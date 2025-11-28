'ইক্কিছ'ত ধৰ্মেন্দ্ৰৰ কণ্ঠত এটি হৃদয়স্পৰ্শী কবিতা

'ইক্কিছ'ত ধৰ্মেন্দ্ৰৰ কণ্ঠত এটি হৃদয়স্পৰ্শী কবিতা
'ইক্কিছ' ছবিখনত স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব চলিত বৰ্ষতে প্ৰাণ ত্যাগ কৰা দুগৰাকী প্ৰবীণ অভিনেতাক ৷ ২৫ ডিচেম্বৰত মুক্তি পাব ছবিখন ৷
হায়দৰাবাদ : হিন্দী চিনেমাৰ প্ৰবীণ অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰৰ অন্তিমখন ছবি ‘ইক্কিছ’ৰ মুক্তিৰ মাত্ৰ এমাহ পূৰ্বে অভিনেতাগৰাকীৰ মৃত্যু হয় । ডিচেম্বৰ মাহত মুক্তি পাব ছবি ‘ইক্কিছ’ । ছবিখনত ধৰ্মেন্দ্ৰই উল্লেখনীয় ভূমিকা পালন কৰিছে ।
প্ৰবীণ অভিনেতাগৰাকীৰ মৃত্যুৰ দিনা অৰ্থাৎ ২৪ নৱেম্বৰত মুক্তি পাইছিল ‘ইক্কিছ’ৰ পৰা তেওঁৰ প্ৰথম লুক । এতিয়া ‘ইক্কিছ’ৰ নিৰ্মাতা মেডক ফিল্মছে ছবিখনৰ পৰা ধৰ্মেন্দ্ৰৰ আভাস প্ৰকাশ কৰিছে, য'ত তেওঁ লিখা এটা কবিতাও আছে ।
আজি ২৮ নৱেম্বৰত মেডক ফিল্মছে এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰে । ভিডিঅ'টোত ধৰ্মেন্দ্ৰই তেওঁৰ কবিতা "আজ ভি জী কৰ্দা, পিণ্ড আপনে নু জানৱা" আবৃত্তি কৰা দেখা গৈছে ।
ভিডিঅ'টোৰ কেপশ্যনত লিখা আছে, "ধৰম জী আছিল এজন প্ৰকৃত মাটিৰ সন্তান, আৰু তেওঁৰ কথাই সেই ভূমিৰ সাৰমৰ্মক ধৰি ৰাখিছে । তেওঁৰ এই কবিতাটো এটা হাহাকাৰ, এগৰাকী কিংবদন্তিৰ পৰা আন এগৰাকী কিংবদন্তিলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । আমাক এই কালজয়ী কবিতাটো দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ ।"
ভিডিঅ'টোত ধৰ্মেন্দ্ৰই দৃশ্য অনুসৰি এটা ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে । পৰৱৰ্তী দৃশ্যত এটা পৰিয়ালে ধৰ্মেন্দ্ৰক সম্ভাষণ জনোৱা দেখা গৈছে, জয়দীপ আহলাৱাটকো তেওঁলোকৰ মাজত দেখা গৈছে ।
ধৰ্মেন্দ্ৰৰ কবিতা…
আজ ভি জি কৰ্দা পিণ্ড আপনে নু জৱান, তোভে ভিচ ৱদ্দ কে মঝিয়া নাহাৱা…
লাই কে দাতি পাইলিয়া চো পাঠে ভি লাই আৱা, মিটিয়ান চা খেদনা কবাদি ৱালা খেল…
ভিডিঅ’টোত প্ৰয়াত অভিনেতা আছৰানীকো দেখা গ’ল
পৰৱৰ্তী দৃশ্যত ধৰ্মেন্দ্ৰ আৰু আছৰানীক একেলগে দেখা যায় । ২০২৫ চনৰ ২০ অক্টোবৰত ৮৪ বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে আছৰানীয়ে । শ্ৰীৰাম ৰাঘৱনে পৰিচালনা কৰা ‘ইক্কিছ’ ছবিখন বৰদিনৰ দিনটোৰ লগত সংগতি ৰাখি ২৫ ডিচেম্বৰত মুক্তি পাব । অমিতাভ বচ্চনৰ নাতি অগস্ত্য নন্দই ভাৰতৰ কনিষ্ঠতম পৰম বীৰ চক্ৰ বিজয়ী দ্বিতীয় লেফটেনেণ্ট অৰুণ খেতাৰপাল হিচাপে মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । ২১ বছৰীয়া নায়কৰ পিতৃ ব্ৰিগেডিয়াৰ খেতাৰপালৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ধৰ্মেন্দ্ৰই । এই ছবিখনত জয়দীপ আহলাৱাটকো মুখ্য চৰিত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যাব ৷
