ্টিভংগী আৰু চিনেমাৰ শৈলী
ইমটিয়াজ আলীয়ে দৰ্শকে আদৰি লোৱা তেওঁৰ পূৰ্বৰ চিনেমাসমূহৰ দৰেই এই ছবিখনো আৱেগিক দৃশ্যৰে ভৰাই তুলিছে । এই ট্ৰেইলাৰটোত কোনো ধৰণৰ গধুৰ এক্সন বা নাটকীয় দিশ উন্মোচন এৰাই চলা দেখা গৈছে; ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াত হৃদয় চুই যোৱা কিছুমান মুহূৰ্ত, অৰ্থপূৰ্ণ সংলাপ আৰু নীৰৱতাই আৱৰি থকা দৃশ্যৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । চিনেমাখনৰ দৃশ্যসমূহক এটা কোমল পুৰণি শৈলী প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে, যিয়ে ইয়াত দেখুওৱা পুৰণি যুগৰ প্ৰেমক আৰু অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছে । কাহিনীটোৰ বিষয়ে ক’বলৈ গৈ ইমটিয়াজ আলীয়ে প্ৰকাশ কৰে যে এই চিনেমাখন দেশ বিভাজনৰ সৈতে জড়িত আৱেগ আৰু স্মৃতিৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত । পৰিচালকগৰাকীয়ে কয়, "'মে ৱাপছ আউংগা' হৈছে প্ৰেম আৰু ব্যাকুলতাৰ এক ব্যক্তিগত কাহিনী, যিটো দেশ বিভাজনৰ ৭৮ বছৰ পিছতো কাৰোবাৰ বুকুত সজীৱ হৈ ৰৈছিল ।"
চিনেমাখনৰ সংগীত, নিৰ্মাতা আৰু মুক্তিৰ তাৰিখ
এই চিনেমাখনত সংগীতেও এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে । এই ছবিখনৰ জৰিয়তে পৰিচালক ইমতিয়াজ আলী, সংগীত পৰিচালক এ. আৰ. ৰহমান আৰু গীতিকাৰ ইৰশাদ কামিল-এই ত্ৰিমূৰ্তি পুনৰ একত্ৰিত হৈছে । ইয়াৰ পূৰ্বে এই তিনিজনীয়া জুটিয়ে 'ৰকষ্টাৰ', 'তামাছা' আৰু 'হাইৱে' আদি ছবিত কিছুমান চিৰস্মৰণীয় সংগীত উপহাৰ দিছিল । 'মে ৱাপছ আউংগা' চিনেমাখনৰ ইতিপূৰ্বে মুক্তি পোৱা গানবোৰে ইতিমধ্যে অনলাইন যোগে দৰ্শকৰ বিপুল প্ৰশংসা বুটলিছে । চিনেমাখনৰ সংগীতে আৰু পৃষ্ঠভূমিৰ সংগীতে কাহিনীটোক যে এক গভীৰ আৱেগিক মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে, সেই কথা ট্ৰেইলাৰটোত স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ পাইছে । ট্ৰেইলাৰটোৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দৃশ্য সংলাপৰ পৰিৱৰ্তে কেৱল সুমধুৰ সুৰ আৰু চৰিত্ৰসমূহৰ মুখৰ ভাৱ প্ৰকাশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । এপ্লজ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট, বিৰলা ষ্টুডিঅ’ আৰু উইণ্ড’ ছিট ফিল্মছৰ বেনাৰত নিৰ্মিত এই চিনেমাখন অহা ১২ জুন, ২০২৬ তাৰিখে ছবিগৃহত মুক্তি পাব । ইয়াৰ সংগীতসমূহ 'টিপছ মিউজিক'ৰ অধীনত মুকলি কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক : প্ৰেম শক্তি নে দুৰ্বলতা ? ইমতিয়াজ আলীয়ে দিলে এক ব্যতিক্ৰমী উত্তৰ