জুবিনৰ জীৱনত ঢাল হৈ থকা গৰিমাৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টে কন্দুৱাই আজিও সকলোকে

জুবিনবিহীন অসম আজিও শোকত ম্ৰিয়মাণ ৷ সামাজিক মাধ্যমত থমকি ৰোৱা নাই #JusticeForZubeenGarg ৷ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে নিতৌ লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মনৰ বতৰা ৷

গৰিমাৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টে কন্দুৱাই আজি সকলোকে (Photo : ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 22, 2025 at 3:18 PM IST

হায়দৰাবাদ : জুবিন গাৰ্গ নাই, কিন্তু আমাৰ মনে নামানে ৷ গোটেই অসমে তেওঁৰ স্মৃতি পাৰ্যমানে ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ৷ অসমীয়াৰ সামাজিক মাধ্যমত কেৱল জুবিনেই জুবিন ৷ ইনষ্টাগ্ৰাম, ফেচবুক সকলোতে জুবিনচৰ্চা ৷ জুবিনৰ পুৰণা ফটো, ভিডিঅ’, সাক্ষাৎকাৰ, বিহুৰ অনুষ্ঠানৰ ফুটেজ এই সকলোবোৰ এতিয়া খুব শ্বেয়াৰ কৰিছে অনুৰাগীয়ে ৷

সামাজিক মাধ্যমযোগেই যেন জুবিনক ধৰি ৰখাৰ প্ৰয়াস সকলোৰে ! চিৰদিনৰ বাবে থাকি যাব একাউণ্টত শ্বেয়াৰ কৰা সকলোখিনি ৷ সময় বাগৰাৰ লগে লগে জীৱন স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ আহিব যদিও মনে বিচাৰিলেই সকলোৱে জুবিনক চাব পাৰিব সামাজিক মাধ্যমত নিজৰ নিজৰ একাউণ্টত ৷

পিছে এই সকলোবোৰৰ মাজত জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ এটা এটা ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টে কন্দুৱাইছে অনুৰাগীক ৷ মুখেৰে খুলি ক’ব নোৱৰা কথাখিনি গৰিমাই লিখিয়েই প্ৰকাশ কৰিছে ৷

19 ছেপ্টেম্বৰত জুবিনে আকস্মিকভাৱে মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱাৰ পাছত অসহায় হৈ পৰা গৰিমাই কিদৰে নিজকে চম্ভালিছিল সেই কথা কেৱল তেওঁৱেই জানে ৷ মৃত্যুৰ 17 দিনৰ পাছত পুনৰ একেলগে হোৱাৰ বাৰ্তাৰে #JusticeForZubeenGarg লিখি পোষ্ট দিছিল গৰিমাই ৷ সেইদিন ধৰি থমকি ৰোৱা নাই গৰিমা ৷ প্ৰতিদিনে লিখি আছে মনৰ কথাবোৰ ৷ অসমবাসী সাহস হৈ থিয় দিছে তেওঁৰ কাষত ৷

ছিংগাপুৰত প্ৰকৃততে হৈছিল কি, সেই প্ৰশ্নই আমনি কৰে গৰিমাসহিতে সমগ্ৰ অসমবাসীক ৷ সেইকাৰণেই গৰিমাই #JusticeForZubeenGarg লিখি সকলোকে সামাজিক মাধ্যমত ন্যায় বিচাৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল ৷

মৃত্যুৰ পাছত আনকি জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ প্ৰজেক্ট ‘ৰৈ ৰৈ বিনালে’ৰ আধৰুৱা কামখিনিও সম্পূৰ্ণ কৰি তোলে গৰিমাই ৷ কিমান ভালপোৱা আৰু সাহস থাকিলে গৰিমাৰ দৰে ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী হ’ব পাৰি ভাবি চাওক ৷ 31 অক্টোবৰতে মুক্তি দিয়াৰ কথা ৰৈ ৰৈ বিনালে ৷ কাম চলি আছে পূৰ্ণগতিত ৷

লগতে পঢ়ক : জুবিনৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ মন গ’লেই মই আহিম— মাজনিশা সমাধিথলীত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ

