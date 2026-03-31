ভাৰত মণ্ডপমত তাৰকাৰ মেলা: দিল্লী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত কোনে কোনে পালে বঁটা ?
দিল্লী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ (IFFD) ২০২৬: ‘নাইট অফ অনাৰ্ছ’ত মোহিত চুৰী, ৰণবীৰ সিং, অনুপম খেৰ আৰু ভূমি পেডনেকাৰলৈ বিশেষ সন্মান ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 31, 2026 at 11:34 AM IST
হায়দৰাবাদ : নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত অনুষ্ঠিত ‘নাইট অফ অনাৰ্ছ’ (Night of Honours) অনুষ্ঠানত চলচ্চিত্ৰ জগতৰ কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তিক সন্মান জনোৱা হয় । এই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াটোত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তা, পৰ্যটন মন্ত্ৰী কপিল মিশ্ৰ আৰু দিল্লীৰ ৰাজ্যপাল তৰঞ্জিৎ সিং সন্ধু উপস্থিত থাকে ।
চলচ্চিত্ৰ জগতলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে পৰিচালক মোহিত সুৰী, ৰমেশ চিপ্পী, অভিনেতা অনুপম খেৰ আৰু অভিনেত্ৰী ভূমি পেডনেকাৰৰ দৰে তাৰকাসকলক বিশেষভাৱে পুৰস্কৃত কৰা হয় ।
অনুষ্ঠানটোৰ আৰম্ভণিতে ‘বন্দে মাতৰম’ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰা হয় । ইয়াৰ পিছতে বিশিষ্ট অতিথিৰ দ্বাৰা বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হয় ।
অভিনেতা অনুপম খেৰে দিল্লীৰ মাণ্ডি হাউছৰ নাট্য ইতিহাস আৰু ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰৰ ক্ৰমবিকাশৰ ওপৰত এটি কাব্যিক ভাষণ আগবঢ়ায় । লগতে গ্ৰেমী বঁটা বিজয়ী ৰিকি কেজে সংগীত পৰিৱেশন কৰি অনুষ্ঠানটো জীপাল কৰি তোলে । নতুন দিল্লীৰ ‘নাইট অফ অনাৰ্ছ’ অনুষ্ঠানত চলচ্চিত্ৰ জগতৰ কেইবাখনো উল্লেখনীয় ছবি আৰু শিল্পীক বিশেষভাৱে সন্মানিত কৰা হয় ।
বঁটা প্ৰাপ্ত ছবি আৰু শিল্পীসকল
বৰ্ষটোৰ পথপ্ৰদৰ্শক ছবি (Pathbreaking Film of the Year): পৰিচালক মোহিত সুৰীৰ ছবি ‘ছাইয়াৰা’ (Saiyaara)-ই এই সন্মান লাভ কৰে । এই ছবিখনত আহান পাণ্ডে আৰু অনীত পেড্ডাই মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । বঁটা গ্ৰহণ কৰি মোহিত সুৰীয়ে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাৰ পৰা এই সন্মান লাভ কৰি আনন্দ প্ৰকাশ কৰে । লগতে তেওঁ নিজৰ কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণিৰ সময়ছোৱা আৰু প্ৰয়াত পিতৃৰ স্মৃতি সোঁৱৰণ কৰে ।
বৰ্ষটোৰ আটাইতকৈ অনুপ্ৰেৰণাদায়ক ছবি (Most Inspiring Film of the Year): এই বঁটা লাভ কৰে ‘চিটাৰে জমীন পৰ’ ছবিখনে । ছবিখনৰ হৈ পৰিচালক আৰ.এছ. প্ৰসন্নই এই বঁটা গ্ৰহণ কৰে ।
শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালনা: অনুপম খেৰৰ পৰিচালিত ছবি ‘তনভী দ্য গ্ৰেট’ (Tanvi The Great)-ৰ বাবে তেওঁক শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালকৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হয় ।
শ্ৰেষ্ঠ নৱাগত অভিনেতা (Debut Actor): নিজৰ সুন্দৰ অভিনয়ৰ বাবে শুভাংগী দত্তই শ্ৰেষ্ঠ নৱাগত অভিনেতাৰ বঁটা লাভ কৰে ।
PVR ২০২৫-ৰ শ্ৰেষ্ঠ বঁটা: এই শিতানত ৰণবীৰ সিঙক শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা আৰু আদিত্য ধৰক শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালক হিচাপে সন্মানিত কৰা হয় । লগতে ছবি ‘ধুৰন্ধৰ’ (Dhurandhar)-কো বিশেষ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হয় ।
ইতিহাস সংৰক্ষণৰ বাবে বিশেষ বঁটা: ‘লোকমাতি দেৱী অহল্যাবাই’ (Lokmati Devi Ahilyabai) ছবিৰ জৰিয়তে চিনেমাৰ মাধ্যমৰে ইতিহাস সংৰক্ষণত কৰা অৱদানৰ বাবে ডিম্পল দুগাৰক সন্মান জনোৱা হয় । দিল্লীৰ গৌৰৱ হিচাপে গুণীত মংগা, টি. পি. আগৰৱাল আৰু দিব্যা দত্তক বিশেষভাৱে সন্মানিত কৰা হয় ।
বিশেষ স্বীকৃতি আৰু আধুনিক চিনেমা
মিছনৰ সৈতে অভিনেতা (Actor with a Mission): ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ উন্নয়ন কাৰ্যসূচীৰ (UNDP) সৈতে কৰা কামৰ বাবে অভিনেত্ৰী ভূমি পেডনেকাৰক এই বিশেষ সন্মানেৰে বিভূষিত কৰা হয় । তেওঁ নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰামযোগে এই সন্মান লাভ কৰি যথেষ্ট আনন্দ আৰু কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে ।
AI ফিল্মমেকিং হেকাথন: এই অনুষ্ঠানত আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰেৰে নিৰ্মিত ছবিক প্ৰাধান্য দি ‘AI ফিল্মমেকিং হেকাথন’ৰ বিজয়ীসকলক পুৰস্কৃত কৰা হয় আৰু তেওঁলোকৰ ছবি প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি আৰু বিশেষ সন্মান
এই মহোৎসৱত 'মানি হাইষ্ট' খ্যাত অভিনেতা এনৰিকে আৰ্চেৰ (Enrique Arce) দৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় তাৰকাৰ উপস্থিতিয়ে অনুষ্ঠানটোৰ গুৰুত্ব বিশ্বদৰবাৰত বৃদ্ধি কৰে । কালজয়ী ছবি ‘শ্বোলে’ৰ ৫০ বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰলৈ আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদানৰ বাবে পৰিচালক ৰমেশ চিপ্পীক বিশেষভাৱে সন্মানিত কৰা হয় ।
ধূৰন্ধৰ ২ (Dhurandhar 2) -ৰ প্ৰদৰ্শনী: উৎসৱৰ অংশ হিচাপে চাণক্য চিনেমা হলত ‘ধূৰন্ধৰ ২’ ছবিখনৰ এক বিশেষ প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত হয় । আমন্ত্ৰিত অতিথিৰ মাজত এই ছবিখনে যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰে ।
দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত চলি থকা এই ভব্য চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱটিয়ে মঙলবাৰে অন্তিমটো দিনত ভৰি দিছে ।