প্ৰেম শক্তি নে দুৰ্বলতা ? ইমতিয়াজ আলীয়ে দিলে এক ব্যতিক্ৰমী উত্তৰ
প্ৰেমত পৰাটোৱেই হ’ল নিজৰ সৈতে সংযোগ স্থাপনৰ শ্ৰেষ্ঠ উপায় ৷ এনেকৈয়ে ভাবে ইমতিয়াজ আলীয়ে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 28, 2026 at 4:55 PM IST
হায়দৰাবাদ : প্ৰখ্যাত পৰিচালক ইমতিয়াজ আলীৰ মতে, সকলো বাধা নেওচি প্ৰেমত পৰাটো কোনো দুৰ্বলতা নহয়, বৰঞ্চ ই এক চৰম সাহস আৰু মানসিক দৃঢ়তাৰ প্ৰকাশ । তেওঁ বিশ্বাস কৰে যে বিপৰীত পৰিস্থিতিৰ মাজতো নিজৰ আৱেগৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি প্ৰেমক সাবটি ধৰিব পৰাটোৱে এজন ব্যক্তিক শক্তিশালী কৰি তোলে । এই বিষয়ে তেওঁৰ আগন্তুক ছবি ‘মে ৱাপছ আউংগা’ৰ প্ৰচাৰৰ সময়ত মত আগবঢ়াইছে ।
আগন্তুক চিনেমা ‘মে ৱাপছ আউংগা’ (Main Vapas Aaunga)-ৰ প্ৰচাৰৰ বাবে দিয়া এটা সাক্ষাৎকাৰত পৰিচালক ইমতিয়াজ আলীয়ে প্ৰেম আৰু ইয়াৰ অনিশ্চয়তাৰ বিষয়ে মনৰ ভাব ব্যক্ত কৰিছে ।
প্ৰেমত পৰাটো শক্তি নে দুৰ্বলতাৰ চিন ?
সেই সম্পৰ্কে তেওঁ কয়, "কোনো এজন ব্যক্তিৰ প্ৰেমত পৰিলে তাৰ পৰিণতি কি হ’ব—সেয়া ভাল হ’ব নে বেয়া—তাৰ কোনো গেৰাণ্টি নাথাকে । এনে এক অনিশ্চিত পথত নিজক সমৰ্পণ কৰাটো বহুতৰে বাবে এটা জটিল সিদ্ধান্ত ।"
যেতিয়া তেওঁক সোধা হৈছিল যে ফলাফল ৫০-৫০ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা জানিও প্ৰেমৰ ওচৰত হাৰ মনাটো সাহস নে দুৰ্বলতা ? তাৰ উত্তৰত তেওঁ কয় যে ইয়াক কেৱল 'শক্তি' বা 'দুৰ্বলতা' হিচাপে বিচাৰ কৰিব নোৱাৰি । ইমতিয়াজ আলীৰ মতে, এই সিদ্ধান্তটোক বিশ্লেষণ কৰাৰ আন বহুতো দিশ আছে । ই কেৱল কাৰোবাৰ দুৰ্বলতা নহয় আৰু কেৱল শক্তিও নহয়; ইয়াৰ আঁৰত মানুহৰ আৱেগ আৰু পৰিস্থিতিৰ এক গভীৰ প্ৰক্ৰিয়া জড়িত হৈ থাকে ।
তেওঁ আই এ এন এছক জনোৱা অনুসৰি, "কেতিয়াবা মানুহ ইমান দুৰ্বল হৈ পৰে যে তেওঁ কেৱল নিজৰ অন্তৰাত্মাৰ বা মনৰ কথাহে শুনিবলৈ বাধ্য হয় । তেনে সময়ত মনৰ ওপৰত কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকে । কোনোবাই ইয়াক 'দুৰ্বলতা' বুলি ক’ব পাৰে, কিন্তু আচলতে ই হ’ল নিজৰ অন্তৰৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰা ।" ইয়াক ইমতিয়াজ আলীয়ে 'প্ৰেমৰ সিদ্ধান্ত' বুলি অভিহিত কৰিছে ।
প্ৰেমত জয়ী হোৱাৰ সম্ভাৱনা ১০০ শতাংশ নহ’বও পাৰে, কিন্তু ইয়েই হ’ল জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সুযোগ । কাৰণ, যদি আপুনি প্ৰেমৰ পৰা আঁতৰি আহে, তেন্তে তাত সফলতাৰ কোনো সম্ভাৱনাই নাথাকে । তেওঁৰ মতে, যেতিয়া এজন ব্যক্তি নিজৰ মনটোৰ লগতে নাথাকে, তেতিয়া তেওঁ সফল হোৱাৰ কোনো সুযোগেই নাথাকে । প্ৰেমৰ ফালে আগবঢ়া মানেই হ’ল এজন ব্যক্তিয়ে নিজকে নিজে চিনি পোৱা বা নিজৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰা ।
তেওঁ লগতে কয় যে প্ৰেমৰ পৰা পোৱা শক্তি অনন্য । তেওঁৰ মতে, যেতিয়া এজন ব্যক্তি কোনো কাম বা কাৰোবাৰ প্ৰতি আৱেগিকভাৱে জড়িত (passionate) হৈ থাকে, তেতিয়া তেওঁৰ কৰ্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায় । উদাহৰণস্বৰূপে, এজন আৱেগিক ব্যক্তিয়ে দিনটোৰ ২৪ ঘণ্টাই কাম কৰিব পাৰে । গতিকে, পৰিণতিৰ সম্ভাৱনা যিয়েই নহওক কিয়, প্ৰেমৰ দিশত আগবঢ়াটোৱেই আটাইতকৈ সুৰক্ষিত পথ ।
চিনেমাখনৰ বিষয়ে কিছু তথ্য
'মে ৱাপছ আউংগা' চিনেমাখন এপ্লাজ এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ সমীৰ নায়াৰ আৰু দীপক চেগালৰ লগতে উইণ্ডো ছিট ফিল্মছৰ মোহিত চৌধুৰী আৰু শিবাশিষ চৰকাৰে যুটীয়াভাৱে নিৰ্মাণ কৰিছে । চিনেমাখন চলিত বৰ্ষৰ ১২ জুনত ছবিগৃহত মুক্তি পাব ।
