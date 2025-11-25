বচ্চনৰ নাতিয়েকৰ সৈতে অন্তিমবাৰৰ বাবে পৰ্দাত ধৰ্মেন্দ্ৰ

বচ্চনৰ নাতিয়েকৰ সৈতে অন্তিমবাৰৰ বাবে পৰ্দাত ধৰ্মেন্দ্ৰ
আগন্তুক মাহত মুক্তি পাব ধৰ্মেন্দ্ৰৰ অন্তিমখন ছবি ৷ এই ছবিখনত হি-মেনে কি চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে জানি লও আহক-
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2025 at 4:13 PM IST
হায়দৰাবাদ : ধৰ্মেন্দ্ৰ যাৰ সম্পূৰ্ণ নাম আছিল ধৰ্মেন্দ্ৰ কেৱল কৃষ্ণ দেওল- ভাৰতীয়া চিনেমা জগতৰ কিংবদন্তি অভিনেতাগৰাকীয়ে ৮৯ বছৰ বয়সত ২৪ নৱেম্বৰত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে । অভিনেতাগৰাকীৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ জাতি শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে আৰু অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে তেওঁলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে । ধৰ্মেন্দ্ৰ পঞ্চভূতত বিলীন হোৱাৰ সময়ত তেওঁক শেষ বিদায় জনাবলৈ সমগ্ৰ বলীউড একত্ৰিত হয় ।
ছটা দশকৰ এক প্ৰশংসনীয় কেৰিয়াৰ গঢ়ি তোলা অভিনেতাগৰাকীয়ে অন্তিমখন চিনেমা পৰিয়ালৰ সৈতে উপভোগ কৰিবলৈ নাপালে ৷ ২০২৪ চনত তেওঁ "তেৰী বাটো মে এইছা উলঝা জীয়া" ছবিখনত অভিনয় কৰিছিল ৷ তেওঁৰ চূড়ান্ত ছবিখনৰ বিষয়ে জানো আহক : কেতিয়া মুক্তি পাব আৰু অভিনেতাজনে ইয়াত কি ভূমিকা পালন কৰিব ।
ধৰ্মেন্দ্ৰৰ অন্তিমখন ছবি
২৪ নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ তেওঁৰ মৃত্যুৰ দিনটোত তেওঁৰ শেষৰখন ছবিৰ ফাষ্ট লুক মুক্তি পায় । ভাৰতীয় শ্বহীদ তথা পৰম বীৰ চক্ৰ বিজয়ী দ্বিতীয় লেফটেনেণ্ট অৰুণ খেতাৰপালৰ বীৰত্বৰ আধাৰত নিৰ্মিত ধৰ্মেন্দ্ৰৰ শেষৰখন ছবি ‘ইক্কিছ’ । অমিতাভ বচ্চনৰ নাতি অগস্ত্য নন্দই এই ছবিখনত অৰুণ খেতাৰপালৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ।
অৰুণ খেতাৰপালৰ পিতৃ আছিল ব্ৰিগেডিয়াৰ এম এল খেতাৰপাল আৰু ধৰ্মেন্দ্ৰই এই চৰিত্ৰটো ৰূপায়ন কৰিছে ৷ ধৰ্মেন্দ্ৰক শেষবাৰৰ বাবে ব্ৰিগেডিয়াৰ এম এল খেতাৰপালৰ চৰিত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যাব । শ্বহীদ অৰুণ খেতাৰপালৰ সমগ্ৰ পৰিয়ালে সেনাবাহিনীত সেৱা আগবঢ়াই দেশ ৰক্ষা কৰিছিল ।
কেতিয়া মুক্তি পাব ছবিখন ?
বৰদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি ২০২৫ চনৰ ২৫ ডিচেম্বৰত মুক্তি পাব ধৰ্মেন্দ্ৰৰ চূড়ান্ত ছবি ‘ইক্কিছ’ । ছবিখনৰ প্ৰথম লুকত ধৰ্মেন্দ্ৰক তীব্ৰ ৰূপত দেখা গৈছে । শ্ৰীৰাম ৰাঘৱনে পৰিচালনা কৰা এই ছবিখনত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ধৰ্মেন্দ্ৰ, অগস্ত্য নন্দ, জয়দীপ আহলাৱটে । ‘ইক্কিছ’ দীনেশ বিজানৰ মেডক ফিল্মছৰ বেনাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক : প্ৰতিটো মেজাজৰ বাবে এটা ধৰ্মেন্দ্ৰৰ গীত