ETV Bharat / entertainment

অসমৰ বানত স্তব্ধপ্ৰায় ছবিজগত: স্থগিত একাধিক চিনেমাৰ মুক্তি, চলচ্চিত্ৰ জগতৰ প্ৰত্যাহ্বান !

বানে বিধ্বস্ত কৰা অসমত থমকি ৰৈছে ছবি উদ্যোগ ৷ অসমীয়া ছবিজগতৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ দিশে নেকি? দিপাঞ্জলী শৰ্মা, নিপন বৰগোহাঁই, জিণ্টু শইকীয়া আৰু উপাসনা নাথৰ প্ৰতিবেদন...

how assamese film industry is bearing the brunt of floods explained
অসমীয়া ছবিজগতৰ ভৱিষ্যত সন্দৰ্ভত আলোচনা (Photo : ETV Bharat GFX Team)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 8, 2026 at 5:43 PM IST

11 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : অসমত বান প্ৰতিবছৰেই আহে, সেয়া ৰাইজে বাতৰিত দেখে; বানত ককবকাই থকাসকল তিক্ত অভিজ্ঞতাৰ সম্মুখীন হয় আৰু দূৰৈৰ পৰা চোৱাসকলে দুখ প্ৰকাশ কৰে, চৰকাৰক সমালোচনা কৰে আৰু বানৰোধৰ ব্যৱস্থা ল’বলৈ অনুৰোধ কৰে ! কিন্তু ইমান বছৰে হৈছে কি? সদায় একেই গতি ৷ বানৰ সময়ত সাহায্য দি ৰাইজৰ ওচৰলৈ মাত দিবলৈ গৈয়েই দায়িত্ব সামৰে নেকি চৰকাৰে ? ৰাইজৰ অভিযোগবোৰ কৰ্তৃপক্ষৰ কাণত পৰিছেনে?

২০২৬ৰ বান আহিল কাল অমানিশা হৈ! অসমৰ জনসাধাৰণৰ ক্ষয়-ক্ষতি কল্পনাতীত ৷ এই বানে বহু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিলে? এগৰাকী শিল্পী আছিল, যিয়ে বান সমস্যাৰ কথা উল্লেখ কৰিয়েই কৰিয়েই, অসমৰ ৰাইজৰ বাবে চিঞৰি চিঞৰিয়েই সকলোকে নিথৰুৱা কৰি থৈ আঁতৰি গ’ল ৷

ফুটবল খেলৰ আয়োজন কৰি, খেলি সেইগৰাকী শিল্পীয়ে বানাক্ৰান্তৰ বাবে সাহায্য সংগ্ৰহ কৰিছিল ৷ গছ-বন কটাৰ বিৰুদ্ধে সদায় বলিষ্ঠ কণ্ঠ ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৷ কিন্তু তেওঁ আঁতৰি যোৱাৰ পাছত উন্নতিৰ নামত কাটি পেলোৱা হৈছে হাবি-বন ৷ চৰকাৰৰ হাতত আছে উন্নয়নৰ বহু প্ৰজেক্ট, আগলৈও কাটিব বহু ঘন জংঘল ৷ তেনেস্থলত এইবাৰৰ দৰে বান যদি প্ৰতিবছৰে আহে?

how assamese film industry is bearing the brunt of floods explained
ৰবি শৰ্মাৰ মনৰ কথা (Photo : ETV Bharat GFX Team)

সাংস্কৃতিক মহলত চৰ্চা হোৱাৰ দৰে জুবিনৰ মৃত্যুত থমকি ৰোৱা অসমীয়া ছবি উদ্যোগটো পুনৰ এবাৰ থমকিল এইবাৰৰ বানত! বানে সৃষ্টি কৰা পৰিস্থিতিয়ে সৃষ্টি কৰা সকলোবোৰ সমস্যাই পৰিচালক, প্ৰযোজক, তাৰকাসকলৰ লগতে ছবিৰ ছেটত জড়িত থকা কৰ্মচাৰীসকলক চিন্তাক্লিষ্ট কৰি তুলিছে ৷

অকস্মাতে অহা বানে ধুই লৈ গ’ল অসম, সহায়ৰ বাবে উবুৰি খাই পৰিল ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়াৰ লোক ৷ এই সংবেদনশীল ক্ষণটোত সকলোৰে কথা ভাবি ছবিৰ মুক্তি স্থগিত ৰখা হ’ল ৷ বিগত বছৰত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ সময়ত বহুকেইখন ছবিৰ মুক্তি নতুন বছৰটোলৈ পিছুৱাই দিয়া হৈছিল, তেতিয়াও নিশ্চয় বহু সমস্যা আহিছিল ৷ এতিয়া আকৌ বানৰ বাবে দুৰ্গতি ৷

এই কথাবোৰে কেনেধৰণে জলীউডক প্ৰভাৱিত কৰিছে, সেই সন্দৰ্ভত মনোভাৱ জানিবলৈ ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক কাষ চাপিছিল কেবাগৰাকীও লোকৰ ৷ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা, অভিনেতাৰ পৰা সাংস্কৃতিক কৰ্মীলৈকে আমি সকলোৰে পৰা মতামত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ ৷

বানত বিধ্বস্ত অসম, স্থগিত কেবাখনো ছবিৰ মুক্তি

বানপানীৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰভাৱ পৰিছে অসমীয়া ছবি উদ্যোগত । বানাক্ৰান্ত লোকৰ প্ৰতি মানৱীয় দৃষ্টিভংগী ৰাখি কেবাখনো ছবিৰ মুক্তি স্থগিত ৰখা হৈছে । ইয়াৰ ফলত নিৰ্মাতাসকল সন্মুখীন হৈছে আৰ্থিক লোকচানৰ ৷ লগতে মুক্তিৰ নতুন সময়সূচী, প্ৰচাৰ আৰু ছবিগৃহ লাভৰ ক্ষেত্ৰতো নতুন প্ৰত্যাহ্বানৰ কথা আহি পৰিছে ।

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছত এক কঠিন সময়ৰ মাজেৰে পাৰ হোৱা অসমীয়া ছবি উদ্যোগটো পুনৰ নতুন সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে । বিহুৰ পাছৰে পৰা অসমীয়া ছবি উদ্যোগটোৰ কিছু ভাল দিন উভতি আহিছিল যদিও ৰাজ্যৰ বানপৰিস্থিতিৰ বাবে পুনৰ এবাৰ যেন অসমীয়া ছবি উদ্যোগটো থমকি ৰ’বলগীয়া হৈছে। জুলাই মাহ আৰু আগষ্ট মাহত মুক্তিৰ বাবে সাজু হৈ থকা কেবাখনো অসমীয়া ছবিৰ মুক্তি ইতিমধ্যে স্থগিত ৰখা হৈছে ।

এফালে বানত বিধ্বস্ত জনজীৱন, বানাক্ৰান্ত লোকৰ দুখ-কষ্ট আৰু সহায়ৰ বাবে চলি থকা ব্যাপক তৎপৰতা, আনফালে মনোৰঞ্জনৰ বাবে ছবিৰ মুক্তি । এনে এক সংবেদনশীল পৰিস্থিতিত মানৱীয় দিশটোক অগ্ৰাধিকাৰ দি বহু নিৰ্মাতাই বৰ্তমান ছবি মুক্তি নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । যাৰ ফলত পৰোক্ষ আৰু প্ৰত্যক্ষভাৱে অসমীয়া ছবি উদ্যোগত প্ৰভাৱ পৰিছে।

সমান্তৰালভাৱে মুক্তিৰ দিন পিছুৱাই দিয়াৰ ফলত পৰৱৰ্তী সময়ত একেলগে বহু ছবি মুক্তিৰ বাবে সাজু হ’বলগীয়া হোৱাটোৱেও অসমীয়া ছবি উদ্যোগৰ বাবে নতুন প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছে।

অসমীয়া ছবিৰ জগতৰ এই প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্দৰ্ভত অভিনেতা ৰবি শৰ্মা, পৰিচালক তথা অভিনেতা হিমাংশু প্ৰসাদ দাস, চলচ্চিত্ৰ সমালোচক উৎপল দত্ত, সাংস্কৃতিক কৰ্মী তথা অভিনেতা দেৱজিত শৰ্মা, সাংস্কৃতিক কৰ্মী কুমুদ কলিতা আৰু সংগীত শিল্পী প্ৰসেনজিৎ লাহনে মত প্ৰকাশ কৰে ৷

বানপানীয়ে কেনেদৰে প্ৰভাৱ পেলাইছে অসমীয়া ছবি উদ্যোগত

এই সন্দৰ্ভত অভিনেতা ৰবি শৰ্মাই কয়, “উজনি অসমৰ যি বান পৰিস্থিতি সেইটো মই সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বুলি ক’ব নোৱাৰো, এয়া মানৱসৃষ্ট । আনহাতে ছবি উদ্যোগটো হৈছে এটা মনোৰঞ্জন উদ্যোগ । যেতিয়া মানুহবোৰ দুখত থাকে তেতিয়া মনোৰঞ্জনৰ কথা ভবাটোক লৈ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে ।”

আনহাতে আমাৰ বাবে এই উদ্যোগটো হৈছে এটা কাম । পেছাগতভাৱে কৰিবলগীয়া এটা কাম । কিন্তু ছবি এখন মুক্তি দিয়াৰ মানসিকতা বৰ্তমান নাই । বানপানীত ভুগি থকা মানুহখিনিৰ ফালে চালেটো আমাৰ সমস্যাটো সৰু যেন লাগে । সেই বাবে আমি 'অই পুলিচ'ৰ টীমটোৰ পৰা এতিয়া ছবিখন মুক্তি নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলোঁ । সমান্তৰালভাৱে এই সময়খিনিত আমি ছবি এখন মুক্তি দিলে সেই দুখ কষ্ট ভোগ কৰি থকা মানুহখিনিক অপমান কৰা হ’ব ।”

লগতে শৰ্মাই কয়, “ছবি এখন মুক্তি নিদিয়া পৰ্যন্ত সাংঘাতিক ৰিক্সত থকা হয় । কাৰণ কাইলৈ যদি তেনেধৰণৰ কাহিনী এটা লৈ আন কোনোবাই ছবি এখন নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াই দিয়ে তেন্তে আমাৰ ছবিখন অথলে যাব । তথাপিও আমি সেইটো ৰিক্স লৈছোঁ । কাৰণ আমাৰ সেইটো মানসিকতা বৰ্তমান নাই । আমাৰ শেহতীয়া সিদ্ধান্ত অনুসৰি আমি চাগৈ আগন্তুক বর্ষতহে ছবিখন মুক্তি দিম । এনদৰে ছবি পিছুৱাই দিয়াৰ সিদ্ধান্তই প্ৰভাৱ পেলাইছে ছবি উদ্যোগটোক ।”

how assamese film industry is bearing the brunt of floods explained
হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ মনৰ ভাৱ (Photo : ETV Bharat GFX Team)

ছবি নিৰ্মাতাসকল কেনেধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে

এই সন্দৰ্ভত নাট্যকাৰ, পৰিচালক তথা অভিনেতা হিমাংশু প্ৰসাদ দাসে কয়, “প্ৰত্যাহ্বানটো ভয়ংকৰ । কাৰণ যদিও আমি এটা বছৰ বুলি কওঁ, এটা বছৰত মাত্ৰ কেইটামান শুকুৰবাৰ থাকে । চিনেমাৰ সংখ্যা তাতকৈ বেছি, আনহাতে কেৱল অসমীয়া ছবিয়ে নহয় তাৰ সমান্তৰালকৈ হিন্দী বা অন্য ভাষাৰ ছবিও থাকে । সমান্তৰালভাৱে কেইটামান মাহত যেনে ব’হাগ বিহু, মাঘ বিহু আৰু পৰীক্ষাৰ সময়ত অসমৰ বাবে ছবি মুক্তি দিয়াটো কোনো ধৰণৰ সুবিধাজনক নহয় ।”

লগতে তেওঁ কয়, “লকডাউনৰ সময়ত এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আহিছিল যেতিয়া কেইবামাহলৈও অসমীয়া ছবিয়ে মুক্তি লাভ কৰা নাছিল । তাৰ পাছত জুবিন দাৰ লগত সংঘটিত হোৱা ঘটনাটোৰ পাছত বহু দিনলৈ অসমীয়া ছবিয়ে মুক্তি লাভ কৰা নাছিল । এতিয়া আকৌ শিৱসাগৰৰ বানপানীক লৈ পুনৰ একেই পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে । এনে পৰিস্থিতিসমূহৰ বাবে বহু ছবি জমা হৈ যায়, জমা হৈ যোৱা ছবিসমূহ কোনে কেতিয়া আৰু কি দৰে মুক্তি দিব সেইটো এটা ডাঙৰ কথা ।”

তেওঁ আগলৈ কয়, “এখন ছবি নিৰ্মাণ কৰোঁতে আচলতে বহুত সময় লাগে, সেইবাবে ছবিখনে মুক্তি লাভ কৰাৰ পাছত অন্তত ২-৩ সপ্তাহ চলিলে ভাল । গতিকে এই সময়খিনি ভীষণ প্ৰত্যাহ্বান পূৰ্ণ । ইয়াৰ সমাধানৰ উত্তৰ কাৰো হাতত নাই । জুবিনৰ দাৰ ঘটনাটোৰ পাছত পুনৰ ছবিসমূহ মুক্তি লাভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলহে, এই ঘটনাটোৱে আকৌ ৰখাই দিলে । জুবিন দাৰ ঘটনাটোৰ পাছৰে পৰা জমা হৈ ৰোৱা ছবিসমূহ মুক্তিলাভ কৰা নাছিল, এতিয়া তাৰ লগতে আৰু নতুন ছবিও জমা হ’ল । গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ মিলাব নোৱাৰা অংক ৷ গোটেই ছবি উদ্যোগটো এই সমস্যাৰ মাজত সোমাই গৈছে বুলি ধাৰণা হয় ।”

হঠাৎ ছবি এখনৰ মুক্তিৰ দিন পিছুৱাবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ বাবে কেনে ধৰণৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় নির্মাতাগোষ্ঠী ?

বানৰ বাবে প্ৰথমে মুক্তিৰ দিন পিছুৱাই দিয়া ছবিখন আছিল XYZ ৷ ছবিখন মুক্তিৰ কেইটামান দিন পূৰ্বে পিছুৱাই দিয়া হৈছিল । যাৰ ফলত বহু লোকচানৰো সন্মুখীন হৈছিল নিৰ্মাতাগোষ্ঠী ৷ এই সন্দৰ্ভত ছবিখনৰ পৰিচালক হিমাংশু প্ৰসাদ দাসে কয়, “মুক্তিৰ তিনি-চাৰিদিন পূৰ্বে আমাৰ ছবিখনৰ মুক্তি বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছিল । তেনে পৰিস্থিতিত আমি বহুত লোকচানৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল । কাৰণ আমাৰ ৯৫% প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে হৈ গৈছিল । এই সকলোবোৰ আমাৰ পানীত যোৱাৰ নিচিনা হ’ল ।”

how assamese film industry is bearing the brunt of floods explained
উৎপল দত্তৰ মন্তব্য় (Photo : ETV Bharat GFX Team)

মুক্তি পিছুৱালে দৰ্শকক ছবিগৃহলৈ ওভতাই অনাৰ প্ৰত্যাহ্বান

এই সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰি চলচ্চিত্ৰ সমালোচক উৎপল দত্তই কয়, “ছবি এখন কেতিয়া মুক্তি দিয়া হ’ব সেইটো ছবিখনৰ প্ৰযোজক বা নিৰ্মাতাগোষ্ঠীয়ে ভালদৰে জানে । তেওঁলোকে এই সকলোবোৰ দিশ চালি জাৰি চাই সকলো হিচাপ-নিকাচ কৰিয়েই ছবি এখন নিৰ্মাণ কৰে । অসমীয়া ছবি চলিলে ভাল লাগে ৷ পিছে মাজতে যদি কিবা কাৰণত ছবিৰ মুক্তি বন্ধ হৈ যায়, তেতিয়া দৰ্শকক পুনৰ ছবিগৃহলৈ ওভতাই আনিবলৈ কম বেছি পৰিমাণে শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয় ।”

তেওঁ আৰু আগলৈ কয়, “সকলোৱে ছবি এখন লাভ হওক বুলিয়েই নিৰ্মাণ কৰে । বানৰ বাবে বহুকেইখন অসমীয়া ছবিৰ মুক্তি স্থগিত কৰি দিবলগীয়া হৈছে । এই সময়ত মানুহৰ আমোদ-প্ৰমোদৰ ইচ্ছা নাই বুলি ভাবিয়ে তেওঁলোকে ছবিসমূহ মুক্তি দিব নাই বিচৰা । কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীত যুক্তি এটাও আছে । এই পৰিস্থিতিতো কিন্তু হিন্দী ছবিয়ে মুক্তি লাভ কৰিয়ে আছে আৰু এচাম মানুহেও চাই আছে । এফালে মানুহ পানীত ডুবি আছে, আনফালে চিনেমা চাই মানুহে ৰং-ৰহইছো কৰি আছে ৷ অসমীয়া ছবি মুক্তি নিদিয়াটো এটা মানৱীয় কথা । এইটোত ব্যৱসায়ৰ কথা নাই । ছবি মুক্তি দিয়াটো বা নিদিয়াটো প্ৰযোজকৰ নিজা সিদ্ধান্ত ।”

how assamese film industry is bearing the brunt of floods explained
দেৱজিত শৰ্মাই ক’লে এইদৰে (Photo : ETV Bharat GFX Team)

অসমীয়া ছবিতজগতৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ দিশে নেকি?

এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত নাজিৰাৰ সাংস্কৃতিক কৰ্মী তথা অভিনেতা দেৱজিত শৰ্মাই কয়, "উজনিৰ মহা প্ৰলয়ে অসমৰ মানুহক স্তব্ধ কৰি পেলালে, অসমীয়া ছবি উদ্যোগটোক বিধ্বস্ত কৰিলে, বহুকেইখন চলচ্চিত্ৰৰ মুক্তিৰ দিন পিছুৱাই দিয়াৰ পাছত বহু পৰিচালক, প্ৰযোজক শংকিত, সন্দিহান হৈ পৰিছে যে- অসমীয়া মানুহে এতিয়া ছবি চাবনে নাচায়! কাৰণ অসমত এতিয়া ছবি চোৱাৰ পৰিৱেশ নাই, ভাওনা চোৱাৰ পৰিৱেশ নাই সকলো বানত শেষ হৈ গৈছে । বানাক্ৰান্ত মানুহবোৰ জীয়াই থাকিব কিদৰে, খাব কি ?"

"এনে সময়ত ছবি এখন যে কোনোবাই চাবলৈ যাব সেয়া কিন্তু সন্দেহৰ বিষয় হৈ পৰিছে । মহাবাহু নামৰ ছবিখনৰ মুক্তিৰ দিন বানৰ বাবে দুমাহ পিছুৱাই দিয়া হ'ল । এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে এই পৰিস্থিতিৰ পিছত ছবি মুক্তি দিলেও মানুহে চাব নে নাচায় ? অসমীয়া ছবি উদ্যোগটোক ধৰি ৰখা মূল মানুহজনেই হৈছে জুবিন গাৰ্গ, এতিয়া সেই মানুহজনেই নাই ।"

তেওঁ লগতে আকৌ কয়, "আমাক বানৰ স্থায়ী সমাধান লাগে ৷ আকৌ যদি এনেকৈ বান আহে অসমীয়া সাংস্কৃতিক জগতখন শেষ হৈ যাব ৷"

how assamese film industry is bearing the brunt of floods explained
কুমুদ কলিতাৰ আছে ভৱিষ্যতৰ আশা (Photo : ETV Bharat GFX Team)

সাংস্কৃতিক কৰ্মী কুমুদ কলিতাই কয়, "বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ পুনৰ সংস্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে বিশেষ ব্যৱস্থা তৎকালে গ্ৰহণ কৰিলে বানাক্ৰান্ত ৰাইজ পুনৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে সক্ৰিয় হৈ উঠিব আৰু এনে হ'লেহে অসমীয়া ছবি উদ্যোগটো পুনৰ ঠন ধৰি উঠিব । অসমীয়া ছবি উদ্যোগটোক জীয়াই ৰাখিবৰ বাবে জুবিন গাৰ্গে যি আহ্বান জনাইছিল, সেই আহ্বানৰ প্ৰতি সন্মান জনাই অসমৰ ৰাইজে আগন্তুক দিনবোৰত অসমীয়া ছবি উদ্যোগটোক শক্তিশালী কৰি তুলিব বুলি আমি আশাবাদী ৷"

how assamese film industry is bearing the brunt of floods explained
প্ৰসেনজিৎ লাহনৰ কথা (Photo : ETV Bharat GFX Team)

প্ৰসিদ্ধ গীতিকাৰ সুৰকাৰ প্ৰসেনজিৎ লাহনে কয়, "প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত মানুহৰ মনত গান শুনা বা চিনেমা চোৱাৰ হেঁপাহটো নাথাকে ৷ জুলাইত অহাৰ বানৰ এতিয়া দুমাহ হৈ গ’ল, পূজাৰ সময়ত এটা বেলেগ পৰিৱেশ আহিব, সেই সময়লৈ আমি বাট চাব লাগিব ৷ হ’বলগীয়া ঘটনাবোৰ হৈ যাব, কিন্তু কামখিনি আমি কৰি যাব লাগিব ৷ জুবিন গাৰ্গে কৈ গৈছে, শ্ব’ মাষ্ট গ’ অন ৷ কোনোবা যদি হেৰাইও যায় আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব ৷ অন্যথা উদ্যোগটো পৰি যাব ৷ আচলতে প্ৰযোজকসকলেও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পৰীক্ষা নথকা সময়ত ছবি মুক্তি দিব লাগে ৷ পৰীক্ষাৰ মাজত চিনেমা মুক্তি দিলে কোনেও ছবি চাবলৈ যাব নোৱাৰে ৷"

লগতে পঢ়ক : জুবিন গাৰ্গ অবিহনে অসমীয়া ছবিজগতৰ ভৱিষ্যৎ আৰু বৰ্তমানৰ প্ৰত্যাহ্বান: এক আলোকপাত

TAGGED:

অসমীয়া ছবি উদ্যোগ
অসমীয়া ছবিজগতৰ বানে কৰা ক্ষতি
ASSAM FLOOD 2026
অসমীয়া ছবি উদ্যোগত বানৰ প্ৰভাৱ
FLOOD IMPACT ON ASSAM FILM INDUSTRY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.