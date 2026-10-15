১৩ দিনৰ ভিতৰত ভাৰত এৰি যোৱাৰ জাননী আমিৰ খানৰ ভতিজা ইমৰাণ খানলৈ
মুম্বাই আৰক্ষীয়ে আমেৰিকাৰ নাগৰিক তথা অভিনেতা ইমৰাণ খানলৈ ‘ইমিগ্ৰেশ্বন আৰু বিদেশী আইন’ উলংঘা কৰাৰ বাবে ভাৰত এৰি যোৱাৰ জাননী পঠিয়াইছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2026 at 12:40 PM IST
হায়দৰাবাদ : আমিৰ খানৰ ভতিজা ইমৰাণ খানে ১৩ দিনৰ ভিতৰত দেশ এৰিব লাগিব । আমেৰিকাৰ পাছপ’ৰ্ট লৈও প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে অভিনেতা ইমৰাণ খানক মুম্বাই আৰক্ষীয়ে ‘লিভ ইণ্ডিয়া’ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে ।
মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে মুম্বাইত প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত ইমৰাণ খানক ২৮ অক্টোবৰৰ ভিতৰত ভাৰত এৰি যাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । এই ব্যৱস্থা ‘অভিবাসন আৰু বিদেশী আইন’ৰ প্ৰাসংগিক বিধানৰ অধীনত গ্ৰহণ কৰা হৈছে । ভাৰতীয় নাগৰিক নোহোৱা স্বত্বেও ইমৰাণ খানে ভাৰতত ৰাজনৈতিক প্ৰতিবাদত অংশ লয় বুলি উত্থাপিত হোৱা অভিযোগৰ পিছতে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে জাননী জাৰি কৰিছে । জাননীখনত অভিনেতাজনক নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত দেশ এৰি যাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
আমিৰ খানৰ ভতিজা অভিনেতাগৰাকীৰ হাতত আমেৰিকাৰ পাছপ’ৰ্ট আৰু অভাৰছিজ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া (OCI) কাৰ্ড আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
Mumbai Police say, "A Leave India Notice (LIN) has been issued to actor Imran Khan, who is the nephew of actor Aamir Khan. As per the notice, he has been told to leave the country by 28th October. Imran Khan had participated in the agitation at August Kranti Maidan in Mumbai, demanding the resignation of CEC Gyanesh Kumar. Following the protest, he was detained by the Police. Imran Khan had participated in the agitation, despite not being an Indian citizen."— ANI (@ANI) October 15, 2026
মুম্বাই আৰক্ষীয়ে অভিনেতা ইমৰাণ খানক ২৮ অক্টোবৰৰ ভিতৰত ভাৰত এৰি যাবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে । মুম্বাইৰ আগষ্ট ক্ৰান্তি ময়দানত ইমৰাণ খানে প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, য’ত তেওঁ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞান কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবী জনাইছিল । মুম্বাই আৰক্ষীয়ে তেওঁক জিম্মাতো লৈছিল ।
আৰক্ষীয়ে কয় যে, যিহেতু তেওঁ ভাৰতীয় নাগৰিক নোহোৱা স্বত্বেও প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, সেয়েহে ইমৰাণ খানৰ বিৰুদ্ধে প্ৰব্ৰজন আইনখনৰ প্ৰাসংগিক বিধানৰ অধীনত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । এজন আৰক্ষী বিষয়াই কয় যে, সংশ্লিষ্ট আইনৰ অধীনত বিদেশী নাগৰিকে ভাৰতৰ মাটিত ৰাজনৈতিক প্ৰতিবাদ বা কাৰ্যকলাপত অংশগ্ৰহণ কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে । খবৰ অনুসৰি অভিনেতাগৰাকীয়ে জাননীখনৰ প্ৰতিলিপি ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে আৰু অধিক প্ৰশাসনিক পদ্ধতি চলি আছে ।
মুম্বাইত কিয় আটক কৰা হৈছিল ইমৰাণ খানক?
ইমৰাণে মুম্বাইৰ আগষ্ট ক্ৰান্তি ময়দানত প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, য’ত তেওঁ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবী জনাইছিল । এএনআইৰ তথ্য অনুসৰি ইমৰাণ খানৰ বিৰুদ্ধে ইমিগ্ৰেশ্বন আইনৰ ২৯ আৰু ৭ নং ধাৰাত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
১০ অক্টোবৰত বিক্ষোভত অংশগ্ৰহণ কৰি থকাৰ সময়তে ইমৰাণক কিছু সময়ৰ বাবে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে আটক কৰি ৰাখিছিল । এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ বহু সদস্যও অংশগ্ৰহণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । আটক কৰাৰ পিছত অভিনেতাজনে আৰক্ষীৰ ভেনৰ ভিতৰত বহি থকা এখন ফটো ছ’চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰে । তেওঁ প’ষ্টটোৰ কেপশ্বনত লিখিছিল,"ড্ৰাইভ কৰিবলৈ যোৱা যেন লাগিছে ।"
STORY | Mumbai Police asks actor Imran Khan to leave India by Oct 28 The Mumbai Police have issued a notice to Bollywood actor Imran Khan, an American national, directing him to leave India by October 28 for allegedly violating provisions of the Immigration and Foreigners Act, officials said on Thursday. The action comes after the actor, nephew of superstar Aamir Khan, participated in an agitation on October 10 in Mumbai, where protesters demanded the resignation of Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar, the police official said. During the demonstration, the police had also briefly taken the actor into custody. "Imran Khan holds foreign citizenship and is not an Indian national. Under relevant provisions of the Foreigners/Immigration Act, foreign nationals are prohibited from participating in political protests or political activities on Indian soil," a police official said. A formal notice directing the actor to leave the country by October 28 has been served on him, and he has received a copy, the police said. Further administrative procedures in the matter are underway, they added. Former BJP MP Kirit Somaiya had urged Mumbai police to act against Imran Khan for joining a protest here in support of the Cockroach Janta Party despite being a “foreign citizen" and sought clarity on whether he can participate in such agitations.— Press Trust of India (@PTI_News) October 15, 2026
সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত ইমৰাণে কয় যে, তেওঁ মুম্বাইৰ বাসিন্দা হিচাপে এই বিক্ষোভত অংশ লৈছিল আৰু তেওঁৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট দাবী নাছিল । স্বাধীনভাৱে চলাচল কৰাত বাধা আৰোপ আৰু মানুহৰ কণ্ঠ দমন কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি তেওঁ প্ৰশ্ন সোধে । "মোৰ কোনো দাবী নাই । মই ইয়ালৈ এজন নাগৰিক হিচাপে, এই চহৰত বাস কৰা এজন ব্যক্তি হিচাপে আহিছোঁ । মই আহিছো এইটো চাবলৈ যে, স্বাধীনভাৱে চলাচল কৰাত কিয় বাধা আৰোপ কৰা হৈছে? মানুহৰ মাত কিয় দমন কৰা হৈছে? সেইবাবেই মই ইয়াত আছোঁ ।"
ইমৰাণ খানৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী বিজেপি নেতা কিৰিট সোমাইয়াৰ
ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতা কিৰিট সোমাইয়াই মুম্বাইত প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে অভিনেতা ইমৰাণ খানক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বিতাড়নৰ দাবী জনাইছে । তেওঁ অভিযোগ কৰে যে ইমৰাণ খানে ভাৰতীৰ বৈদেশিক নাগৰিক (OCI) নিয়ন্ত্ৰণৰ নিয়মৰ লগতে ভিছাৰ চৰ্ত উলংঘা কৰিছে । সোমাইয়াই কয় যে, তেওঁ আৰক্ষীক প্ৰমাণ প্ৰদান কৰিছে—য’ত প্ৰতিবাদৰ সময়ত অভিনেতাজনে দিয়া ভাষণ আৰু তেওঁৰ পূৰ্বৰ মন্তব্যও আছে—আৰু তেওঁলোকক তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা ল’বলৈ আহ্বান জনাইছে । তেওঁ আৰু অভিযোগ কৰে যে, খানে অবৈধ ৰাজনৈতিক আন্দোলনত অংশ লৈ নিজৰ অ’চিআইৰ মৰ্যাদাৰ অপব্যৱহাৰ কৰিছে ।
অ’চিআই কাৰ্ড লৈ আমেৰিকাৰ নাগৰিক বুলি চিনাকি দিয়া অভিনেতাজনক ভাৰতত ৰাজনৈতিক বিক্ষোভত অংশগ্ৰহণৰ অনুমতি দিয়া হৈছে নেকি বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে সোমাইয়াই ।
লগতে পঢ়ক : আমিৰ খানৰ ভতিজী জেন মেৰীৰ গাত আঘাতৰ চিন; চিজেপিৰ প্ৰতিবাদলৈ সমৰ্থন বিজয় বাৰ্মা, হুমা কুৰেশ্বীৰ