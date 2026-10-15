ভাৰত এৰি যাবলৈ কোৱাৰ জাননীক প্ৰত্যাহ্বান ইমৰাণ খানৰ, অধিবক্তাই ক’লে...
ভাৰত এৰি যাবলৈ কোৱা জাননীৰ বিৰুদ্ধে মুম্বাই উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব ইমৰাণ খান ৷ অধিবক্তাৰ যুক্তি- অ’চিআই কাৰ্ড থকা ব্যক্তিয়ে প্ৰতিবাদত অংশ ল’ব পাৰে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2026 at 5:48 PM IST
হায়দৰাবাদ : মুম্বাইত প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে ২৮ অক্টোবৰৰ ভিতৰত ভাৰত এৰি যাবলৈ কোৱা জাননীৰ বিৰুদ্ধে মুম্বাই উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিব অভিনেতা ইমৰাণ খান । তেওঁৰ অধিবক্তাই যুক্তি দিছে যে, ভাৰতৰ বৈদেশিক নাগৰিক (OCI) কাৰ্ড থকা ব্যক্তিক প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰাত কোনো আইন বা নিয়মে বাধা প্ৰদান নকৰে ।
আমেৰিকাৰ নাগৰিক আৰু অ’চিআই কাৰ্ড থকা খানে শুকুৰবাৰ বা সোমবাৰৰ ভিতৰত তেওঁৰ অধিবক্তা এম জেড এম লিগেলৰ জুলফিকাৰ মেমনৰ জৰিয়তে আবেদন দাখিল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই আবেদনখনে ৪৩ বছৰীয়া অভিনেতাজনক দেশ এৰি যাবলৈ মুম্বাই আৰক্ষীয়ে জাৰি কৰা জাননীক প্ৰত্যাহ্বান জনাব । তেওঁৰ অধিবক্তাই এই কাৰ্যক কঠোৰ বুলি অভিহিত কৰিছে ।
STORY | Actor Imran Khan to move Bombay HC against notice asking him to leave country for taking part in protest Actor Imran Khan will move the Bombay High Court challenging the notice issued to him to leave the country by October 28 for allegedly violating provisions of the Immigration and Foreigners Act by participating in a protest in solidarity with the agitation in Delhi against the Chief Election Commissioner (CEC). Khan, a US national, is likely to file a petition in the high court by Friday or Monday through his advocate Zulfikar Memon from MZM Legal. As per the plea, no provision of the law or any rule prohibits an OCI (Overseas Citizen of India) cardholder from participating in a protest. The petition termed the Mumbai police notice, asking the 43-year-old actor to leave the country by October 28, as "drastic". Once filed, the plea is likely to be mentioned before a division bench of Chief Justice Mahesh Chandra Tripathi and Justice Advait Sethna for urgent hearing. READ: https://t.co/ZvPScGRf90— Press Trust of India (@PTI_News) October 15, 2026
ইমৰাণ খানক কিয় ভাৰত এৰি যাবলৈ কোৱা হ’ল?
১০ অক্টোবৰত মুম্বাইৰ আগষ্ট ক্ৰান্তি ময়দানত প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে খানৰ বিৰুদ্ধে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । নিৰ্বাচনী তালিকাৰ বিশেষ বিস্তৃত পুনৰীক্ষণ (SIR)ৰ সময়ত সংঘটিত হোৱা অনিয়ম আৰু স্বচ্ছতাৰ অভাৱত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে এই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছিল ।
খানৰ হাতত আমেৰিকাৰ পাছপ’ৰ্ট আছে আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনৰ সমৰ্থনত এই প্ৰতিবাদত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । ভাৰতীয় নাগৰিক নোহোৱা স্বত্বেও প্ৰতিবাদত অংশ লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ‘অভিবাসন আৰু বিদেশী আইন’ৰ প্ৰাসংগিক বিধানৰ অধীনত কৰ্তৃপক্ষই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।
কিন্তু তেওঁৰ অধিবক্তাই যুক্তি দিছে যে, আইনখনত এনে কোনো ব্যৱস্থা নাই, যিয়ে কোনো OCI কাৰ্ড থকা ব্যক্তিক প্ৰতিবাদত যোগদান কৰাত বাধা দিয়ে ।
আটক কৰাৰ পিছত খানে ছ’চিয়েল মিডিয়াত এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰে য’ত তেওঁক আৰক্ষীৰ ভেনৰ ভিতৰত বহি থকা দেখা গৈছে । তেওঁ প’ষ্টটোৰ কেপশ্বনত লিখিছিল, “ড্ৰাইভ কৰিবলৈ যোৱা যেন লাগিছে ।” সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত অভিনেতাগৰাকীয়ে কয় যে, তেওঁ মুম্বাইৰ নাগৰিক হিচাপে প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু কোনো নিৰ্দিষ্ট দাবী উত্থাপন কৰিবলৈ তালৈ যোৱা নাছিল । মানুহৰ চলাচলৰ স্বাধীনতা আৰু তেওঁলোকৰ মতামত প্ৰকাশৰ অধিকাৰৰ ওপৰত আৰোপ কৰা বাধাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে অভিনেতাজনে ।
জাননীখনৰ প্ৰতি ৰাজনৈতিক প্ৰতিক্ৰিয়া
খানলৈ জাৰি কৰা এই জাননীক লৈ ৰাজনৈতিক ব্যক্তিৰ প্ৰতিক্ৰিয়াও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । চিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিৎ দীপকেই অভিনেতাগৰাকীক সমৰ্থন কৰি ৰাজনৈতিক মতামত প্ৰকাশ কৰাৰ সময়ত মানুহৰ লগত কেনে ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰ পাৰ্থক্যক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।
এক্সত দিয়া এটা প’ষ্টত দীপকেই লিখিছে, "আমেৰিকান মেৰী মিলবেনে বিজেপিৰ সপক্ষে কথা ক’ব পাৰে । কিন্তু অ’চিআই কাৰ্ড থকা ইমৰাণে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে একো ক’ব নোৱাৰে ।"
ইয়াৰ পূর্বে বিজেপিৰ প্রাক্তন সাংসদ কিৰিট সোমাইয়াই প্রতিবাদত অংশগ্রহণ কৰাৰ বাবে খানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বিতাড়নৰ দাবী জনাইছিল ৷ কিৰিট সোমাইয়াই অভিযোগ কৰে যে, অভিনেতাজনে অবৈধ ৰাজনৈতিক বিক্ষোভ বুলি অভিহিত কৰা প্ৰতিবাদটোত অংশগ্ৰহণ কৰি অ’চিআইৰ নিয়ম আৰু ভিছাৰ চৰ্ত উলংঘা কৰিছে ।
বলীউডৰ কেইবাখনো ছবিত অভিনয় কৰা খান অভিনেতা আমিৰ খানৰ ভতিজা । তেওঁৰ প্ৰস্তাৱিত আবেদনে ২৮ অক্টোবৰৰ ভিতৰত ভাৰত এৰি যাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া জাননীক প্ৰত্যাহ্বান জনাব ।
লগতে পঢ়ক : ১৩ দিনৰ ভিতৰত ভাৰত এৰি যোৱাৰ জাননী আমিৰ খানৰ ভতিজা ইমৰাণ খানলৈ