আই এফ এফ আই ২০২৬ত ভাৰতীয় পেনোৰামা আৰু দ্য ব্ৰীকছ শাখা মুকলি কৰিব ধুৰন্ধৰ-ৰামায়ণে

আই এফ এফ আই ২০২৬ত ভাৰতীয় পেনোৰামা আৰু দ্য ব্ৰীকছ শাখা মুকলি কৰিব ধুৰন্ধৰ-ৰামায়ণে
IFFI Goa 2026:৮৬খন দেশৰ ১৫০খনতকৈও অধিক ছবি আইএফএফআই ২০২৬ত প্ৰদৰ্শিত হ’ব, য’ত ধুৰন্ধৰে ভাৰতীয় পেনোৰামা আৰু ৰামায়ণে ব্ৰিকছ শাখা মুকলি কৰিব ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2026 at 1:11 PM IST
হায়দৰাবাদ : ২০২৬ চনৰ ২০ নৱেম্বৰৰ পৰা ২৮ নৱেম্বৰলৈ গোৱাত বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা, অভিনেতা আৰু চিনেমাপ্ৰেমীক একত্ৰিত কৰিব ভাৰতীয় ৫৭ সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱে । ৮৬খন দেশৰ ১৫০খনতকৈও অধিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছবিৰে এই মহোৎসৱত দৰ্শকে চিনেমাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন সংস্কৃতি আৰু কাহিনী অন্বেষণ কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব ।
এইবাৰৰ এই মহোৎসৱত ‘সীমাবিহীন গল্প’(Stories Without Borders) শীৰ্ষক বিষয়বস্তু অনুসৰণ কৰা হ’ব আৰু ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ, নতুন চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা আৰু উদীয়মান প্ৰতিভাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হ’ব । আই এফ এফ আই ২০২৬ত ১৩৭খন দেশৰ পৰা ১৯০০ৰো অধিক ছবি দাখিল কৰা হৈছে, যিয়ে বিশ্বজুৰি চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলৰ মাজত এই মহোৎসৱৰ প্ৰতি ক্ৰমাৎ আগ্ৰহ বৃদ্ধি পোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে । ভাৰতৰ ৰামায়ণে ব্ৰীকছৰ চলচ্চিত্ৰ শিতান মুকলি কৰিব, আনহাতে ধুৰন্ধৰ আৰু বিকামিঙে ভাৰতীয় পেনোৰামা শাখা মুকলি কৰিব ।
এই মহোৎসৱত বিশেষ চলচ্চিত্ৰ প্ৰদৰ্শন, মাষ্টাৰক্লাছ, কৰ্মশালা আৰু চলচ্চিত্ৰ জগতৰ আগশাৰীৰ ব্যক্তিসকলৰ সৈতে আলোচনাও অনুষ্ঠিত হ’ব । তাজ চিদাদে দে গোৱা হৰাইজনত অনুষ্ঠিত পৰ্দা উত্তোলন সংবাদমেলত এই কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰা হয় । গোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰমোদ সাৱন্তই এইবাৰৰ মহোৎসৱৰ মূল আকৰ্ষণসমূহ উন্মোচন কৰে । মহোৎসৱৰ পৰিচালক আশুতোষ গোৱাৰিকাৰেও এই বিষয়টোৰ ওপৰত ভাষণ দি চিনেমাই গল্প আৰু আৱেগৰ জৰিয়তে বিভিন্ন দেশ, ভাষা আৰু সংস্কৃতিৰ মানুহক কেনেদৰে সংযোগ কৰে সেই বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰে ।
উন্মোচনী, মহোৎসৱৰ মাজভাগ আৰু সামৰণি চিনেমা
৫৭ সংখ্যক আই এফ এফ আইৰ মুকলি ছবি হ’ব পাৱেল পাৱলিক’ভস্কিৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত ফাদাৰলেণ্ড । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত ১৯৪৯ চনত জাৰ্মানীৰ মাজেৰে যাত্ৰা কৰা নোবেল বঁটা বিজয়ী লেখক থমাছ মান আৰু তেওঁৰ কন্যা এৰিকাক এই কাহিনীত অনুসৰণ কৰা হৈছে । কাহিনীটোত সেই সময়ছোৱাত দেশৰ ব্যক্তিগত আৰু ৰাজনৈতিক বিভাজনৰ সন্ধান কৰা হৈছে । এই ছবিখনে ২০২৬ চনৰ কাঁ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালকৰ বঁটা লাভ কৰাৰ লগতে ২০২৬ চনৰ ছিডনী চলচ্চিত্ৰ বঁটাৰ বাবেও মনোনীত হয় ।
মহোৎসৱৰ মিড-ফেষ্ট ফিল্ম হ’ব আলিনা চেৰবানৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত আই মেটাৰ । ৰোমানিয়া, জাৰ্মানী আৰু বেলজিয়ামৰ যৌথ প্ৰযোজনাত নিৰ্মিত এই ছবিখন ১০১ মিনিট দৈৰ্ঘৰ । ইয়াত ৰোমানিয়ান ভাষাত সংলাপ আছে আৰু ৰোমানী ভাষা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ৷
সামৰণি ছবিখন হ’ব এণ্টনি চেনৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত উই আৰ অল ষ্ট্ৰেঞ্জাৰছ । ছিংগাপুৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ১৫৭ মিনিটৰ এই ছবিখনত মেণ্ডেৰিন আৰু ইংৰাজী সংলাপ সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে । ইয়াৰ জৰিয়তে সমসাময়িক ছিংগাপুৰৰ চিনেমাৰ কাহিনীৰে ৯ দিনীয়া এই উৎসৱৰ সামৰণি পৰিব ।
স্পেইন আৰু ৰাছিয়াই বিশেষ গুৰুত্ব পাব
আই এফ এফ আই ২০২৬ত স্পেইনক সন্মানীয় দেশ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে । এই বিশেষ শিতানৰ অংশ হিচাপে চাৰিখন স্পেনিছ ছবি প্ৰদৰ্শিত হ’ব । ইয়াৰ ভিতৰত জেইম লৰেণ্টেৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত দ্য বেড ছন; ট্ৰিনিদাদ; পেড্ৰ’ আলমোড’ভাৰৰ পৰিচালনাত বিটাৰ খ্ৰীষ্টমাছ; আৰু জেইমে মেচিয়াৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত পাৰ্চেজিউইয়েণ্ডো এ মাইকেল ।
এইবাৰৰ উৎসৱত অংশীদাৰ দেশ হ’ব ৰাছিয়া । ৰাছিয়াৰ শ্ব’কেছৰ অংশ হিচাপে চাৰিখন ছবি প্ৰদৰ্শিত হ’ব । ইয়াৰ ভিতৰত আছে আনাষ্টেছিয়া কুজিনাৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত ফোৰ, নিউ হোম, বো ব’ আৰু চিডনী লুমেটৰ ‘বাৰ্থডে’ । এই শিতানৰ লক্ষ্য হৈছে দৰ্শকক ৰাছিয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিয়া আৰু ভাৰত আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত সাংস্কৃতিক আদান-প্ৰদানক উৎসাহিত কৰা ।
ব্ৰীকছ চলচ্চিত্ৰ শাখা মুকলি কৰিব ৰামায়ণে
আই এফ এফ আই ২০২৬ৰ অন্যতম মুখ্য আলোকপাত হ’ব ব্ৰীকছ দেশৰ ছবিৰ ওপৰত গুৰুত্ব । এই শিতানৰ মুকলি ছবি হ’ব ভাৰতৰ ৰামায়ণ । ব্ৰীকছৰ শ্ব’কেছত ১১খন সদস্য দেশৰ সকলো ছবিৰ লগতে অংশীদাৰ দেশৰ ছবিও প্ৰদৰ্শিত হ’ব । এই শিতানত বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কাহিনীসমূহ একত্ৰিত কৰা হ’ব আৰু দৰ্শকক তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি আৰু চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ শৈলী বুজিবলৈ সুযোগ দিয়া হ’ব । ইয়াৰ উপৰিও সৃষ্টিশীল বিনিময়ৰ জৰিয়তে দেশসমূহক ওচৰলৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত চিনেমাৰ ক্ৰমবৰ্ধমান ভূমিকাক উজ্জ্বল কৰি তুলিব ।
ভাৰতীয় পেনোৰামা মুকলি কৰিব ‘ধুৰন্ধৰ’ আৰু ‘বিকামিং’এ
ভাৰতীয় পেনোৰামা শিতানত ১৮টা ভিন্ন ভাষাৰ ৭৬খন ছবি প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব, য’ত সমগ্ৰ ভাৰতত পোৱা বিভিন্ন কাহিনী আৰু চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ শৈলীৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হ’ব । হিন্দী বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ছবি ধুৰন্ধৰ আৰু লাডাখী ভাষাৰ নন-ফিচাৰ ছবি বিকামিঙে এই শিতানটো মুকলি কৰিব ।
বাছনি প্ৰক্ৰিয়াত ৪০৪ খন বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ চলচ্চিত্ৰ আৰু ৩৫৮ খন নন-ফিচাৰ ফিল্ম দাখিল কৰা হয় । শ্ৰেষ্ঠ ৱেব ছিৰিজ (OTT) শাখাই ৪৬টা যোগ্য প্ৰৱেশ পত্ৰ লাভ কৰে ।
দুটা নতুন শিতানৰ প্ৰৱৰ্তন
IFFI 2026 ত দৰ্শকক অধিক ধৰণৰ ছবিৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈ দুটা নতুন শিতানৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হ’ব । প্ৰথমটো হ’ল এনিমেশ্বন শিতান, য’ত পাঁচখন ছবি প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব আৰু এনিমেটেড চিনেমাৰ নতুন ধাৰণা আৰু সৃষ্টিশীল কামৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হ’ব ।
দ্বিতীয়টো নতুন শিতানৰ নাম হৈছে ফিল্মছ এবাউট ফিল্মছ । ইয়াত পাঁচখন ছবি প্ৰদৰ্শিত হ’ব আৰু ছবি নিৰ্মাণৰ কলা আৰু প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব । সুপৰিচিত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলৰ পৰামৰ্শ অনুসৰণ কৰি এই শিতানটো আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে দৰ্শকক ছবি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কি কাম কৰা হয় সেই বিষয়ে বুজিবলৈ সহায় কৰা ।
গালা প্ৰিমিয়াৰ শাখাটোও এক ডাঙৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হ’ব, ১৪টা প্ৰদৰ্শনীত ৮৭খন দেশৰ ছবি প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব ।
নতুন চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাক সহায় কৰিবলৈ প্ৰতিযোগিতা
শ্ৰেষ্ঠ আত্মপ্ৰকাশৰ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ছবি প্ৰতিযোগিতাত বিভিন্ন দেশৰ সাতখন ছবিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব । নিৰ্বাচিত ছবিসমূহ হ’ল জাৰ্মানীৰ ফেডিং মেন, ভাৰতৰ দ্য স্লেজ এণ্ড বাৰ্ডছ অন আইচ, বেলজিয়ামৰ পেৰিছ, ইজিপ্তৰ দ্য ব্লেক ছি, ফ্ৰান্স আৰু ইটালীৰ ল’জে ডি’অৰ (দ্য গোল্ডেন এজ), চীনৰ আটলাণ্টিক ।
এই প্ৰতিযোগিতাৰ উদ্দেশ্য হৈছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফিচাৰ ফিল্ম নিৰ্দেশকসকলক তেওঁলোকৰ কাম প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আৰু প্ৰেক্ষাপটৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চ প্ৰদান কৰা ।
এইবাৰৰ এই মহোৎসৱে ৫২ গৰাকী মহিলা চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা আৰু ৬২ গৰাকী আত্মপ্ৰকাশকাৰী চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাও একত্ৰিত কৰিব । ইয়াৰ ভিতৰত ১০ গৰাকী মহিলা চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা আৰু ১২ গৰাকী আত্মপ্ৰকাশকাৰী চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাই প্ৰতিযোগিতামূলক শিতানত অংশগ্ৰহণ কৰিব । এই পদক্ষেপে নতুন প্ৰতিভাক সমৰ্থন কৰাৰ লগতে অধিক মহিলা চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাক তেওঁলোকৰ কাম প্ৰদৰ্শনৰ সুযোগ দিয়াৰ বাবে আই এফ এফ আইৰ প্ৰচেষ্টাক উজ্জ্বল কৰি তুলিছে ।
যুৱ প্ৰতিভাৰ বাবে কৰ্মশালা আৰু সুযোগ
ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ডছ অফ টুম’ৰ’ (চিএমঅ’টি)ৰ ষষ্ঠ সংস্কৰণত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ ১৩টা ভিন্ন ক্ষেত্ৰত ১০০ জন অংশগ্ৰহণকাৰীক নিৰ্বাচিত কৰা হ’ব । এই কাৰ্যসূচীত কৰ্মশালা, মাষ্টাৰক্লাছ, আলোচনা আৰু ৪৮ ঘণ্টীয়া চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰত্যাহ্বান অন্তৰ্ভুক্ত হ’ব । অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে অভিজ্ঞ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা আৰু উদ্যোগৰ পেছাদাৰী ব্যক্তিসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ সুযোগো পাব, তেওঁলোকৰ ধাৰণাসমূহ উপস্থাপন কৰিব পাৰিব আৰু মনোৰঞ্জন উদ্যোগত কেৰিয়াৰৰ সুযোগসমূহ অন্বেষণ কৰিব পাৰিব ।
WAVES ফিল্ম বজাৰত ছবি নিৰ্মাতা, প্ৰযোজক, ক্ৰেতা, বিতৰক আৰু অন্যান্য উদ্যোগৰ পেছাদাৰীসকলক একত্ৰিত কৰা হ’ব । ইয়াত ক্ৰেতা আৰু প্ৰডাকশ্বন হাউছকে ধৰি ১৫০ জন আমন্ত্ৰিত অতিথিক আদৰণি জনোৱা হ’ব । ইয়াৰ মূল কাৰ্যকলাপসমূহৰ ভিতৰত থাকিব চিত্ৰনাট্যকাৰ লেব, সহ-প্ৰডাকশ্বন মাৰ্কেট, ভিউইং ৰুম আৰু ৱৰ্ক-ইন-প্ৰগ্ৰেছ লেব ।
WAVES ফিল্ম বজাৰৰ নলেজ(knowledge) ছিৰিজৰ অংশীদাৰ নেটফ্লিক্সে উদ্যোগটোত দক্ষতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে আলোচনা আৰু কাৰ্যকলাপত সহায় কৰিব । ইয়াৰ অংশগ্ৰহণত পুষ্পক বিমানৰ গালা প্ৰিমিয়াৰ, ৰে গানৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰদৰ্শন আৰু উদীয়মান সৃষ্টিশীল প্ৰতিভাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ দাঙি ধৰা ছেশ্বন আদিও থাকিব ।
মাষ্টাৰক্লাছ আৰু চলচ্চিত্ৰ কিংবদন্তিলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
আই এফ এফ আই ২০২৬ত ২১ নৱেম্বৰৰ পৰা ২৭ নৱেম্বৰলৈ কালা একাডেমীত ১৪টা মাষ্টাৰক্লাছ, কৰ্মশালা, পেনেল আলোচনা আৰু ইণ্টাৰেক্টিভ অধিবেশনৰ আয়োজন কৰা হ’ব । চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা, অভিনেতা আৰু অন্যান্য উদ্যোগৰ পেছাদাৰীসকলে তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণ, বিশ্ব চিনেমাত মহিলা, গল্প কোৱা, কাষ্টিং, চাবটাইটেলিং আৰু সংস্কৃতিৰ মাজত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ দৰে বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব ।
এই মহোৎসৱত পোলেণ্ডৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা আন্দ্ৰেজ ৱাজদাক তেওঁৰ পাঁচখন ছবিৰ সৈতে বিশেষ শতবাৰ্ষিকী শাখাৰ জৰিয়তে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হ’ব । ৰিষ্ট’ৰড ক্লাছিকছ শাখাত পাঁচখন ছবি প্ৰদৰ্শিত হ’ব, যাৰ ফলত দৰ্শকে চিনেমা ইতিহাসৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰচনাসমূহ চাব পাৰিব ।
ভাৰতৰ কেইবাগৰাকীও চিনেমাৰ কিংবদন্তিৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীও উদযাপন কৰিব আই এফ এফ আইয়ে ৷ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা শক্তি সমন্ত আৰু ৰাজ খোছলা, অভিনেতা উত্তম কুমাৰ, সূৰ্যকান্ত মান্ধাৰে, প্ৰেম নাজিৰ আৰু ৰাজ কুমাৰ আৰু সংগীত সুৰকাৰ অ’ পি নায়াৰ আৰু ৰবিৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰিব ।
আই এফ এফ আইৰ বিষয়ে
১৯৫২ চনত স্থাপিত ভাৰতীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ এছিয়াৰ অন্যতম পুৰণি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ । ভাৰত চৰকাৰৰ তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ে গোৱা চৰকাৰ আৰু গোৱা মনোৰঞ্জন সমিতিৰ সহযোগত ইয়াৰ আয়োজন কৰে ।
প্ৰতি বছৰে গোৱাত অনুষ্ঠিত হোৱা আই এফ এফ আইৰ লক্ষ্য হৈছে ভাৰতীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চিনেমাক উদযাপন কৰা, নতুন চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাক সহায় কৰা আৰু বিভিন্ন সংস্কৃতিৰ লোকসকলক ছবিৰ জৰিয়তে সংযোগ স্থাপনৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰা ।
লগতে পঢ়ক : ৰণবীৰ কাপুৰ আৰু যশৰ চিনেমা ৰামায়ণে সৃষ্টি কৰা কেইটামান অভিলেখ