বৰ্তমানৰ প্রেক্ষাপটত প্ৰাণ পাই উঠিব ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়াৰ 'মৰমৰ দেউতা'ই

একেলগে বহি চাব পাৰিব পিতৃ-পুত্ৰৰ এক অনন্য কাহিনী ৷ মুখ্য চৰিত্ৰত জনপ্ৰিয় অভিনেতা বোধিসত্ত্ব শৰ্মা ।

Himjyoti Talukdar's new Assamese film 'Mormor Deuta' on Dr. Bhupendra Nath Shaikia's novel will be released soon
একেলগে বহি চাব পাৰিব পিতৃ-পুত্ৰৰ এক অনন্য কাহিনী (Photo : ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 9, 2026 at 12:54 PM IST

3 Min Read
হায়দৰাবাদ : প্ৰখ্যাত সাহিত্যিক আৰু চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ড৹ ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়াৰ জনপ্ৰিয় উপন্যাসৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে নতুন অসমীয়া ছবি 'মৰমৰ দেউতা' । 'কেলেণ্ডাৰ' আৰু 'তাৰিখ'ৰ দৰে সফল ছবিৰ পৰিচালক হিমজ্যোতি তালুকদাৰে এই ছবিখন পৰিচালনা কৰিছে ।

দৰ্শকৰ বাবে সুখবৰ যে অহা ১৫ মে'ত ৰাজ্যৰ ছবিগৃহসমূহলৈ আহি আছে এই বহু প্ৰত্যাশিত ছবিখন । ড৹ শইকীয়াৰ শক্তিশালী কাহিনী আৰু হিমজ্যোতি তালুকদাৰৰ পৰিচালনাৰে 'মৰমৰ দেউতা'ই অসমীয়া ছবি জগতত এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

New assamese film
ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত জিলিকা বোধিসত্ত্ব শৰ্মাৰ প্ৰথম অসমীয়া ছবি (Photo : ETV Bharat Assam)

পৰিচালক হিমজ্যোতি তালুকদাৰে 'ই টিভি ভাৰত'ৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত ছবিখনৰ বিষয়ে কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ব্যক্ত কৰিছে । তেওঁৰ ভাষ্য অনুসৰি, “২০১৮ চনত 'কেলেণ্ডাৰ' ছবিখনৰ মুক্তিৰ পাছতেই এই ছবিখনৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল । যদিও বিভিন্ন কাৰণত কামটো পলম হৈছিল, ২০২৪ চনৰ পৰা ছবিখনৰ কাম নতুন উদ্যমেৰে পুনৰ আৰম্ভ কৰা হয় ।”

তেওঁ লগতে কয়, “ছবিখনৰ মূল আধাৰ হৈছে ড৹ ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়াৰ জনপ্রিয় কিশোৰ উপন্যাস 'মৰমৰ দেউতা' । ১৯৮৯-৯০ চনত শিশু আলোচনী 'সঁফুৰা'ত ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰকাশ পোৱা এই উপন্যাসখন নব্বৈৰ দশকৰ স্কুলীয়া পাঠ্যক্ৰমৰো অন্তৰ্ভুক্ত আছিল । অসমীয়া সাহিত্যৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ কিশোৰকেন্দ্ৰিক উপন্যাস হিচাপে পৰিচিত এই কাহিনীটোত কিশোৰৰ মনস্তত্ত্ব আৰু পাৰিবাৰিক আৱেগিক সম্পৰ্কসমূহ অতি সুন্দৰকৈ ফুটাই তোলা হৈছে ।”

New assamese film
'মৰমৰ দেউতা'ত মিণ্টু বৰুৱা (Photo : ETV Bharat Assam)

পৰিচালকে জনোৱা মতে, মূল কাহিনীটোৰ আত্মা একে ৰাখি বৰ্তমান সময়ৰ সৈতে খাপ খোৱাকৈ ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।

“যিসকলে ইতিমধ্যে ড৹ শইকীয়াৰ উপন্যাসখন পঢ়িছে, তেওঁলোকৰ বাবে এই ছবিখন হ’ব নষ্টালজিক । কাহিনীৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে এজন পিতৃ আৰু পুত্ৰৰ মাজৰ সম্পৰ্ক । বিপথে যোৱা এজন পুত্ৰক দেউতাকে কেনেদৰে পুনৰ সঠিক পথলৈ ঘূৰাই আনে, সেয়াই ছবিখনত দেখুওৱা হৈছে । উল্লেখ্য যে, মূল উপন্যাসখন ১৯৮৯-৯০ চনৰ পটভূমিত লিখা হৈছিল যদিও ছবিখনত কাহিনীটো বৰ্তমান সময়ৰ উপযোগী কৰি নতুন ৰূপত উপস্থাপন কৰা হৈছে ৷” পৰিচালকৰ ভাষ্য ৷

মমতা মহিলাৰীৰ প্ৰযোজনাত নিৰ্মিত এই ছবিখনৰ মূল চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সুনাম অৰ্জন কৰা নৱাগত অভিনেতা বোধিসত্ত্ব শৰ্মাই । তেওঁৰ লগতে ছবিখনত অভিনয় কৰিছে মিণ্টু বৰুৱা, অপৰ্ণা দত্ত চৌধুৰী, অৰুণ নাথ, গৌৰৱ বৰা, কুল কুলদীপ, অপৰাজিতা মহন্ত, মনজিত কাকতি, সৌন্দৰ্যময় ডেকা বৰুৱা, অভিজিত বৰা আৰু ৰিতুপৰ্ণ কলিতাই । ইয়াৰ উপৰিও অসমৰ বহু কেইগৰাকী অভিজ্ঞ তথা ন-পুৰণি অভিনয় শিল্পীয়ে ইয়াত অংশ লৈছে ।

New assamese film
ড৹ ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়াৰ কালজয়ী উপন্যাসৰ আধাৰত নিৰ্মিত ছবি 'মৰমৰ দেউতা' (Photo : ETV Bharat Assam)

'মৰমৰ দেউতা'ৰ জৰিয়তে অসমীয়া চিনেমা জগতত খোজ পেলোৱা নৱাগত অভিনেতা বোধিসত্ত্ব শৰ্মা ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এগৰাকী দক্ষ অভিনেতা হিচাপে পৰিচিত । তেওঁ জনপ্ৰিয় ৱেব ছিৰিজ 'পাতাল লোক', 'ৰাণা নাইডু' আৰু বৰুণ গ্ৰোভাৰৰ ছবি 'অল ইণ্ডিয়া ৰেংক'ত গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । উল্লেখ্য যে, 'মৰমৰ দেউতা'ৰ দৃশ্যগ্ৰহণ মঙলদৈত কৰা হৈছে ।

ছবিখনৰ আঁৰৰ কলা-কুশলীসকল

কাৰ্যবাহী প্ৰযোজক: ড৹ মুক্তিস্মান হাজৰিকা আৰু জ্যোতি প্ৰকাশ নাথ ।

সংগীত: অৰ্ণৱ বশিষ্ঠ ।

চিত্ৰনাট্য: হিমজ্যোতি তালুকদাৰ, শান্তনু ৰৌমুৰীয়া আৰু অভিষেক দত্ত ।

চিত্ৰগ্ৰহণ: চন্দ্ৰ কুমাৰ দাস ।

সম্পাদনা: উদ্দীপ্ত কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ।

শব্দ ৰূপাংকণ আৰু মিক্সিং: দেৱজিৎ গায়ন ।

সাজ-সজ্জা: ৰাণী দত্ত বৰুৱা আৰু সঞ্জনা বৰুৱা ।

ৰূপসজ্জা: পলি গগৈ ।

কলা নিৰ্দেশনা: ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতা ।

মোচন গ্ৰাফিক্স: সমুদ্ৰ কাজল শইকীয়া ।

কালাৰিষ্ট: উপমন্যু দাস ।

ড° ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া
হিমজ্যোতি তালুকদাৰ
মৰমৰ দেউতা ছবিৰ মুক্তিৰ তাৰিখ
বোধিসত্ত্ব শৰ্মা
মৰমৰ দেউতা

সম্পাদকৰ পচন্দ

