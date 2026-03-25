বিচলিত হৈ পৰিল সোণাল চৌহান, বৰ্তমানৰ সময়ক আখ্যা দিলে 'নিষ্ঠুৰ'
আমি এখন অতি নিষ্ঠুৰ পৃথিৱীত বাস কৰি আছোঁ : সামাজিক মাধ্যম যোগেদি ক্ষোভ উজাৰিলে অভিনেত্ৰী সোণাল চৌহানে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 25, 2026 at 1:39 PM IST
হায়দৰাবাদ : অভিনেত্ৰী সোণাল চৌহানে শেহতীয়াকৈ পৃথিৱীত ঘটি থকা বিভিন্ন হতাশাজনক ঘটনাক লৈ গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁৰ মতে বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিবোৰে তেওঁক মানসিকভাবে অতিশয় অশান্তি দিছে আৰু তেওঁ এই পৃথিৱীখনক 'অতি নিষ্ঠুৰ' বুলি অভিহিত কৰিছে ।
সোণাল চৌহানে চাৰিওফালে ঘটি থকা নেতিবাচক ঘটনাসমূহ দেখি মৰ্মাহত হৈ পৰিছে । মানুহৰ আচৰণ আৰু বৰ্তমানৰ পৰিৱেশ দেখি তেওঁ অনুভৱ কৰিছে যে পৃথিৱীখন দয়া-মায়াহীন হৈ পৰিছে ।
এই ঘটনাবোৰে তেওঁক ভিতৰি জোকাৰি গৈছে আৰু তেওঁ সমাজৰ এই অৱস্থাক লৈ চিন্তিত । অভিনেত্ৰী সোণাল চৌহানে বৰ্তমানৰ সময়ছোৱাক 'নিষ্ঠুৰ' বুলি অভিহিত কৰি ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা আৱেগিক পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছে । তেওঁৰ মতে, শেহতীয়া ঘটনাবোৰে আমাৰ সমাজখন কিমান কঠোৰ হৈ পৰিছে তাকেই প্ৰতিফলিত কৰিছে ।
সোণাল চৌহানে তেওঁৰ মনৰ ক্ষোভ আৰু দুখ প্ৰকাশ কৰি এইদৰে লিখিছে, “যিসকলে মোৰ কুশল-মংগল সুধিছে, তেওঁলোকক জনাই থওঁ যে— ঈশ্বৰৰ কৃপাত মই সম্পূৰ্ণ ঠিকেই আছোঁ... কিন্তু এই পৃথিৱীখন ঠিক নাই ! পৃথিৱীত বৰ্তমান যিবোৰ ঘটনা ঘটি আছে, সেইবোৰে মোক ভিতৰি জোকাৰি গৈছে । এগৰাকী কণমানি ছোৱালী ধৰ্ষণৰ বলি হৈছে আৰু অপৰাধীটোৱে 'আজি যি হ’ল বৰ মজা লাগিল' বুলি কৈ গুচি গৈছে.... এনে ঘটনাই মোক গভীৰভাৱে মৰ্মাহত কৰিছে ।”
সোণাল চৌহানে আৰু লিখিছে, “এজন দেউতাকৰ সন্মুখতে এজন সৰু ল’ৰাক নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছে... বৃদ্ধ পিতৃ-মাতৃক নিজৰ সন্তানেই অকলশৰীয়াকৈ এৰি থৈ গৈছে । এইবোৰৰ শেষ ক’ত ?! আমি কেতিয়াবা সাৰ পাই উঠি ক’বলৈ সাহস কৰিমনে যে— ‘এয়াই যথেষ্ট, আৰু নহয়’ !!! এই পৃথিৱীত যিবোৰ ভুল হ’ব নালাগিছিল, সেই সকলোবোৰ ভুল কামেই ঘটি আছে । আমি সঁচাকৈয়ে এক অতি নিষ্ঠুৰ পৃথিৱীত বাস কৰি আছোঁ...।”
সোণাল চৌহানৰ এই ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টটোৱে বৰ্তমান বিশ্বৰ এক অতিশয় ভয়াৱহ আৰু দুখজনক পৰিস্থিতিক প্ৰতিফলিত কৰিছে । শেহতীয়াকৈ তেওঁৰ বিষয়ে আন এক খবৰো চৰ্চালৈ আহিছিল ৷ কেইসপ্তাহমান আগতে যুদ্ধৰ উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত বিমান চলাচল সাময়িকভাৱে বন্ধ হৈ পৰিছিল । সেই সময়ত সোণাল চৌহান ডুবাইত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল । উদ্ধাৰৰ বাবে তেওঁ ভাৰত চৰকাৰৰ ওচৰত সহায় বিচাৰি আবেদন জনাইছিল । চৰকাৰৰ তৎপৰতাত পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক নিৰাপদে ভাৰতলৈ ওভতাই অনা হৈছিল । অভিনেত্ৰী সোণাল চৌহানে তেওঁক উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দেখুওৱা ক্ষিপ্ৰতা আৰু সহায়ৰ বাবে ভাৰতীয় কৰ্তৃপক্ষক ধন্যবাদ জনাই এটা বিশেষ টোকা লিখিছিল ।
এই সমগ্ৰ ঘটনাই অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ শেহতীয়া মানসিক স্থিতি আৰু সমাজৰ প্ৰতি তেওঁৰ উদ্বেগক স্পষ্ট কৰি তুলিছে ।
সোণাল চৌহানৰ পেছাদাৰী জীৱনৰ বিষয়ে ক’বলৈ গ’লে, তেওঁ ইমৰাণ হাছমীৰ বিপৰীতে 'জন্নত' (Jannat) চিনেমাৰ জৰিয়তে বলীউডত খোজ পেলাইছিল ।
