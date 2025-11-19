ইশ্বৰপুত্ৰৰ ওপজা দিনত আলোকেৰে মায়াময় জুবিনক্ষেত্ৰ

ইশ্বৰপুত্ৰৰ ওপজা দিনত আলোকেৰে মায়াময় জুবিনক্ষেত্ৰ
Published : November 19, 2025 at 11:36 AM IST
সোণাপুৰ: শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে উদযাপন কৰা হ’ল প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ওপজা দিন ৷ জুবিন গাৰ্গৰ ওপজা দিন বুলিয়েই মঙলবাৰৰ দিনটো বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে ৷ শিল্পীগৰাকীৰ কায়িক অনুপস্থিতিত এয়া তেওঁৰ প্ৰথমটো ওপজা দিন ৷
অৱশ্যে শিল্পীগৰাকীৰ অনুপস্থিতিক এতিয়াও মানি ল’ব পৰা নাই প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াই ৷ প্ৰতিটো ক্ষণ তেওঁক মন-মগজুত কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছে ৰাজ্যবাসীয়ে । সেয়েহে তেওঁৰ অবৰ্তমানতো চিৰদিনৰ বাবে নীৰৱে শুই পৰা সোণাপুৰৰ হাতীমূৰাৰ সেউজীয়াৰ জুবিনক্ষেত্ৰৰ মাজলৈ দৈনিক ঢাপলি মেলিছে অগণন অনুৰাগী । অকলশৰীয়া হ’ব দিয়া নাই মানুহক ভালপোৱা প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক ।
সমন্বয়ৰ থলী হৈ পৰা জুবিনক্ষেত্ৰত এপলকৰ বাবে হ’লেও সকলোৱে অনুভৱ কৰিছে গানৰ ভগৱানৰ সত্ত্বাক । তাতে আকৌ প্ৰিয় শিল্পীৰ ওপজা দিন । মুঠৰ ওপৰত ১৮ নৱেম্বৰৰ দিনটো মায়াময় হৈ পৰে জুবিনক্ষেত্ৰ ।
বিশেষকৈ নিশাৰ ভাগত শ-শ আকাশবন্তিৰ দীঘলীয়া শাৰীয়ে পোহৰময় কৰি তোলে জুবিনক্ষেত্ৰ ৷ মাটিৰ চাকিৰ আলোকৰ মাজত জিলিকিল ‘‘হেপ্পী বাৰ্থডে জুবিন দা’’ ৰ দৰে কেতিয়াও নাপাহৰা শব্দৰ মালা । তাৰ সমান্তৰালকৈ জুবিনক্ষেত্ৰত প্ৰদৰ্শিত হ’ল ভাওনা, শিল্পীয়ে পৰিৱেশন কৰিলে ইশ্বৰপুত্ৰৰ কালজয়ী গীতৰ সুৰ ।
অনুৰাগীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ উপহাৰো দি থৈ যায় নিজৰ প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক ৷ ইয়াৰে মাজতে ৰজাৰ দৰে থাকি ভালপোৱা শিল্পীগৰাকীক কোনো অনুৰাগীয়ে দিলে এখন হেংদাং ৷
আনহাতে, শিল্পীগৰাকীৰ ওপজা দিনটোতে পুনৰ এবাৰ তেওঁৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ-ছাত্ৰ পৰিষদৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলা সমিতিয়ে খানাপাৰাৰ পৰা সোণাপুৰলৈ এক বিশাল বাইক ৰেলী উলিয়াই ৷ সংগঠনটোৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়াই কয়, ‘‘যি তদন্ত চলি আছে, সেয়া পানী নসৰকা হ’ব লাগিব ৷ দোষীয়ে কঠোৰ শাস্তি পাব লাগিব ।’’
ইপিনে মঙলবাৰে বিয়লিৰ ভাগত জুবিনক্ষেত্ৰত উপস্থিত হয় অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈ ৷ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই গগৈয়ে কয়, ‘‘জুবিনদাৰ অবৰ্তমানত এইটো প্ৰথমটো ওপজা দিন ৷ আজি তেওঁৰ ওচৰলৈ আহি প্ৰণিপাত জনাইছো আৰু আশীষ বিচাৰিছো আগন্তুক দিনবোৰত জাতীয় সংগ্ৰামৰ যিটো শক্তিশালী ধাৰা, তাক অধিক গতিশীল আৰু শক্তিশালী কৰিবলৈ অসমৰ প্ৰতিগৰাকী মানুহে যাতে দৃঢ়ভাৱে শক্তি, প্ৰেৰণা পায় । জুবিনদাৰ জন্মদিনটোত পুনৰবাৰ দোহাৰিছো জুবিনদাৰ মৃত্যু বা হত্যাৰ আমাক ন্যায় লাগিবই ।’’
