ETV Bharat / entertainment

'জব উই মেট'ৰ পৰা 'ৰকষ্টাৰ'লৈ: ইমটিয়াজ আলীৰ চিনেমাৰ নায়ক কিয় যাযাবৰ হয় ?

পৰিচালক ইমটিয়াজ আলীৰ জন্মদিন উপলক্ষে তেওঁৰ চিনেমাৰ এটা বিশেষ দিশৰ কথা আজি আলোচনা কৰিম ৷ ইমটিয়াজ আলীৰ চিনেমাৰ নায়কসকলে ঘৰ কিয় এৰে ?

IMTIAZ ALI BIRTHDAY Why do the heroes of Imtiaz Ali's movies leave home? Know the real reason
ইমটিয়াজ আলীৰ চিনেমাৰ নায়কসকলে ঘৰ কিয় এৰে ? (Photo : Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 16, 2026 at 7:39 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ইমটিয়াজ আলীয়ে ২০০৫ চনত 'সোচা না থা' নামৰ ৰোমাণ্টিক কমেডী চিনেমাখনেৰে পৰিচালক হিচাপে কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিল । তেওঁৰ বেছিভাগ চিনেমা যেনে— 'জব উই মেট', 'ৰকষ্টাৰ', 'তামাছা' বা 'হাইৱে' আদিত এটা কথা প্ৰায়ে দেখা যায় যে— চিনেমাৰ নায়কজনে নিজৰ ঘৰ এৰি থৈ ক'ৰবাত হেৰাই যায় বা যাত্ৰা কৰে । ইয়াৰ আচল কাৰণ কি ?

ইমটিয়াজ আলীৰ চিনেমাৰ নায়কসকল ঘৰৰ পৰা কিয় আঁতৰি ফুৰে ?

পৰিচালক ইমটিয়াজ আলীয়ে সদায় আৱেগিক, প্ৰেম আৰু ভ্ৰমণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সুন্দৰ চিনেমা নিৰ্মাণ কৰে । আজি ১৬ জুনত তেওঁৰ ৫৫ সংখ্যক জন্মদিন । তেওঁৰ চিনেমাৰ জগতখন একেবাৰে সুকীয়া, য’ত থকা চৰিত্ৰবোৰক দৰ্শকে নিজৰ দৰেই অনুভৱ কৰে । তেওঁৰ চিনেমাৰ নায়কসকলৰ কাহিনী অতি আচৰিত ধৰণৰ হয় । তেওঁলোকৰ জীৱনত বহুতো খেলিমেলি থাকে, চাকৰিৰ সমস্যা থাকে আৰু প্ৰেমত পৰি মন ভাঙি যায় । সেইবাবে তেওঁলোকক প্ৰায়ে ঘৰৰ বাহিৰৰ পৃথিৱীখনত ঘূৰি ফুৰা দেখা যায় ।

এইধৰণৰ চৰিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ আচল কাৰণ

চিনেমাৰ নায়কজনে জীৱনৰ খেলি-মেলি, নিবনুৱা সমস্যা আৰু প্ৰেমৰ বিষাদৰ বাবে মানসিকভাৱে ভাগি পৰে । মনৰ শান্তি বিচাৰি আৰু সমস্যাবোৰৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ তেওঁলোক ঘৰৰ পৰা বহু দূৰলৈ পলাই যায় । বাহিৰৰ পৃথিৱীখনত ঘূৰি ফুৰোঁতে তেওঁলোকে জীৱনৰ আচল অৰ্থ বিচাৰি পায় । এই যাত্ৰাই তেওঁলোকৰ জীৱন সলনি কৰি পেলায় । ইমটিয়াজ আলীয়ে এনেকুৱা চৰিত্ৰবোৰক বৰ মৰমেৰে সজাই তোলে, যাতে সাধাৰণ মানুহে চিনেমাখন চাই নিজৰ জীৱনৰ সৈতে মিলাই চাব পাৰে ।

'জব উই মেট'

ইমটিয়াজ আলীয়ে ২০০৫ চনত 'সোচা না থা' চিনেমাৰে পৰিচালক হিচাপে কাম আৰম্ভ কৰিছিল । কিন্তু ২০০৭ চনত মুক্তি পোৱা 'জব উই মেট' নামৰ ৰোমাণ্টিক কমেডী চিনেমাখনে তেওঁক বলীউড জগতত ৰাতিটোৰ ভিতৰতে বিখ্যাত কৰি তুলিছিল । এই চিনেমাখনৰ মূল অভিনেতা শ্বাহিদ কাপুৰ (আদিত্য) আৰু অভিনেত্ৰী কৰীণা কাপুৰ (গীত) দুয়োকে ঘৰৰ পৰা পলাই যোৱা দেখুওৱা হৈছিল । তেওঁলোকৰ এই চৰিত্ৰ দুটাই দৰ্শকৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।

ইমটিয়াজ আলীৰ চিনেমাত নায়ক-নায়িকাই ঘৰ এৰি যোৱাৰ অৰ্থ কেৱল পলাই যোৱা নহয় । ইয়াৰ আচল অৰ্থ হৈছে এক আমনিদায়ক আৰু ভাগৰুৱা জীৱনৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰা । চিনেমাৰ চৰিত্ৰকেইটা ঘৰৰ চাৰিবেৰৰ মাজত আৱদ্ধ হৈ থাকিব নিবিচাৰে । তেওঁলোকে মুক্ত আকাশৰ তলত নিজৰ মতে জীয়াই থাকিব বিচাৰে । চৰিত্ৰবোৰে ঘৰ এৰি এক মুক্ত জীৱন কটোৱাটোৱেই হৈছে ইমটিয়াজ আলীৰ চিনেমা বনোৱাৰ এক বিশেষ শৈলী বা নিয়ম ।

'জব উই মেট' চিনেমাখনতো নায়ক-নায়িকাক গোটেই পৃথিৱীখনৰ পৰা মুক্ত হৈ নিজৰ আনন্দত ঘূৰি ফুৰা দেখা গৈছিল ।

'ৰকষ্টাৰ'

ইমটিয়াজ আলীৰ আটাইতকৈ ভাল চিনেমাবোৰৰ ভিতৰত 'ৰকষ্টাৰ' চিনেমাখন সদায় ওপৰৰ স্থানত থাকে । এই চিনেমাত ৰণবীৰ কাপুৰে 'জনাৰ্দন জাখৰ' নামৰ এজন অতি সহজ-সৰল ল’ৰাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল । কিন্তু যেতিয়া তেওঁ প্ৰেমত আঘাত পাই বা তেওঁৰ মন ভাঙি যায়, তেতিয়াই তেওঁৰ ভিতৰত থকা আচল শিল্পীজন সাৰ পাই উঠে । ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ ইফালে-সিফালে ঘূৰি ফুৰা কষ্টকৰ যাত্ৰাই জনাৰ্দনক এজন ডাঙৰ 'ৰকষ্টাৰ' বা গায়ক কৰি তুলিছিল ।

তেওঁ ঘৰৰ আৰামদায়ক জীৱন এৰি দিছিল । তাৰ পিছত তেওঁ মছজিদ আৰু দৰগাহৰ দৰে পবিত্ৰ ঠাইত ছুফী-সন্তসকলৰ লগত থাকিবলৈ লৈছিল । ইমটিয়াজ আলীৰ এই কাহিনীটোৱে দেখুৱাই যে নিজৰ মনৰ সঁচা প্ৰতিভাক জানিবলৈ হ’লে ঘৰৰ আৰাম আৰু চাৰিবেৰৰ বান্ধোন ভাঙি বাহিৰলৈ ওলাই অহাটো কিমান প্ৰয়োজন ।

'হাইৱে'

ইমটিয়াজ আলীয়ে তেওঁৰ 'হাইৱে' চিনেমাখনত অভিনেত্ৰী আলিয়া ভাটক এগৰাকী যাযাবৰ বা ঘূৰি ফুৰা মানুহৰ দৰে জীৱনৰ সোৱাদ দিছিল । এই চিনেমাত আলিয়াই 'ৱীৰা' নামৰ এটা চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল, যিয়ে মুক্ত আকাশৰ তলত নিজৰ জীৱনটো উপভোগ কৰে । চিনেমাখনত ৱীৰাক তাইৰ বিয়াৰ ঠিক আগে আগে অপহৰণ কৰা হয় । কিন্তু আটাইতকৈ আচৰিত কথাটো হ’ল যে, অপহৰণ হোৱাৰ পিছতহে তাই নিজৰ চহকী ঘৰখনৰ আৰামদায়ক জীৱনৰ পৰা মুক্তি পোৱা যেন অনুভৱ কৰে ।

ৱীৰাই নিজৰ ডাঙৰ ঘৰখনক এটা কাৰাগাৰৰ দৰেহে ভাবিছিল, য’ত তাই নিজকে বন্দী যেন অনুভৱ কৰিছিল । অপহৰণকাৰীৰ কৱলত পৰাৰ পিছতো তাই আচৰিত ধৰণে এক মুক্ত আৰু স্বাধীন জীৱনৰ আনন্দ বিচাৰি পায় । ঘৰৰ পৰা দূৰলৈ ওলাই অহাৰ এই নতুন চিন্তাই তাইক ভিতৰৰ পৰা এজনী হাঁহি-ধেমালি কৰি থকা জীৱন্ত ছোৱালী কৰি তোলে । সহজ কথাত ক’বলৈ গ’লে, ইমটিয়াজ আলীৰ এই চিনেমাত দেখুওৱা হৈছে যে কেতিয়াবা মানুহে আপোন ঘৰখনতকৈ বাহিৰৰ মুক্ত পৃথিৱীখনতহে আচল শান্তি আৰু স্বাধীনতা বিচাৰি পায় ।

'তামাছা'

'ৰকষ্টাৰ' চিনেমাখনৰ পিছত পৰিচালক ইমটিয়াজ আলীয়ে আকৌ এবাৰ অভিনেতা ৰণবীৰ কাপুৰক এক মুক্ত জীৱনৰ সোৱাদ দিছিল আৰু এই চিনেমাখন আছিল 'তামাছা' ৷ এই চিনেমাত অভিনেত্ৰী দীপিকা পাডুকনো আছিল । চিনেমাখনত ৰণবীৰ কাপুৰৰ চৰিত্ৰটোৰ নাম আছিল 'বেদ' ৷

বেদৰ সৰুৰে পৰাই বিভিন্ন সাধুকথা বা কাহিনীবোৰৰ প্ৰতি বৰ হেঁপাহ আছিল । তেওঁ নিজৰ কল্পনাক লৈ জীয়াই থাকিব বিচাৰিছিল । কিন্তু সমাজ আৰু পৰিয়ালৰ হেঁচাত পৰি তেওঁ পুৱা ৯ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ৫ বজালৈ কৰা এটা অফিচৰ কামত আৱদ্ধ হৈ পৰে । তেওঁৰ জীৱনটো এটা মেচিন বা ৰ’বটৰ দৰে হৈ পৰে, য’ত কোনো আনন্দ নাছিল ।

এই আমনিদায়ক যান্ত্ৰিক পৃথিৱীখনৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ বেদ কৰ্ছিকা নামৰ এখন ধুনীয়া ঠাইলৈ ফুৰিবলৈ যায় । তাতে তেওঁ জীৱনৰ আচল আনন্দ আৰু স্বাধীনতা অনুভৱ কৰে । ইমটিয়াজ আলীৰ এই কাহিনীটোৱে দেখুৱাই যে সমাজৰ নিয়মৰ মাজত সোমাই আমি কেনেকৈ নিজৰ সপোনবোৰ পাহৰি যাওঁ আৰু ঘৰ বা অফিচৰ পৰা দূৰলৈ গৈহে কেনেকৈ নিজৰ আচল ৰূপটো ঘূৰাই পাওঁ ।

ইমটিয়াজ আলীয়ে চিনেমাত এইটো শৈলী কিয় বাছি ল’লে ?

ইমটিয়াজ আলীয়ে তেওঁৰ বহুতো সাক্ষাৎকাৰত ইয়াৰ আচল কাৰণ প্ৰকাশ কৰিছে । দৰাচলতে ইমটিয়াজ আলীয়ে নিজে ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আৰু নতুন নতুন মানুহক লগ পাবলৈ বৰ ভাল পায় । তেওঁৰ এই নিজা অভিজ্ঞতাই চিনেমাবোৰতো প্ৰকাশ পায় । পৰিচালকগৰাকীৰ মতে, যেতিয়ালৈকে এজন মানুহে নিজৰ আৰামদায়ক পৰিৱেশ বা ঘৰৰ সুৰক্ষিত গণ্ডীৰ পৰা বাহিৰলৈ নোলাই, তেতিয়ালৈকে তেওঁ জীৱনত একো ডাঙৰ কাম কৰিব নোৱাৰে । মানুহৰ আচল পৰীক্ষা ঘৰৰ পৰা বাহিৰ ওলোৱাৰ পিছতহে আৰম্ভ হয় ।

অচিনাকি ৰাস্তা আৰু নতুন পৰিৱেশে মানুহক তেওঁলোকৰ ভিতৰত থকা আচল শক্তি আৰু দুৰ্বলতাবোৰ বুজাত সহায় কৰে । ইমটিয়াজ আলীৰ চিনেমাৰ নায়কজনে ঘৰ এৰি দিয়ে যাতে তেওঁ জীৱনৰ আচল সত্য আৰু বাস্তৱক নিজ চকুৰে অনুভৱ কৰিব পাৰে ।এইটোৱেই কাৰণ যাৰ বাবে তেওঁৰ চিনেমাবোৰ চোৱাৰ পিছত সাধাৰণ দৰ্শকেও ঘৰৰ পৰা ওলাই পাহাৰ বা প্ৰকৃতিৰ মাজলৈ ফুৰিবলৈ যাবলৈ মন মেলে ।

লগতে পঢ়ক : প্ৰেম শক্তি নে দুৰ্বলতা ? ইমটিয়াজ আলীয়ে দিলে এক ব্যতিক্ৰমী উত্তৰ

TAGGED:

ইমটিয়াজ আলীৰ জন্মদিন
ইমটিয়াজ আলীৰ চিনেমা
ৰকষ্টাৰ চিনেমা
জব উই মেট চিনেমা
IMTIAZ ALI MOVIES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.