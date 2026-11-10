কৱচ নিৰ্মাণৰ সময়ত শিল্পীসকল জ্ঞাতই নাছিল যে এইবোৰ তেওঁলোকে ৰামায়ণৰ বাবে কৰি আছে!

কৱচ নিৰ্মাণৰ সময়ত শিল্পীসকল জ্ঞাতই নাছিল যে এইবোৰ তেওঁলোকে ৰামায়ণৰ বাবে কৰি আছে!
"অসীম গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ": ৰণবীৰ কাপুৰ অভিনীত 'ৰামায়ণ'ৰ বাবে বেত-ৰবৰৰ কৱচ তৈয়াৰ কৰা অসমৰ শিল্পী জয়নাল আব্দিনৰ ভাষ্য ৷
By ANI
Published : November 10, 2026 at 12:38 PM IST
হায়দৰাবাদ : অসমৰ বৰপেটা জিলাৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁৱৰ পৰম্পৰাগত বেতৰ কাৰুকাৰ্য আজি বিশ্বই দেখিছে ৷ বেতেৰে নিৰ্মিত কৱচে ৰূপালী পৰ্দাত বিশিষ্ট স্থান লাভ কৰিছে ৷ নিতেশ তিৱাৰীৰ নতুনকৈ মুক্তি পোৱা পৌৰাণিক মহাকাব্য ‘ৰামায়ণ’, য’ত ৰণবীৰ কাপুৰে ভগৱান ৰামৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে আৰু ৰবি ডুবেই লক্ষ্মণৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে, তেওঁলোকেই পৰিধান কৰিছে বেত-ৰবৰৰ কৱচ ।
বৰপেটা জিলাৰ জনিয়া বাংলিপাৰা গাঁৱৰ নিবাসী নিপুণ শিল্পী জয়নাল আব্দিনে ছাৰে তিনি বছৰৰ ভিতৰত ১৫ জনীয়া স্থানীয় দল এটাৰ নেতৃত্ব দি বেত আৰু ৰবৰেৰে বিশেষভাৱে ৩০ৰ পৰা ৩৫ টুকুৰা কৱচ হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল ৷ সেই কৱচেই এই ছবিখনত চিত্ৰিত কৰা হৈছে ৷
সংবাদ সংস্থা এএনআইৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত আব্দিনে কয় যে, ছবিখনৰ প্ৰডাকশ্বন হাউছৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ নহয়, প্ৰায় ছাৰে তিনি বছৰ পূৰ্বে জনিয়াৰ স্থানীয় সংস্থা গ্ৰাম উন্নয়নৰ আব্দুল মালেকৰ জৰিয়তে তেওঁ এই প্ৰকল্পটো লাভ কৰিছিল ।
"মোৰ ওচৰলৈ পোনপটীয়াকৈ অহা নাছিল । ইয়াত জনিয়াত প্ৰথমে আহিছিল গ্ৰাম উন্নয়নৰ আব্দুল মালেক জীৰ ওচৰলৈ । তেওঁ মোক ফোন কৰি ক’লে যে, এটা প্ৰজেক্ট আহিছে ৷ মোক এবাৰ চাবলৈ ক’লে । তেওঁলোকে প্ৰথমতে এটা ফাইল পঠিয়াইছিল য’ত অংকন কৰা ছবি আৰু ডিজাইন আছিল ৷ সেইসমূহ পৰীক্ষা কৰি মই কৰিব পাৰিম বুলি কৈ মোৰ দলৰ মুৰব্বীৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ । ইয়াৰ কিছু সময়ৰ পিছতে তেওঁলোকৰ দলৰ পাঁচৰ পৰা ছয়জন সদস্য ইয়ালৈ আহিল, আৰু সাগৰ নামৰ এজন সদস্যই আমাৰ লগত থাকি জোখ-মাখ আৰু সংশোধনৰ কাম চোৱাচিতা কৰাত সহায় কৰিলে", এএনআইক আব্দিনে কয় ।
ইমান বিগ বাজেটৰ ছবি এখনৰ বাবে কঠিন বেতৰ পৰা পৰিধানযোগ্য কৱচ তৈয়াৰ কৰাটো সহজ নাছিল ৷ বহু কাৰিকৰী বাধাৰ সৃষ্টি হৈছিল । আব্দিনে শ্বেয়াৰ কৰিছিল যে, প্ৰাৰম্ভিক প্ৰ’ট’টাইপটোৰ ডিঙি আৰু কান্ধত সৰু সৰু ফিটিং সমস্যা আছিল আৰু পৰিৱৰ্তনৰ বাবে সেইবোৰ চিহ্নিত কৰি ঘূৰাই দিয়া হৈছিল । এবাৰ পুনৰ ফিট কৰি মুখ্য অভিনেতাজনক কৱচ পিন্ধোৱাই চোৱা হৈছিল, কিন্তু সেইবাৰো বেতৰ কৱচটো আৰামদায়ক গতিবিধিৰ বাবে অতি কঠিন আৰু টান বুলি প্ৰমাণিত হ'ল ।
"আমি প্ৰাৰম্ভিক কাটবোৰ ঠিক কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে ছবিখনৰ মূল অভিনেতাক পিন্ধাইছিল আৰু কৈছিল যে, কৱচটো গাত বেছিকৈ টান হৈ পৰিছে, যিটো বেতৰ ক্ষেত্ৰত স্বাভাৱিক । তেওঁলোকে সুধিছিল যে কি বিকল্প সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি । মই তেওঁলোকক ক'লোঁ যে, তেওঁলোকে যি সামগ্ৰী প্ৰদান কৰে তাৰ পৰাই আমি ইয়াক ক্ৰাফ্ট কৰিব পাৰোঁ । তেওঁলোকে আমালৈ ক'লা আৰু সেউজীয়া ৰবৰ পঠিয়াইছিল, কিন্তু কেৱল ৰবৰেৰে নিৰ্মাণ কৰা সম্ভৱ নাছিল । যেতিয়া মই কষ্টিউম ডিজাইনাৰ অজয়ৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ, মই আধা বেত আৰু আধা ৰবৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিছিলোঁ ৷ তেওঁ মান্তি হ’ল আৰু আমাক এটা নমুনা বনাবলৈ ক’লে,” আব্দিনে বুজাই দিলে ।
হাইব্ৰিড বেত-ৰবৰৰ ডিজাইন অনুমোদন হোৱাৰ পিছত শিল্পীসকলে কঠোৰ সময়সীমাৰ অধীনত তিনিৰ পৰা ছাৰে তিনি বছৰ ধৰি মাজে মাজে কাম কৰিছিল ৷ যেতিয়াই উৎপাদনৰ সময়সূচীত নতুন কৱচ বিচৰা হৈছিল, সকলোৱে কাম কৰিছিল ৷ মুম্বাইত জৰুৰী শ্বুটিঙৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিবলৈ, সম্পূৰ্ণ হোৱা কৱচ জেকেট বৰপেটাৰ পৰা পোনে পোনে গুৱাহাটী বিমানবন্দৰলৈ লৈ যোৱা হয় ।
"গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ এজন ব্যক্তিৰ যোগাযোগ তেওঁলোকে মোক নম্বৰ দিছিল । আৰু মোক কৈছিল যে, কেৱল কৱচবোৰ তেওঁৰ হাতত তুলি দিব লাগে । মই বিমানবন্দৰলৈ গৈ গতাই দিম আৰু দুঘণ্টাৰ পৰা তিনিঘণ্টাৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে ফোন কৰি নিশ্চিত কৰিব যে তেওঁলোকে লাভ কৰিছে । কামটো অবিৰত নাছিল; কেতিয়াবা তিনিৰ পৰা ছমাহলৈকে কোনো খবৰ নাথাকে আৰু তাৰ পিছত হঠাতে শ্বুটিং পুনৰ আৰম্ভ হোৱাৰ আগে আগে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আঠ-দহটা কৱচ বিচাৰি ফোন আহিছিল । মুঠতে ছাৰে তিনিৰ পৰা তিনি বছৰৰ ভিতৰত আমি প্ৰায় ৩০ৰ পৰা ৩৫ টুকুৰা কৱচ পঠিয়াইছিলোঁ ।"
সাজ-পোছাক নিৰ্মাণৰ সমগ্ৰ সময়ছোৱাত জনীয়া বাংলিপাৰাৰ ১৫গৰাকী শিল্পীক প্ৰকল্পটোৰ পৰিচয় সন্দৰ্ভত কঠোৰ গোপনীয়তাৰ অধীনত ৰখা হৈছিল ।
"সেই সময়ত তেওঁলোকে আমাক কোৱা নাছিল যে, আমি এইবোৰ ৰামায়ণৰ বাবে বনাইছো । তেওঁলোকে কেৱল ছবিৰ শ্বুটিঙৰ বাবে বুলিহে ক’লে আৰু আমাৰ কামে পিছত আমাক স্বীকৃতি দিব বুলি আশ্বাস দিলে । এতিয়া ছবিখন মুক্তি পোৱাৰ পাছতহে অৱশেষত আমি গম পালোঁ । মই এতিয়াও ছবিখন চোৱা নাই, কিন্তু নিশ্চিতভাৱে চাম কাৰণ মোৰ নিজৰ হাতৰ কামৰ এটা সৰু অংশ ইয়াত আছে", আব্দিনে কয় ।
৫ নৱেম্বৰত ছবিখন মুক্তি পোৱাৰ পিছত তেওঁৰ গাঁৱলৈ অহা ৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতিক লৈ আনন্দ প্ৰকাশ কৰি শিল্পীগৰাকীয়ে কয় যে, এই কৃতিত্ব সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ ।
আব্দিনে লগতে কয়, "মই অপৰিসীম গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ—মোৰ দলৰ বাবে, নিজৰ বাবে, মোৰ গাঁও জনিয়া বাংলিপাৰাৰ বাবে আৰু সমগ্ৰ বৰপেটা জিলাৰ বাবে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ ।"
উল্লখ্য যে, ৰামায়ণ ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ হেভী বাজেটৰ চিনেমা ৷ এই পৌৰাণিক কাহিনীটো দুটা খণ্ডত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷ বাজেট প্ৰায় ৪০০০ কোটি টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ঘোষণা হোৱাৰ পৰাই এই ছবিখন চৰ্চাত আছিল ইয়াৰ উন্নত মানৰ ভিজুৱেল, জিএফএক্স আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকৰ বাবে ৷
নমিত মালহোত্ৰা আৰু যশে প্ৰযোজনা কৰা এই ছবিখনৰ প্ৰথমটো খণ্ড ১৬০০ কোটি টকাৰ বাজেটত নিৰ্মাণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ সংগীত সুৰকাৰ হানছ্ জিমাৰ আৰু এ আৰ ৰহমানেও প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই প্ৰকল্পৰ বাবে হাত মিলাইছে ৷ মুক্তিৰ পাছত ইতিমধ্য ৰাম-লক্ষ্মণ-ৰাৱণৰ চৰিত্ৰই যথেষ্ট প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ মুখ্য চৰিত্ৰৰ উপৰিও কৈকেয়ীৰ চৰিত্ৰত লাৰা দত্ত, মন্থৰাৰ চৰিত্ৰত শ্বীবা চড্ডা, মন্দোদৰীৰ চৰিত্ৰত কাজল আগৰৱালা, হনুমানৰ চৰিত্ৰত ছানী দেওলে অভিনয় কৰিছে ৷
ছবিখনক লৈ উৎসাহৰ মাজতে পাকিস্তানতো ইয়াৰ মুক্তি সন্দৰ্ভত চৰ্চা চলিছিল যদিও সেই সন্দৰ্ভত কোনো নিশ্চিত তথ্য নাই ৷ ছবিখনত অসম কন্যা সুৰভী দাসে ৰণবীৰ কাপুৰ আৰু সাই পল্লবীৰ সৈতে স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ প্ৰথমাৱস্থাত অসমবাসীয়ে কেৱল সুৰভী দাসৰ সংযোগৰ বিষয়েহে গম পাইছিল, মুক্তিৰ পাছত বনবাসৰ সময়ত ৰাম-লক্ষ্মণৰ গাত বেত-মৰাপাটৰ কৱচ দেখি ছবিখন চোৱা প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰে মনত প্ৰশ্নৰ উদয় হয় আৰু এতিয়া সেই প্ৰশ্ন উত্তৰে অসমভূমিৰ সন্তান বুলি প্ৰতিগৰাকীকে গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিছে ৷
লগতে পঢ়ক : ৰামায়ণত জিলিকিছে অসমৰ শিল্প, ৰাম-লক্ষ্মণৰ দেহত সৰাপাত-বেত-মৰাপাট-কাঠেৰে নিৰ্মিত কৱচ