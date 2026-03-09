বৰ্তমানৰ প্রেক্ষাপটত প্ৰাণ পাই উঠিব ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়াৰ 'মৰমৰ দেউতা'ই

বৰ্তমানৰ প্রেক্ষাপটত প্ৰাণ পাই উঠিব ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়াৰ 'মৰমৰ দেউতা'ই
একেলগে বহি চাব পাৰিব পিতৃ-পুত্ৰৰ এক অনন্য কাহিনী ৷ মুখ্য চৰিত্ৰত জনপ্ৰিয় অভিনেতা বোধিসত্ত্ব শৰ্মা ।
Published : March 9, 2026 at 12:54 PM IST
হায়দৰাবাদ : প্ৰখ্যাত সাহিত্যিক আৰু চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ড৹ ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়াৰ জনপ্ৰিয় উপন্যাসৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে নতুন অসমীয়া ছবি 'মৰমৰ দেউতা' । 'কেলেণ্ডাৰ' আৰু 'তাৰিখ'ৰ দৰে সফল ছবিৰ পৰিচালক হিমজ্যোতি তালুকদাৰে এই ছবিখন পৰিচালনা কৰিছে ।
দৰ্শকৰ বাবে সুখবৰ যে অহা ১৫ মে'ত ৰাজ্যৰ ছবিগৃহসমূহলৈ আহি আছে এই বহু প্ৰত্যাশিত ছবিখন । ড৹ শইকীয়াৰ শক্তিশালী কাহিনী আৰু হিমজ্যোতি তালুকদাৰৰ পৰিচালনাৰে 'মৰমৰ দেউতা'ই অসমীয়া ছবি জগতত এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
পৰিচালক হিমজ্যোতি তালুকদাৰে 'ই টিভি ভাৰত'ৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত ছবিখনৰ বিষয়ে কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ব্যক্ত কৰিছে । তেওঁৰ ভাষ্য অনুসৰি, “২০১৮ চনত 'কেলেণ্ডাৰ' ছবিখনৰ মুক্তিৰ পাছতেই এই ছবিখনৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল । যদিও বিভিন্ন কাৰণত কামটো পলম হৈছিল, ২০২৪ চনৰ পৰা ছবিখনৰ কাম নতুন উদ্যমেৰে পুনৰ আৰম্ভ কৰা হয় ।”
তেওঁ লগতে কয়, “ছবিখনৰ মূল আধাৰ হৈছে ড৹ ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়াৰ জনপ্রিয় কিশোৰ উপন্যাস 'মৰমৰ দেউতা' । ১৯৮৯-৯০ চনত শিশু আলোচনী 'সঁফুৰা'ত ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰকাশ পোৱা এই উপন্যাসখন নব্বৈৰ দশকৰ স্কুলীয়া পাঠ্যক্ৰমৰো অন্তৰ্ভুক্ত আছিল । অসমীয়া সাহিত্যৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ কিশোৰকেন্দ্ৰিক উপন্যাস হিচাপে পৰিচিত এই কাহিনীটোত কিশোৰৰ মনস্তত্ত্ব আৰু পাৰিবাৰিক আৱেগিক সম্পৰ্কসমূহ অতি সুন্দৰকৈ ফুটাই তোলা হৈছে ।”
পৰিচালকে জনোৱা মতে, মূল কাহিনীটোৰ আত্মা একে ৰাখি বৰ্তমান সময়ৰ সৈতে খাপ খোৱাকৈ ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
“যিসকলে ইতিমধ্যে ড৹ শইকীয়াৰ উপন্যাসখন পঢ়িছে, তেওঁলোকৰ বাবে এই ছবিখন হ’ব নষ্টালজিক । কাহিনীৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে এজন পিতৃ আৰু পুত্ৰৰ মাজৰ সম্পৰ্ক । বিপথে যোৱা এজন পুত্ৰক দেউতাকে কেনেদৰে পুনৰ সঠিক পথলৈ ঘূৰাই আনে, সেয়াই ছবিখনত দেখুওৱা হৈছে । উল্লেখ্য যে, মূল উপন্যাসখন ১৯৮৯-৯০ চনৰ পটভূমিত লিখা হৈছিল যদিও ছবিখনত কাহিনীটো বৰ্তমান সময়ৰ উপযোগী কৰি নতুন ৰূপত উপস্থাপন কৰা হৈছে ৷” পৰিচালকৰ ভাষ্য ৷
মমতা মহিলাৰীৰ প্ৰযোজনাত নিৰ্মিত এই ছবিখনৰ মূল চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সুনাম অৰ্জন কৰা নৱাগত অভিনেতা বোধিসত্ত্ব শৰ্মাই । তেওঁৰ লগতে ছবিখনত অভিনয় কৰিছে মিণ্টু বৰুৱা, অপৰ্ণা দত্ত চৌধুৰী, অৰুণ নাথ, গৌৰৱ বৰা, কুল কুলদীপ, অপৰাজিতা মহন্ত, মনজিত কাকতি, সৌন্দৰ্যময় ডেকা বৰুৱা, অভিজিত বৰা আৰু ৰিতুপৰ্ণ কলিতাই । ইয়াৰ উপৰিও অসমৰ বহু কেইগৰাকী অভিজ্ঞ তথা ন-পুৰণি অভিনয় শিল্পীয়ে ইয়াত অংশ লৈছে ।
'মৰমৰ দেউতা'ৰ জৰিয়তে অসমীয়া চিনেমা জগতত খোজ পেলোৱা নৱাগত অভিনেতা বোধিসত্ত্ব শৰ্মা ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এগৰাকী দক্ষ অভিনেতা হিচাপে পৰিচিত । তেওঁ জনপ্ৰিয় ৱেব ছিৰিজ 'পাতাল লোক', 'ৰাণা নাইডু' আৰু বৰুণ গ্ৰোভাৰৰ ছবি 'অল ইণ্ডিয়া ৰেংক'ত গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । উল্লেখ্য যে, 'মৰমৰ দেউতা'ৰ দৃশ্যগ্ৰহণ মঙলদৈত কৰা হৈছে ।
ছবিখনৰ আঁৰৰ কলা-কুশলীসকল
কাৰ্যবাহী প্ৰযোজক: ড৹ মুক্তিস্মান হাজৰিকা আৰু জ্যোতি প্ৰকাশ নাথ ।
সংগীত: অৰ্ণৱ বশিষ্ঠ ।
চিত্ৰনাট্য: হিমজ্যোতি তালুকদাৰ, শান্তনু ৰৌমুৰীয়া আৰু অভিষেক দত্ত ।
চিত্ৰগ্ৰহণ: চন্দ্ৰ কুমাৰ দাস ।
সম্পাদনা: উদ্দীপ্ত কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ।
শব্দ ৰূপাংকণ আৰু মিক্সিং: দেৱজিৎ গায়ন ।
সাজ-সজ্জা: ৰাণী দত্ত বৰুৱা আৰু সঞ্জনা বৰুৱা ।
ৰূপসজ্জা: পলি গগৈ ।
কলা নিৰ্দেশনা: ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতা ।
মোচন গ্ৰাফিক্স: সমুদ্ৰ কাজল শইকীয়া ।
কালাৰিষ্ট: উপমন্যু দাস ।
