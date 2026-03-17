আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ ২০২৬ঃ দিল্লীত প্ৰথমবাৰলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ; ১৩০ খনতকৈও অধিক ছবিৰ প্ৰদৰ্শনী
চিনেপ্ৰেমীৰ বাবে সুখবৰ ! সাংস্কৃতিক ৰাজধানী হোৱাৰ দিশত দিল্লী ৷ ভাৰত মণ্ডপমত বিশ্ব চিনেমাৰ মেলাঃ ৪৭ খন দেশৰ ছবি ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 17, 2026 at 11:21 AM IST|
Updated : March 17, 2026 at 12:02 PM IST
হায়দৰাবাদ : দিল্লীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ (IFFD) । এই মহোৎসৱৰ আৰম্ভণি আৰু সামৰণি ছবি দুখন ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে । এই চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱখন এসপ্তাহজুৰি অর্থাৎ ২০২৬ চনৰ ২৫ মাৰ্চৰ পৰা ৩১ মাৰ্চলৈ চলিব ।
মহোৎসৱৰ মূল কেন্দ্ৰ হ’ব প্ৰগতি ময়দানৰ নৱনিৰ্মিত সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ ‘ভাৰত মণ্ডপম’ । ইয়াৰ উপৰিও 'PVR INOX' চিনেমা হলসমূহতো ছবিসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব । এই মহোৎসৱত দেশ-বিদেশৰ বহুতো উন্নত মানদণ্ডৰ চিনেমাৰ প্ৰদৰ্শনীৰ লগতে চলচ্চিত্ৰ জগতৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ’ব ।
উদ্বোধনী ছবি: ছিৰাট (Sirât)
অলিভাৰ লেক্সৰ পৰিচালিত অস্কাৰৰ বাবে মনোনীত আৰু কাঁ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত বিজয়ী ছবি ‘ছিৰাট’ (Sirât)-ৰে এই মহোৎসৱ মুকলি কৰা হ’ব । ১১৫ মিনিট দৈৰ্ঘৰ এই ছবিখন ২০২৫ বৰ্ষত মুক্তি দিয়া হৈছিল ৷ ই এখন পথ-ভ্ৰমণৰ আধাৰত নিৰ্মিত নাট্যধৰ্মী ছবি (Road Drama) ৷
কাহিনীভাগ
ছবিখনত এজন পিতৃ আৰু তেওঁৰ পুত্ৰই দক্ষিণ মৰক্কোৰ মৰুভূমিত তেওঁলোকৰ সন্ধানহীন কন্যাৰ সন্ধান কৰা কাহিনী দেখুওৱা হৈছে । এই যাত্ৰাই তেওঁলোকক মৰক্কোৰ ভিতৰুৱা সংগীত জগতৰ (underground rave circuit) মাজেৰে লৈ যায় । কাহিনীটো আৰম্ভণিতে কেৱল এজনী ছোৱালীৰ সন্ধান বুলি ভাবিলেও, লাহে লাহে ই এক মৰ্মস্পৰ্শী আৰু আবেগিক যাত্ৰালৈ পৰিৱৰ্তিত হয় । মৰক্কোৰ বিশাল মৰুভূমিৰ মনোৰম দৃশ্যই কাহিনীটোক আৰু অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছে ।
'ছিৰাট' (Sirât) ছবিখনৰ সফলতা
এই ছবিখনে ২০২৫ চনৰ কাঁ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত (Cannes Film Festival) সন্মানীয় 'জুৰী প্ৰাইজ' (Jury Prize) লাভ কৰিছিল । ইয়াৰ উপৰিও, ছবিখন ৯৮ সংখ্যক অস্কাৰ বঁটাৰ (Academy Awards) বাবেও মনোনীত হৈছে ।
পৰিচালক অলিভাৰ লেক্সৰ মন্তব্য
দিল্লীৰ এই চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ উদ্বোধনী নিশা ছবিখন প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ পাই পৰিচালকগৰাকীয়ে অতি আনন্দিত বুলি প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ কয়, "চলচ্চিত্ৰই কাৰো অনুমতি নোলোৱাকৈয়ে সমগ্ৰ বিশ্বক আমাৰ চকুৰ আগত তুলি ধৰিব পাৰে । দিল্লীলৈ 'ছিৰাট' ছবিখন লৈ অহাটো মোৰ বাবে দৰ্শকক মৰুভূমি, সংগীত আৰু হেৰুৱাৰ বেদনাৰে ভৰা এক ৰহস্যময় মানচিত্ৰ উপহাৰ দিয়াৰ দৰে । মই অতি উৎসাহিত যে দিল্লীৰ দৰ্শকে এই ছবিখন চাব আৰু তেওঁলোকক লগ পোৱাৰ বাবে মই অপেক্ষা কৰি আছোঁ ।"
সামৰণি ছবি: এমিবা (Amoeba)
ছিংগাপুৰৰ পৰিচালক টান চিয়ুৰ প্ৰথমখন ছবি ‘এমিবা’ (Amoeba)-ৰে মহোৎসৱৰ সামৰণি পৰিব । ৯৯ মিনিট দৈৰ্ঘৰ এই ছবিখন ২০২৫ বৰ্ষত মুক্তি পাইছিল ৷ আধুনিক ছিংগাপুৰৰ কিশোৰ-কিশোৰীৰ পৰিচয় আৰু তেওঁলোকৰ বিদ্ৰোহী মনোভাৱৰ ওপৰত এই ছবিখন আধাৰিত ।
কাহিনীভাগ
ছবিখনত চাৰিগৰাকী কিশোৰীৰ কাহিনী দেখুওৱা হৈছে, যিয়ে সমাজৰ নীতি-নিয়মৰ বিৰুদ্ধে গৈ গোপনে এটা দল গঠন কৰে । আৰম্ভণিতে তেওঁলোকৰ এই কামটো এটা ধেমেলীয়া প্ৰতিবাদ যেন লাগিলেও, লাহে লাহে ই বন্ধুত্ব, আনুগত্য আৰু সমাজৰ লগত মিলি চলিবলৈ অনুভৱ কৰা মানসিক চাপৰ এক গভীৰ চিত্ৰণ দাঙি ধৰে ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতা
এই ছবিখন ছিংগাপুৰ, নেদাৰলেণ্ড, ফ্ৰান্স, স্পেইন আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াৰ যুটীয়া সহযোগত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
IFFD ২০২৬: ৪৭খন দেশৰ ১৩০ খনতকৈও অধিক ছবিৰ প্ৰদৰ্শনী
দিল্লীৰ এই প্ৰথমটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ মূল লক্ষ্য হ’ল বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবিসমূহ দিল্লীৰ দৰ্শকৰ ওচৰ চপাই অনা । এই মহোৎসৱত ৪৭খন দেশৰ ১৩০ খনতকৈও অধিক ছবি প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব । ১০১খন দেশৰ পৰা অহা ২০০০ৰো অধিক আবেদনৰ মাজৰ পৰা এই ছবিসমূহ বাছনি কৰা হৈছে । ভাৰত মণ্ডপম আৰু ইয়াৰ সহযোগী ছবিগৃহসমূহৰ ১৪খন পৰ্দাত এই ছবিসমূহ দেখুওৱা হ’ব ।
চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক তথা এই উৎসৱৰ সঞ্চালক ৰাকেশ ওমপ্ৰকাশ মেহৰাই কয়, "উদ্বোধনী আৰু সামৰণিৰ ছবি দুখনে দুটা সম্পূৰ্ণ বেলেগ আবেগিক আৰু শাৰীৰিক যাত্ৰাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । আমি এই দুয়োখন শক্তিশালী ছবিক আদৰণি জনাবলৈ পাই অতি উৎসাহিত । ভাৰত মণ্ডপমত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই মহোৎসৱে দৰ্শকক বিশ্বমানৰ চিনেমাৰ অভিজ্ঞতা দিয়াৰ লগতে দিল্লীক এক প্ৰধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ হিচাপেও বিশ্বৰ দৰবাৰত দাঙি ধৰিব ।"
IFFD-য়ে দিল্লীৰ সাংস্কৃতিক পৰিচয় অধিক শক্তিশালী কৰিব
দিল্লীৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰী কপিল মিশ্ৰই এই মহোৎসৱক ৰাজধানী চহৰখনক কলা আৰু সংস্কৃতিৰ এক বিশ্বজনীন কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ বুলি অভিহিত কৰিছে ।
পৰ্যটন মন্ত্ৰী কপিল মিশ্ৰৰ মন্তব্য, "দিল্লীক বিশ্বৰ এক সাংস্কৃতিক ৰাজধানী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ দিশত IFFD এক বিশেষ পদক্ষেপ । চলচ্চিত্ৰ হ’ল এনে এক মাধ্যম য’ত বিভিন্ন কণ্ঠ আৰু সংস্কৃতি একগোট হয় । এই মহোৎসৱৰ জৰিয়তে দৰ্শকে ভাৰতীয় কাহিনী কথনৰ পৰম্পৰাক উদযাপন কৰাৰ লগতে বিশ্বৰ চিনেমাৰ সমৃদ্ধিৰ সোৱাদ লোৱাৰ সুযোগ পাব ।"
মহোৎসৱৰ অধ্যক্ষ বাণী ত্ৰিপাঠী টিকুৰ মন্তব্য, "এই মহোৎসৱে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলক ভাৰতীয় দৰ্শকৰ সৈতে অৰ্থপূৰ্ণভাৱে সংযোগ কৰাৰ এক সুযোগ দিব । চিনেমা হ’ল বিভিন্ন দেশৰ মাজৰ এক শক্তিশালী সাংস্কৃতিক সেতু । আমাৰ লক্ষ্য হৈছে এনে এখন মঞ্চ তৈয়াৰ কৰা য’ত বিশ্বৰ কাহিনীবোৰে ভাৰতীয় দৰ্শকৰ কৌতূহল আৰু মুকলি মনৰ সৈতে মিলন ঘটিব পাৰে ।"
বিশেষ কাৰ্যসূচী আৰু উদ্যোগসমূহ
এই মহোৎসৱত কেৱল চিনেমা প্ৰদৰ্শনীয়েই নহয়, লগতে চলচ্চিত্ৰ জগতৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন জ্ঞানবৰ্ধক আৰু ব্যৱসায়িক অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা হৈছে ।
মাষ্টাৰ ক্লাছ আৰু আলোচনা চক্ৰ: বিশ্বৰ আগশাৰীৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলৰ সৈতে পোনপটীয়া কথা-বতৰা, বিশেষ ক্লাছ আৰু পেনেল আলোচনাৰ ব্যৱস্থা থাকিব । ইয়াৰ উপৰিও চলচ্চিত্ৰ ক্ষেত্ৰখনৰ পেছাদাৰীসকলৰ বাবে ইজনে সিজনৰ লগত চিনাকি হোৱা আৰু সম্পৰ্ক স্থাপন (Networking) কৰাৰ সুযোগ থাকিব ।
চিনে-এক্সচেঞ্জ (CineXchange): ই হ’ল এখন চলচ্চিত্ৰ বজাৰ (Film Market), য’ত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা আৰু এই ক্ষেত্ৰত আগ্ৰহী ব্যক্তি বা বিনিয়োগকাৰীসকল একগোট হ’ব পাৰিব ।
চিনেভাৰ্ছ এক্সপো (Cineverse Expo): এই বিশেষ প্ৰদৰ্শনীত চিনেমা নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ হোৱা শেহতীয়া আৰু উন্নত প্ৰযুক্তিৰ বিষয়ে আলোচনা আৰু প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব ।
জনসাধাৰণৰ বাবে চিনেমা: মূল কেন্দ্ৰৰ বাহিৰেও বিভিন্ন স্থানত চিনেমা প্ৰদৰ্শন আৰু অন্যান্য অনুষ্ঠানৰ (Satellite events) পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । ইয়াৰ ফলত মূল স্থানলৈ যাব নোৱাৰা লোকসকলেও এই চিনেমা মহোৎসৱৰ আনন্দ ল’ব পাৰিব ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সহযোগিতা আৰু বিশেষ অতিথি
IFFD ২০২৬-এ বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ সৈতে চিনেমাৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাত বিশেষ গুৰুত্ব দিছে । ইয়াৰ বাবে ছিংগাপুৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ সৈতে এক বিশেষ সহযোগিতা (Partnership) কৰা হৈছে ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অতিথি: এই বিশেষ সহযোগিতাৰ অংশ হিচাপে বিশ্বৰ কেইবাগৰাকীও নামী-দামী চলচ্চিত্ৰ ব্যক্তিত্ব দিল্লীলৈ আহিব।
এনৰিক আৰ্চে (Enrique Arce): জনপ্ৰিয় ৱেব ছিৰিজ 'মানি হাইষ্ট' (Money Heist)-ৰ প্ৰখ্যাত স্পেনিছ অভিনেতা এনৰিকে আৰ্চে এই মহোৎসৱত উপস্থিত থাকিব।
এন্থনী চেন (Anthony Chen): ছিংগাপুৰৰ প্ৰখ্যাত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা এন্থনী চেনেও এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
এই সহযোগিতাই দিল্লীৰ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱক এক বিশ্বমানৰ স্বীকৃতি দিয়াত সহায় কৰিব ।
