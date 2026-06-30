২৪ বছৰতে বিয়া, ১০ বছৰৰ পিছত বিচ্ছেদ! এতিয়া কি কৰিব বিচাৰে আকাংক্ষা চামোলাই?

২৪ বছৰতে বিয়া, ১০ বছৰৰ পিছত বিচ্ছেদ! এতিয়া কি কৰিব বিচাৰে আকাংক্ষা চামোলাই?
চব্বিশ বছৰ বয়সতে গৌৰৱৰ সৈতে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছিল আকাংক্ষা । এতিয়া বিবাহ বিচ্ছেদৰ পিছত তেওঁ নিজৰ কোনটো চখ পূৰণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 30, 2026 at 12:06 PM IST
হায়দৰাবাদ : গৌৰৱ খান্নাৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদৰ ঘোষণা কৰাৰ পিছত আকাংক্ষাই কেনেকৈ নিজৰ জীৱন অতিবাহিত কৰিব বিচাৰে ? 'লক আপ'ত অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ মুকলি আলোচনাই গৌৰৱৰ অনুৰাগীসকলক আচৰিত কৰি তুলিছে ।
টেলিভিছন অভিনেত্ৰী আকাংক্ষা চামোলাই অলপতে প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁ আৰু তেওঁৰ স্বামী তথা অভিনেতা গৌৰৱ খান্নাই বিবাহ বিচ্ছেদৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । এই খবৰে বৰ্তমান ছ’চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে । বিচ্ছেদৰ পিছত তেওঁ নিজৰ জীৱনটো কেনেকৈ গঢ়ি তুলিব বিচাৰে, অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে তাৰো ইংগিত দিছে ।
আকাংক্ষাই 'লক আপ: ট্ৰুথ অৰ ডেয়াৰ' ৰিয়েলিটী শ্ব'টোত নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱন আৰু ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে মুকলিকৈ আলোচনা কৰিছে । ইয়াৰ উপৰি, তেওঁৰ আৰু গৌৰৱৰ বৰ্তমানৰ সম্পৰ্ক তথা ভৱিষ্যতৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন প্ৰশ্নৰো উত্তৰ দিয়ে ।
She said, “I was 24 when I got married. I didn’t get much out of these ten years. Now I want to explore my life.”— 🍀 GEET 🍀 (@g_clipss) June 28, 2026
Fair enough. But what stopped you from deciding that ten years ago? Why waste a whole decade of someone else’s life #GauravKhanna
❖ #AkankshaChamola #Lockupp2 pic.twitter.com/TQWAqoTU2I
'লক আপ'ৰ শেহতীয়া এটা খণ্ডৰ পৰা শ্ৰেয়া কালৰা আৰু আকাংক্ষাৰ এটা ভিডিঅ' পোহৰলৈ আহিছে, য'ত শ্ৰেয়াই আকাংক্ষাক তেওঁৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ কিছুমান বিষয় সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন সোধা দেখা গৈছে । শ্ৰেয়াই আকাংক্ষাক সোধে যে বিবাহ বিচ্ছেদৰ পিছত তেওঁ পুনৰ প্ৰেমত পৰিব বিচাৰে নেকি ? নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ বিতং বিৱৰণ নিদিয়াকৈ আকাংক্ষাই কয় যে তেওঁ বৰ্তমান জীৱনৰ এনে এটা পৰ্যায়ত আছে য'ত তেওঁ নিজক আৰু অধিক ভালদৰে বুজি পাবলৈ তথা নিজৰ স্বাধীনতা উপভোগ কৰিবলৈ বিচাৰে ।
আকাংক্ষাই লগতে কয়, "মই মোৰ স্বাধীনতা উপভোগ কৰিব বিচাৰোঁ । অতি কম বয়সতে, মাত্ৰ ২৪ বছৰ বয়সতে মোৰ বিয়া হৈছিল । সেইবাবে মই জীৱনটো সেইদৰে উপভোগ কৰিব নোৱাৰিলোঁ । এতিয়া এটা ভাল সম্পৰ্কত ১০ বছৰ কটোৱাৰ পিছত, মোৰ হাতত জীৱনৰ আন বহুতো দিশ অন্বেষণ কৰিবলৈ আজৰি সময় আছে । গতিকে মই এতিয়া আন কোনো কথাত সাঙোৰ খাবলৈ নিবিচাৰোঁ ।" শ্ব'টোৰ এই ভিডিঅ’টো বৰ্তমান ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে । বহু অনুৰাগীয়ে আকাংক্ষাৰ এই মুকলি স্বীকাৰোক্তিৰ প্ৰশংসা কৰিছে যদিও গৌৰৱৰ অনুৰাগীসকলৰ মন ভাগি পৰিছে ৷
ইয়াৰ আগতে, আকাংক্ষা চামোলাই নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ বিষয়ে কৈছিল । 'এক্সপোজ' কাৰ্ড টাস্কত তেওঁ প্ৰকাশ কৰে যে তেওঁ আৰু গৌৰৱ বিগত এটা বছৰে পৃথকে-পৃথকে আছিল আৰু তেওঁলোকে সম্পৰ্কটো শেষ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে । এই খবৰে সকলোকে আচৰিত কৰি তোলে । ইফালে, আকাংক্ষাৰ বিবাহ বিচ্ছেদৰ ঘোষণা সন্দৰ্ভত গৌৰৱ খান্নাই কোনো ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই । উল্লেখ্য যে, এটা অডিশ্বনৰ সময়ত গৌৰৱ খান্না আৰু আকাংক্ষা চামোলাৰ চিনাকি হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোক প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আৱদ্ধ হৈছিল । ২০১৬ চনৰ ২৪ নৱেম্বৰত আকাংক্ষা আৰু গৌৰৱ বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক : 'লক আপ ২'ৰ মঞ্চত আকাংক্ষাৰ ডাঙৰ ঘোষণা:কি ক’লে ৰাখীয়ে ?