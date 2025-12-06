ETV Bharat / entertainment

কোনে দখল কৰিলে আই এম ডি বিৰ তালিকাত আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় অভিনেতা আৰু পৰিচালকৰ স্থান ?

পৰিচালক আৰু তাৰকাৰ ভিতৰত কোনে প্ৰথমৰ পৰা দশম স্থান লাভ কৰে এই বৰ্ষৰ আই এম ডি বিৰ তালিকাত ?

IMDB's most popular indian stars of 2025 ahaan panday anit padda beat aamir khan rishabh shetty
আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় অভিনেতা আৰু পৰিচালক (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 6, 2025 at 11:37 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ২০২৫ বৰ্ষটোত মনোৰঞ্জন উদ্যোগটোত বিভিন্ন ঘটনা-পৰিঘটনা সংঘটিত হয় । বছৰ এতিয়া শেষ হও হও ৷ গোটেই বছৰটোত কোন অভিনেতা-অভিনেত্ৰী নিজৰ কামেৰে আগবাঢ়ি আছে আৰু কোন পিছ পৰি আছে তাৰ হিচাপ কৰাৰ সময় আহি পৰিছে । চলিত বছৰটোত জনপ্ৰিয় তাৰকাৰ ভিতৰত কোনে শীৰ্ষ ৩ স্থানত স্থান লাভ কৰিছে অনুমান কৰিব পাৰিবনে ?

শেহতীয়াকৈ আই এম ডি বিয়ে জনপ্ৰিয় তাৰকাৰ নামসমূহ প্ৰকাশ কৰিছে । এই তালিকাত বলীউডৰ আমিৰ খান আৰু কান্তাৰা ছুপাৰষ্টাৰ তথা দক্ষিণৰ তাৰকা ঋষভ শ্বেট্টী জনপ্ৰিয়তাৰ ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি ৰৈছে । আই এম ডি বিয়ে ২০২৫ চনৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় ভাৰতীয় তাৰকা আৰু পৰিচালকৰ তালিকাখন প্ৰকাশ কৰিছে, য’ত ‘ছাইয়াৰা’ৰ অভিনেতা আহান পাণ্ডে আৰু অভিনেত্ৰী অনিত পদ্দাই চৰ্চা লাভ কৰিছে । তেওঁলোকে প্ৰথম শাৰীত স্থান দখল কৰিছে ।

ছ’চিয়েল মিডিয়াত আই এম ডি বিৰ তালিকাত প্ৰকাশ পোৱা মতে জনপ্ৰিয়তাৰ ক্ষেত্ৰত আহান পাণ্ডে শীৰ্ষত আছে । আনহাতে অভিনেত্ৰী হিচাপে শীৰ্ষ স্থান দখল কৰিছে অনিত পদ্দাই । ছাইয়াৰৰ পৰিচালক মোহিত সুৰীয়ে পৰিচালকৰ আসনত শীৰ্ষ স্থান দখল কৰিছে ।

স্বাভাৱিকতে অভিনেতাগৰাকীয়ে প্ৰথমখন ছবিৰেই দৰ্শক আৰু অনুৰাগীৰ পৰা যি মৰম লাভ কৰিছে, সেই মৰমে তেওঁ আপ্লুত কৰিছে । তেওঁ কয়, "এয়া সপোন বাস্তৱায়িত হোৱাৰ দৰে । কিন্তু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে, যদি কিবা আছে, এই স্বীকৃতিয়ে মোক মোৰ কামৰ প্ৰতি, মোৰ দায়িত্বৰ বিষয়ে অলপ বেছি সচেতন কৰি তুলিছে । একে সময়তে ই মোক ভৱিষ্যতৰ কামৰ বাবে অধিক আগ্ৰহী কৰি তুলিছে ।" তেওঁ সুৰীৰ পৰিচালনাৰ বাবে কৃতিত্ব দিয়ে আৰু প্ৰযোজক আদিত্য চোপ্ৰা আৰু অক্ষয় বিধানীৰ লগতে কাষ্টিং পৰিচালক চনু শৰ্মাকো ধন্যবাদ জনায় ।

আনহাতে অভিনেত্ৰী অনিতে লিখিছে, "ছাইয়াৰাই মোৰ জীৱন সলনি কৰিছে । বিভিন্ন দেশ আৰু বিভিন্ন ভাষাৰ লোকে মোৰ কামৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিছে । তেওঁলোকৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিবলৈ মোৰ হাতত শব্দ নাই । আই এম ডি বিৰ এই স্বীকৃতিয়ে মোক আৰু অধিক উৎসাহিত কৰিব । এই মৰমৰ বাবে ধন্যবাদ ।"

২০২৫ চনৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় ভাৰতীয় তাৰকাৰ তালিকাত আহান আৰু অনিতৰ পিছত তৃতীয় স্থানত আছে আমিৰ খান । চতুৰ্থ স্থানত ঈশান খাট্টাৰ (দ্য ৰয়েল, হোমবাউণ্ড), পঞ্চম স্থানত আছে লক্ষ্য (বেডছ অফ বলীউড)। ষষ্ঠ স্থানত আছে ৰশ্মিকা মান্দান্না (চাভা, ছিকন্দৰ, কুবেৰ, থাম্মা, দ্য গাৰ্লফ্ৰেণ্ড)। সপ্তম স্থানত কল্যানী প্ৰিয়দৰ্শন, অষ্টম স্থানত তৃপ্তী ডিমৰী, নৱম স্থানত ৰুক্মিণী বসন্ত আৰু দশম স্থানত ঋষভ শ্বেট্টী ।

আনহাতে, পৰিচালকৰ তালিকাত ক্ৰমে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থানত আছে আৰিয়ান খান (বেডছ অফ বলীউড), লোকেশ কাংগৰাজ (কুলি)। চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম স্থানত অনুৰাগ কাশ্যপ (নিশাঞ্চি ১, নিশাঞ্চি ২), পৃথ্বীৰাজ সুকুমাৰণ (এল২ এম পুৰাণ) । লগতে তালিকাত আছে আৰ.এছ. প্ৰসন্ন (চিটাৰে জমিন পৰ), অনুৰাগ বসু (মেট্ৰ’ ইন দিনো), ডমিনিক অৰুণ (লোকাহ- অধ্যায় ১), লক্ষ্মণ উটেকাৰ (চাভা) আৰু নীৰজ ঘায়ন (হোমবাউণ্ড) ।

লগতে পঢ়ক : চিনছ ইন দ্য স্কোৱাৰত ৰাজ-ছিমৰণৰ মূৰ্তি, লণ্ডন পালেগৈ শ্বাহৰুখ-কাজল

TAGGED:

IMDB MOST POPULAR INDIAN STAR 2025
MOST POPULAR INDIAN STAR
IMDB STARS 2025
IMDB TOP 10 INDIAN CELEBRITIES LIST
IMDB MOST POPULAR INDIAN STAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.