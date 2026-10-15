ETV Bharat / entertainment

ভাৰত এৰি যাবলৈ কোৱাৰ জাননীক প্ৰত্যাহ্বান ইমৰাণ খানৰ, অধিবক্তাই ক’লে...

ভাৰত এৰি যাবলৈ কোৱা জাননীৰ বিৰুদ্ধে মুম্বাই উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব ইমৰাণ খান ৷ অধিবক্তাৰ যুক্তি- অ’চিআই কাৰ্ড থকা ব্যক্তিয়ে প্ৰতিবাদত অংশ ল’ব পাৰে ।

Imran Khan will approach Bombay High Court against a notice to leave India, Lawyer Says OCI Rules Allow Participation
ইমৰাণ খান (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 15, 2026 at 5:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : মুম্বাইত প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে ২৮ অক্টোবৰৰ ভিতৰত ভাৰত এৰি যাবলৈ কোৱা জাননীৰ বিৰুদ্ধে মুম্বাই উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব অভিনেতা ইমৰাণ খান । তেওঁৰ অধিবক্তাই যুক্তি দিছে যে, ভাৰতৰ বৈদেশিক নাগৰিক (OCI) কাৰ্ড থকা ব্যক্তিক প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰাত কোনো আইন বা নিয়মে বাধা প্ৰদান নকৰে ।

আমেৰিকাৰ নাগৰিক আৰু অ’চিআই কাৰ্ড থকা খানে শুকুৰবাৰ বা সোমবাৰৰ ভিতৰত তেওঁৰ অধিবক্তা এম জেড এম লিগেলৰ জুলফিকাৰ মেমনৰ জৰিয়তে আবেদন দাখিল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই আবেদনখনে ৪৩ বছৰীয়া অভিনেতাজনক দেশ এৰি যাবলৈ মুম্বাই আৰক্ষীয়ে জাৰি কৰা জাননীক প্ৰত্যাহ্বান জনাব । তেওঁৰ অধিবক্তাই এই কাৰ্যক কঠোৰ বুলি অভিহিত কৰিছে ।

ইমৰাণ খানক কিয় ভাৰত এৰি যাবলৈ কোৱা হ’ল?

১০ অক্টোবৰত মুম্বাইৰ আগষ্ট ক্ৰান্তি ময়দানত প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে খানৰ বিৰুদ্ধে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । নিৰ্বাচনী তালিকাৰ বিশেষ বিস্তৃত পুনৰীক্ষণ (SIR)ৰ সময়ত সংঘটিত হোৱা অনিয়ম আৰু স্বচ্ছতাৰ অভাৱত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে এই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছিল ।

খানৰ হাতত আমেৰিকাৰ পাছপ’ৰ্ট আছে আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনৰ সমৰ্থনত এই প্ৰতিবাদত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । ভাৰতীয় নাগৰিক নোহোৱা স্বত্বেও প্ৰতিবাদত অংশ লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ‘অভিবাসন আৰু বিদেশী আইন’ৰ প্ৰাসংগিক বিধানৰ অধীনত কৰ্তৃপক্ষই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।

কিন্তু তেওঁৰ অধিবক্তাই যুক্তি দিছে যে, আইনখনত এনে কোনো ব্যৱস্থা নাই, যিয়ে কোনো OCI কাৰ্ড থকা ব্যক্তিক প্ৰতিবাদত যোগদান কৰাত বাধা দিয়ে ।

আটক কৰাৰ পিছত খানে ছ’চিয়েল মিডিয়াত এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰে য’ত তেওঁক আৰক্ষীৰ ভেনৰ ভিতৰত বহি থকা দেখা গৈছে । তেওঁ প’ষ্টটোৰ কেপশ্বনত লিখিছিল, “ড্ৰাইভ কৰিবলৈ যোৱা যেন লাগিছে ।” সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত অভিনেতাগৰাকীয়ে কয় যে, তেওঁ মুম্বাইৰ নাগৰিক হিচাপে প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু কোনো নিৰ্দিষ্ট দাবী উত্থাপন কৰিবলৈ তালৈ যোৱা নাছিল । মানুহৰ চলাচলৰ স্বাধীনতা আৰু তেওঁলোকৰ মতামত প্ৰকাশৰ অধিকাৰৰ ওপৰত আৰোপ কৰা বাধাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে অভিনেতাজনে ।

জাননীখনৰ প্ৰতি ৰাজনৈতিক প্ৰতিক্ৰিয়া

খানলৈ জাৰি কৰা এই জাননীক লৈ ৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ প্ৰতিক্ৰিয়াও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । চিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকেই অভিনেতাগৰাকীক সমৰ্থন কৰি ৰাজনৈতিক মতামত প্ৰকাশ কৰাৰ সময়ত মানুহৰ লগত কেনে ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰ পাৰ্থক্যক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।

এক্সত দিয়া এটা প’ষ্টত দীপকেই লিখিছে, "আমেৰিকান মেৰী মিলবেনে বিজেপিৰ সপক্ষে কথা ক’ব পাৰে । কিন্তু অ’চিআই কাৰ্ড থকা ইমৰাণে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে একো ক’ব নোৱাৰে ।"

ইয়াৰ পূর্বে বিজেপিৰ প্রাক্তন সাংসদ কিৰিট সোমাইয়াই প্রতিবাদত অংশগ্রহণ কৰাৰ বাবে খানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বিতাড়নৰ দাবী জনাইছিল ৷ কিৰিট সোমাইয়াই অভিযোগ কৰে যে, অভিনেতাজনে অবৈধ ৰাজনৈতিক বিক্ষোভ বুলি অভিহিত কৰা প্ৰতিবাদটোত অংশগ্ৰহণ কৰি অ’চিআইৰ নিয়ম আৰু ভিছাৰ চৰ্ত উলংঘা কৰিছে ।

বলীউডৰ কেইবাখনো ছবিত অভিনয় কৰা খান অভিনেতা আমিৰ খানৰ ভতিজা । তেওঁৰ প্ৰস্তাৱিত আবেদনে ২৮ অক্টোবৰৰ ভিতৰত ভাৰত এৰি যাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া জাননীক প্ৰত্যাহ্বান জনাব ।

লগতে পঢ়ক : ১৩ দিনৰ ভিতৰত ভাৰত এৰি যোৱাৰ জাননী আমিৰ খানৰ ভতিজা ইমৰাণ খানলৈ

TAGGED:

ইমৰাণ খান ভাৰত এৰি যোৱাৰ জাননী
LEAVE INDIA NOTICE TO IMRAN KHAN
IMRAN KHAN BOMBAY HIGH COURT
ইমৰাণ খান প্ৰতিবাদ বিতৰ্ক
IMRAN KHAN PROTEST CONTROVERSY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.