স্বামী ৰকি জয়ছোৱালৰ সৈতে ঈদৰ আনন্দত মতলীয়া হিনা খান

স্বামী ৰকি জয়ছোৱালৰ সৈতে ঈদৰ আনন্দত মতলীয়া হিনা খান
স্বামী আৰু মাতৃৰ সৈতে ঈদ উদযাপন হিনা খানৰ: বগা পোছাকত চাহ পৰিৱেশন কৰি মুহূৰ্ত শ্বেয়াৰ কৰিলে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 29, 2026 at 12:28 PM IST
হায়দৰাবাদ : জনপ্ৰিয় টেলিভিছন তাৰকা হিনা খানে ২৮ মে’ত পৰিয়ালৰ সৈতে ঈদ উদযাপন কৰে । এই বিশেষ উৎসৱৰ আনন্দ, হাঁহি-ধেমালি, মৰম-স্নেহ আৰু সুস্বাদু খাদ্যৰ কেইখনমান ধুনীয়া ফটো তেওঁ অনুৰাগীসকলৰ বাবে সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিছে ।
হিনা খানে নিজৰ ঘৰৰ ঈদ উদযাপনৰ কেইখনমান ফটো আৰু ভিডিঅ’ ছ’চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰিছে । প্ৰথম ফটোখনত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে হাতেৰে কাৰুকাৰ্য কৰা এটা ধুনীয়া বগা ৰঙৰ পোছাক পিন্ধি নীলা আৰু সোণালী ৰঙৰ কাপত চাহ পৰিৱেশন কৰি থকা দেখা গৈছে । দ্বিতীয় ফটোত হিনা খানে তেওঁৰ মাতৃ, স্বামী ৰকি আৰু পৰিয়ালৰ আন সদস্যসকলৰ সৈতে মজিয়াত বহি এটা হাঁহি-ধেমালিৰ বিশেষ মুহূৰ্ত কটোৱা দেখা গৈছে ।
অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ডাইনিং টেবুলত সজাই থোৱা উৎসৱৰ বিশেষ খাদ্যসমূহৰ আভাসো শ্বেয়াৰ কৰে । হিনাই তেওঁৰ এম্ব্ৰয়ডাৰী কৰা পোছাক আৰু ৰঙী-বিৰঙী খাৰুৰ কিছুমান ওচৰৰ পৰা তোলা ফটোও শ্বেয়াৰ কৰিছে । এই ফটোসমূহ শ্বেয়াৰ কৰি হিনাই লিখিছে, "ঈদে আমাক সোঁৱৰাই দিয়ে যে পৰিয়াল কেৱল আমি থকা ঠাইখনেই নহয়, ই হৈছে আমি ভাল পাবলৈ বাছি লোৱা প্ৰতিটো হৃদয় । আমাৰ খাদ্যৰ টেবুলখন আৰু ডাঙৰ হওক, আমাৰ সম্পৰ্কবোৰ আৰু গভীৰ হওক, আৰু ঘৰলৈ অহা প্ৰতিজন নতুন সদস্যৰ সৈতে আমাৰ হাঁহিবোৰ আৰু জোৰেৰে প্ৰতিধ্বনিত হওক । ঈদ মুবাৰক ।"
আধ্যাত্মিকতা আৰু প্ৰেৰণা
অভিনেত্ৰী হিনা খান তেওঁৰ গভীৰ আধ্যাত্মিক বিশ্বাসৰ বাবে পৰিচিত । তেওঁ প্ৰায়েই নিজৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত বিভিন্ন প্ৰেৰণাদায়ী চিন্তা, প্ৰাৰ্থনা আৰু পবিত্ৰ কোৰাণ বাণীসমূহ শ্বেয়াৰ কৰে । অলপতে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁৰ প্ৰাৰ্থনাৰ সময়ৰ এখন ফটো প’ষ্ট কৰিছিল আৰু অনুৰাগীসকলক তেওঁৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা (দুৱা) কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল ।
বৈবাহিক জীৱন
দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ অন্তত বিগত বছৰৰ জুন মাহত হিনাই তেওঁৰ সংগী ৰকি জয়ছোৱালৰ সৈতে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হয় । উল্লেখনীয় যে, হিনা আৰু ৰকি দুয়ো সুকীয়া সুকীয়া ধৰ্মৰ লোক । ধৰ্মীয় ভিন্নতা থকাৰ পিছতো এই দম্পতীটোৱে সদায় সমানেই উৎসাহ আৰু ইজনে সিজনৰ বিশ্বাসৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ সন্মান জনাই একেলগে উৎসৱসমূহ উদযাপন কৰা দেখা যায় । অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰায়েই গণেশ চতুৰ্থী উৎসৱ উদযাপনৰ সুন্দৰ মুহূৰ্তসমূহো ছ’চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰি আহিছে ।
খাদ্যৰ প্ৰতি থকা মৰম
অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে খাদ্য খাই অতি ভাল পায় । তেওঁ প্ৰায়েই নিজৰ ছ’চিয়েল মিডিয়াত বিভিন্ন সোৱাদযুক্ত খাদ্যৰ বহুতো ফটো আৰু ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰে । অলপতে হিনাই শ্বুটিং ছেটত ব্যস্ত থকাৰ সময়তে তেওঁৰ ননদে তেওঁক বঙালী পৰম্পৰাগত খাদ্য খুৱাই ছাৰপ্ৰাইজ দিছিল । এই মৰম দেখি অভিনেত্ৰীগৰাকী আৱেগিক হৈ পৰিছিল ।
অভিনয় জীৱন আৰু সফলতা
হিনা খানে পোনপ্ৰথমে ‘য়ে ৰিস্তা ক্যা কেহলতা হে’ নামৰ জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিকখনত ‘অক্ষৰা’ চৰিত্ৰৰ জৰিয়তে দৰ্শকৰ মাজত ব্যাপক জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰে । ইয়াৰ পিছত তেওঁ ‘বিগ বছ ১১’ আৰু ‘খতৰো কে খিলাড়ী’ আদি দৰে ৰিয়েলিটী শ্ব’ত অংশগ্ৰহণ কৰে । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ ‘কছৌটী জিন্দগী কে’ আৰু ‘ডেমেজড ২’ আদি ধাৰাবাহিকতো অভিনয় কৰিছে ।
