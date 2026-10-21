এটা শ্ব’ত গান গাবলৈ ডালেৰ মেহেন্দীয়ে কিমান পাৰিশ্ৰমিক লয়?
মেলাত গান গাবলৈ গৈ বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে ডালেৰ মেহেন্দী । এই প্ৰসংগতে জানো আহক তেওঁ এটা শ্ব’ৰ বাবে কিমান পাৰিশ্ৰমিক লয় ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 5:08 PM IST
হায়দৰাবাদ : শক্তিশালী কণ্ঠ আৰু আকৰ্ষণীয় গায়কীৰে লাখ লাখ লোকৰ হৃদয় জয় কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা ডালেৰ মেহেন্দী শেহতীয়াকৈ চৰ্চাত আছে । উত্তৰাখণ্ডৰ তেহৰীত অনুষ্ঠিত হোৱা মা কুঞ্জাপুৰী মেলাত সংগীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ গৈ বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে শিল্পীগৰাকী ।
সংগীতানুষ্ঠানৰ সময়ত উত্তৰাখণ্ডৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী সুবোধ উনিয়ালে মঞ্চত উঠি তেওঁক তিৰস্কাৰ কৰে ৷ তেওঁৰ প্ৰদৰ্শন দুৰ্বল বুলি তেওঁক উচ্চস্বৰে ধমক দিয়ে আৰু তেওঁ মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি আহিছে বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰে । সেই অনুষ্ঠানৰ পৰা এইবোৰ ভিডিঅ’ তৎক্ষণাত ছ’চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰে ৷
ইয়াৰ পিছতে ডালেৰ মেহেন্দীৰ ভাতৃ গায়ক মিকা সিঙে এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰে য’ত তেওঁ মুকলিকৈ ডালেৰ মেহেন্দীলৈ সমৰ্থন আগবঢ়ায় । মিকাৰ উপৰিও আন আন তাৰকা যেনে কপিল শৰ্মা, গায়কা শ্বান, অনুপম খেৰ, শিল্পা শ্বেট্টীকে ধৰি বহুতেই সমৰ্থন জনায় । ইয়াৰ মাজতে জানো আহক ডালেৰ মেহেন্দীয়ে এটা শ্ব’ত সংগীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ কিমান পাৰিশ্ৰমিক লয় ।
এটা শ্ব’ৰ বাবে ডালেৰ মেহেন্দীয়ে কিমান পাৰিশ্ৰমিক লয়?
ডালেৰ মেহেন্দীয়ে সাধাৰণতে লাইভ শ্ব’ বা কনচাৰ্টৰ বাবে ৩৫ লাখৰ পৰা ৪০ লাখ টকা মাচুল লয় । ইফালে শেহতীয়াকৈ তেওঁ উত্তৰাখণ্ডৰ তেহৰীত অনুষ্ঠিত কুঞ্জাপুৰী মেলাত সংগীত পৰিৱেশনৰ বাবে ৩৫ লাখ টকা লাভ কৰে । কেবিনেট মন্ত্ৰী সুবোধ উনিয়ালে নিজেই এএনআইৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত এই কথা প্ৰকাশ কৰে ।
গায়কৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ
MoneyMint.com ৰ মতে, ডালেৰ মেহেন্দীৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ প্ৰায় ₹১২৪ কোটি । সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি তেওঁ এখন ছবিৰ এটা গীতৰ বাবে প্ৰায় ৬ লাখ টকা লয় ।
ডালেৰ মেহেন্দীৰ কেৰিয়াৰ
১৯৯৫ চনত ডালেৰ মেহেন্দীয়ে তেওঁৰ প্ৰথম এলবাম ‘বোলো তাৰা ৰা’ৰ জৰিয়তে নিজৰ কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিল । এলবামটোৰ সৈতে একে শিৰোনামৰ গীতটোৱে তেওঁক ৰাতিটোৰ ভিতৰতে জনসাধাৰণৰ মাজত জনপ্ৰিয় কৰি তোলে । ভাংৰা আৰু ইণ্ডি-পপ সংগীতক তেওঁ পৰিচয় কৰাই দিয়ে ৷ ‘টুনাক টুনাক টুন’ৰ দৰে ট্ৰেকেৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰশংসা লাভ কৰাৰ লগতে বলীউড ছবিৰ বাবেও বহু স্মৰণীয় গীত গাইছে তেওঁ ।
ডালেৰ মেহেন্দীৰ কিছুমান জনপ্ৰিয় আৰু ছুপাৰহিট গীতৰ ভিতৰত আছে ‘বোলো তা ৰা ৰা’, ‘টুনাক টুনাক টুন’, ‘হো জায়েগী বল্লে বল্লে’, আৰু ‘না না না না ৰে’। এই গীতবোৰ আজিও পাৰ্টীত শ্ৰোতাৰ প্ৰথম পছন্দ ।
ডালেৰ মেহেন্দীৰ সমৰ্থনত কোন আৰু বিপক্ষে কোনে থিয় দিছে?
মন কৰিবলগীয়া যে, উত্তৰাখণ্ডৰ অনুষ্ঠানটোৰ সময়ত যি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল, সেই বিতৰ্কক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই গায়ক মিকা সিঙে দাবী কৰে যে ডালেৰ মেহেন্দীয়ে মদ্যপান নকৰে ৷ তেওঁ লগতে কয় যে, যদি কোনোবাই ডালেৰে মদ্যপান কৰাৰ প্ৰমাণ দিব পাৰে, তেন্তে তেওঁ গান গোৱা এৰি দিব ।
ইফালে, গায়িকা সোনা মহাপাত্ৰইও এই বিতৰ্কক লৈ নিজৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে । দিল্লীৰ চুফী মহোৎসৱত ডালেৰ মেহেন্দীৰ পৰিৱেশনৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ মন্তব্য কৰে যে, সেই অনুষ্ঠানটোতো তেওঁ গান গাব পৰা নাছিল ।
লগতে পঢ়ক : ডালেৰ মেহেন্দীয়ে সুৰা সেৱন কৰা বিতৰ্কত মিকা সিঙে ক’লে- গান গোৱা বাদ দি দিম