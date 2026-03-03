বলীউডৰ জনপ্ৰিয় ৰোমাণ্টিক গীতৰ সৈতে উদযাপন কৰক ৰঙৰ উৎসৱ

বলীউডৰ জনপ্ৰিয় ৰোমাণ্টিক গীতৰ সৈতে উদযাপন কৰক ৰঙৰ উৎসৱ
ৰাম-লীলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ডৰ আৰু মোহব্বতেৰ ৰোমাণ্টিক গীতলৈকে, এই সকলোবোৰ বলীউড গানে আপোনাৰ ফাকুৱাৰ প্লে-লিষ্টত এক বিশেষ আৱেগ আৰু চিৰসেউজ মাদকতা প্ৰদান কৰিব ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 3, 2026 at 4:29 PM IST
হায়দৰাবাদ : বজাৰত এতিয়া আবিৰৰ পয়োভৰ, চৌপাশে মিঠাইৰ সুবাস আৰু সকলোৰে মাজত এক উছাহময় পৰিৱেশ । কিন্তু বলীউডৰ গীত অবিহনে যেন হোলী আধৰুৱা ।
২০২৬ চনৰ এই ফাকুৱাত আপুনিও কিছুমান কালজয়ী বলীউড সুৰৰ সৈতে আপোনজনৰ লগত ৰঙৰ উৎসৱত মগ্ন হওক । এইবাৰ আপোনাৰ ফাকুৱাৰ প্লে-লিষ্টত এক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰিবলৈ আগবঢ়োৱা হ'ল কিছুমান জনপ্ৰিয় ৰোমাণ্টিক গীত-
'লাহু মুহ লাগ গয়া' (Lahu Munh Lag Gaya)
'গোলিয়োঁ কী ৰাসলীলা: ৰাম-লীলা' বোলছবিৰ এই গীতটোৰ পৰিচালনা আৰু সংগীত সঞ্জয় লীলা ভাঞ্চালীৰ আৰু এই গীতটিত কণ্ঠদান কৰিছে চাইল হাদাই । নৱৰাত্ৰিৰ পটভূমিত ৰঙৰ খেলা আৰু প্ৰেমৰ নিবিড়তাৰে ভৰপূৰ এই গীতটিত দীপিকা পাডুকন আৰু ৰণবীৰ সিঙৰ অনবদ্য ৰসায়ন দেখিবলৈ পোৱা যায় ।
এইটো কোনো সাধাৰণ ধেমালিৰ গীত নহয় । ইয়াৰ সুৰত এক গ্ৰাম্য স্পৰ্শ আছে আৰু ই গভীৰ প্ৰেম তথা বিৰহৰ আৱেগ প্ৰকাশ কৰে ৷ শক্তিশালী শব্দ আৰু নাটকীয় সংগীতৰ বাবে এই গীতটোৱে হোলীৰ আনন্দক এক বিশেষ মাত্ৰা প্ৰদান কৰে ।
যদি আপুনি আপোনাৰ ফাকুৱাৰ প্লে-লিষ্টত এক গভীৰ আৰু ৰোমাণ্টিক আৱহ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰে, তেন্তে এই গীতটো অতিকৈ উপযুক্ত।
'অংগ ছে অংগ লগানা' (Ang Se Ang Lagana)
১৯৯৩ চনৰ ছুপাৰহিট চিনেমা 'ডৰ' (Darr)ৰ চিৰসেউজ গীত 'অংগ ছে অংগ লগানা' (Ang Se Ang Lagana) আজিও ফাকুৱাৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ । যশ চোপ্ৰাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এই বোলছবিখনত শ্বাহৰুখ খান, জুহি চাওলা আৰু ছানী দেওলে অভিনয় কৰিছে । যশ ৰাজ ফিল্মছৰ বেনাৰত নিৰ্মিত এই গীতটো আজিও সমানেই জনপ্ৰিয় ।
অলকা য়াগনিক, সুদেশ ভোচলে, বিনোদ ৰাথোড় আৰু দেৱকী পণ্ডিতে এই গীতটিত কণ্ঠদান কৰিছে । ইয়াৰ সংগীত অতি প্ৰাণৱন্ত আৰু উলাহৰে ভৰা । যদিও গীতটো দেখাত অতি ৰঙীন আৰু উৎসাহজনক, ইয়াৰ আঁৰত একধৰণৰ উত্তেজনা আৰু নাটকীয়তা লুকাই থাকে । বিশেষকৈ শ্বাহৰুখ খানৰ এক ব্যতিক্ৰমী উপস্থিতিয়ে হোলীৰ পৰিৱেশটোত এক সুকীয়া মাত্ৰা যোগ দিয়ে । আজিও এই গীতটোৱে মানুহক নাচিবলৈ বাধ্য কৰোৱাই আৰু বলীউডৰ সেই ৰোমাণ্টিক যুগৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়ে ।
ফাকুৱাৰ আনন্দক অলপ বেছি তীব্ৰ আৰু ৰঙীন কৰি তুলিবলৈ আপোনাৰ সংগীতৰ তালিকাত এই গীতটো থকাটো প্ৰয়োজন ।
'হদ কৰ দি' (Hadd Kar De)
যদি আপুনি ৰাজকীয় প্ৰেমৰ কাহিনী ভাল পাই, তেন্তে 'সম্ৰাট পৃথ্বীৰাজ' বোলছবিৰ 'হদ কৰ দি' (Hadd Kar De) গীতটো আপোনাৰ বাবে এক উৎকৃষ্ট পচন্দ হ'ব পাৰে । অক্ষয় কুমাৰ আৰু মানুষী চিল্লাৰ অভিনীত এই গীতটোত প্ৰেম, ৰং আৰু একাত্মতাৰ এক সুন্দৰ উদযাপন দেখা পোৱা যায় । যশ ৰাজ ফিল্মছৰ এই ছবিত এক ভব্য পৰিৱেশত হোলীৰ ৰং উপস্থাপন কৰা হৈছে ।
শংকৰ-এহচান-লয়ৰ সংগীত পৰিচালনাত এই গীতটোত কণ্ঠদান কৰিছে নীতি মোহন আৰু লোকসংগীত শিল্পী কীৰ্তি সাগাথিয়াই । গীতটোৰ সুৰ যিমান বিশাল, সিমানেই কোমল । ইয়াৰ সংগীতত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ লগতে এক পবিত্ৰতাৰ অনুভৱো পোৱা যায় ।
ৰাজকীয় আভিজাত্য আৰু প্ৰেমৰ এক মিশ্ৰিত সোৱাদ পাবলৈ এই হোলীত আপোনাৰ প্লে-লিষ্টত এই গীতটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে ।
'হোলী কে ৰং মা' (Holi Ke Rang Ma)
ৰোমাণ্টিক হোলী গীতৰ তালিকাত শেহতীয়াকৈ সংযোজিত হোৱা আন এক সুন্দৰ গীত হ’ল 'মহাৰাজ' (Maharaj) বোলছবিৰ 'হোলী কে ৰং মা' (Holi Ke Rang Ma)। এই গীতটোত জুনেইদ খান আৰু শালিনী পাণ্ডেৰ মধুৰ উপস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা যায় ।
ছোহেইল সেন, শ্ৰেয়া ঘোষাল, চান আৰু ওছমান মিৰে এই গীতটোত কণ্ঠদান কৰিছে । গীতটোৰ সংগীতত পুৰণি বলীউডৰ এক আমেজ পোৱা যায় । এই বোলছবিখনৰ সংগীত খুবেই সতেজ । ইয়াৰ নৃত্য আৰু দৃশ্যসমূহে আমাৰ সংস্কৃতিক সুন্দৰকৈ উদযাপন কৰিছে ।
যিসকলে ফাকুৱাৰ সময়ত মৃদু আৰু কোমল প্ৰেমৰ গীত শুনি ভাল পাই, তেওঁলোকৰ বাবে এই গীতটো একেবাৰে উপযুক্ত ।
'আৰে জা ৰে হট নটখট' (Are Ja Re Hat Natkhat)
বলীউডৰ ইতিহাসত 'নৱৰং' (Navrang) বোলছবিৰ 'আৰে জা ৰে হট নটখট' (Are Ja Re Hat Natkhat) গীতটিৰ চিৰসেউজ আবেদন কেতিয়াও ম্লান নপৰে । আশা ভোচলে আৰু মহেন্দ্ৰ কাপুৰে কণ্ঠদান কৰা এই গীতটিত প্ৰেমৰ এক ধেমেলীয়া তথা মিঠা বিবাদ ফুটি উঠিছে । সা ৰে গা মা মিউজিকত উপলব্ধ এই গীতটো আজিও সমানেই জনপ্ৰিয় ।
গীতটোৰ নৃত্য, শিল্পীৰ মুখৰ অভিব্যক্তি আৰু ইজনে সিজনক জোকোৱা শব্দবোৰে যিকোনো লোকৰ মুখলৈ হাঁহি বিৰিঙাই আনে । সেই পুৰণি ব্লেক এণ্ড হোৱাইট যুগৰ এক সুকীয়া সৌন্দৰ্য আছিল । এই গীতটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে ফাকুৱাৰ সময়ত বলীউড ৰোমাণ্টিক গানৰ চৰ্চা দশক দশক ধৰি চলি আহিছে ।
যিসকলে পুৰণি দিনৰ সোৱাদ লৈ হোলী উদযাপন কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকৰ বাবে এইটো এটা অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় গীত ।
'ছনী ছনী আঁখিয়ো ৱালী' (Soni Soni Akhiyon Wali)
অৱশেষত, আমাৰ তালিকাত আছে 'মোহব্বতেন' (Mohabbatein) বোলছবিৰ সেই চিৰতৰুণ আৰু প্ৰাণৱন্ত গীত 'ছনী ছনী আঁখিয়ো ৱালী' (Soni Soni Akhiyon Wali) । শ্বাহৰুখ খান আৰু ঐশ্বৰ্য ৰায়ৰ লগতে নৱাগত শিল্পীসকলৰ অভিনয়েৰে ভৰপূৰ এই গীতটো ৰং আৰু যৌৱনৰ এক অনন্য মিশ্ৰণ । যশ ৰাজ ফিল্মছৰ এই ছবিখনৰ গীতটো আজিও হোলীৰ এক 'এন্থেম' (Anthem) হিচাপে গণ্য কৰা হয় ।
যতীন-ললিতৰ সংগীত পৰিচালনাত উদিত নাৰায়ণ, যশপিন্দৰ নৰুলা আৰু অন্যান্য শিল্পীসকলে ইয়াত কণ্ঠদান কৰিছে । এই গীতটোত ডেকা বয়সৰ প্ৰেমৰ মাদকতা আৰু উছাহ অতি সুন্দৰকৈ ফুটাই তোলা হৈছে।
এই সকলোবোৰ গীতৰ বিশেষত্ব এয়ে যে গীতসমূহে প্ৰেম আৰু উৎসৱৰ মাজত এক সুন্দৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰে । সাধাৰণতে হোলীক এক হুলস্থুলীয়া উৎসৱ বুলি ভবা হয়, কিন্তু এই গীতবোৰে আমাক মনত পেলাই দিয়ে যে এই উৎসৱৰ মাজত কিছুমান কোমল আৰু আৱেগিক মুহূৰ্তও লুকাই থাকে । গতিকে, ২০২৬ চনৰ এই ফাকুৱাত আপোনাৰ নাচ-গানৰ তালিকাখনত এই ৰোমাণ্টিক গীতকেইটাও অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লওক ।
লগতে পঢ়ক : একেখন চিনেমাতে কাম কৰোঁতেই প্ৰেম: বিজয়-ৰশ্মিকাৰ পূৰ্বে কোন কোন তাৰকাই যুটি বান্ধিছিল ?